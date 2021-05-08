Посольство США об обстреле больницы в Красногоровке и водопровода под Торецком: Требуем прекращения российской агрессии в Украине
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В посольстве Соединенных Штатов Америки возмущены последствиями вооруженной агрессии России на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter ведомства.
"Обеспокоены сообщениями о повреждении важнейшей гражданской инфраструктуры на востоке Украины, а особенно водных систем и больниц. Мы требуем прекращения российской агрессии в Украине, которая угрожает гражданскому населению, жизненно необходимым системам и инфраструктуре", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 мая в 23:30 российско-террористические войска осуществили обстрел Красногоровки. В результате обстрела повреждена больница. Кроме этого, полиция открыла уголовное производство по факту обстрела больницы, в которой находились пациенты с коронавирусом и пневмонией в Красногоровке Донецкой области. Происшествие квалифицировано по части 1 статьи 258 - террористический акт.
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