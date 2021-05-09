Пойманный на мошенничестве глава ОТГ на Киевщине Подкурганный должен уйти в отставку на время расследования, - "Слуга народа"

Подозреваемый в мошенничестве глава Дымерской ОТГ Владимир Подкурганный, который шел на выборы от "Слуги народа", должен уйти в отставку на время расследования.

Такая ​​позиция обнародована на сайте партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Наша принципиальная позиция - если вина доказана, преступник должен нести наказание независимо от того, с какой политической силой он шел на выборы. Напомню, один из пунктов предвыборной программы "Слуги народа" - уничтожение системной коррупции. Мы этого пункта тщательно придерживаемся. Я обращаюсь к Политическому совету и Национальному совету громад с требованием на ближайших заседаниях дать оценку действиям выдвиженца от партии", - заявил председатель "Слуги народа" Александр Корниенко.

Глава Киевского областного отделения партии, народный депутат Андрей Мотовиловец также считает, что на время расследования Владимир Подкурганный должен уйти в отставку: "Если вины нет, после расследования он снова может идти на выборы и получить должность, если люди будут ему доверять".

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В то же время он подчеркнул, что Подкурганный не является членом партии, хотя шел на выборы главы Дымерской ОТГ от "Слуги народа". И напомнил, что за отбор кандидатов на Киевщине отвечал бывший глава областной ячейки Александр Дубинский, попавший в санкционный список США.

Напомним, 7 мая стало известно, что СБУ разоблачила и задокументировала противоправную деятельность председателя одной из объединенных территориальных громад Киевской области. Через депутата районного совета и посредника председатель ОТГ пытался получить мошенническим путем 2,6 млн грн.

Позже стало известно, что задержанный - представитель "Слуги народа", судья Майдана Владимир Подкурганный.