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дети (6020) помощь (6124) Казанжи (9)

Еще месяц будет продолжаться сбор денег для помощи 5-месячному Диме Свичинскому, половина нужной суммы уже есть

Новости Цензор.НЕТ Общество

Еще месяц будет продолжаться сбор денег для помощи 5-месячному Диме Свичинскому, половина нужной суммы уже есть

Пятимесячный малыш из Одессы Дима Свичинский нуждается в инъекции Zolgensma - американских лекарств от спинальной мышечной атрофии первого типа (СМА).

Об этом напоминает журналистка Зоя Казанжи в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Это самые дорогие лекарства в мире. И единственные, которые "ремонтируют" ДНК. То есть, ребенок теряет подвижность мышц, но после одной-единственной инъекции приходит в норму", - пишет она.

По данным Казанжи, собрано уже 36 миллионов 248 тысяч 707 гривен - это 56 процентов нужной суммы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Волонтеры предложили 10 публичным украинцам купить у них паски в помощь маленькому Диме Свичинскому. ФОТО

"Показательно, что примерно процентов 85-90 от уже собранной суммы - деньги не олигархов и не богатых людей. Они, видимо, тоже помогают. И, пожалуй, к ним стоят очереди с просьбами. Но основная помощь - это ваши маленькие лучики от сердца и к сердцу", - заявляет журналистка.

Она подчеркивает, что остался всего месяц, чтобы дособирать полную сумму.

"Если вы хотели, собирались, а все не доходят руки, подключитесь, пожалуйста! Каждая гривна важна, это правда. И буду покорно благодарить за перепост. Может так быть, что именно ваш перепост поможет увеличить сумму, которая жизненно необходима Диме. Друзья и семья развили бешеную деятельность по сбору средств. Это аукционы, различные мероприятия, продажи, курсы - доход от которых полностью или частично идет на счета для лечения ребенка. Если хотите присоединиться, в Instagram страница называется save_dmytro. Там обо всех актуальных акциях. В FB - по хештегу #ДімаМиВстигнемо и #ДимаМыУспеем тоже все есть. Или читайте страницу отца Димы - Виталия Свичинского. И еще. Родители истощены. Стоит тоже об этом помнить. Помощники, неравнодушные люди меняются, имеют возможность переключения и отдыха. Виталий и Мария занимаются ребенком круглосуточно. Особенно мама малыша - Маша. Ребенок проходит сложную реабилитация, если можно это назвать таким словом. Давайте им помогать и оберегать", - призывает Казанжи.

Также она указывает реквизиты для помощи:

PayPal: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=82BBTYF39YEK4 Призначення платежу: Save_Dmytro

КАРТКИ:

Приватбанк Свічинський Віталій -
5168 7450 2036 8665
4731 2196 1506 2795
Приватбанк Свічинська Марія (мати)
4149 4393 1271 8780
5168 7451 0303 4838

Монобанк за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/3EM3hmrJnY

Монобанк Свічинський Віталій -
4441 1144 5355 5755
5375 4141 0117 0842
Монобанк Свічинський Олександр (дядько) -
5375 4141 1566 9706
Монобанк Свічинська Марія (мати) -
4441 1144 5352 4090
5375 4114 0461 7859

Ощадбанк Свічинський Віталій -
5167 8199 9813 3418

Raiffeisen Bank Aval Свічинська Марія (мати) -
4149 5100 6427 4634
Банк отримувача: АТ "Райффайзен Банк Аваль"
UA473229040000000262091313621
ЕДРПОУ: 3316105087

РАХУНКИ:
UAH
Отримувач
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МАНІФЕСТ МИРУ"
ЄДРПОУ/ІПН отримувача
39253522
Рахунок отримувача
UA903071230000026000020797550
Банк отримувача
ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпро
МФО Банку 307123
USD
Account with Institution:
PJSC "BANK VOSTOK"
Dnipro, Ukraine
SWIFT CODE: ACJCUA2N
Beneficiary Customer:
UA883071230000026009010797550,
BF MANIFEST MYRU,
m. Odesa,
Ukraine
Details of Payment:
Charity Payment
EUR
Account with Institution:
PJSC "BANK VOSTOK",
Dnipro, Ukraine
SWIFT CODE:
ACJCUA2N
Beneficiary customer:
UA883071230000026009010797550,
BF MANIFEST MYRU,
m. Odesa,
Ukraine
Details of Payment:
Charity Payment

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Еще месяц будет продолжаться сбор денег для помощи 5-месячному Диме Свичинскому, половина нужной суммы уже есть 01

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
Уважаемые украинцы, зачем Вы оскорбляете друг друга, спорите? Помогать нужно всем.
Я расскажу Вам историю болезни мальчика Димы. Это действительно очень страшная болезнь и чтобы спасти ребенка необходимо дорогостоящее лекарство, более 1000000 USD.
Инъекцию ребенку необходимо сделать до двух лет. Да, многие люди откликнулись на
эту беду и помогают в сборе средств для Димы. Но кроме Димы в Одессе есть еще один
ребенок, девочка Ева Короленко (возраст 1 год и семь месяцев), у которой такое же заболевание. Заболевание одно, а вот помощь детям разная. Отец Димы, Виталий Свечинский, бывший глава РГА в Одесской обл., затем зам. председателя ОГА Одесской
обл., а сейчас работает в команде Виталия Кличко. Для Евы запретили выставлять
боксы для сбора денег в крупных торговых сетях, для Димы разрешили. Директор департамента образования Одесского горсовета Буйневич призывала помочь маленькому
одесситу и не вспоминала о маленькой одесситке, пока в соцсетях ее не раздолбали
за дискриминацию. В зале Верховной Рады раздавали депутатам листовки с призывом
помочь Диме, но не упомянули ни одного другого ребенка с тяжелой болезнью.
Мне очень жаль всех таких детей и всем этим детям необходимо помочь.

Но нашим чиновникам, мягко говоря, наплевать на простых людей и их детей.
За подобную дискриминацию в отношении детей простых граждан этих гнид-чиновников
надо гнать с@аной метлой и очень далеко и никогда не допускать к госслужбе.
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08.05.2021 20:37
+7
36 лямів,та корумповані гниди в день більше розкрадають ,а держава не здатна підтримати малюка !!!)))
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08.05.2021 19:12
+6
Отец ребенка работая пред РДА Саврань Одесская обл закрыл роддом развалил медицыну до основания ни одного км дороги не построил теперь люди ездят в другой город за 100 км чтоб получить медпомощь и родить ребенка.Работая в ОГА Одесской области замомом курировал медицыну... теперь деньги собирает для своего дитя ну как такому чинуше не оказать помощь?
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08.05.2021 20:24
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Правила форума Совет форумчан
36 лямів,та корумповані гниди в день більше розкрадають ,а держава не здатна підтримати малюка !!!)))
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08.05.2021 19:12 Ответить
А если бы читал?То что?Денег больному ребенкк выслал?
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08.05.2021 19:23 Ответить
Читайте нік.
В спам цього козла.
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08.05.2021 19:31 Ответить
При такой рождаемости, как в Украине , спасать нужно каждого ребенка , сумма не имеет значения , это Жизнь Ще місяць триватиме збір грошей для допомоги 5-місячному Дімі Свічинському, половина потрібної суми вже є - Цензор.НЕТ 5938
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08.05.2021 19:31 Ответить
Сколько из Израиля перевел? "Спасатель"...
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08.05.2021 19:46 Ответить
Такі рідкі захворювання повинна фінансувати держава. Один випадок на мільйон. Інше питатння - що ж в тій інєкції такого цінного?
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08.05.2021 19:46 Ответить
Она РЕАЛЬНО спасает!
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08.05.2021 20:02 Ответить
А сколько за эти деньги можно спасти с менее трешовыми заболеваниями? 2 млн баксов за инвалида? Навезите бесплатно инвалидов со всего мира, чего уж
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08.05.2021 20:11 Ответить
Ніяк не зрозумію, чому ліки для дитини можуть коштувати 2 лями баксів.
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08.05.2021 20:22 Ответить
СКАЖИТЕ. А ВАС НЕ СМУЩАЕТ СТОИМОСТЬ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВАКЦИНЫ от ковид-19 - 15 млн долларов?
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08.05.2021 20:42 Ответить
Нє, не турбує. По перше, її ніколи не запустять, по-друге, - взагалі ніколи. Хіба що повальний мор піде. А так, нє...
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08.05.2021 20:55 Ответить
её давно запустили.
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08.05.2021 22:24 Ответить
Ты с Луны упал, болезный?Китай потратил на разработку вакцины от коронавируса 2 млрд долларов. А ты ноешь за какой то миллион.
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08.05.2021 22:31 Ответить
Цей препарат виправляє ген який виробляє потрібний білок . Саме дефіцит білка SMN1 и SMN2 приводить до цієї хвороби. Дорого, тому , що це рідкісне захворювання , що б створити ліки для десяти захворівших дітей в рік на цілий світ , витрачають купу грошей , бо це лікування на генному рівні.
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08.05.2021 20:48 Ответить
Він з рідкоземельних мінералів? З яких фуїв 2 лями і без варіантів???!!!!!
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08.05.2021 21:02 Ответить
Вакцина від ковіду з рідкоземельних мінералів? З яких фуїв потрачено 2 млрд долларів на разработку?
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08.05.2021 22:33 Ответить
Ні , це дорожче дорогоцінних металів , діамантів , це генна інженерія .Уявіть собі перебрати ланцюжок ДНК і залатати її за допомогою ретровірусів . Над однією дозою прцює цілий інститут , сотні працівників , і створюється вона не за один день. Це медицина майбутнього . Вже винайшли лікування на генному рівні від діабету ( повне одужання ), гемофілії ...інших хвороб, але вони неймовірно дорогі не жаль .
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08.05.2021 23:05 Ответить
я саме про це писав о 20:37 нижче.
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09.05.2021 10:40 Ответить
Ублюдочный популизм, не имеющий ничего общего со спасением детей, милосердием и т.д.. Все будут дико гордиться как спасали малыша, а то что родители поленились пару копеечных тестов сдать и сделать аборт, чтобы ни себя ни ребёнка не мучать- никто не скажет
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08.05.2021 20:15 Ответить
Отец ребенка работая пред РДА Саврань Одесская обл закрыл роддом развалил медицыну до основания ни одного км дороги не построил теперь люди ездят в другой город за 100 км чтоб получить медпомощь и родить ребенка.Работая в ОГА Одесской области замомом курировал медицыну... теперь деньги собирает для своего дитя ну как такому чинуше не оказать помощь?
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08.05.2021 20:24 Ответить
Карма, но расплачиваются дети!
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08.05.2021 20:47 Ответить
Простой украинец не сможет развить такую бешенную деятельность для спасения своего ребенка...Понятно тогда всё....
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08.05.2021 23:23 Ответить
Никакие тесты здесь не помогут. Болезнь проявляется после рождения ребенка.
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08.05.2021 20:41 Ответить
мда, вам бы хотя бы школьную программу про рецессивные и доминантные гены вспомнить, прежде чем такое писать
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08.05.2021 20:56 Ответить
Шо це за тести? Максимум, шо роблять, це аналіз на хромосомні аномалії.
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08.05.2021 23:34 Ответить
Саме так, так видно схильність до тих чи інших спадкових хвороб, в т.ч. і цієї
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09.05.2021 07:32 Ответить
Не мели дурниць, нічого там не видно, крім деяких синдромів.
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09.05.2021 08:33 Ответить
Про пренатальну діагностику взагалі чули?
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09.05.2021 08:55 Ответить
Звісно, тому і кажу. )
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09.05.2021 09:07 Ответить
А про тести на моногени до зачаття для обох батьків?
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09.05.2021 09:21 Ответить
А твої батьки його здавали? В генетичних центрах рекомендують, не вимагають шось здавати лише при підозрах після анкетування. Маю знайому лікарку з дітьми з саме генетичними вадами, зв'ясувалось вже після народження, більше ні в кого в родинах батьків такого нема. Всі дурні? Неможливо передбачити всі такі хвороби, про які не чули в родині. Можна тіки теоретично. З вагітністю можна, звісно, амніоцентезом, кожен аналіз - по 1,5 тисячі і більше, а там їх з десяток, та й то не на всі хвороби. А загальна практика - здати аналіз на хромосомні і все. Проблема в тому, шо жінки всіма способами намагаються зберегти вагітність, коли вона мала б прерватись самостійно в багатьох випадках, якшо є проблеми.
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09.05.2021 09:58 Ответить
Ну не знаю, як не мене, багато людей просто хочуть не помічати деякі речі і думають, що їх пронесе, звідси і наслідки.
Це тяжке питання загалом, і я тут явно цинік, я б не витратив 2 млн доларів на 1 дитину, маючи десятки тисяч інших хворих дітей з менше суттєвими порушеннями.
Я щодо поведінки, так маю в колі спілкування таку, що народила одну з вадами, але це її не зупинила і народила другу, ще з більшими, зараз намагається поїхати в Ізраіль, знайшла "коріння", бо там хоч якось таких дітей підтримують. На моє запитання, чому дугий раз донорську яйцеклітину або сперму не взяли - то подивились на мене як не гілтера
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09.05.2021 10:37 Ответить
Та отож. Я теж, чесно, не хочу допомагати тіки з однієї причини: не знаю, як там і шо було. Є дійсно непередбачувані випадки, а є цілком усвідомлені дії, в тому числі з боку лікарів.
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09.05.2021 10:46 Ответить
Знаєте, я помітив таку цікавинку: деякі люди ніколи не поможуть комусь в чомусь звичайному і повсякденному, не поможуть тим, хто поруч, тим, кого бачуть щодня, а ось тут поможуть для індульгенціїї самому собі типа "я щось зробив" і щоб, коли скажуть, що назбирали, відчувати себе дотичним до чогось великого. Звичайне лицемірство
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09.05.2021 10:54 Ответить
Недавній випадок: одна зберігала-зберігала, з лікарні не вилазала, тепер зберігають важкого інваліда теж по лікарнях. А її, начебто, попереджали про наслідки.
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09.05.2021 10:07 Ответить
Доречі, почитайте статтю 30 Сімейного кодексу, так є ще лінк на порядок, буде дуже цікаво
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n161
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09.05.2021 09:25 Ответить
Из чего же эта вакцина делается то, что она имеет такую стоимость? Ще місяць триватиме збір грошей для допомоги 5-місячному Дімі Свічинському, половина потрібної суми вже є - Цензор.НЕТ 5947
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08.05.2021 20:26 Ответить
Экспериментальное лекарьство, а больных единицы в мире, стоимость разработки на несколько доз разбросали, вот и цена
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08.05.2021 20:29 Ответить
Это не вакцина, это продукт генной инженерии человека, включающая в себе не один десяток научных направлений.Разработать и создать искусственный ген это очень дорого, хотя в кацапстане утверждают, что могут слепить и внедрить здоровый ген за 1000 долларов.
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08.05.2021 20:37 Ответить
Если не получается выносить полноценного ребенка, пора прерывание беременности закрепить на законодательном уровне! Зачем что бы потом чтоб все страдали, а в первую очередь сам человек-инвалид?!
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08.05.2021 20:34 Ответить
у них подход: родим, хуже не будет, потом хоть посмеемся
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08.05.2021 20:58 Ответить
Уважаемые украинцы, зачем Вы оскорбляете друг друга, спорите? Помогать нужно всем.
Я расскажу Вам историю болезни мальчика Димы. Это действительно очень страшная болезнь и чтобы спасти ребенка необходимо дорогостоящее лекарство, более 1000000 USD.
Инъекцию ребенку необходимо сделать до двух лет. Да, многие люди откликнулись на
эту беду и помогают в сборе средств для Димы. Но кроме Димы в Одессе есть еще один
ребенок, девочка Ева Короленко (возраст 1 год и семь месяцев), у которой такое же заболевание. Заболевание одно, а вот помощь детям разная. Отец Димы, Виталий Свечинский, бывший глава РГА в Одесской обл., затем зам. председателя ОГА Одесской
обл., а сейчас работает в команде Виталия Кличко. Для Евы запретили выставлять
боксы для сбора денег в крупных торговых сетях, для Димы разрешили. Директор департамента образования Одесского горсовета Буйневич призывала помочь маленькому
одесситу и не вспоминала о маленькой одесситке, пока в соцсетях ее не раздолбали
за дискриминацию. В зале Верховной Рады раздавали депутатам листовки с призывом
помочь Диме, но не упомянули ни одного другого ребенка с тяжелой болезнью.
Мне очень жаль всех таких детей и всем этим детям необходимо помочь.

Но нашим чиновникам, мягко говоря, наплевать на простых людей и их детей.
За подобную дискриминацию в отношении детей простых граждан этих гнид-чиновников
надо гнать с@аной метлой и очень далеко и никогда не допускать к госслужбе.
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08.05.2021 20:37 Ответить
Кому то всё, а кому то рассказы как боженька всех любит и всех прощает.
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08.05.2021 20:40 Ответить
а не мутрый ли нарит 73% этих чиновников к власти приводит?
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08.05.2021 21:00 Ответить
Да, к сожалению, народ выбрал клоунов, а те назначают на гос. должности проходимцев.
Хотя их и раньше хватало.
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08.05.2021 21:15 Ответить
раньше хоть стыдились и прятались, а сейчас "гуляй, рванина, сцы в очи!"
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08.05.2021 22:05 Ответить
+ Одужуй, крихітко.
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08.05.2021 21:12 Ответить
Это вы второму одесскому ребенку, девочке, для которой запретили помогать?
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08.05.2021 23:27 Ответить
Стоимость 1 флакона препарата оценена в рекордную сумму - 2,125 млн дол. США. 36 миллионов 248 тысяч 707 гривен - это 56 процентов нужной суммы. 36 248 707грн. : 28 = 1 294 596 USD : 56 Х 100 =2 311 778 USD. Или я ошибся в расчетах?
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08.05.2021 21:29 Ответить
Мне вот интересно, сколько медведчук, ахметов, фирташ, коломойский, новинский, зеленский, бойко, шуфрич, рабинович и многие другие радетели за украинский народ перечислили денег на вот єти банковские счета и картьі?
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08.05.2021 23:49 Ответить
Пинчук открыл на Украине 34 неонатальных центра, стоимость инвестиций - 111 млн гривен.
47 441 младенцев были спасены.
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09.05.2021 11:16 Ответить
в дорогостоящей лечении такой инвестор обычно фигурирует как "неизвестный" по этическим соображаениям.
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09.05.2021 11:17 Ответить
Ще місяць триватиме збір грошей для допомоги 5-місячному Дімі Свічинському, половина потрібної суми вже є - Цензор.НЕТ 4516Ты действительно считаешь что такие уроды как шуфрич или медведчук способны что-то хорошее сделать и остаться анонимом "по этическим соображениям"???????Ще місяць триватиме збір грошей для допомоги 5-місячному Дімі Свічинському, половина потрібної суми вже є - Цензор.НЕТ 6273
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09.05.2021 15:05 Ответить
Ну Пинчук же смог.
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09.05.2021 16:21 Ответить
Если ты об этом знаешь, то какой же он аноним?Ще місяць триватиме збір грошей для допомоги 5-місячному Дімі Свічинському, половина потрібної суми вже є - Цензор.НЕТ 2365 Подумай над этим вопросом.
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10.05.2021 09:42 Ответить
думать нужно тебе.Больницы он открыл от своего имени. Это нормально и так происходит в мире. А адресную помощь принято анонимизировать.
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10.05.2021 09:59 Ответить
 
 