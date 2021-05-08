РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12715 посетителей онлайн
Новости Происшествия
8 276 22
Одесская область (3104) пограничники (1466) похороны (1498)

Майора погранслужбы Коняева, погибшего в результате опрокидывания лодки, похоронили в Одесской области. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Одесской области похоронили заместителя начальника отдела пограничной службы "Маяки" по персоналу Белгород-Днестровского пограничного отряда майора Константина Коняева, который трагически погиб 5 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

На похоронах вместе с родными и близкими погибшего офицера также присутствовали председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, коллеги из регионального управления и органа охраны границы, в котором он проходил службу.

Как отметили в ГНСУ, Константин Коняев до последнего мгновения жизни заботился о своих подчиненных. Его решение помогло спастись другим военнослужащим из состава пограничного наряда, которые находились с ним в лодке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гибель пограничника под Одессой расследуют по статье "небрежное отношение к военной службе", - ГБР

Погибшему было 32 года, из которых более 15 он посвятил делу охраны границы. Был женат, у него осталось двое сыновей. Жена Константина также пограничница.

Напомним, вечером 5 мая стало известно, что при патрулировании границы на озере Тудоров в Одесской области перевернулась моторная лодка с четырьмя пограничниками. Троим удалось спастись. Все получили переохлаждение. У одного из военнослужащих - травма ног.

Еще один пограничник пропал без вести. Его тело нашли утром 6 мая в реке Турунчук в районе села Ясько. Погибшим оказался майор Константин Коняев.

Майора погранслужбы Коняева, погибшего в результате опрокидывания лодки, похоронили в Одесской области 01
Майора погранслужбы Коняева, погибшего в результате опрокидывания лодки, похоронили в Одесской области 02
Майора погранслужбы Коняева, погибшего в результате опрокидывания лодки, похоронили в Одесской области 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
Вроді ти ахінею написав.
показать весь комментарий
08.05.2021 15:44
+9
Майора погранслужбы Коняева, погибшего в результате опрокидывания лодки, похоронили в Одесской области - Цензор.НЕТ 779
показать весь комментарий
08.05.2021 15:33
+4
...не все утопленники -- самоубицы. Так Святому Тимофею Александрийскому и передай...*)
показать весь комментарий
08.05.2021 16:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вроді ти ахінею написав.
показать весь комментарий
08.05.2021 15:44 Ответить
Самоубийц не отпевают.
показать весь комментарий
08.05.2021 15:54 Ответить
...не все утопленники -- самоубицы. Так Святому Тимофею Александрийскому и передай...*)
показать весь комментарий
08.05.2021 16:09 Ответить
ну ага, щас - поп тебе от куска бабла откажется Майора прикордонної служби Коняєва, який загинув через перекидання човна, поховали в Одеській області - Цензор.НЕТ 3538
попы хоть корову которая вскрыла вены после убийства 100 бабушек и одной синички, - отпоют так шо аж молоко по всему гробу как цунами пойдет
тут ты бы иначе вопрос поставил - погранцы вроде же адекватные люди - вполне возможно шо погибший был не верозавром, так шо "отпевание" мужиком в платье для него было бы оскорблением
показать весь комментарий
08.05.2021 16:02 Ответить
У церкві не відспівують самогубців.
показать весь комментарий
08.05.2021 16:26 Ответить
Майора погранслужбы Коняева, погибшего в результате опрокидывания лодки, похоронили в Одесской области - Цензор.НЕТ 779
показать весь комментарий
08.05.2021 15:33 Ответить
Так быстро все экспертизы сделали?
показать весь комментарий
08.05.2021 15:42 Ответить
Это да... ...11 лет небыл в Киеве -- приехал, пошёл по друзьям, сослуживцам, знакомым... -- тот из окна выпал, тот спился, другой в тюряге пропал, одного молния убила... -- как-то всё не вписывается в памятное Прошлое -- помянем...
показать весь комментарий
08.05.2021 15:53 Ответить
Загинув при виконанні службових обов'язків.
ічна пам'ять.
показать весь комментарий
08.05.2021 16:34 Ответить
"...похоронили заместителя начальника отдела пограничной службы "Маяки" по персоналу Белгород-Днестровского пограничного отряда майора Константина Коняева, который трагически погиб 5 мая...при патрулировании границы на озере Тудоров в Одесской области перевернулась моторная лодка с четырьмя пограничниками..."

Майор патрулировал границы на озере?
Ох что то здесь не так, что то с моим шаблоном не то... мне кажется так ну не бывает - чтобы зам нач. отдела погран службы и лично патрулировал?
Ладно я промолчу... но пусть вот это останется на совести тех писак кто писал этот панегирик.
показать весь комментарий
08.05.2021 17:05 Ответить
Где то озеро, а где граница???
Такое впечатление что толстожопые генералы чтобы прикрыть свои жопы из банального разгильдяйства хотят сделать героев.
показать весь комментарий
08.05.2021 17:41 Ответить
32 года...более 15 лет на охране границы...элементарная математика говорит что границу он начал охранять в 17 лет... наверное сын полка был..
показать весь комментарий
08.05.2021 18:21 Ответить
Возможно для красного словца приписали. Но, если в 18 призван, то получается 14 лет. Ну, почти половина, без двух лет
показать весь комментарий
08.05.2021 18:38 Ответить
Закінчив школу, пішов в прикордонне училище, міг взагалі через Богуна піти, тоді і с 15 можна рахувати.
показать весь комментарий
08.05.2021 19:38 Ответить
Вполне могло быть и так
показать весь комментарий
09.05.2021 07:57 Ответить
Хіба там є кордон? Глибина озера становить у середньому 1 м. Берег озера болотистий, зарослий очеретом, лише в одному місці з боку Турунчука є підхід до озера. Дно замулене, вода каламутна. В озері водиться окунь, щука, судак, тараня та лящ
показать весь комментарий
08.05.2021 19:37 Ответить
Дивно, що на маломірному плавзасобі був без рятувального жилета.
показать весь комментарий
08.05.2021 23:23 Ответить
Автору статьи деньги заплатили зря
Костю похоронили в Виннице
показать весь комментарий
17.05.2021 21:44 Ответить
 
 