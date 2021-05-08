РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12346 посетителей онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
987 15
обстрел (20119) Донбасс (26945) Объединенные силы (605)

Враг пять раз обстреливал позиции ОС на Донбассе, у Пивденного - из запрещенных 122-мм артиллерийских установок и 120-мм минометов, - пресс-центр

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Враг пять раз обстреливал позиции ОС на Донбассе, у Пивденного - из запрещенных 122-мм артиллерийских установок и 120-мм минометов, - пресс-центр

С начала суток 8 мая зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня: вблизи населенного пункта Пивденное, поселков Новгородское и Золотое-4, у Марьинки и Авдеевки.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, вблизи населенного пункта Пивденное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Кроме того, недалеко от поселка Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Также у Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 - из станковых противотанковых гранатометов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В госпитале Харькова умер украинский воин Виктор Городниченко, раненый снайпером террористов 28 апреля. ФОТО

В районе Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет, отмечается в сообщении. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Вместе с тем сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 43 гектаров территории и передали на уничтожение 57 взрывоопасных предметов.

Враг пять раз обстреливал позиции ОС на Донбассе, у Пивденного - из запрещенных 122-мм артиллерийских установок и 120-мм минометов, - пресс-центр 01

Также смотрите: 6 мая в зоне ООС погиб боец 58-й ОМБр Сергей Коробцов. ФОТО

Напомним, за минувшие сутки, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
А балаганний кловун патякає про примирення.
показать весь комментарий
08.05.2021 18:44
+7
От таке воно зелене перемир"я!!! Цікаво ,яка була адекватна відповідь ,на 122 калібр,потріскотіли з Калашей ???))))
показать весь комментарий
08.05.2021 18:32
+5
Ворог п'ять разів обстрілював позиції ОС на Донбасі, біля Південного - із заборонених 122-мм артилерійських установок і 120-мм мінометів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1988

...
показать весь комментарий
08.05.2021 19:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо це за війна така шо з цього стріляй, а з того ні?
показать весь комментарий
08.05.2021 18:27 Ответить
стрельнули в ответ или сцыкотно?
показать весь комментарий
08.05.2021 18:30 Ответить
От таке воно зелене перемир"я!!! Цікаво ,яка була адекватна відповідь ,на 122 калібр,потріскотіли з Калашей ???))))
показать весь комментарий
08.05.2021 18:32 Ответить
Це ще нормально. А могли б вже й під Києвом стріляти, якби зеленого слухало не 73%, а 100%
показать весь комментарий
08.05.2021 19:11 Ответить
Горіть у пеклі, москалі!
показать весь комментарий
08.05.2021 18:34 Ответить
А балаганний кловун патякає про примирення.
показать весь комментарий
08.05.2021 18:44 Ответить
На іньше воно не здатне !!!)))
показать весь комментарий
08.05.2021 19:21 Ответить
Лялька з ганчір"я ,напхана тирсою,не спроможна на самостійні дії чи мислення ,дійство відбувається за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
показать весь комментарий
08.05.2021 19:24 Ответить
чим на це відповіли наші....
показать весь комментарий
08.05.2021 19:29 Ответить
рожок "калаша", так, навмання... Ворог п'ять разів обстрілював позиції ОС на Донбасі, біля Південного - із заборонених 122-мм артилерійських установок і 120-мм мінометів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7841
показать весь комментарий
08.05.2021 19:32 Ответить
Ворог п'ять разів обстрілював позиції ОС на Донбасі, біля Південного - із заборонених 122-мм артилерійських установок і 120-мм мінометів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1988

...
показать весь комментарий
08.05.2021 19:30 Ответить
Мурчик,на БЧ ,як завжди на бойовому посту ,чатує !!!))))
показать весь комментарий
08.05.2021 19:35 Ответить
Ворог п'ять разів обстрілював позиції ОС на Донбасі, біля Південного - із заборонених 122-мм артилерійських установок і 120-мм мінометів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7554"
показать весь комментарий
08.05.2021 19:37 Ответить
"Враг пять раз обстреливал позиции ОС на Донбассе, у Пивденного - из запрещенных 122-мм артиллерийских установок и 120-мм минометов"

====
Очень смешно!
показать весь комментарий
08.05.2021 20:29 Ответить
 
 