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Посольство США об обстреле больницы в Красногоровке и водопровода под Торецком: Требуем прекращения российской агрессии в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Посольство США об обстреле больницы в Красногоровке и водопровода под Торецком: Требуем прекращения российской агрессии в Украине

В посольстве Соединенных Штатов Америки возмущены последствиями вооруженной агрессии России на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter ведомства.

"Обеспокоены сообщениями о повреждении важнейшей гражданской инфраструктуры на востоке Украины, а особенно водных систем и больниц. Мы требуем прекращения российской агрессии в Украине, которая угрожает гражданскому населению, жизненно необходимым системам и инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Посольство США об обстреле больницы в Красногоровке и водопровода под Торецком: Требуем прекращения российской агрессии в Украине 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона СЦКК направила ОБСЕ ноту из-за обстрела "ковидной" больницы в Красногоровке: РФ не нужен мир в Украине. ФОТОрепортаж

Напомним, 4 мая в 23:30 российско-террористические войска осуществили обстрел Красногоровки. В результате обстрела повреждена больница. Кроме этого, полиция открыла уголовное производство по факту обстрела больницы, в которой находились пациенты с коронавирусом и пневмонией в Красногоровке Донецкой области. Происшествие квалифицировано по части 1 статьи 258 - террористический акт.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Чекаємо смєтунів які смєтут зелень. Нахвалялись же.
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08.05.2021 23:49
+5
"Посольство США об обстреле больницы в Красногоровке и водопровода под Торецком: Требуем прекращения российской агрессии в Украине"
Это следствие. Вот этого:
Посольство США про обстріл лікарні в Красногорівці й водопроводу під Торецьком: Вимагаємо припинення російської агресії в Україні - Цензор.НЕТ 4970
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09.05.2021 00:13
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Чекаємо смєтунів які смєтут зелень. Нахвалялись же.
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08.05.2021 23:49 Ответить
а мы требуем прекращения подписывать с кацапами всякие меморандумы и называться- гарантами,
в противном случае мы озаботимся,
особенно те , кто выживет
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08.05.2021 23:47 Ответить
Які гаранти підписували з кацапами меморандуми?
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08.05.2021 23:50 Ответить
які , та ось вони гаранти : 176 міжконтинентальних балістичних і понад 2500 тактичних ракет
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08.05.2021 23:58 Ответить
Ви забули що НАТО це півсвіту і на одну випущену ракету на мокшан полетить весь арсенал ракет принаймі із трьох ядерних країн із пяти що не зможе відразити такий арсенал жодна країна світу включаючи і Америку
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09.05.2021 00:08 Ответить
Нічого і нікуди кацапи не випустять, бо в них скрізь свої люди і, шо для них важливіше - бабки. Так і триватиме: одні шось вимагатимуть, інші слухатимуть і хіхікатимуть, ну, а ми - сам розумієш.
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09.05.2021 01:17 Ответить
Меркава В том-то и фишка, что бабки там не главное, там другие ценности, для западного мира не понятные. Пример, поединок инока Пересвета, и ордынца Челубея, на Куликовом поле. Перед поединком, Пересвет снял с себя доспехи, сказав, что они будут препятствием, для копья Челубея, а Пересвет его просто не достанет. Челубей прошил Пересвета как масло, но и сам получил смертельное ранение, от которого подох, а Пересвет, еще живой приехал на коне в расположение войск.
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09.05.2021 03:03 Ответить
"Перед поединком, Пересвет снял с себя доспехи, сказав, что они будут препятствием, для копья Челубея, а Пересвет его просто не достанет."
Не могу догнать Посольство США про обстріл лікарні в Красногорівці й водопроводу під Торецьком: Вимагаємо припинення російської агресії в Україні - Цензор.НЕТ 5558
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09.05.2021 09:42 Ответить
Понятно
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09.05.2021 15:12 Ответить
Так чому "...весь арсенал ракет " не полетить на цю двоголову гадюку, що не дає жити багатьом країнам на землі, і лізе, як саранча, зі своєю "мировой революцией" по всьому світу.
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09.05.2021 09:03 Ответить
Буапештський меморандум українським дебілам в поміч.
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09.05.2021 00:11 Ответить
Мы,тоесть Украина,извините за выражение просрали освобождение окупированых територий из за сраного правительства.У нас был шанс,мокшане бы не торглись, полмира тоесть НАТО поддерживало Украину на все 1000%.Оставалось только выйти нашим ООС на границу териториальной Украины.А мы все ********.А после завершения,,учений,,мокшанской армии НАТО больше не вправе фициально помогать Украине и снова мы погрузились в рутину переговоров в которых погибнет еще ни одна тысяча наших воинов на которых ,,переговорщикам,,насрать так как там нету ни их детей ни родственников.
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09.05.2021 00:01 Ответить
"Посольство США об обстреле больницы в Красногоровке и водопровода под Торецком: Требуем прекращения российской агрессии в Украине"
Это следствие. Вот этого:
Посольство США про обстріл лікарні в Красногорівці й водопроводу під Торецьком: Вимагаємо припинення російської агресії в Україні - Цензор.НЕТ 4970
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09.05.2021 00:13 Ответить
ха..типа - "мы жестко требуем прекратить безобразие Посольство США про обстріл лікарні в Красногорівці й водопроводу під Торецьком: Вимагаємо припинення російської агресії в Україні - Цензор.НЕТ 1130 !!. .. да кацапы в Сирии ТРИ !!! больницы с больными и персоналом снесли в хлам авиаударом и останавливаться не думают!! Посольство США про обстріл лікарні в Красногорівці й водопроводу під Торецьком: Вимагаємо припинення російської агресії в Україні - Цензор.НЕТ 2739
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09.05.2021 01:16 Ответить
ПаБЕДАбеSSы Путлера подобно SSовцам Гиммлера ведут 4 Мировую войну против всего Мира с 2014 года....,а вы думали только против Украиной? Посольство США про обстріл лікарні в Красногорівці й водопроводу під Торецьком: Вимагаємо припинення російської агресії в Україні - Цензор.НЕТ 9294Напрасно....
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09.05.2021 02:22 Ответить
Украина поставляет в ОРДЛО воду, а последние нас еще и обстреливают. Попил российский снайпер нашей воды и пошел по нам стрелять, это так мило.
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09.05.2021 08:04 Ответить
Посольство США про обстріл лікарні в Красногорівці й водопроводу під Торецьком: Вимагаємо припинення російської агресії в Україні - Цензор.НЕТ 2569
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09.05.2021 09:42 Ответить
 
 