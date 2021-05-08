Минкульт не запрещал мероприятия КГГА, запуск техники на территорию музея проходил поэтапно, - заявление

Министерство культуры и информационной политики Украины заявляет об отсутствии каких-либо устных запретов для проведения мероприятий Киевской городской государственной администрации на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

"Каких-либо устных запретов относительно проведения традиционных мероприятий, о которых говорится в сообщениях КГГА, не предоставлялось", - сообщило министерство.

В сообщении отмечается, что запрос на проведение мероприятий от КГГА в свой адрес МКИП получило 7 мая.

"Проверив, что проведение мероприятий разграничены во времени, чтобы не допустить нарушения санитарно-эпидемических требований, разрешение было предоставлено. Сегодня, 8 мая, все техническое оборудование для монтирования сцены было пропущено на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Поэтапный запуск техники на территории музея был связан с разграничением ее объемов. Чтобы не допустить нарушения карантинных ограничений. С 12:00 начат монтаж сцены", - говорится в пресс-релизе МКИП.

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При этом в Минкультуры высказали обеспокоенность тем, что в "ни один из представителей столичной власти не обратился к МКИП чтобы выяснить ход дел, выбрав путь публичного скандала".

"Жаль, что спекуляции происходят даже в такой день, как День памяти и примирения", - подчеркнули в Минкультуры.

В свою очередь пресс-служба КГГА сообщила, что мероприятия будут проведены, но с изменениями в графике. "Подождав несколько часов под шлагбаумом, наша техника уже на территории музея и начинается установка сценка. Поэтому мы надеемся, что мероприятия 9 мая все-таки состоится, но теперь уже с изменениями в запланированном графике", - сказала замглавы КГГА Марина Хонда.

Она отметила, что официальная часть мероприятия состоится в 12.00.

Ранее в субботу, в КГГА заявили, что торжественные мероприятия ко Дню памяти и примирения и ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне под угрозой срыва, поскольку оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.