Еврокомиссия утвердила контракт с Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19

Европейская комиссия утвердила контракт с Biontech/Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса COVID-19. В то же время, ожидаются и другие контракты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Поставки ожидаются в течении 2021-2023 годов.

"Рада сообщить, что Еврокомиссия только что утвердила контракт на гарантированные 900 миллионов доз (+900 миллионов дополнительно) с BioNTech Group и Pfizer на 2021-2023 года", - написала глава Еврокомиссии.

Читайте также: Степанов: За 2 недели получим 500 тыс. доз вакцины Pfizer, а Индия вскоре может возобновить экспорт AstraZeneca

Она добавила, что последуют другие контракты и другие вакцины.

🇪🇺 vaccination is progressing well.



Now we prepare the next stage in our response:



➡️giving booster shots

➡️dealing with possible escape variants

➡️allowing for vaccination of children & teenagers