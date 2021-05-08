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вакцина (3815) Еврокомиссия (1317) Урсула фон дер Ляйен (374) COVID-19 (18599) Pfizer (180)

Еврокомиссия утвердила контракт с Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Европейская комиссия утвердила контракт с Biontech/Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса COVID-19. В то же время, ожидаются и другие контракты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Поставки ожидаются в течении 2021-2023 годов.

"Рада сообщить, что Еврокомиссия только что утвердила контракт на гарантированные 900 миллионов доз (+900 миллионов дополнительно) с BioNTech Group и Pfizer на 2021-2023 года", - написала глава Еврокомиссии.

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Она добавила, что последуют другие контракты и другие вакцины.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует в июле 2021 года вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения Европы.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+4
купит себе дом в лондоне
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08.05.2021 14:34
+3
А нам? Болт вам. Расходитесь по домам.
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08.05.2021 14:14
+2
Тююю....а Ми при чому??
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08.05.2021 14:24
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Ответный ход Степанов!
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08.05.2021 14:10 Ответить
купит себе дом в лондоне
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08.05.2021 14:34 Ответить
купит доху на меху ,
а всем - поху.... Еврокомиссия утвердила контракт с Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8688
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08.05.2021 14:46 Ответить
А нам? Болт вам. Расходитесь по домам.
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08.05.2021 14:14 Ответить
Тююю....а Ми при чому??
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08.05.2021 14:24 Ответить
Не повторять ошибок европейцев! и повторять их достижения.
Ошибка в закупке вакцины на 2,5 года вперед, ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ, как будет мутировать вирус и будет ли действенна вакцина.
Достижения - массовая вакцинация на начальных этапах, жаль, что не принудительная (ну почти), как в Израиле.

Лохи 100 лет будут спорить, надо, не надо, шмурдяк, не шмурдяк... у лохов то и мозгов нет, а спорят, поэтому колоть принудительно с постановкой клизмы справедливости для прочистки того, чего нет)
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08.05.2021 16:08 Ответить
Эту всю неделю таскал фуру на чешскую границу -- там в тайге, огромадный, современнейший техно парк... Флаги ЕС на каждой дорожной развязке и по ходу.

...все сияет белизной и дизайном... -- фабрики, заводы, фирмы разные, развлекательные центры, гоночные корты, выставочные павильоны, --... -- ...монорельсовые и магнитные дороги любых систем и фасонов... -- чем-то мне даже Космический Цетр Кеннеди во Флориде напомнило -- Красотень!
Но всё почти не дышит -- пусто везде.

Я алюминиевый завод обслуживал -- ни одной трубы в небо... -- чисто, как в больничке.

...но так, по-мелочи грузился -- к ним и от них.
Но пипл не осбо не грустит -- а шо? -- неожиданный оплачиваемый отпуск -- все проширяются, опять пахота беспросветная начнётся...*)
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08.05.2021 14:25 Ответить
Торкает от дозенбиер?
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08.05.2021 14:48 Ответить
Величайший прокукарекал о двух контрактах с Пфайзер по 10 млн. доз вакцины каждый. Еврокомиссия утвердила контракт с Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3241
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08.05.2021 14:30 Ответить
2021-2023? т.е."пандемию" пока не закрываем?
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08.05.2021 14:33 Ответить
Эта музыка будет вечной (с)
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08.05.2021 14:38 Ответить
Карма, цуко, девка неторопливая, но неотвратимая притом.
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08.05.2021 14:45 Ответить
Урсула, а не слишком ли?
может скиснуть вакцина ... Єврокомісія затвердила контракт із Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7776

население всего !!! ЕС около 450 мил (по памяти)
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08.05.2021 14:50 Ответить
Дуркует Европа, издержки эмансипации, у власти ЗЕбилов нет, но тож не самые умные собрались)
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08.05.2021 16:12 Ответить
норм, канада планирует по 6 доз на рыло, ес пожиже, 4 всего
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08.05.2021 21:44 Ответить
1,8 млрд доз? Куда столько? Солить ее что ли?
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08.05.2021 15:46 Ответить
колоться надо ежегодно, плюс подарки слаборазвитым странам.
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08.05.2021 16:35 Ответить
1,8 млрд доз? Куда столько? Солить ее что ли?

Тюю,а вы что,не знаете истинной цели вакцинации?
Билл Гейтс лично сказал,ознакомьтесь: https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
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08.05.2021 18:14 Ответить
Доведеться вводити нові обов'язкові правила: вакцинація тричі на день перед прийняттям їжі. Не пропадати ж такому добру
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08.05.2021 16:40 Ответить
 
 