Майора погранслужбы Коняева, погибшего в результате опрокидывания лодки, похоронили в Одесской области. ФОТО

В Одесской области похоронили заместителя начальника отдела пограничной службы "Маяки" по персоналу Белгород-Днестровского пограничного отряда майора Константина Коняева, который трагически погиб 5 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

На похоронах вместе с родными и близкими погибшего офицера также присутствовали председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, коллеги из регионального управления и органа охраны границы, в котором он проходил службу.

Как отметили в ГНСУ, Константин Коняев до последнего мгновения жизни заботился о своих подчиненных. Его решение помогло спастись другим военнослужащим из состава пограничного наряда, которые находились с ним в лодке.

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Погибшему было 32 года, из которых более 15 он посвятил делу охраны границы. Был женат, у него осталось двое сыновей. Жена Константина также пограничница.

Напомним, вечером 5 мая стало известно, что при патрулировании границы на озере Тудоров в Одесской области перевернулась моторная лодка с четырьмя пограничниками. Троим удалось спастись. Все получили переохлаждение. У одного из военнослужащих - травма ног.

Еще один пограничник пропал без вести. Его тело нашли утром 6 мая в реке Турунчук в районе села Ясько. Погибшим оказался майор Константин Коняев.





