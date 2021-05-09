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Запуск "паспортов вакцинации" в ЕС согласуют до конца мая, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Запуск

До конца мая лидеры стран Европейского союза планируют принять окончательное решение о запуске сертификатов о вакцинации от коронавируса. Эта система может заработать уже в июне текущего года.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в португальском Порту, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мы должны сделать возможными поездки в ЕС и внутри него. Рада сообщить, что юридическая и техническая подготовка для запуска системы сертификатов путешественника ЕС, сертификатов о вакцинации, идет полным ходом, и она может заработать уже в июне", - сказала руководительница Еврокомиссии.

При этом она отметила, что политическое соглашение по этому вопросу может быть достигнуто уже к концу мая. По словам фон дер Ляйен, для получения соответствующего сертификата человеку необходимо будет предоставить доказательства того, что он привился от коронавируса, переболел или имеет антитела. Также можно будет предоставить отрицательный тест на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны G20 поддерживают введение паспортов вакцинации: "Это имеет решающее значение для восстановления мировой экономики"

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз готов запустить "зеленые пропуска" во второй половине июня.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Вывод - С первого дня лета безвиз накрылся для Украины "зеленой пистой" Запуск "паспортов вакцинации" в ЕС согласуют до конца мая, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 6594
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09.05.2021 02:13
+5
это типичная секта,насаждает с помощью властных полномочий свое коронобесие. Что делать? Не голосовпть за них на выборах или нам хана. Оурел в натуре, но большинство не знает что это такое вот что страшно.
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09.05.2021 05:06
+4
гниды кацапские вылазят...
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09.05.2021 07:36
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Вывод - С первого дня лета безвиз накрылся для Украины "зеленой пистой" Запуск "паспортов вакцинации" в ЕС согласуют до конца мая, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 6594
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09.05.2021 02:13 Ответить
Для антиваксеров однозначно.
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09.05.2021 02:33 Ответить
Не антиваксеров,а саме антикороновірусної вакцини.
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09.05.2021 04:49 Ответить
Я уже вакцинирован.

Так что проблемы индейцев ковбоев не колышут.
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09.05.2021 11:52 Ответить
мне дали розовую бумажку несерьезного вида от CDC - что, где и когда кололи
ее можно в паспорт вложить. интересно это сойдет за паспорт вакцинации?
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09.05.2021 04:26 Ответить
лучше примени ту бумажку с пользой...
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09.05.2021 07:30 Ответить
Моя бумажка - белая. Но тоже полное дрмо с точки зрения защищенности.
Я думаю ее заламинировать для пущей важности, и пусть только попробуют вякнуть.
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09.05.2021 08:33 Ответить
Рано ламинировать а то может скоро третий укол от всех новых штаммов ставить прийдется 😬
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09.05.2021 09:00 Ответить
Если ты вакцинирован, то будешь в реестре.

Проверить себя в реестре можно в своем электронном кабинете на Хелси.ми (который запустила ненавистная кугутами Супрун).

БД реестра будет доступна пограничным службам ЕС.
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09.05.2021 11:54 Ответить
это типичная секта,насаждает с помощью властных полномочий свое коронобесие. Что делать? Не голосовпть за них на выборах или нам хана. Оурел в натуре, но большинство не знает что это такое вот что страшно.
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09.05.2021 05:06 Ответить
Беги, ватник, беги!
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09.05.2021 06:06 Ответить
Запуск "паспортів вакцинації" у ЄС узгодять до кінця травня, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 660 Запуск "паспортів вакцинації" у ЄС узгодять до кінця травня, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 6474
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09.05.2021 12:13 Ответить
Юро, неголосування не допоможе. Сатанинський народець вже давно керує світом
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09.05.2021 13:40 Ответить
А когда Амнистия от дебилизма? Запуск "паспортов вакцинации" в ЕС согласуют до конца мая, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 1614
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09.05.2021 06:42 Ответить
В Украине вакцинируют нормальной вакциной только мажоров и приближенных к власти уродов с их семьями. С учетом того, что степашка не купил качественных вакцин, то безвизовые поездки в ЕС, пересичным не светят до конца этого года - точно. Зато зеленско-мажорские твари со своими семьями могут спокойно паковать чемоданы для отдыха на лазурном побережье.
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09.05.2021 06:48 Ответить
..Інфа ..для срача !?
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09.05.2021 07:17 Ответить
Где пфайцер?
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09.05.2021 09:38 Ответить
Запуск "паспортов вакцинации" в ЕС согласуют до конца мая, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 7450......
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09.05.2021 07:20 Ответить
гниды кацапские вылазят...
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09.05.2021 07:36 Ответить
Сралина еще надо было высрать в картиночке, ордынец
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09.05.2021 07:42 Ответить
Нехай, нехай.
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09.05.2021 07:48 Ответить
перемога Колими над Бухенвальдом.
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09.05.2021 07:48 Ответить
Мы не отстанем от них, мы уже давно запланировали.
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09.05.2021 07:27 Ответить
Вітаю корисних ідійотів з безвізом безвиїздом. Запуск "паспортов вакцинации" в ЕС согласуют до конца мая, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 1276
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09.05.2021 07:47 Ответить
Процедура пройдет в нарушение всех прав человека.
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09.05.2021 08:22 Ответить
Европа - потерянный случай, т.к. управляется сбродом сумасшедших старых пердунов-глобалистов, во главе с Клаусом Швабом.
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09.05.2021 10:19 Ответить
Ублюдков хватает и без шваба, жак аттали например, яркий пример человеконенавистничества.
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10.05.2021 10:02 Ответить
По-моему они психбольные.
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10.05.2021 10:39 Ответить
Да, только не в психушке, а с миллиардерами и президентами общаются и являются их советниками, как то так!
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10.05.2021 11:05 Ответить
Остаётся сделать вывод что у миллиардеров и президентов тоже "не все дома".
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10.05.2021 12:29 Ответить
Учитывая тот факт что вакцинацию у нас проводят все кому не лень, от частных контор до домов престарелых, а также вид этой картонки без каких либо средств защиты от подделки вся эта затея евробюрократов вызывает только регіт.
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09.05.2021 08:29 Ответить
Запуск "паспортів вакцинації" у ЄС узгодять до кінця травня, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 3938 Запуск "паспортів вакцинації" у ЄС узгодять до кінця травня, - фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 1750
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09.05.2021 08:38 Ответить
Хтось нещодавно реготав з кацапів і їхньої бази ширнутих.
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09.05.2021 09:04 Ответить
Разница в том, что кацапская база - это развлекалово внутри песочницы поскольку их спутник никем не признан.

А европейская база - это пропуск в Мир.

Но для тех, кому из родного болота не выбраться, разницы нет.
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09.05.2021 12:05 Ответить
Давайте-давайте. Может к вам тогда нормальные люди ездить перестанут, и вы сами работать начнёте.
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09.05.2021 10:18 Ответить
Нормальные - это кугуты, которые вирусы самогоном лечат?
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09.05.2021 11:55 Ответить
герхард вы дебил
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09.05.2021 12:30 Ответить
Наверное.

Поэтому я в ЕС въездной, а ты нет.
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09.05.2021 12:38 Ответить
Ні, він. як наркоман, який хвалиться, шо в нього сознаниє ширє, ніж в решти кугутів на болоті. Тепер він ще й болотом Україну назвав.
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09.05.2021 13:31 Ответить
 
 