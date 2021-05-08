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Новости Политика Украины
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Зеленский (16519) День памяти и примирения (62)

Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения: "Не пришло ли время поставить точку в этом вопросе?". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Луганской области, обратился к украинцам в День памяти и примирения в 76-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, видео и текст обращения опубликовала пресс-служба Президента.

"Сегодня, как и в прошлом году, я нахожусь на Луганщине, в Меловском районе, близ села Пивневка, где в декабре 42-го года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли. Сегодня в этом месте появился Колокол Памяти. Каждый удар означает, что мы никогда не забудем, что сделали наши предки, чтобы следующие поколения украинцев могли свободно жить на своей земле, в своем государстве в мире и согласии. Вечная память всем, кто погиб во время Второй и, верю, последней мировой войны", - заявил Зеленский в видеообращении к украинцам в 76-ю годовщину окончания второй мировой войны.

По словам президента, "в ночь на 9 мая произошло падение режима, который препятствовал физическому существованию всего человечества".

"В 1945 году, в ночь на 9 мая, планета встретила первую минуту мира. Эту одну минуту человечество ждало шесть лет … Погибало по меньшей мере 20 человек ежеминутно. И поэтому этот момент имел такое значение. Это было падение режима, который стоял на пути человечества к дальнейшему физическому существованию как таковому. Капитуляция режима, который загораживал человечеству путь в мир без антисемитизма, ксенофобии, расизма и нетерпимости", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны. ФОТОрепортаж

"За билет в этот мир наши предки заплатили свыше 8 миллионов. Более восьми миллионов человеческих жизней. Более восьми миллионов погибших украинцев. Больше, чем население Киева, Одессы, Харькова, Львова и Днепра вместе взятых", - добавил Зеленский.

Зеленский отметил необходимость сохранения памяти о погибших и недопущения новой войны.

"Мы каждый год вспоминаем страшную катастрофу в истории человечества. Ежегодно вместе со всем цивилизованным миром говорим: никогда снова. Never again. Мы не можем избежать войны в прошлом. Но можем и должны сделать все, чтобы никогда не допустить новой войны в будущем", - сказал президент.

Глава государства также добавил, что "все мировые лидеры должны показывать, что человечество изучило урок 1939-1945 годов навсегда, осознает последствия войны и не допустит подобного никогда снова".

"Не пришло ли время поставить точку в этом вопросе? Не пришло ли время человечеству изменить формулировку и говорить не "Вторая мировая война", а "Вторая и последняя мировая война"? Не давать шанса и вероятности новой войны даже на вербальном уровне … Мир должен сказать: "В 1939-1945 годах продолжалась ПОСЛЕДНЯЯ мировая война", - подытожил президент Украины.

Читайте также: Ко Дню памяти и примирения в Ужгороде открыли мемориал "Колокол победы". ФОТОрепортаж

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+72
Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения: "Не пришло ли время поставить точку в этом вопросе?" - Цензор.НЕТ 1992
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08.05.2021 17:30
+44
Найбільше зло світу- російські фашисти.
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08.05.2021 17:36
+36
Поки ветерани дивізії Галичина та УПА не прирівняні в пільгах та нагородах до ветеранів радянської терористичної армії, до тих пір ми не можемо ставити крапку!
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08.05.2021 17:32
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Страница 4 из 4
Медведчук поздравляет главаря ОРДО Пушилина: "Дай нам бог побольше побед

Да еще оказывается не пришло и отчасти благодаря тебе как Президенту Украины.А возможно и не отчасти...
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09.05.2021 00:21 Ответить
Капитуляция Германии не означала мира на Земле - нельзя смотреть так местечково.
Как это 9 мая "наступил мир", если Япония продолжала войну ?
Гитлер положил чужую челюсть с зубами в сгоревший ковёр и СССР послушно демонстрировал её всему миру, снова подыграв фюреру, благополучно отбывшему в Латинскую Америку. Впереди были Хиросима и Нагасаки - и только после их бомбардировки и наступил долгожданный мир.
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09.05.2021 01:16 Ответить
Після того, як були скинуті атомні бомби на мирні японські міста (без жодної на те військової необхідності!), убито і скалічено сотні тисяч, опромінено і заражено радіацією на довгі роки мільйони - наступив "долгожданний мір"?
Оце і є розуміння "долгожданного міра" у спотвореному кацапському розумінні - чим більше побити і скалічити народу - тим "длгожданнєє мір", "гєроічнєє пабєдітєлі", "помпєзнєє паради". Ну. і, звичайно - "нада павтаріть"...
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09.05.2021 11:07 Ответить
Якби бомби не були скинуті, японський мілітаризм знищив би ще сотні тисяч, а може і мільйони життів, у тому числі й самих японців.
Отже, Хіросіма пішла на користь: Японія переключилась на виготовлення автомобілів
та електроніки.
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09.05.2021 11:17 Ответить
Очередной КВНнно-разминочный, перед очередным офшоро-отдыхом, видеогундосик, вместо того , чтобы засудить кремлядь с германией за развязывание первой и второй мировых войн. И что будем держать круговую оборону и не дадим кремляди развязать и третью.
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09.05.2021 01:56 Ответить
всё верно и хорошо сказал.
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09.05.2021 03:52 Ответить
У зурбиены сегодня особый приступ ,,поддержки,, осла. Со всех 50 аккаунтов.
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09.05.2021 08:55 Ответить
а пока все заняты датами и праздниками бубочки таки пропихнули вот это
https://zn.ua/ariculture/buenos-chaves-hospoda.html

- так шо ждите в гости настоящих владельцев украинской земли вместо которой зебанутым
дадут немного красивой бумаги но не в руки а нарисуют на счетах своих же банков а когда
эта бумага перестанет быть носителем психопаттерны её обесценят но перед этим нарисуют
другую......
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09.05.2021 05:10 Ответить
Даладье и Чемберлен остановили планы Сралина и Гитлера по захвату Мира в 1938 году,но лишь на год...,в 1939 году в августе все же эти два урода войну начали....
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09.05.2021 06:21 Ответить
Ну сходи на кладбище придурь...и станцуй радостную лезгинку на могилах своих бабки/деда...отца/матери...брата/сестры...
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09.05.2021 07:37 Ответить
А повесит их портреты в своем доме...на почетном месте ...а не таскать их на палке раз в году.....что религия не позволяет??
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09.05.2021 07:43 Ответить
Ты идиот?? Мертвые не могут ничего видеть...
Что до того что бы другие увидели....то ничего они не увидят...потому что тот кто на палке...это один из 20 миллионов....а на палках их сотня...две...три...
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09.05.2021 07:56 Ответить
Это лапша на уши для идиотов...потому как портреты зватают и тащат все подряд...какие родственники?? О чем ты??
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09.05.2021 08:05 Ответить
Вон у нас в раде даже внук мясника жукова обьявился...с его плртретом....курьез или идиотизм как ты считаешь??
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09.05.2021 08:06 Ответить
Это идеология...это что вы идиоты в паРаше не думали ни о чем другом...
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09.05.2021 08:18 Ответить
Потому что погибли миллионы...а портретов сотни...
Потому что тащат эти портреты все кому не лень...а не внуки и правнуки...
Это совок...отрыжка совка...современная паРаша под руководством *****...
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09.05.2021 08:27 Ответить
Это не самовыражение чувств...и никогда им не было...
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09.05.2021 08:29 Ответить
Да потому что портреты во всех городах паРаши одинаковы....сделаны на заводе....
Не до фига ли внуков правнуков??
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09.05.2021 08:33 Ответить
Рашизм головного мозга это...
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09.05.2021 08:36 Ответить
Да там половина на фото мододых...у них и детей то не было....не успели...

Бред это....совковый бред...
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09.05.2021 08:35 Ответить
99.9 процента знать не знают ничего о том чей портрет они несут...
Подойди к братской могиле....там сотни...тысячи фамилий....и чтотони тебе скажут??? Ничего....абсолютно ничего....
А тут раз в год палку схватили....самовыражение чувств...не смеши мои тапки...
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09.05.2021 08:32 Ответить
Вот и таскай дедов на палке у себя в паРаше....и не лезь с этим совковым дебилизмом к нам в Украину...
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09.05.2021 08:37 Ответить
Даже такой скот как сРалин...когда осознал масштабы потерь отменил этот "праздник"...в 1947-м году..
И только в 1965-м...любитель побрякушек...льоня брежнев опять устроил пляски на костях...
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09.05.2021 07:41 Ответить
Сам факт победы над нацизмом радует всех...но это не повод для того что бы устраивать пляски на костях...
Нужно чтить память погибших...а не таскать их портреты на палках..
Нужно обеспечить достойную ..каждодневную жизнь оставшихся в живых ветеранов....а не дарить им цветы раз в году...и давать разовые подачки...
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09.05.2021 07:53 Ответить
Это рассейский дебилизм...а не традиция... с исчезнет через год после того как подохнет *****..
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09.05.2021 07:59 Ответить
Дебилы винторогие хватают плртреты на палках и тащат их...как при совке хватали и тащили портреты победителей соц соревнований на первое мая...
И основная масса этих винторогих дебилов даже не знает ничего о том портрет кого он несет...
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09.05.2021 08:01 Ответить
Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті та примирення: "Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні?" - Цензор.НЕТ 8995 Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті та примирення: "Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні?" - Цензор.НЕТ 6736
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09.05.2021 08:17 Ответить
Идиоты есть в любой стране...их правда меньше чем в твоей паРаше...но они есть...
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09.05.2021 08:17 Ответить
Да какие свои?? Это сказки про белого бычка..
Портреты изготовлены фабричным способом...и в всех городах они одинаковы...и лежат в скпермакетах...бери и тащи...😃
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09.05.2021 08:16 Ответить
А нет смысла в том что происходит у тебя в паРаше....истерия есть...победобесие есть...а смысла нет..
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09.05.2021 08:40 Ответить
А мне плевать на твои мысли...и на мысли всего остального скота живущего в паРаше...
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09.05.2021 08:43 Ответить
Я не хожу на ваши форумы...и вы не суйте свое рыло в Украину...и будет вам счастье...
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09.05.2021 08:44 Ответить
Я родился в Донецке...и уже 7 лет ...благодаря вам скотам из паРаши я не видел своего города...
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09.05.2021 08:49 Ответить
Моя родина Украина...и украинский Донецк....а не донецк находящийся во власти быдла с автоматами из паРаши..
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09.05.2021 08:53 Ответить
Ты всё сделал правильно, уехав из Донецка. По крайней мере честный поступок.
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14.05.2021 21:52 Ответить
И чем дольше вы винторогие скоты будете оккупировать мой город...тем больше будет моя ненависть к вам..
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09.05.2021 08:51 Ответить
В Киеве мне нечего бояться...а в донецк пока он под властью быдла я не поеду...
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09.05.2021 08:57 Ответить
И не забудь потом на радостях бояры накатить...за дидов так сказать..😃
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09.05.2021 09:02 Ответить
Стадо кремлевских баранов неизлечимо Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті та примирення: "Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні?" - Цензор.НЕТ 7598
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09.05.2021 07:54 Ответить
Ви кажете, у нєлоха нема досягнень? Нате вам аж 3:
Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті та примирення: "Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні?" - Цензор.НЕТ 8950
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09.05.2021 07:21 Ответить
Подобное обращение в никуда, в недалекое прошлое Украины, - в те "спокойные годы" кучмовского беспридела, например, - поддерживающего, скажем, существующий уровень и баланс сил, при установленном режиме кормления сексотов из олигархическо-бандитского сословия, что воспринималось их холуями и приспешниками, всей кацапо-еврейской диаспорой, как свое устойчивое положение. Тогда это играло определенную роль для бывших колонизаторов, из числа сексотов, захвативших все руководящие роли в Украине; поддерживало в их спокойствие и обещало им, что Украина скоро прикрепится, вместе с их жопами, к РФ, и их оставят в качестве управляющих территорией, как это было с Мазепами, Грушевскими, Щербицкими и прочей коллаборантской шушерой, а не гетьманами, которыми их записали в истории. Но Мазепа, Грушевский, хотя бы рискнули против режима московских колбасников. Эти кремлевские жополизы-воры из нынешних, они тащили Украину на заклание, нне думая о последствиях.
Нынешний скоморох, гундося эти заклинания прошлого, пытается стать подняться в своем статусе до холуя, быть похожим на тех, кого так хотели видеть из Кремля - холуя кучму из переделанного тестем колхозника в сексота и сделавшего из ничтожества своего зятя "олигарха". Писать об уродах трудно: дело прокуроров, историков, писателей. Остап Бендер, столкнувшись с этим делом, сказал подобному, Корейко: "После знакомства с вашим прошлым и настоящим я потерял веру в человечество".
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09.05.2021 07:22 Ответить
морду эту житрожопую сил нет смотреть чем оно восхищяется шо в одном бою уложили тысячи людей рабской сталинской армии тут сем лет бойня вопить на весь мир надо но папики жопу надерут а анндрюша присмотрит господи какое оно дерьмо гавнище тряпка парашная
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09.05.2021 07:27 Ответить
ГУЛАГ Сралина победил Освенцим Гитлера....кстати все концлагеря Германии были успешно демонтированы и перевезены в СССр дохляк,вместе с оборудованием,лабораториями,медицинскими пунктами и кухнями столовыми,а также "специальным оборудованием"....
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09.05.2021 07:39 Ответить
Гитлер так и не додумался заморить голодом несколько миллионов граждан Германии.
Гитлер уничтожил бы колхозы и плодородная земля заработала бы в полную силу.
У Гитлера Сергею Королёв работал бы как инженер, а не попал в лагерь,
где ему сломали челюсть, Гитлер ликвидировал бы ГУЛАГ и направил узников
на строительство автобанов - это как минимум.
Для Гитлера никто бы не смог украсть у Америки чертежи атомной бомбы,
и атомная монополия США надолго обеспечила бы мир на планете.
Праздновать нечего, надо просто помянуть погибших.
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09.05.2021 11:56 Ответить
Мавзолейные хмыри,война для вас не закончилась 8 мая 1945 года...
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09.05.2021 08:04 Ответить
Новые фашисты назвались антифашистами. - Черчилль как в воду глядел.
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09.05.2021 12:09 Ответить
Была тушонка Рузвельта для дохлого СССра с 1941 по 1945 год.теперь будет тушонка Байдена....
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09.05.2021 08:10 Ответить
Не будет Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті та примирення: "Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні?" - Цензор.НЕТ 8212
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09.05.2021 09:56 Ответить
гнида!
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09.05.2021 08:35 Ответить
Вот это лицимерие непричастных как раз и обижает память фронтовиков.
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09.05.2021 09:12 Ответить
Кто бы открыл тайну нашему "миротворцу" ,что первая минута мира случилась не 9(точнее 8) мая , а 2 сентября 1945г. (И заодно ,что войну начали два заклятых дружка) И совсем не прилично звучит фраза про "плату за билет" !?? Двусмысленное выражение из репертуара 95 квартала. Хотя всё сказанное клоуном - это дешевый пиар из шоу-бизнеса.
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09.05.2021 10:19 Ответить
Только что уехал Госсекретарь Блинкен, у которого клянчили помощь и поддержку.
А на другой день - празднуем капитуляцию Германии как "приход мира",
в то время как наши союзники и дальше продолжали воевать и погибать.
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09.05.2021 11:25 Ответить
Ну так постав крапку, йолопе.
Для цього лишень треба прирівняти у правах воїнів дивізій СС з воїнами Червоної армії.
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09.05.2021 13:28 Ответить
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