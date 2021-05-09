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Новости ПроисшествияФоторепортаж Агрессия России против Украины
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ВМС (1317) Госпогранслужба (5402) корабль (1926) США (23182)

Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ "Григорий Куропятников" встретить корабль Береговой охраны США "Hamilton". ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В субботу, 8 мая, на расстоянии более 100 морских миль от Одессы, в исключительной морской экономической зоне Украины, в точке рандеву флагман морской охраны Госпогранслужбы Украины встретил корабль Береговой охраны США "Hamilton".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Американские партнеры прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США должны ускорить передачу Украине выведенных в резерв военных кораблей класса Cyclon, - доклад Heritage Foundation

Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ.

"Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Не отвечали на вызовы на связь по каналам международной морской безопасности. Дерзкое нарушение норм международного морского права тщательно зафиксировано и задокументировано украинскими пограничниками", - подытожили в Госпогранслужбе.

Сейчас флагман морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США "Hamilton" остаются в море, продолжая совместные учения. Визит иностранного гостя в порт Одесса запланирован на 10 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом отредактировал комментарий пресс-секретаря о вступлении Украины в НАТО

Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 01
Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 02
Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 03
Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 04
Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 05
Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 06
Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 07
Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 08
Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 09
Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ Григорий Куропятников встретить корабль Береговой охраны США Hamilton 10

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+51
...во первых , это - КРАСИВО !
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09.05.2021 09:04
+34
нет John Sidney McCain! а уж потом, "Джо Байден"
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09.05.2021 09:10
+30
Так це і є кацапська ********. Там ще "праворний" на сраці написано
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09.05.2021 09:45
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...во первых , это - КРАСИВО !
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09.05.2021 09:04 Ответить
и во-вторых - тоже!
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09.05.2021 09:20 Ответить
да и....в третьих нехило...
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09.05.2021 12:39 Ответить
что красиво??,,БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" вместо,,БЕРЕГОВА ОХОРОНА" или таки ,,АКВАФРЕШ"на борту?? (ничего не напоминает??) Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 6685 (или пипл всё хавает что тут подают??) Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 2400 Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 6438
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09.05.2021 09:31 Ответить
Так це і є кацапська ********. Там ще "праворний" на сраці написано
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09.05.2021 09:45 Ответить
Российское корыто - это символ отваги и слабоумия.
рос сторожевик проекта «Охотник» против украинского сторожевика проекта "Молния" - оба 500 -600 тонн впринципе сопоставимы по параметрах, даже один на один украинский Григорий Куропятников представлял угрозу для рос корыта. Но чтобы вы понимали, американский сторожевик Hamilton три с половиной тычячи тонн, с вертолетом - это практически фрегат. У рос корыта просто не было шансов.
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09.05.2021 20:35 Ответить
статью не читай - комментарий пиши! Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 588 Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 6805
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09.05.2021 10:03 Ответить
боюсь что фото(визуализация) не менее опасна чем текст (заметь пост я писал не исходя из текста а исходя из выложенных фото) в отличие от тебя (вас) я не пытаюсь ,,прочитав на заборе п***а (об этот забор)муй ломать"(как то так. ) Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 8172 Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 3419
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09.05.2021 10:34 Ответить
Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ. Источник: https://censor.net/ru/p3264241
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09.05.2021 10:08 Ответить
странное твое понимание??и эта строка (писаная)и есть то ,,основание"для пиара кацапского аквафреша на украинском сайте?? Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 2557 Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 830
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09.05.2021 10:27 Ответить
А якщо в укр. медіа з,являється світлина з ****** під новостним меседжем ( наприклад) це що в твоєму розумінню піар путена ?
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09.05.2021 10:47 Ответить
Флагман морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" встретил корабль Береговой охраны США "Hamilton". ФОТОрепортаж (для особо одарённых!!),,встречает ,,куропятников" нафиг нужен кацапский на фото!! не способны сделать фото(нормальное)пусть пишут текст и не выкладывают фото!!(судя по фото встречается аквафреш с америкосами а ,,куропятников" наблюдает!!_) словом отвянь!!
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09.05.2021 11:05 Ответить
З якого бодуна в кацапьского катера фсб має бути написано БЕРЕГОВА ОХОРОНА і замість аквафреша жовто блакитний трезуб ???
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09.05.2021 10:44 Ответить
Кто кого встретил?
Пишут о украинских ВМС, а на фото - пиратский корабль с аквафрешем.

Радует, что нашим не пришлось играть в учениях "немцев" - они нашлись сразу и бесплатно 🤗
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09.05.2021 11:55 Ответить
Следующий сверхсовременный SUPER-авианосец который построят США будет называться "Джо Байден"....
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09.05.2021 09:05 Ответить
нет John Sidney McCain! а уж потом, "Джо Байден"
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09.05.2021 09:10 Ответить
максимум эсминец. Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 823
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09.05.2021 11:51 Ответить
как корабль назовете так он и поплывет
USS McCain будет в самый неподходящий момент присоединяться к врагу и стрелять по своим а USS Biden иногда забывать куда идет а в остальное время будет ходить только влево
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09.05.2021 16:52 Ответить
Не переживай, кацап. Дональдом Трампом побоятся даже корыто неплавучее назвать.
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09.05.2021 17:19 Ответить
На таком катере переплыть Атлантику надо иметь крепкие бейцы.
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09.05.2021 09:12 Ответить
У нього довжина 115 метрів. Це корабель.
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09.05.2021 09:23 Ответить
вони можуть - вони Джошуа Слокама в школі читали
litakcent.com/2011/11/14/dzhoshua-slokam-navkolosvitnja-podorozh-vitrylnykom-naodynci/
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09.05.2021 14:56 Ответить
інтерактивна книжка "Довкола світу вітрильником наодинці" тут https://litvek.com/bk/318642
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09.05.2021 15:02 Ответить
Катере? 3500 тонн водоизмещения - это по-твоему катер?
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10.05.2021 00:05 Ответить
корабль показался не слишком импозантным я понимаю что сзади вертолетная площадка но как-то низко борта у него
я помню на 12 палубном круиз лайнере попали в ураган на карибах и волна лупасила до 5 палубы
вот я и удивился как такой корабель переплыл атлантику
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10.05.2021 04:52 Ответить
«Дерзкое нарушение норм международного морского праваИсточник: https://censor.net/ru/p3264241»
Надо пожаловаться на кацапов и выставить им штраф . Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 2211
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09.05.2021 09:16 Ответить
У них це звичайна практика залазити навіть ордер супроводу авіаносців. Ще при совку прохлопали і гепнулись з одним з кораблів супроводу.
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09.05.2021 09:26 Ответить
А це дійсно наше судно зустрічає американців? З вигляду кацапське...
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09.05.2021 09:56 Ответить
статью не читай - комментарий пиши! Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 3810 Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 222
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09.05.2021 10:04 Ответить
Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 6681
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09.05.2021 10:14 Ответить
за чтение не платят Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп’ятников" зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 5585
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09.05.2021 19:49 Ответить
Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ. Источник: https://censor.net/ru/p3264241
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09.05.2021 10:07 Ответить
Подлодка Курск победит весь Пентагон и НАТО... Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 5294 Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 5294
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09.05.2021 10:15 Ответить
подлодка утонула, но тем не менее поздравлять с 23 февраля продолжает
Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 7356
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09.05.2021 11:28 Ответить
Работайте, братья!
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09.05.2021 10:20 Ответить
А хто це героєм Саветского союза українські погранкатери називає, комуняки щей досі є ))))
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09.05.2021 10:27 Ответить
Московитские катера щёлкали зубами в бессильной злобе.
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09.05.2021 10:46 Ответить
Уважаемый Цензор уберите фото кацапского корыта "Проворный". На сайте погранслужбы - первоисточнике новости, это фото есть. Реадкторы просто скопировали механически, а читатели не понимают, зачем нам в кадре кацапский корабль. Он неплохо получился на жаль, и очень хорошо видна кацапская символика, лучше убрать вы же партитотический сайт, а не Страна.
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09.05.2021 11:27 Ответить
Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 7784
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09.05.2021 12:16 Ответить
Читачі не розуміють бо не читають всю статтю, тоді може прибрати з усіх укр. медіа свiтлини путена лаврова пєскова?
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09.05.2021 18:25 Ответить
Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ
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09.05.2021 18:26 Ответить
Там еще другой есть.

Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп’ятников" зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 7561
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09.05.2021 23:57 Ответить
Thanks to Comrade Baydin for our bright future!
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09.05.2021 11:40 Ответить
Я смотрю, у тебя, дятел, партсобрание прошло успешно.
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09.05.2021 12:08 Ответить
Конечно успешно, и у вас может успешно всё пройти, если вы будете вовремя колёсики пить.
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09.05.2021 12:44 Ответить
Тебе капельницу поставили? Соседи по палате не писдют? Ты жалуйся санитарам, если шо... Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп’ятников" зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 8609
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09.05.2021 17:24 Ответить
интересуетесь? Можем и вам поставить, вылечим, как родного Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп’ятников" зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 2362
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09.05.2021 20:10 Ответить
У тебя, убогого, заело. Одно и тоже постишь по несколько раз. Словарный запас кончился или санитар плохо подсказывает?
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09.05.2021 20:24 Ответить
У вас плохой санитар? Не волнуйтесь, заменим. Только таблеточки вовремя пейте.
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09.05.2021 22:05 Ответить
11:40 Российский флот всё еще в кадре.
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09.05.2021 11:42 Ответить
Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 6152
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09.05.2021 12:14 Ответить
Чтоб никого не смущал кацапский триколор:

В ночь на 8 мая на территорию Эстонии осуществлена высадка совместного американо-британского парашютного десанта. Десантировались 800 парашютистов из 82-й воздушно-десантной дивизии США и 16-й десантно-штурмовой бригады Великобритании. Ночная парашютная высадка военнослужащих, оборудования и техники осуществлялась непосредственно в ходе беспосадочного трансатлантического перелета из Форт - Брагг, Северная Каролина, США.

blob:https://www.facebook.com/97784152-68b6-4fd4-9c5f-f326828b7373
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09.05.2021 12:45 Ответить
Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton. Російські кораблі намагалися заважати - Цензор.НЕТ 4355

Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton. Російські кораблі намагалися заважати - Цензор.НЕТ 6300
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09.05.2021 12:47 Ответить
Ну, "формально" - провели "учбові навчання" по трансатлантичному десантуванню на незнайому територію, військового підрозділу"... А, фактично - "натякнули" кацапам, що можуть це зробить "південніше", з одночасним ударом з Балтійського моря та по землі, з території Польщі, Латвії та Естонії, і вони й "квакнуть" не встигнуть...
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10.05.2021 08:49 Ответить
https://www.facebook.com/82ndAirborneDivision/videos/209919874041627/?t=0
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09.05.2021 12:52 Ответить
От полнейшей безнаказанности рашисты борзеют всё больше и больше...
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09.05.2021 13:38 Ответить
типа ХЕРОИ...
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09.05.2021 19:34 Ответить
И что же Говнокомандувач не жахнет нептуном по старому аквафрешному корыту В Наших водах?!!!
аа...мир любой ценой ***... Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton. Російські кораблі намагалися заважати - Цензор.НЕТ 4271 Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton. Російські кораблі намагалися заважати - Цензор.НЕТ 1032
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09.05.2021 14:00 Ответить
ну, как бы "исключительная экономическая зона" и "территориальные воды" это две большие разницы с точки зрения прав государства. так, в исключительной экономической зоне ВСЕ государства пользуются свободой судоходства и полетов. "жахнуть", конечно, можно - но в случае захода в территориальные воды, которые и составляют часть государственной территории.
"территориальные воды" воды расширяются, как правило, (хотя некоторые страны установили больший предел - бразилия, уругвай и пр.) не более, чем на 12 морских миль от береговой линии, "исключительная экономическая зона" - на 200 морских миль.
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10.05.2021 13:49 Ответить
Предлагаю Жахать в пределах 1000 морских миль..!!!
и все отходы из черноболя в москву реку на всякий случай..ато там ядерная срака ,все дела...
так Это может быть и на пороге В Ответку! мм?!!
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11.05.2021 00:53 Ответить
РАБссия в 20 веке обосралась 2 раза,вернее три,сначала сдохля династия типа Романовых-Готторп-Гольштейнов в марте 1917 года,потом Гитлер внезапно напал на брателлу Сралина,а в августе 1991 года сдох и сам ССср непобедимый без единого выстрела со стороны НАТО и США,....в 21 веке РАБссия должна повторить подвиг Матросова и прочих 28 ПОНТЫфиловцев... Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton. Російські кораблі намагалися заважати - Цензор.НЕТ 8153 БОГ Тройцу любит...Флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton. Російські кораблі намагалися заважати - Цензор.НЕТ 8153
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09.05.2021 14:03 Ответить
Не обижайтесь на ватных побядителей, что по рации не гавкали. Просто на том корыте уже все через раз работает, в том числе и связь))
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09.05.2021 16:00 Ответить
касабы поэтому и отправили их. чтобы взад не возвращались, чтобы их в море на дн отправили. так сказать провести реконструкцию херойского затопления тунгусско хакасского флота. как их диды в севастополе корабли топили.
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09.05.2021 17:47 Ответить
Типичное поведение нарваных гопников, каковыми есть кацапы...
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09.05.2021 16:14 Ответить
нужно было притопить там на месте мордовские корыта, вместе с удмуртами.
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09.05.2021 17:44 Ответить
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп’ятников" зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton - Цензор.НЕТ 9689
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09.05.2021 18:00 Ответить
ну наконец-то напугали кацапа...
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09.05.2021 19:09 Ответить
Безмерное количество парашенских ботов на сайте и куда администрация смотрит? отслеживает и фиксирует?
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09.05.2021 19:30 Ответить
Останній саміт НАТО,який відбувся за участі президента України був в 2018.
Тоді ми були ближче до НАТО ніж зараз.
В 2019 зелені "євроінтегратори" проігнорували саміт.
В 2021 знову без України.
Можна всім задавати питання "Чому ми не а НАТО?", але відповідь у нас сидить на Банковій !!
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09.05.2021 21:33 Ответить
Ніщо не може завадити рабу гідно зустріти хазяїна...
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10.05.2021 00:48 Ответить
Пшел на бутылку,крепостной с китайской лесопилки.
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10.05.2021 06:36 Ответить
З головою і досі непорядок після 8 травня? Ти ж, скотина, два дні не просихало з горя, ридало, що червона армія твоїх минулих хазяїв розбила. Чи ти взагалі від самого народження дебільне? Пігмей жалюгідний...
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10.05.2021 11:58 Ответить
Що сталося,мерзота кацапська? Пукан горить? Покидьок смердючий))
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10.05.2021 12:55 Ответить
Готящие кацапские пуканы тушатся прямо в море. Удобно.
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10.05.2021 06:38 Ответить
Серия патрульных катеров Hamilton (Гамильтон)
Корабли класса «Гамильтон» построены в середине 1960-ых гг.
Использование: ВМФ США
Патрульные катера класса "Гамильтон" активно выводятся из состава ВМС США и передаются (продаются) другим государствам в рамках программы «Иностранные военные продажи»

Характеристики:Длина - 115,2 м
Ширина - 13,1 м
Водоизмещение - 3353 т.
Силовая установка - 2 x дизельных и 2 x газотурбинных двигателя
Максимальная скорость - 29 узлов
Дальность плавания - 9600 морских миль на скорости 15 узлов
Автономность - 45 суток
Экипаж - 167 человек
Вертолет - 1
Артиллерийская установка - 1 x 76-мм OTO Melara (Ото Мелара)
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10.05.2021 09:46 Ответить
Это не новость. Новость если бы заглавок заканчивался на "... и получили торпеду в триколор." А так, это очередная констатация факта что они быкуют как хотят, а мы вежливые
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10.05.2021 09:58 Ответить
У северных соседей за всю историю как они начали лезть на
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.

В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!
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10.05.2021 11:10 Ответить
Жаль, не можна ******** по тих колоцапських лоханках так, щоб аж вони ********* *****.
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10.05.2021 14:08 Ответить
 
 