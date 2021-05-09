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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 193 человека, зафиксировано 5 372 новых случая инфицирования, выздоровел 9 181 человек, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 9 мая, зафиксировано 5 372 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 9 181 человек, умерли 193 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 193 человека, зафиксировано 5 372 новых случая инфицирования, выздоровел 9 181 человек, - Минздрав 01

"5 372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 мая 2021 года. В частности, заболели 244 ребенка и 57 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 599 человек; летальных случаев - 193; выздоровело – 9 181 человек", – написал Степанов.

Днем ранее, 8 мая было зафиксировано 8 710 новых случаев инфицирования COVID-19, 7 мая сообщалось о 8 404 новых случаях COVID-19, 6 мая зафиксировано 6 038 новых случаев инфицирования COVID-19, 5 мая сообщалось о 2 576 новых инфицированных, 4 мая сообщалось о 2 472 новых случаях инфицирования COVID-19, 3 мая зафиксировано 2 758 новых случаев инфицирования COVID-19, 2 мая было зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования COVID-19, 1 мая сообщалось о 8 549 новых инфицированных коронавирусом.

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Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 2 119 510 человек, 46 393 пациента скончались, 1 759 751 человек выздоровел.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.

За сутки 8 мая 2021 года в Украине привито 4 843 человека, 862 641 человек привит с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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Автор: Вадим Куц
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В Україні за добу від COVID-19 померли 193 людини, зафіксовано 5 372 нові випадки інфікування, видужали 9 181 особа, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7395
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09.05.2021 08:54 Ответить
На парад идешь с Вадимом Рабиновичем из ОПЗЖ?
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09.05.2021 09:57 Ответить
молодец, написал вадима рабиновича с большей буквы, вазьми с полки пирожек В Україні за добу від COVID-19 померли 193 людини, зафіксовано 5 372 нові випадки інфікування, видужали 9 181 особа, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4234
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09.05.2021 12:21 Ответить
Ой извиняюсь, затронул своими грязными рученками ваше святое.
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10.05.2021 07:15 Ответить
Из европейских президентов Зеля хуже всех обеспечил вакцинацию населения и лучше всех лично распространял вирус и личным примером пропагандировал нарушения карантина и масочного режима. Под какие статьи это попадает? Это все еще преступная халатность или уже попытка геноцида?
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09.05.2021 09:33 Ответить
Реформи не спинити! В Україні за добу від COVID-19 померли 193 людини, зафіксовано 5 372 нові випадки інфікування, видужали 9 181 особа, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8149

В Україні за добу від COVID-19 померли 193 людини, зафіксовано 5 372 нові випадки інфікування, видужали 9 181 особа, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8719
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09.05.2021 13:47 Ответить
 
 