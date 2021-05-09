Зеленский: 9 мая - это не карнавал и не фотосессия политиков с пулеметом, который они не умеют держать в руках. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День победы над нацизмом в 76-ю годовщину окончания Второй мировой войны.
Как передает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано на его Facebook-странице.
"Для нас победа над нацизмом - это выстраданное сокровище, а не очередной повод поехать на шашлыки, это - не наклейки на авто, а цветы на могилу предков, это не карнавал и не костюмированная вечеринка, и точно не фотосессия политиков в форме армии, к которой они не имели отношения, с пулеметом, который они не умеют держать в руках", - сказал Зеленский.
По его словам, для украинцев победа над нацизмом - это причастность к великому делу для человечества, "ведь эта война была не о том, чья армия победит, а о том, чья философия победит".
"И важно не только то, что мы победили, а также то, что проиграл нацизм, проиграл навсегда, с оговоркой: исчезнуть из этого мира, вместе с ксенофобией, расизмом и неравенством", - подчеркнул Президент.
Он напомнил, что домой не вернулся каждый пятый украинец, и в целом война унесла не менее 50 миллионов человеческих жизней.
Отдельно глава государства отметил, что победителей украшает скромность, и все, кому посчастливилось общаться с ветеранами Второй мировой войны, знают, как они всегда говорили о войне - скромно, без надрыва, без тщеславия, пафоса и ни капли романтизма.
"Ибо романтика на войне бывает только в кино, а в реальной жизни в горах трупов, оторванных конечностей, в концлагерях, бомбардировках, блокадах, поездах с остарбайтерами и газовых камерах нет никакой романтики... Они (ветераны Второй мировой. - Ред.) это видели, прошли, победили и ежегодно 9 мая говорили один неизменный тост: "Пусть никогда не будет войны", - отметил Президент.
По его словам, сохранить память о Второй мировой войне "было нашим долгом, так из поколения в поколение родители рассказывали об этой войне сыновьям. Но это перевернулось, и с 2014 года сыновья рассказывают о войне уже родителям, и уже не дедушки внукам, а внуки дедушкам могут рассказать о таких вещах как бомбардировка или плен".
"А в истории города Мариуполя рядом с датой 10 сентября 1944 года появилась дата 13 июня 2014 года, и Мариуполь и еще много украинских городов на Востоке Украины через 76 лет после Второй мировой будут отмечать две даты освобождения", - добавил Зеленский.
Он также выразил уверенность, что "обязательно наступит день, когда можно будет пройтись воскресным по Донецку, Луганску и Ялте, и увидеть, как по набережной гуляют семьи с детьми, фотографируются молодожены, как в парке дедушка учит внучку кататься на велосипеде, а рядом уличный скрипач невероятно выполняет "Мелодию" Мирослава Скорика. И как все это происходит под сине-желтыми флагами в независимой Украине".
Пожалуйста, подождите...
І ніколи не любив пафосних совкових фільмів на тему війни. Лаявся і казав, що це фальш і балаган - бо насправді там був страшенний пздць.
Опять в истерике казенной
Блюет фанфарами эфир,
И все мерзей воняет зоной
Всегосударственный сортир.
Непогребенные останки
Вновь скрыты сорною травой,
Но черно-рыжие портянки
Растянуты над мостовой.
Пир на крови, веселье в склепе,
От пафоса дрожащий гимн
Рабов, что отстояли цепи
И навязали их другим.
Флаг победившего насилья
Сжимает потная рука,
И зассанная бл*дь Россия
Стоит у винного ларька.
Косая, грязная, бухая,
Стоит с портретом палача,
И сталинские вертухаи
Ползут, медальками бренча.
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Как жаль, что пули промахнулись
В звездой помеченную грудь,
Как жаль, что вы тогда вернулись
И нас пытаетесь вернуть.
Юрий Нестеренко.
13 апреля состоялся митинг сторонников федерализации, в результате которого протестующие заняли здание горадминистрации[75]. Милицейский заслон вынужден был отступить под натиском 1000 митингующих. Флаги Украины были сняты, вместо них установлены флаги Донецкой области, красный флаг и флаг ДНР. Около тысячи человек соорудили перед входом в здание высокие баррикады и обнесли колючей проволокой. На здании горсовета был растянут плакат «Донецкая Народная Республика». Таким образом митингующие провозгласили город территорией ДНР.
Мариуполь был под контролем свинособак с 9 по 23 мая 2014 года...
Отак і з цим святом станеться. Принаймі, в Україні. Але, у випадку перемоги над касапами - Україна довіку буде святкувати відповідний день.
Если это был очередной высер в сторону Пороха, то в отличие от ЗЕ Порох к армии имеет прямое отношение и пулемет держать умеет. И малохольного ЗЕ при возможности легко может за горло подержать, если понадобится.
А вот про четырежды уклониста ЗЕ такого действительно не скажешь. Все его фотки в бронике и каске стали ржачными мемами и темами для хохм.
(тільки не кажіть йому, що насправді Матросов на ґамбразуру не кидався, а загинув за інших обставин... нехай думає, що машиновий ґвер дійсно можна заглушити, кинувшись на нього грудьми)
Ничего не помните , про ручной пулемёт « Дайте маме ручной пулемёт»
Вырос Вова Сидоров бугагага Президентом стал)))
https://www.youtube.com/watch?v=DcHz7fBQctA
впрочем,логично...когда кацапская гопота трудяться любила?а тем более солидаризоваться...
а вот пабедабесие-самое то...мародерство,грабеж-основные признаки победы.
Путін умньій чєловєк? Договорілісь?
Не пускайте його нікуди, хай сидить вдома.
Людям і країні , і країнам лиш збитки і проблеми приносить ... )
PS: Кстати, что Маркс, что Энгельс, были русофобами!!!
Мабуть з Порохом деяким було скучно жити і в них душа прасіла вєсєлья