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С начала суток наемники РФ на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С начала суток наемники РФ на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 9 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в утренней сводке.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 08 мая, российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 8 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пивденне враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра. Вооруженные формирования Российской Федерации два раза осуществили обстрел из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия в районе Авдеевки и один раз в пригороде населенного пункта Опытное. Неподалеку от поселка Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем, а у поселка Золотое-4 - из станковых противотанковых гранатометов. У Марьинки противник дважды открывал огонь из противотанковых пушек калибра 100 мм и автоматических станковых гранатометов. К тому же, российские оккупанты совершили обстрел гражданской инфраструктуры города. Потерь среди наших защитников и гражданского населения нет", - подчеркнули в штабе ООС.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США об обстреле больницы в Красногоровке и водопровода под Торецком: Требуем прекращения российской агрессии в Украине

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+11
Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9031

...
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09.05.2021 09:14
+9
Бухають за дідоф.
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09.05.2021 08:19
+6
Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8205
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09.05.2021 09:18
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Бухають за дідоф.
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09.05.2021 08:19 Ответить
Діди бухали і їм заповідали, а ще про "службу" так казали: "служи синок, як дід служив, а дід на службу "болт" ложив.
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09.05.2021 08:40 Ответить
Или готовят некую крупную провокацию - эдакий Гляйвиц...
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09.05.2021 08:51 Ответить
РАБссия ХЕРой дохлого сссра....,борятся со Степаном Бандерой с 23 августа 1939 года,когда Молотов и Риббентроп подписали братский договор в Москве..С начала суток наемники РФ на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7659
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09.05.2021 08:22 Ответить
Тут з"являвся псевдосенатор. Тільки у тебе S, а у нього SS.
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09.05.2021 08:28 Ответить
Не бачив.я сюди майже не заходжу після смерті мами у квітні... Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 236
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09.05.2021 08:30 Ответить
Щиро співчуваю, це важка втрата дорогої людини.
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09.05.2021 08:42 Ответить
Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8718
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09.05.2021 08:22 Ответить
Фронтовики вже в могилах.
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09.05.2021 08:30 Ответить
А в рашців на палочки перебралися.
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09.05.2021 08:44 Ответить
Советские люди прекратили свое существование в ночь с 23 на 24 августа 1991 года.Совпадение? НЕ ДУМАЮ... Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7067
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09.05.2021 08:26 Ответить
Помиляєшся. Вони існують і досі.
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09.05.2021 08:31 Ответить
Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8929.....
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09.05.2021 08:52 Ответить
Бідло и Нарід різні речі Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5070навіть юридично...
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09.05.2021 08:33 Ответить
Аби тільки перше не було в переважній більшості від другого.
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09.05.2021 08:47 Ответить
На вечір після "побєдобєсія" по п*яні будуть "салютовати" на всі сторони.
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09.05.2021 08:37 Ответить
Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9031

...
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09.05.2021 09:14 Ответить
Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8205
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09.05.2021 09:18 Ответить
И к этому...Те, кто на передовой - не жильцы. Они обречены. Спасение им - лишь ранение. Те, кто в тылу, останутся живы, если их не переведут вперед, когда иссякнут ряды наступающих. Они останутся живы, вернутся домой и со временем составят основу организаций ветеранов. Отрастят животы, обзаведутся лысинами, украсят грудь памятными медалями, орденами и будут рассказывать, как геройски они воевали, как разгромили Гитлера. И сами в это уверуют! Они-то и похоронят светлую память о тех, кто погиб и кто действительно воевал!.
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09.05.2021 09:48 Ответить
Зеленский - о Дне победы над нацизмом: пусть героизм предков дает силу новому поколению военных....Если бы мы все в советской школе изучали не историю Великой Отечественной, а историю Второй мировой, нам бы украинцам живущим в западной Украине и на юга востоке Украины, сегодня было проще понять друг друга. Но в том-то и был коварный замысел - похоронить правду, скомкать историю, как шагреневую кожу, - до размеров одного героического государства, и оставить потомкам в наследство ложь, которая до сих пор раздирает народы на части.
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09.05.2021 10:01 Ответить
Сталинские террористы и пособники нацистам из РККА вероломно поделили с нацистами Европу.
Никто не забыт, ничто не забыто.
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09.05.2021 08:40 Ответить
Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1031
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09.05.2021 09:08 Ответить
Скабеевой ,Соловьеву, Киселеву и Никонову смотреть с повтором.
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09.05.2021 09:35 Ответить
Не трожь Никонова!
Его дед в Берлине с Гитлером воевал.
Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9635
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09.05.2021 10:11 Ответить
Мордор ...*в адеквате * .. Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 915
..
.Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9337...
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09.05.2021 08:51 Ответить
Сегодня им некогда воевать - отмечают днюху ЧеПушилы.
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09.05.2021 08:55 Ответить
До речі, напередодні зробив похід по вулицях Донецька, за три години натрапив лише на чотирьох істот з колорадками. В минулому році у бувшому АТБ сиділи касири в пєлотках. Нині сховали. Я здивований.
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09.05.2021 09:04 Ответить
Починають розуміти що потрапили не в той рускій мір який в телевізорі.
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09.05.2021 09:11 Ответить
Денис Казанский вбросил видос и ЛОХанска.... Від початку доби найманці РФ на Донбасі не порушували режиму припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1189Швейцария завидует стаду баранов ЛохГандонии
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09.05.2021 08:59 Ответить
У тебе з'являються двійники. Див. Раду Форумчан.
https://censor.net/ru/comments/locate/23/2008573/76188182
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09.05.2021 09:10 Ответить
Зараз дивлюсь побєдоБєсіє у терміново окупованому Донецьку. Парадом зветься.
Зєвак не густо. десь 2-3 тисячі.
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09.05.2021 09:45 Ответить
Так они все ушли на парад вешать георгиевские ленточки!
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09.05.2021 09:47 Ответить
Не, они оказывается шли сзади со своими дедами на палочках, и с их нерадивыми внучками тоже на палочках.
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09.05.2021 10:02 Ответить
 
 