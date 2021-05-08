Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения: "Не пришло ли время поставить точку в этом вопросе?". ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Луганской области, обратился к украинцам в День памяти и примирения в 76-ю годовщину окончания Второй мировой войны.
Как передает Цензор.НЕТ, видео и текст обращения опубликовала пресс-служба Президента.
"Сегодня, как и в прошлом году, я нахожусь на Луганщине, в Меловском районе, близ села Пивневка, где в декабре 42-го года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли. Сегодня в этом месте появился Колокол Памяти. Каждый удар означает, что мы никогда не забудем, что сделали наши предки, чтобы следующие поколения украинцев могли свободно жить на своей земле, в своем государстве в мире и согласии. Вечная память всем, кто погиб во время Второй и, верю, последней мировой войны", - заявил Зеленский в видеообращении к украинцам в 76-ю годовщину окончания второй мировой войны.
По словам президента, "в ночь на 9 мая произошло падение режима, который препятствовал физическому существованию всего человечества".
"В 1945 году, в ночь на 9 мая, планета встретила первую минуту мира. Эту одну минуту человечество ждало шесть лет … Погибало по меньшей мере 20 человек ежеминутно. И поэтому этот момент имел такое значение. Это было падение режима, который стоял на пути человечества к дальнейшему физическому существованию как таковому. Капитуляция режима, который загораживал человечеству путь в мир без антисемитизма, ксенофобии, расизма и нетерпимости", - сказал он.
"За билет в этот мир наши предки заплатили свыше 8 миллионов. Более восьми миллионов человеческих жизней. Более восьми миллионов погибших украинцев. Больше, чем население Киева, Одессы, Харькова, Львова и Днепра вместе взятых", - добавил Зеленский.
Зеленский отметил необходимость сохранения памяти о погибших и недопущения новой войны.
"Мы каждый год вспоминаем страшную катастрофу в истории человечества. Ежегодно вместе со всем цивилизованным миром говорим: никогда снова. Never again. Мы не можем избежать войны в прошлом. Но можем и должны сделать все, чтобы никогда не допустить новой войны в будущем", - сказал президент.
Глава государства также добавил, что "все мировые лидеры должны показывать, что человечество изучило урок 1939-1945 годов навсегда, осознает последствия войны и не допустит подобного никогда снова".
"Не пришло ли время поставить точку в этом вопросе? Не пришло ли время человечеству изменить формулировку и говорить не "Вторая мировая война", а "Вторая и последняя мировая война"? Не давать шанса и вероятности новой войны даже на вербальном уровне … Мир должен сказать: "В 1939-1945 годах продолжалась ПОСЛЕДНЯЯ мировая война", - подытожил президент Украины.
Пожалуйста, подождите...
Да еще оказывается не пришло и отчасти благодаря тебе как Президенту Украины.А возможно и не отчасти...
Как это 9 мая "наступил мир", если Япония продолжала войну ?
Гитлер положил чужую челюсть с зубами в сгоревший ковёр и СССР послушно демонстрировал её всему миру, снова подыграв фюреру, благополучно отбывшему в Латинскую Америку. Впереди были Хиросима и Нагасаки - и только после их бомбардировки и наступил долгожданный мир.
Оце і є розуміння "долгожданного міра" у спотвореному кацапському розумінні - чим більше побити і скалічити народу - тим "длгожданнєє мір", "гєроічнєє пабєдітєлі", "помпєзнєє паради". Ну. і, звичайно - "нада павтаріть"...
Отже, Хіросіма пішла на користь: Японія переключилась на виготовлення автомобілів
та електроніки.
https://zn.ua/ariculture/buenos-chaves-hospoda.html
- так шо ждите в гости настоящих владельцев украинской земли вместо которой зебанутым
дадут немного красивой бумаги но не в руки а нарисуют на счетах своих же банков а когда
эта бумага перестанет быть носителем психопаттерны её обесценят но перед этим нарисуют
другую......
Что до того что бы другие увидели....то ничего они не увидят...потому что тот кто на палке...это один из 20 миллионов....а на палках их сотня...две...три...
Потому что тащат эти портреты все кому не лень...а не внуки и правнуки...
Это совок...отрыжка совка...современная паРаша под руководством *****...
Не до фига ли внуков правнуков??
Бред это....совковый бред...
Подойди к братской могиле....там сотни...тысячи фамилий....и чтотони тебе скажут??? Ничего....абсолютно ничего....
А тут раз в год палку схватили....самовыражение чувств...не смеши мои тапки...
И только в 1965-м...любитель побрякушек...льоня брежнев опять устроил пляски на костях...
Нужно чтить память погибших...а не таскать их портреты на палках..
Нужно обеспечить достойную ..каждодневную жизнь оставшихся в живых ветеранов....а не дарить им цветы раз в году...и давать разовые подачки...
И основная масса этих винторогих дебилов даже не знает ничего о том портрет кого он несет...
Портреты изготовлены фабричным способом...и в всех городах они одинаковы...и лежат в скпермакетах...бери и тащи...😃
Нынешний скоморох, гундося эти заклинания прошлого, пытается стать подняться в своем статусе до холуя, быть похожим на тех, кого так хотели видеть из Кремля - холуя кучму из переделанного тестем колхозника в сексота и сделавшего из ничтожества своего зятя "олигарха". Писать об уродах трудно: дело прокуроров, историков, писателей. Остап Бендер, столкнувшись с этим делом, сказал подобному, Корейко: "После знакомства с вашим прошлым и настоящим я потерял веру в человечество".
Гитлер уничтожил бы колхозы и плодородная земля заработала бы в полную силу.
У Гитлера Сергею Королёв работал бы как инженер, а не попал в лагерь,
где ему сломали челюсть, Гитлер ликвидировал бы ГУЛАГ и направил узников
на строительство автобанов - это как минимум.
Для Гитлера никто бы не смог украсть у Америки чертежи атомной бомбы,
и атомная монополия США надолго обеспечила бы мир на планете.
Праздновать нечего, надо просто помянуть погибших.
А на другой день - празднуем капитуляцию Германии как "приход мира",
в то время как наши союзники и дальше продолжали воевать и погибать.
Для цього лишень треба прирівняти у правах воїнів дивізій СС з воїнами Червоної армії.