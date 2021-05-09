Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ "Григорий Куропятников" встретить корабль Береговой охраны США "Hamilton". ФОТОрепортаж
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В субботу, 8 мая, на расстоянии более 100 морских миль от Одессы, в исключительной морской экономической зоне Украины, в точке рандеву флагман морской охраны Госпогранслужбы Украины встретил корабль Береговой охраны США "Hamilton".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
"Американские партнеры прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств", - говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе отметили, что корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.
Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ.
"Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Не отвечали на вызовы на связь по каналам международной морской безопасности. Дерзкое нарушение норм международного морского права тщательно зафиксировано и задокументировано украинскими пограничниками", - подытожили в Госпогранслужбе.
Сейчас флагман морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США "Hamilton" остаются в море, продолжая совместные учения. Визит иностранного гостя в порт Одесса запланирован на 10 мая.
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рос сторожевик проекта «Охотник» против украинского сторожевика проекта "Молния" - оба 500 -600 тонн впринципе сопоставимы по параметрах, даже один на один украинский Григорий Куропятников представлял угрозу для рос корыта. Но чтобы вы понимали, американский сторожевик Hamilton три с половиной тычячи тонн, с вертолетом - это практически фрегат. У рос корыта просто не было шансов.
Пишут о украинских ВМС, а на фото - пиратский корабль с аквафрешем.
Радует, что нашим не пришлось играть в учениях "немцев" - они нашлись сразу и бесплатно 🤗
USS McCain будет в самый неподходящий момент присоединяться к врагу и стрелять по своим а USS Biden иногда забывать куда идет а в остальное время будет ходить только влево
litakcent.com/2011/11/14/dzhoshua-slokam-navkolosvitnja-podorozh-vitrylnykom-naodynci/
я помню на 12 палубном круиз лайнере попали в ураган на карибах и волна лупасила до 5 палубы
вот я и удивился как такой корабель переплыл атлантику
Надо пожаловаться на кацапов и выставить им штраф .
В ночь на 8 мая на территорию Эстонии осуществлена высадка совместного американо-британского парашютного десанта. Десантировались 800 парашютистов из 82-й воздушно-десантной дивизии США и 16-й десантно-штурмовой бригады Великобритании. Ночная парашютная высадка военнослужащих, оборудования и техники осуществлялась непосредственно в ходе беспосадочного трансатлантического перелета из Форт - Брагг, Северная Каролина, США.
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аа...мир любой ценой ***...
"территориальные воды" воды расширяются, как правило, (хотя некоторые страны установили больший предел - бразилия, уругвай и пр.) не более, чем на 12 морских миль от береговой линии, "исключительная экономическая зона" - на 200 морских миль.
и все отходы из черноболя в москву реку на всякий случай..ато там ядерная срака ,все дела...
так Это может быть и на пороге В Ответку! мм?!!
Тоді ми були ближче до НАТО ніж зараз.
В 2019 зелені "євроінтегратори" проігнорували саміт.
В 2021 знову без України.
Можна всім задавати питання "Чому ми не а НАТО?", але відповідь у нас сидить на Банковій !!
Корабли класса «Гамильтон» построены в середине 1960-ых гг.
Использование: ВМФ США
Патрульные катера класса "Гамильтон" активно выводятся из состава ВМС США и передаются (продаются) другим государствам в рамках программы «Иностранные военные продажи»
Характеристики:Длина - 115,2 м
Ширина - 13,1 м
Водоизмещение - 3353 т.
Силовая установка - 2 x дизельных и 2 x газотурбинных двигателя
Максимальная скорость - 29 узлов
Дальность плавания - 9600 морских миль на скорости 15 узлов
Автономность - 45 суток
Экипаж - 167 человек
Вертолет - 1
Артиллерийская установка - 1 x 76-мм OTO Melara (Ото Мелара)
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.
В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!