В госпитале Харькова умер украинский воин Виктор Городниченко, раненый снайпером террористов 28 апреля. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
8 мая, в Харьковском военном госпитале в результате пулевого ранения от снайпера наемников РФ, полученного 28 апреля в районе поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области, умер Виктор Анатольевич Городниченко, житель Миргородского района Полтавской области, старший солдат, военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных Сил Украины.
Об этом говорится на официальном фейсбук-странице Полтавского областного ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в военном госпитале умер воин с Полтавщины - старший солдат Городниченко Виктор Анатольевич. Украинский защитник получил пулевое ранение 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района в результате вражеского выстрела снайпера российско-террористических сил. Ему была оказана неотложная помощь, затем эвакуирован в больницу в Бахмут, позже - в Харьков. Но сегодня, после изнурительных операций, житель Миргородского района умер. Искренние соболезнования близким и родным.
Время и место отдание воинских почестей будет сообщено позже. Вечная слава героям. ", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Царство небесне...
Нині йде війна, вмирають молоді хлопці, а совковим бібізянам аби 9 травня діда на палку всадовити і верещати про нацистів.
...
Кокс робить гарну справу - нічого не бачити , не відчувати болю та радісно проводити свій час , навіть на робочому місці!
Блазень є блазень … )
Смерть клятим рашистам !
Серце крається навпіл!
"Попри війну на Донбасі: дружина Сергія Лещенка виступає у Москві."
Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка діджей Анастасія Топольська (DJ Nastia) виступає в Москві.
Про це у своєму Telegram каналі повідомляє активіст Сергій Стерненко.
"Тим часом дружина Сергія Лещенка Анастасія Топольська виступає в Москві.
До дня побєди, мабуть", - зазначив Стерненко.
Герои отдают Украине самое ценное что у них есть-время и жизнь. Слава Героям!
но есть много вопросов к т.н.главнокомандующему.
1-почему нет траура государства Украина,за которое отдал жизнь Воин.?
2-почему президент-уклонист без патчей государства Украина на своей (неуставной) униформе, не реагирует на гибель наших Бойцов?
после этого видеть эту с*ку константинову с ее надутыми губами, ну реально хочется спросить у Бога: где ВЫ?????
Зеля Говнокомандувачка, за что ты в сговоре с оккупантом убиваешь украинских солдат ?.. за то, что не стали косить от службы как ты?.. и стали на защиту Украины, в отличие от тебя, сцыкухи мстительной, закомплексованной, тупой, безродной?
зебилы, 73%ные дебилы-экспериментаторы, вы - соучасники безнаказанного расстрела наших бойцов