РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13053 посетителя онлайн
Новости Экономика
4 477 15
дороги (2498) ремонт (1150) Максим Шкиль (2)

"Автострада" вышла из НАДУ - ассоциация не стала драйвером реформ дорожной отрасли

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Компания "Автострада", которая выходит из состава Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ), а ее основатель Максим Шкиль оставляет пост вице-президента организации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из сообщения компании, опубликованного на ее официальном сайте.

Дорожная отрасль стремительно развивается, а проблемы, которые давно накапливаются и сильно тормозят процессы, не решаются. К сожалению, Национальная ассоциация дорожников Украины не смогла стать драйвером изменений в этом направлении.

"Национальная ассоциация дорожников Украины, в основании которой мы принимали непосредственное участие, была создана для отстаивания и представления интересов украинских дорожно-строительных компаний. Однако, эффективной площадкой поддержки для них не стала. Было принято решение прекратить сотрудничество с НАДУ и выйти из руководящего состава организации", - прокомментировал это решение Максим Шкиль, которого цитирует пресс-служба компании.

Он отметил, что планирует сконцентрироваться на должности председателя Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины, которая представлена ​​в правительстве, имеет более широкие полномочия и в состав которой входят крупнейшие компании страны, в том числе дорожные.

"Среди других, ассоциацию основывал для реформ, отстаивания и представления интересов украинских дорожно-строительных компаний. Но, к сожалению, НАДУ не стала драйвером изменений отрасли. Я продолжу инициировать реформирование дорожно-строительной отрасли. Сконцентрирую свои усилия в должности председателя Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины. Сделаю все возможное для обновления дорожной сферы, создание честных, открытых европейских условий работы для всех участников рынка",- написал Шкиль на своей странице в Facebook.

Как сообщается на сайте компании, Группа компаний "Автострада" - один из лидеров украинского дорожного строительства. Компания представлена ​​в 11 областях страны. Производственные мощности составляют 16 заводов, 30 производственных баз и 1,5-тысячный парк современной специализированной техники. В компании работают 3500 специалистов. За прошлый год "Автострада" отремонтировала 300 км автодорог и 25 мостов. Компания инвестировала в дорожную технику и инновационные технологии свыше $170 млн.

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Странный вопрос, а зачем люди наличку в банке снимают и в рюкзаке носят по дороге домой, к примеру. Это что противозаконно или что?
показать весь комментарий
08.05.2021 13:36
+2
ну,50 фур на километр-любой дороге кранты настанут.особенно если не контроллировать нагрузки на оси.
показать весь комментарий
08.05.2021 13:39
+2
они не реформаторы...простая хозяйствующая организация .
"реформаторы"-это те,кто под контроль взял.
как там бубочка ляпнул не по сценарию?"я не знаю,что такое откат"...вот это оно
показать весь комментарий
08.05.2021 13:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Автострада" вышла из НАДУ - ассоциация не стала драйвером реформ дорожной отрасли - Цензор.НЕТ 3670
показать весь комментарий
08.05.2021 13:25 Ответить
Странный вопрос, а зачем люди наличку в банке снимают и в рюкзаке носят по дороге домой, к примеру. Это что противозаконно или что?
показать весь комментарий
08.05.2021 13:36 Ответить
щось асфальт не стелецця містика плять
показать весь комментарий
08.05.2021 13:26 Ответить
автострада-не самая плохая компания.у нас в 2017 делала средний капитальный ремонт.
5 лет -полет нормальный.ни одной ямки пока не появилось....
показать весь комментарий
08.05.2021 13:30 Ответить
Если грузового трафика нету -- шт. по 50 фур на километр, хотя бы, -- так с чего ж дороге разваливаться?
...токо от времени... ... в полёте... *)
показать весь комментарий
08.05.2021 13:38 Ответить
ну,50 фур на километр-любой дороге кранты настанут.особенно если не контроллировать нагрузки на оси.
показать весь комментарий
08.05.2021 13:39 Ответить
...если бы, да кабы...
показать весь комментарий
08.05.2021 13:40 Ответить
странно получается. есть целый "председатель" и целая "ассоциация" а дорог нету.
показать весь комментарий
08.05.2021 13:35 Ответить
а это патамуша бубочка все под контроль взял...вон и выходят из ассоциации
показать весь комментарий
08.05.2021 13:38 Ответить
они не реформаторы...простая хозяйствующая организация .
"реформаторы"-это те,кто под контроль взял.
как там бубочка ляпнул не по сценарию?"я не знаю,что такое откат"...вот это оно
показать весь комментарий
08.05.2021 13:47 Ответить
это потому, что он "занятия" в буковеле пропускал. троечник...
показать весь комментарий
08.05.2021 13:51 Ответить
Недавно ездила в Ужгород по м 12, дорога просто отпадная, с мостами, качественной разметкой, развязками. Уже и кафешки подтянулись, открылись придорожные отели. Что там было раньше , знаю прекрасно. Так что не надо лгать, вы уже хуже кацапов
показать весь комментарий
08.05.2021 14:52 Ответить
"Дорожная отрасль стремительно развиваетсяИсточник:https://censor.net/ru/n3264188"

Бачу я цей "розвиток" із вікна своєї квартири. "Автострада" вышла из НАДУ - ассоциация не стала драйвером реформ дорожной отрасли - Цензор.НЕТ 7706
показать весь комментарий
08.05.2021 13:47 Ответить
"Дорожная отрасль стремительно развивается, а проблемы, которые давно накапливаются и сильно тормозят процессы, не решаются."
показать весь комментарий
08.05.2021 14:45 Ответить
 
 