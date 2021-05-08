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Чехия призывает все страны ЕС выслать хотя бы по одному российскому дипломату, - премьер Бабиш

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Чехия призывает все страны ЕС выслать хотя бы по одному российскому дипломату, - премьер Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к руководству других стран Евросоюза с призывом выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак солидарности с Чехией в деле со взрывом складов боеприпасов во Врбетице.

Об этом глава правительства заявил журналистам на неформальном саммите президентов и премьеров стран ЕС в Португалии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

"Мы всегда должны понимать, что, когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех [членов ЕС]. Я попросил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата", - сказал Бабиш.

По словам чешского премьера, накануне, в первый день саммита в Порту, лидеры стран ЕС обсуждали вопрос о взрывах во Врбетице в 2014 году. К обсуждению вопроса планируется вернуться на саммите Совета Европы, который пройдет в конце мая.

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Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Также читайте: Болгария объявила очередного российского дипломата персоной нон грата, - МИД страны

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+22
.... призывает все страны ЕС ..... хотя бы по одному российскому дипломату....

Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 2238

...
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08.05.2021 21:45
+17
у чехов есть яйца. факт
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08.05.2021 21:18
+15
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 1269
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08.05.2021 21:26
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у чехов есть яйца. факт
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08.05.2021 21:18 Ответить
немкиня аж нижний старт приняла.Вот еще один момент истины
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08.05.2021 22:37 Ответить
Однозначно ЗА! Не может быть и малейшего раздумия ...
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08.05.2021 21:20 Ответить
Прикольней было б ОСТАВИТЬ по одному кацапскому дипломату. Чисто пендели принимать. Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 5537
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08.05.2021 21:56 Ответить
Вроде взрослые люди, а флешмобами балуются...
А чего не ВСЕХ кацапов выслать раз и навсегда? Слабо? Так отож...
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08.05.2021 21:23 Ответить
большая дорога начинается с первого шага)
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08.05.2021 21:47 Ответить
По одному(((Маловато будет,лучше б по одному осавили.
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08.05.2021 21:23 Ответить
Назуя? Усіх вислати, амбасади знести, а де вони стояли - усе засипати хлорним вапном.
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08.05.2021 21:30 Ответить
І ще принаймні двох - повісити!
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08.05.2021 21:24 Ответить
Ви така чуйна людина... Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 5872 Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 4422
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08.05.2021 21:31 Ответить
Штирлицов Путлера трясет не по детцки во всех странах Мира...,дипломатическая крыша стала не надежной для Мавзолейных хмырей фюрера... Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 1787
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08.05.2021 21:24 Ответить
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 1269
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08.05.2021 21:26 Ответить
Дайошь флешмоб?? Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 3995
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08.05.2021 21:25 Ответить
А краще вислати всіх,та позакривати посольства та консульства.
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08.05.2021 21:27 Ответить
Чому по одному? Усіх - нахій за 24 години.
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08.05.2021 21:28 Ответить
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 9357 Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 4005
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08.05.2021 21:28 Ответить
А где в графике педагогическая работа с юными суворовцами ?
Где обсуждение новых точек применения Новичка ?
А оперативная планёрка с сошками (Шрёдер, Макрон, Ермак, Берлускони и т.д.) ?
ТЕМА НЕ РАСКРЫТА
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09.05.2021 00:54 Ответить
А шо, мне нравиццо такое "призывает" !!! Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 9815
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08.05.2021 21:30 Ответить
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 3017 Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 259
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08.05.2021 21:31 Ответить
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 8436
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08.05.2021 21:32 Ответить
Мсьє, респект!👍
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08.05.2021 21:44 Ответить
Да чего уж там, - можно и по два. у русских где Мишкин, - та же и Чепига.
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08.05.2021 21:40 Ответить
...і вони шпілі-вілі в димохід.
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08.05.2021 21:43 Ответить
©немоё...
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 9077

Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 8549
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08.05.2021 21:44 Ответить
де "ла-ла-ла-ла-ла?"
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08.05.2021 21:50 Ответить
.... призывает все страны ЕС ..... хотя бы по одному российскому дипломату....

Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 2238

...
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08.05.2021 21:45 Ответить
Так целый батальон ФСБшников расстреляют
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08.05.2021 21:53 Ответить
и кто будет рыдать ?
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08.05.2021 21:56 Ответить
Нужно у народа Турции спросить.
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08.05.2021 22:01 Ответить
Это действительно действенный призыв, не то, что какую-то русофобию затевают.
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09.05.2021 07:03 Ответить
флешмоб хороший - шоб коцапы встретили деньпабеды дома, в рязани.
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08.05.2021 21:48 Ответить
припекло і чехів
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08.05.2021 21:49 Ответить
приветствие чехов лаптям.


Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 351
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08.05.2021 21:51 Ответить
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 5927
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08.05.2021 21:54 Ответить
От же ж кляті чехи. Ніяк не вгамуються. Молодці)
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08.05.2021 21:55 Ответить
Все страны ЕС должны выслать в посылках на москву хотя бы по одному российскому дипломату ... Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 1541
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08.05.2021 21:59 Ответить
Или хотя бы его часть.
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08.05.2021 22:02 Ответить
В годы Второй мировой войны якутов призвали на войну и взяли некоторых в разведку ,так как хорошо стреляли...потом послали их за языком, так они три языка принесли Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 5008
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08.05.2021 22:11 Ответить
І так, усі кацапські амбасади зрівняти із землею і суворо заборонити нащадкам до сьомого коліна заходити на ту територію. Хоча ті місця навіть дикі звірі та лихі парфуми оминатимуть. Оминатимуть, плюватимуть, по сто заклять щоразу читатимуть...
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08.05.2021 22:13 Ответить
Во вторую мировую Европа предала Чехию, похоже позорная история повторится.
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08.05.2021 22:15 Ответить
"Чехия призывает все страны ЕС выслать хотя бы по одному российскому дипломату"
И лучше в цинковых каретах.
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08.05.2021 22:17 Ответить
А мог бы призвать поделиться вакцинами с теми, где их катастрофически не хватает...Пользы, возможно, было бы больше!
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08.05.2021 22:29 Ответить
Що таке? Пече у галузі п'ятої крапки через таку русофобію? Ц-ц-ц
(то ли ещё будет, ой-ей-ей)
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08.05.2021 22:44 Ответить
Желаю тебе и родным COVID-19 не болеть!
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08.05.2021 23:04 Ответить
А твоим лишнеромосомным родным желаем сдоxнуть, от чего угодно - xоть от ковида, xоть от термоядерныx бомбардировок Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 8788
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08.05.2021 23:22 Ответить
Біднятко! Дупка палає? Скоренько біжи її рятувати! Сядь до калюжі. Лиш дивись, щоб та калюжа була не з бензини. Бо тоді будемо довго і весело іржати усім особовим складом геть чисто, як лавров.
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09.05.2021 01:26 Ответить
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 3845
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08.05.2021 22:39 Ответить
Напали на страну НАТО. НАТО, ау...
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08.05.2021 23:10 Ответить
Рашисты напали на ЕС и НАТО ещё в 2010.
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 7855
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08.05.2021 23:15 Ответить
если высылать, то принепременно пазлами! ))
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08.05.2021 23:28 Ответить
Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 3406
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08.05.2021 23:58 Ответить
А чего мелочиться то, выгнать всех до одного, ибо там все равно не дипломаты сидят , а шпионы ,контрабандисты и убийцы, типа этих двух, любителей шпилей))))
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09.05.2021 01:01 Ответить
Склады где хранились боеприпасы предназначались для Украины!
Украина должны выслать хотяб одного росиянского дипломата!
Это наш долг!!!
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09.05.2021 02:38 Ответить
Вышлете, кто сколько может...
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09.05.2021 03:59 Ответить
Хотя бы по 0,5 российских дипломатов...
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09.05.2021 10:02 Ответить
Вышлют по одному дипломату и посторят по два северных потока.
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09.05.2021 05:04 Ответить
Европа не пойдет на такие жесткие меры. Предлагаю смягчить - выслать каждой стране по 0,5 российских дипломатов...
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09.05.2021 08:48 Ответить
 
 