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Президент Евросовета Мишель: Приостановление патентов на вакцины от COVID-19 не является панацеей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Евросовета Мишель: Приостановление патентов на вакцины от COVID-19 не является панацеей

Европейский Союз готов вести переговоры о приостановлении патентов на вакцины от коронавируса для содействия более широкому производству, но эта идея не сработает как "простое решение".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Европейского совета Шарль Мишель заявил 8 апреля перед неформальной встречей лидеров ЕС, пишет "ЕП".

"Приостановление действия прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса в краткосрочной перспективе не сработает как "простое решение". Но мы готовы говорить об этом, когда появятся конкретные предложения. Мы все согласны, что надо делать все возможное для увеличения производства вакцин во всем мире", - сказал Шарль Мишель.

Он добавил, что ЕС вносит значительный вклад в доступность вакцин через платформу COVAX.

"В Европе мы решили сделать экспорт вакцин возможным, и мы призываем всех партнеров содействовать экспорту", - сказал президент Евросовета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС готов обсуждать временный отказ от патентов на вакцины против COVID-19, - Еврокомиссия

Напомним, ранее США поддержали инициативу более 100 стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) временно приостановить действие патентов на вакцины от коронавируса.

Европейский Союз заявил, что готов обсудить предложение США.

В то же время, правительство Германии выступает за сохранение действия патентов на вакцины от коронавируса, а президент Франции заявил, что США и Великобритания должны "прекратить блокировать" вакцины и компоненты, из которых они изготавливаются.

Снятие патентной защиты может позволить бедным странам массово производить препараты-синонимы запатентованных вакцин.

Автор: Вадим Куц
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Панацеей будет отмена патентов с последующей компенсацией налоговыми льготами. Пусть мировая фармокопея напряжется ради будущих доходов. Иначе она и так выдавит все, что можно по доходам из перепуганных правительств. А так получится кредитование, в соем роде)
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08.05.2021 16:17 Ответить
Добавлю - профполитик является абсолютны НЕпрофи в остальных областях, поэтому встречаясь с НЕполитическими угрозами, принимает идиотские решения навеянные такими же помощниками и массовыми СМИ. Увы, но так и есть.
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08.05.2021 16:24 Ответить
проблема в очень сложной технологии производства новых вакцин.
очень немногие страны смогут их освоить
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08.05.2021 23:34 Ответить
На основе мРНК? Соглашусь. Остальные делают по достаточно традиционным технологиям - деактивированный вирус, встраивание части генома нового вируса в один из подвидов аденовируса. Технологии муторные при разработке, но достаточно технологичные при производстве, естессно не в домашних условиях).
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09.05.2021 00:01 Ответить
Панацея: -На все воля божа!
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08.05.2021 16:21 Ответить
Тут не всё пишут, шо было...
Два дня тому назад, США отменили патентное право на ПРОИЗВОДСТВО легализированных в США вакцин от Короны -- на своей территории.
...а я, как раз, в бане был -- не смог вовремя всех предупредить... -- звыняйтэ...*)
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08.05.2021 16:32 Ответить
Про, це вчора було
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08.05.2021 16:40 Ответить
А у нас позавчора...
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08.05.2021 16:46 Ответить
Президент Євроради Мішель: Призупинення патентів на вакцини проти COVID-19 не є панацеєю - Цензор.НЕТ 8816
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08.05.2021 17:05 Ответить
А за бело красно белую коробку от телевизора в советском союзе садили?😁😁😁😁😁
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08.05.2021 17:29 Ответить
 
 