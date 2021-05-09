РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10325 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Скандалы в Слуге народа
4 001 18
взятка (5956) Киевская область (3537) Слуга народа (2547)

Пойманный на мошенничестве глава ОТГ на Киевщине Подкурганный должен уйти в отставку на время расследования, - "Слуга народа"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пойманный на мошенничестве глава ОТГ на Киевщине Подкурганный должен уйти в отставку на время расследования, -

Подозреваемый в мошенничестве глава Дымерской ОТГ Владимир Подкурганный, который шел на выборы от "Слуги народа", должен уйти в отставку на время расследования.

Такая ​​позиция обнародована на сайте партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Наша принципиальная позиция - если вина доказана, преступник должен нести наказание независимо от того, с какой политической силой он шел на выборы. Напомню, один из пунктов предвыборной программы "Слуги народа" - уничтожение системной коррупции. Мы этого пункта тщательно придерживаемся. Я обращаюсь к Политическому совету и Национальному совету громад с требованием на ближайших заседаниях дать оценку действиям выдвиженца от партии", - заявил председатель "Слуги народа" Александр Корниенко.

Глава Киевского областного отделения партии, народный депутат Андрей Мотовиловец также считает, что на время расследования Владимир Подкурганный должен уйти в отставку: "Если вины нет, после расследования он снова может идти на выборы и получить должность, если люди будут ему доверять".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубинский получил большое международное признание - на уровне США. Гордиться надо! - "слуга народа" Потураев

В то же время он подчеркнул, что Подкурганный не является членом партии, хотя шел на выборы главы Дымерской ОТГ от "Слуги народа". И напомнил, что за отбор кандидатов на Киевщине отвечал бывший глава областной ячейки Александр Дубинский, попавший в санкционный список США.

Напомним, 7 мая стало известно, что СБУ разоблачила и задокументировала противоправную деятельность председателя одной из объединенных территориальных громад Киевской области. Через депутата районного совета и посредника председатель ОТГ пытался получить мошенническим путем 2,6 млн грн.

Позже стало известно, что задержанный - представитель "Слуги народа", судья Майдана Владимир Подкурганный.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
Не пойму,пойманый на горячем еще должен быть отстранен только на время расследования когда уже пойман на взятке.
показать весь комментарий
09.05.2021 01:03
+8
Заради справедливості, з юридичної крапки зору ( Пойманный на мошенничестве глава ОТГ на Киевщине Подкурганный должен уйти в отставку на время расследования, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 9350 ) людина є винною тільки з того моменту, коли такою її визнає суд.
Утім не здивуюся, якщо "слуги" тупо відмазюкають його навіть після зашквару на гарячому. Нахабно й відверто - "он наш - значит, неподсуден, чего хотим, того и творим - обтекайте, лохторат!"
Венедіктова додасть - "я этих ваших кодексов не читала и не собираюсь, для меня закон один - слово государево (и их высокопревосходительства Игоря Валерьевича)".
показать весь комментарий
09.05.2021 01:18
+7
Иными словами, на время пока мы не придумаем как отмазаться, а то уж больно неожиданно.
показать весь комментарий
09.05.2021 04:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не пойму,пойманый на горячем еще должен быть отстранен только на время расследования когда уже пойман на взятке.
показать весь комментарий
09.05.2021 01:03 Ответить
Заради справедливості, з юридичної крапки зору ( Пойманный на мошенничестве глава ОТГ на Киевщине Подкурганный должен уйти в отставку на время расследования, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 9350 ) людина є винною тільки з того моменту, коли такою її визнає суд.
Утім не здивуюся, якщо "слуги" тупо відмазюкають його навіть після зашквару на гарячому. Нахабно й відверто - "он наш - значит, неподсуден, чего хотим, того и творим - обтекайте, лохторат!"
Венедіктова додасть - "я этих ваших кодексов не читала и не собираюсь, для меня закон один - слово государево (и их высокопревосходительства Игоря Валерьевича)".
показать весь комментарий
09.05.2021 01:18 Ответить
Сейчас шут🤡🤢 пропиарится , как с тем дурачком , который пиво тырил , ( вспомнила Юрченко) а потом заявился ментов инспектировать
показать весь комментарий
09.05.2021 07:35 Ответить
Спалился, инструмент должен передать...
Пойманный на мошенничестве глава ОТГ на Киевщине Подкурганный должен уйти в отставку на время расследования, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 4314
показать весь комментарий
09.05.2021 01:18 Ответить
Ну тогда вся "слуга народа" должна уйти в отставку, поскольку то и дело что занимается мошенничеством. Вот, например, прямо сейчас, поскольку Подкуршанный был задержан за получение взятки, а не мошенничество!
показать весь комментарий
09.05.2021 02:15 Ответить
Попался? - Не маленький! Отвечать придётся...
показать весь комментарий
09.05.2021 04:03 Ответить
А може чкурне по "стежкам Чауса".
показать весь комментарий
09.05.2021 07:14 Ответить
Размечтались , опг КалоЗеленое своих не сдаёт
показать весь комментарий
09.05.2021 07:38 Ответить
Иными словами, на время пока мы не придумаем как отмазаться, а то уж больно неожиданно.
показать весь комментарий
09.05.2021 04:18 Ответить
он должен не в отставку уйти, а сесть в сизо на время расследования...
показать весь комментарий
09.05.2021 06:00 Ответить
Ну він же не патріот, хіба ж його можна посадити. Та і весна вже закінчується.
показать весь комментарий
09.05.2021 07:13 Ответить
Я что-то не помню, чтобы зебилы отправляли в отставку татарова на время расследования его злодеяний.
показать весь комментарий
09.05.2021 06:41 Ответить
Для зє🤡💩бьідла хабар не є злочином, тим більше не доведений бєнєдьіктовой в пещерському своєму на 100% суді)))
показать весь комментарий
09.05.2021 07:57 Ответить
Да там все такие и что, всем в отставку?😁😁😁😁
показать весь комментарий
09.05.2021 09:08 Ответить
Щаз.Много ваших было отстранено? Спійманий на шахрайстві глава ОТГ на Київщині Підкурганний має піти у відставку на час розслідування, - "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3872
показать весь комментарий
09.05.2021 10:04 Ответить
 
 