Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения: "Не пришло ли время поставить точку в этом вопросе?". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Луганской области, обратился к украинцам в День памяти и примирения в 76-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, видео и текст обращения опубликовала пресс-служба Президента.

"Сегодня, как и в прошлом году, я нахожусь на Луганщине, в Меловском районе, близ села Пивневка, где в декабре 42-го года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли. Сегодня в этом месте появился Колокол Памяти. Каждый удар означает, что мы никогда не забудем, что сделали наши предки, чтобы следующие поколения украинцев могли свободно жить на своей земле, в своем государстве в мире и согласии. Вечная память всем, кто погиб во время Второй и, верю, последней мировой войны", - заявил Зеленский в видеообращении к украинцам в 76-ю годовщину окончания второй мировой войны.

По словам президента, "в ночь на 9 мая произошло падение режима, который препятствовал физическому существованию всего человечества".

"В 1945 году, в ночь на 9 мая, планета встретила первую минуту мира. Эту одну минуту человечество ждало шесть лет … Погибало по меньшей мере 20 человек ежеминутно. И поэтому этот момент имел такое значение. Это было падение режима, который стоял на пути человечества к дальнейшему физическому существованию как таковому. Капитуляция режима, который загораживал человечеству путь в мир без антисемитизма, ксенофобии, расизма и нетерпимости", - сказал он.

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"За билет в этот мир наши предки заплатили свыше 8 миллионов. Более восьми миллионов человеческих жизней. Более восьми миллионов погибших украинцев. Больше, чем население Киева, Одессы, Харькова, Львова и Днепра вместе взятых", - добавил Зеленский.

Зеленский отметил необходимость сохранения памяти о погибших и недопущения новой войны.

"Мы каждый год вспоминаем страшную катастрофу в истории человечества. Ежегодно вместе со всем цивилизованным миром говорим: никогда снова. Never again. Мы не можем избежать войны в прошлом. Но можем и должны сделать все, чтобы никогда не допустить новой войны в будущем", - сказал президент.

Глава государства также добавил, что "все мировые лидеры должны показывать, что человечество изучило урок 1939-1945 годов навсегда, осознает последствия войны и не допустит подобного никогда снова".

"Не пришло ли время поставить точку в этом вопросе? Не пришло ли время человечеству изменить формулировку и говорить не "Вторая мировая война", а "Вторая и последняя мировая война"? Не давать шанса и вероятности новой войны даже на вербальном уровне … Мир должен сказать: "В 1939-1945 годах продолжалась ПОСЛЕДНЯЯ мировая война", - подытожил президент Украины.

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