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В госпитале Харькова умер украинский воин Виктор Городниченко, раненый снайпером террористов 28 апреля. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

8 мая, в Харьковском военном госпитале в результате пулевого ранения от снайпера наемников РФ, полученного 28 апреля в районе поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области, умер Виктор Анатольевич Городниченко, житель Миргородского района Полтавской области, старший солдат, военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится на официальном фейсбук-странице Полтавского областного ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в военном госпитале умер воин с Полтавщины - старший солдат Городниченко Виктор Анатольевич. Украинский защитник получил пулевое ранение 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района в результате вражеского выстрела снайпера российско-террористических сил. Ему была оказана неотложная помощь, затем эвакуирован в больницу в Бахмут, позже - в Харьков. Но сегодня, после изнурительных операций, житель Миргородского района умер. Искренние соболезнования близким и родным.

Время и место отдание воинских почестей будет сообщено позже. Вечная слава героям. ", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил ранения в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки противник 15 раз нарушил режим "тишины", - штаб ОС

В госпитале Харькова умер украинский воин Виктор Городниченко, раненый снайпером террористов 28 апреля 01
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Топ комментарии
+66
Шкода...
Царство небесне...
Нині йде війна, вмирають молоді хлопці, а совковим бібізянам аби 9 травня діда на палку всадовити і верещати про нацистів.
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08.05.2021 14:13
+50
В госпитале Харькова умер украинский воин Виктор Городниченко, раненый снайпером террористов 28 апреля - Цензор.НЕТ 4768
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08.05.2021 14:15
+49
В госпитале Харькова умер украинский воин Виктор Городниченко, раненый снайпером террористов 28 апреля - Цензор.НЕТ 6902

...
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08.05.2021 14:16
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Шкода...
Царство небесне...
Нині йде війна, вмирають молоді хлопці, а совковим бібізянам аби 9 травня діда на палку всадовити і верещати про нацистів.
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08.05.2021 14:13 Ответить
нехай бріліантово-зелений загляне в ...*****
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08.05.2021 14:13 Ответить
В госпитале Харькова умер украинский воин Виктор Городниченко, раненый снайпером террористов 28 апреля - Цензор.НЕТ 4768
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08.05.2021 14:15 Ответить
В госпитале Харькова умер украинский воин Виктор Городниченко, раненый снайпером террористов 28 апреля - Цензор.НЕТ 8568
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08.05.2021 14:16 Ответить
В госпитале Харькова умер украинский воин Виктор Городниченко, раненый снайпером террористов 28 апреля - Цензор.НЕТ 6902

...
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08.05.2021 14:16 Ответить
наволоч клованна втирала Блінкіну і журикам, що українські воїни вже не вмирають від снайперського вогню ворога...
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08.05.2021 14:19 Ответить
Воно хіба розуміє , що там відбувається ?
Кокс робить гарну справу - нічого не бачити , не відчувати болю та радісно проводити свій час , навіть на робочому місці!
Блазень є блазень … )
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08.05.2021 14:24 Ответить
Вічна пам'ять нашому патріоту 😪😪😪

Смерть клятим рашистам !
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08.05.2021 14:21 Ответить
Каждый раз при таких новостях сердце сжимается. Очень больно. Вечная память!
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08.05.2021 14:28 Ответить
Вічна пам"ять!
Серце крається навпіл!
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08.05.2021 14:50 Ответить
Вічна Пам'ять...
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08.05.2021 15:16 Ответить
Героям Слава !
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08.05.2021 15:24 Ответить
Для нас, читачів Цезора це сумна звістка, безумовно, але не ексклюзивна. Не унікальна такі звістки вже стали звично регулярними. Особливо сумно тому, що останні смерті військових на передовій стаються внаслідок результативно го снайперського вогню. Яскраво виражений чинник небезпеки. Що ж робиться доя нівелювання цього чинника? Повернуті контр-снайперські групи? Дозволені превентивні заходи для виявлення і знешкодження в тому числі превентивним вогнем ворожих снайперів? Очевидно, що ні. Отож слід і еадалі чекати таких повідомлень. І зовсім іншою є ця страшна звістка для рідних і близьких загиблого воїна. Це свого роду кінець світу. Світу, у якому жила родина полеглого. Цей світ обвалився. Він ніколи не буде таким, як був до влучного пострілу ворожого снайпера. Тому щирі співчуття і великий жаль родині. Вічна пам'ять загиблому воїну. Терпіння і безпеки його товаришам на передовій. І здорового глузду і розуміння ситуації політичному і військовому командуванню.
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08.05.2021 15:43 Ответить
ну добре , недосуспільство в основі терпили та пристосуванці....- вояки чому терплять....
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08.05.2021 19:27 Ответить
Тому, що є невід'ємною частиною того ж суспільства і у своїй більшості теж голосували за зелену владу. На жаль. Це не камінь у їхній город, просто констатація факту.
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08.05.2021 20:39 Ответить
Бо командирів замінили на терпил.
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08.05.2021 20:55 Ответить
Вічна пам'ять!
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08.05.2021 15:51 Ответить
Буба, как всегда, набрехал про прекращение снайперского огня. Нужно было выпятить свои мнимые заслуги, а реальность сюда не вписывается.
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08.05.2021 16:03 Ответить
Горите в аду кацапские орки! Какой молодой...
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08.05.2021 16:05 Ответить
В цей же час.

"Попри війну на Донбасі: дружина Сергія Лещенка виступає у Москві."

Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка діджей Анастасія Топольська (DJ Nastia) виступає в Москві.
Про це у своєму Telegram каналі повідомляє активіст Сергій Стерненко.
"Тим часом дружина Сергія Лещенка Анастасія Топольська виступає в Москві.
До дня побєди, мабуть", - зазначив Стерненко.
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08.05.2021 16:11 Ответить
Да жена принца Гарри так вообще рассорила его с королевской семьёй и что ей противоставить? Сережа тоже подкаблучник как и многие украинцы!
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08.05.2021 18:40 Ответить
Сірьожа поц, як і його ватніца.
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08.05.2021 19:58 Ответить
Принц Гаррі розсварився з королівською родиною, навмисне женившись на мулатці, щоб помститися за смерть матері. А його матір розсварилася з королівською родиною раніше.
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08.05.2021 21:02 Ответить
А когда встречался с другими претендентками о мести он не думал....Просто подкаблучником оказался....
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08.05.2021 23:02 Ответить
да еще и на 5 лет моложе ее
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09.05.2021 15:00 Ответить
Хлопця поховають з почестями. А в канаві згниєш ти, гандон московський. Не дразни смерть, придурок.
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08.05.2021 18:51 Ответить
Героям-вечная память!. Я очень редко читаю и комментирую сообщения когда умирает очередной Украинец-защитник Родины. Просто потому что нервов и здоровья не хватает переживать за их всех. Не хватает нервов понять почему в Украине умирают Герои, но не казнокрады,украиноненавистники,которые пролодолжают жить и богатеть на том что причиняет вред стране.Когда уже в Украине наконец будет УКРАИНСКАЯ власть?
Герои отдают Украине самое ценное что у них есть-время и жизнь. Слава Героям!
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08.05.2021 20:42 Ответить
А українофоби, казнокради продовжують багатіти з українського добра, мародери на крові.
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08.05.2021 21:10 Ответить
Герої не вмирають
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08.05.2021 21:04 Ответить
скорблю о Побратиме со всеми.
но есть много вопросов к т.н.главнокомандующему.
1-почему нет траура государства Украина,за которое отдал жизнь Воин.?
2-почему президент-уклонист без патчей государства Украина на своей (неуставной) униформе, не реагирует на гибель наших Бойцов?
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08.05.2021 21:40 Ответить
а глаза какие у него! точно светочи добра и печали! светлая память мальчику!
после этого видеть эту с*ку константинову с ее надутыми губами, ну реально хочется спросить у Бога: где ВЫ?????
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08.05.2021 22:24 Ответить
она же уродка, уродка во всем - в морде, в мозгах, в сердце и в телесах, а также ее родители
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09.05.2021 14:58 Ответить
У госпіталі Харкова помер український воїн Віктор Городніченко, поранений снайпером терористів 28 квітня - Цензор.НЕТ 624
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09.05.2021 01:07 Ответить
Слава Герою!....(
Зеля Говнокомандувачка, за что ты в сговоре с оккупантом убиваешь украинских солдат ?.. за то, что не стали косить от службы как ты?.. и стали на защиту Украины, в отличие от тебя, сцыкухи мстительной, закомплексованной, тупой, безродной?
зебилы, 73%ные дебилы-экспериментаторы, вы - соучасники безнаказанного расстрела наших бойцов
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09.05.2021 13:08 Ответить
Вічна память Герою!!!!!!!!!!!!!!
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09.05.2021 15:21 Ответить
 
 