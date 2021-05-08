Фигуранта симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаева оставили в штрафном изоляторе до 6 июня, - родные

Фигуранту симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймуру Абдуллаеву продлили срок пребывания в штрафном изоляторе до 6 июня. Об этом сообщили его мать Диляра Абдуллаева и супруга Алиме Абдуллаева.

"Моего сына содержат в холодном карцере в грязи, унижая его человеческое достоинство", – передает слова Диляры Абдуллаевой "Крымская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

По словам жены Теймура Абдуллаева, из-за того что ему пришлось лежать на холодном полу, у него болит горло. Кроме того, Алиме Абдуллаева сообщила, что у ее супруга имеются проблемы с давлением.

"В ШИЗО спальное место пристегивают к стене и опускают только вечером. Он не выдержал целый день на ногах и лег на сырой и холодный пол", – рассказала Алиме Абдуллаева.

В начале апреля сообщалось, что Теймуру Абдуллаеву продлили срок пребывания в штрафном изоляторе еще на 15 суток.

16 марта Офис Генерального прокурора Украины начал уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны представителями органов власти на территории страны-агрессора (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) из-за содержания Абдуллаевав штрафном изоляторе.

Ранее мать Теймура Абдуллаева Диляра сообщила, что у него наблюдается гипертонический криз, в ШИЗО ему назначили постельный режим.

Украинский омбудсман Людмила Денисова 18 ноября 2020 года обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием "немедленно отреагировать и обеспечить восстановление прав" Теймура Абдуллаева.

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Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" в июне 2019 года. Позже Верховный суд России изменил приговор крымчанам.

Таким образом, Узеир Абдуллаев получил 12 лет и 6 месяцев заключения, Рустем Исмаилов – 13 лет и 6 месяцев, Эмиль Джемаденов – 11 лет и 6 месяцев, Айдер Салединов – 11 лет и 6 месяцев. Теймур Абдуллаев после пересмотра приговора получил 16 лет и 6 месяцев колонии, при этом для него предусмотрен административный надзор сроком на 1 год и 4 месяца.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с данным приговором и призвало усилить санкционное давлениена Россию.

Правозащитный центр "Мемориал" признал всех фигурантов этого дела политическими заключенными.

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