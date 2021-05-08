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Новости Политика Украины
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Медведчук поздравляет главаря ОРДО Пушилина: "Дай нам бог побольше побед". АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В разговоре, записанном 9 мая 2015 года, мужчина с голосом, похожим на Пушилина, похвастался собеседнику с голосом, похожим на Медведчука, парадом.

24 канал получил в распоряжение запись предполагаемого разговора лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и главаря ОРДО Дениса Пушилина, записанный 9 мая 2015 года, передает Цензор.НЕТ.

Звонил Медведчук. Он назвал собеседника Денис и поздравил с днем ​​рождения и Днем ​​победы. На ответные поздравления ответил: "Спасибо, спасибо. И дай нам бог побольше побед в жизни. Ну, а об этой победе память хранить вечно".

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Пушилин, обращается к собеседнику по имени-отчеству: Виктор Владимирович. Он высказал уверенность, что "все будет хорошо, мы справимся", и уточнил, видел ли собеседник парад "у нас". Тот заверил, что видел, похвалил, еще раз поздравил и попрощался.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+73
Измена Родине без всякой ретуши.
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08.05.2021 20:46
+51
а дальше надо судить мертвечука за держзраду!
етих записей уже достаточно для возбуждения уголовного дела, а после допроса с пристрастием, мертвечук еще наговорит себе на пожизненное
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08.05.2021 20:53
+37
Повешать эту сволочь Медведчука и все его ОПЗЖ.
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08.05.2021 21:12
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Уголовка где?
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10.05.2021 09:55 Ответить
Скажений пес тявкає, а ГАРАНТ соплі жує!!!
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10.05.2021 11:59 Ответить
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