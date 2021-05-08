Майора погранслужбы Коняева, погибшего в результате опрокидывания лодки, похоронили в Одесской области. ФОТО
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В Одесской области похоронили заместителя начальника отдела пограничной службы "Маяки" по персоналу Белгород-Днестровского пограничного отряда майора Константина Коняева, который трагически погиб 5 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.
На похоронах вместе с родными и близкими погибшего офицера также присутствовали председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, коллеги из регионального управления и органа охраны границы, в котором он проходил службу.
Как отметили в ГНСУ, Константин Коняев до последнего мгновения жизни заботился о своих подчиненных. Его решение помогло спастись другим военнослужащим из состава пограничного наряда, которые находились с ним в лодке.
Погибшему было 32 года, из которых более 15 он посвятил делу охраны границы. Был женат, у него осталось двое сыновей. Жена Константина также пограничница.
Напомним, вечером 5 мая стало известно, что при патрулировании границы на озере Тудоров в Одесской области перевернулась моторная лодка с четырьмя пограничниками. Троим удалось спастись. Все получили переохлаждение. У одного из военнослужащих - травма ног.
Еще один пограничник пропал без вести. Его тело нашли утром 6 мая в реке Турунчук в районе села Ясько. Погибшим оказался майор Константин Коняев.
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попы хоть корову которая вскрыла вены после убийства 100 бабушек и одной синички, - отпоют так шо аж молоко по всему гробу как цунами пойдет
тут ты бы иначе вопрос поставил - погранцы вроде же адекватные люди - вполне возможно шо погибший был не верозавром, так шо "отпевание" мужиком в платье для него было бы оскорблением
ічна пам'ять.
Майор патрулировал границы на озере?
Ох что то здесь не так, что то с моим шаблоном не то... мне кажется так ну не бывает - чтобы зам нач. отдела погран службы и лично патрулировал?
Ладно я промолчу... но пусть вот это останется на совести тех писак кто писал этот панегирик.
Такое впечатление что толстожопые генералы чтобы прикрыть свои жопы из банального разгильдяйства хотят сделать героев.
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