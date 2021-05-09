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День Победы (1183) Зеленский (16523) День победы над нацизмом (34)

Зеленский: 9 мая - это не карнавал и не фотосессия политиков с пулеметом, который они не умеют держать в руках. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День победы над нацизмом в 76-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано на его Facebook-странице

"Для нас победа над нацизмом - это выстраданное сокровище, а не очередной повод поехать на шашлыки, это - не наклейки на авто, а цветы на могилу предков, это не карнавал и не костюмированная вечеринка, и точно не фотосессия политиков в форме армии, к которой они не имели отношения, с пулеметом, который они не умеют держать в руках", - сказал Зеленский.

По его словам, для украинцев победа над нацизмом - это причастность к великому делу для человечества, "ведь эта война была не о том, чья армия победит, а о том, чья философия победит".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения: "Не пришло ли время поставить точку в этом вопросе?". ВИДЕО

"И важно не только то, что мы победили, а также то, что проиграл нацизм, проиграл навсегда, с оговоркой: исчезнуть из этого мира, вместе с ксенофобией, расизмом и неравенством", - подчеркнул Президент.

Он напомнил, что домой не вернулся каждый пятый украинец, и в целом война унесла не менее 50 миллионов человеческих жизней.

Отдельно глава государства отметил, что победителей украшает скромность, и все, кому посчастливилось общаться с ветеранами Второй мировой войны, знают, как они всегда говорили о войне - скромно, без надрыва, без тщеславия, пафоса и ни капли романтизма.

"Ибо романтика на войне бывает только в кино, а в реальной жизни в горах трупов, оторванных конечностей, в концлагерях, бомбардировках, блокадах, поездах с остарбайтерами и газовых камерах нет никакой романтики... Они (ветераны Второй мировой. - Ред.) это видели, прошли, победили и ежегодно 9 мая говорили один неизменный тост: "Пусть никогда не будет войны", - отметил Президент.

По его словам, сохранить память о Второй мировой войне "было нашим долгом, так из поколения в поколение родители рассказывали об этой войне сыновьям. Но это перевернулось, и с 2014 года сыновья рассказывают о войне уже родителям, и уже не дедушки внукам, а внуки дедушкам могут рассказать о таких вещах как бомбардировка или плен".

"А в истории города Мариуполя рядом с датой 10 сентября 1944 года появилась дата 13 июня 2014 года, и Мариуполь и еще много украинских городов на Востоке Украины через 76 лет после Второй мировой будут отмечать две даты освобождения", - добавил Зеленский.

Он также выразил уверенность, что "обязательно наступит день, когда можно будет пройтись воскресным по Донецку, Луганску и Ялте, и увидеть, как по набережной гуляют семьи с детьми, фотографируются молодожены, как в парке дедушка учит внучку кататься на велосипеде, а рядом уличный скрипач невероятно выполняет "Мелодию" Мирослава Скорика. И как все это происходит под сине-желтыми флагами в независимой Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне. ФОТОрепортаж

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+67

Яна
@IT3ZZP2pAhP5uMY
Цей ветеран війни з фашистами втратив єдиного онука на війні з рашистами:

Зеленский: От поколения к поколению родители рассказывали о войне детям, а дедушки - внукам. А с 2014-го теперь дети рассказывают о войне родителям и дедушкам - Цензор.НЕТ 3769
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09.05.2021 10:09
+63
Зеленський: Від покоління до покоління батьки розповідали про війну дітям, а дідусі - онукам. А з 2014-го вже діти розповідають про війну батькам і дідусям - Цензор.НЕТ 8452
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09.05.2021 10:35
+51
Зеленский: От поколения к поколению родители рассказывали о войне детям, а дедушки - внукам. А с 2014-го теперь дети рассказывают о войне родителям и дедушкам - Цензор.НЕТ 5791
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09.05.2021 10:09
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Ай молодець! Плазуй далі, дозволяю.
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09.05.2021 13:28 Ответить
Дедушка вовочки рассказывал внуку как расстреливал демонстрации рабочиx в Кривом Рогу в 1963-м Зеленський: Від покоління до покоління батьки розповідали про війну дітям, а дідусі - онукам. А з 2014-го вже діти розповідають про війну батькам і дідусям - Цензор.НЕТ 4415
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09.05.2021 10:26 Ответить
пусть пояснит как его делда с оккупированной территории призвали в РККА в 1942 м Зеленський: Від покоління до покоління батьки розповідали про війну дітям, а дідусі - онукам. А з 2014-го вже діти розповідають про війну батькам і дідусям - Цензор.НЕТ 5241
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09.05.2021 10:34 Ответить
Шимус,ты придурок?Моего отца,1925г.р. и моего тестя тоже призвали с оккупированой территории,но в 1944 1945 годах. и я горжусь ими.И не такому как ты,боту,задавать хоть кому то такие вопросы...
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09.05.2021 12:45 Ответить
лол именно с оккупированной Зеленський: 9 Травня - це не карнавал і не фотосесія політиків із кулеметом, який вони не вміють тримати в руках - Цензор.НЕТ 1166
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09.05.2021 12:55 Ответить
в44-45 м сразу призвали в айнзацен хиввине батльёнен Зеленський: 9 Травня - це не карнавал і не фотосесія політиків із кулеметом, який вони не вміють тримати в руках - Цензор.НЕТ 3064
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09.05.2021 12:56 Ответить
Блин, да у вас там, на криворiжДжi целая династия уклонистов...ХМЫ...
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10.05.2021 01:32 Ответить
Всех с деватным мая!
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09.05.2021 10:27 Ответить
С диванным)
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09.05.2021 18:58 Ответить
ти гля зебилы набежали как их делды напосмотреть на чудо дивное заморское на телфизор Зеленський: Від покоління до покоління батьки розповідали про війну дітям, а дідусі - онукам. А з 2014-го вже діти розповідають про війну батькам і дідусям - Цензор.НЕТ 4774
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09.05.2021 10:31 Ответить
. К сожалению, с 2014-го все стало иначе. Теперь дети рассказывают родителям, дедушкам и бабушкам об Отечественной войне украинского народа против рашизма.
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09.05.2021 10:31 Ответить
"с той стороной"
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09.05.2021 10:48 Ответить
Ведутся разговоры о примирении давних событий 1939 -1945 ( в Украине можно сказать до 1956) Вероятно да. Возможно и пора. Но пришла новая война, агрессия, оккупация ..2014 год - НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ !!! Придет ли и тут примирение, сказать сложно, для этого нужно что бы справедливость победила, что бы агрессор получил по заслугам, что бы он покаялся и что бы прошло после этого лет 70.
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09.05.2021 10:40 Ответить
Зеленский: От поколения к поколению родители рассказывали о войне детям, а дедушки - внукам. Что этот урод мелет? У меня воевали -отец, двое близких, маминых братьев и НИКТО НИКОГДА не рассказывал о своих подвигах и ранениях. И не хотели они вспоминать пережитое. Не даром Л.Брежнев декларировал борьбу за мир, потому что видел ужас войны своими глазами. А эти ******-***** и прихуйлята ищут в войне гераизм романтику !
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09.05.2021 10:47 Ответить
Дык, при Брежневе это лядство и заканителилось -зампотылам времен войны праздника захотелось, бо доколе смурными быть...после 100 грамм наркомовских. Тогда же , в средине 70-х , увидел свет шлягер победобесия , в исполнении Л.Лещенко "этот день победы"... Брежнев тогда шамкал про экономику , которая должна быть экономной... да задрал своей брошюркой о Малой Земле , которую вплоть до вузов все должны были заучивать, хотя параллельно , намного ранее, была издана книга о Малой земле, но о той Малой земле мало кто знал, бо в ней Леня Б. не был основным действующим лицом.
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10.05.2021 01:49 Ответить
Зеленський: Від покоління до покоління батьки розповідали про війну дітям, а дідусі - онукам. А з 2014-го вже діти розповідають про війну батькам і дідусям - Цензор.НЕТ 2848
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09.05.2021 10:49 Ответить
Нет уж, деточка,ты не вырастешь никогда....Ты погибнешь ещё ребёнком , вместе с родителями, друзьями и соседями в кровавой гражданской внутрирасийской войне.... Благодари кремлёвскую полудохлую шизоидную крысу....
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09.05.2021 11:01 Ответить
"Празднование" дня победы одного кровавого диктаторского режима над другим - это маразм. Украину уничтожали и сталин , и гитлер....Оба убивали украинцев - один морил голодом, истязал в лагерях, грабил и посылал сотнями тысяч на верную смерть, а другой расстреливал, гноил в концлагерях, бомбил и взрывал...
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09.05.2021 10:57 Ответить
Дєнь Побєди - це «великдень» гібридної релігії Кремля
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09.05.2021 22:35 Ответить
Хоть что то умное сказал!
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09.05.2021 11:08 Ответить
Учишься у Вазелина как пулемет держать? Внимательно слушай. Он расскажет
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09.05.2021 11:53 Ответить
Сказать что-то умное оно ещё может, а вот сделать - нет.
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09.05.2021 19:01 Ответить
О чем мелет эта падаль?!!! Фронтовики НЕ РАССКАЗЫВАЛИ ни детям, ни внукам ужасы ВМВ. Это сказки пропаганды!!! Мой учитель биологии, лётчица из "Ночных ведьм", Герой Советского Союза говорила коротко: "Было страшно". И всё!!! Так говорил мой отец, так говорили ветераны и покалеченные войной во дворе! А эта падаль, которая вместо призыва в армию удрала развлекать врага вообще не смеет прикасаться к памяти защитников Украины! Быдло шо избрало это - вы моральные уроды, биологические отходы.
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09.05.2021 11:10 Ответить
Это правда. Дед не любил рассказывать ни про войну, где был ранен и потерял почти полностью слух, ни про лагеря, где сидел до или после (я так и не смог выяснить)
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09.05.2021 11:58 Ответить
Дід те саме казав.
І ніколи не любив пафосних совкових фільмів на тему війни. Лаявся і казав, що це фальш і балаган - бо насправді там був страшенний пздць.
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09.05.2021 13:26 Ответить
***
Опять в истерике казенной
Блюет фанфарами эфир,
И все мерзей воняет зоной
Всегосударственный сортир.
Непогребенные останки
Вновь скрыты сорною травой,
Но черно-рыжие портянки
Растянуты над мостовой.
Пир на крови, веселье в склепе,
От пафоса дрожащий гимн
Рабов, что отстояли цепи
И навязали их другим.
Флаг победившего насилья
Сжимает потная рука,
И зассанная бл*дь Россия
Стоит у винного ларька.
Косая, грязная, бухая,
Стоит с портретом палача,
И сталинские вертухаи
Ползут, медальками бренча.
..............................................
Как жаль, что пули промахнулись
В звездой помеченную грудь,
Как жаль, что вы тогда вернулись
И нас пытаетесь вернуть.
Юрий Нестеренко.
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09.05.2021 11:11 Ответить
Нестеренку вкотре респект. Хоч і жив на розсосисії (до еміграції в США) - але українські гени не пропив і не згубив 👍🇺🇸🇺🇦
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09.05.2021 13:19 Ответить
\/Радуйся мелкое пушечное мясо!Зеленський: Від покоління до покоління батьки розповідали про війну дітям, а дідусі - онукам. А з 2014-го вже діти розповідають про війну батькам і дідусям - Цензор.НЕТ 5563
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09.05.2021 11:13 Ответить
Зеленський: Від покоління до покоління батьки розповідали про війну дітям, а дідусі - онукам. А з 2014-го вже діти розповідають про війну батькам і дідусям - Цензор.НЕТ 7396
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09.05.2021 11:15 Ответить
мариуполь
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09.05.2021 11:31 Ответить
Мариуполь не был занят кацапней.
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09.05.2021 12:20 Ответить
Русская заунывная "их там не было" , слова народные?

13 апреля состоялся митинг сторонников федерализации, в результате которого протестующие заняли здание горадминистрации[75]. Милицейский заслон вынужден был отступить под натиском 1000 митингующих. Флаги Украины были сняты, вместо них установлены флаги Донецкой области, красный флаг и флаг ДНР. Около тысячи человек соорудили перед входом в здание высокие баррикады и обнесли колючей проволокой. На здании горсовета был растянут плакат «Донецкая Народная Республика». Таким образом митингующие провозгласили город территорией ДНР.
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09.05.2021 12:53 Ответить
Был...
Мариуполь был под контролем свинособак с 9 по 23 мая 2014 года...
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09.05.2021 12:55 Ответить
Ошибся... до 13 июня он был захвачен..
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09.05.2021 13:00 Ответить
Лисичанск и 11 населенных пунктов Луганской области в 2014 году. Я участвовал. Луганчанин.
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09.05.2021 17:12 Ответить
Великая Пабеда))) Мати моєї тещі дівчиною партизанила у лісах білорасєї а потім усе життя жила у халупі схожій на хлів зі всіма зручностями на вулиці, вода на дорозі а туалет у керті, зато на дев'яте травня уся домівка вельми шановного ветерана завжди була обвішана наклейками що тут живе ветеран ввв і короладськими стрічками. Можливо ветеран так і помер би без туалету у будинку, води, гарячої води та можливості помитися дома, аж доки кожного року літом до неї у гості проїздом до Скандинавії не почала навідуватися онука з чоловіком (бандерівцем) так ветеран мене називав, або хахол))) Так ось, цей бандерівець кожного літа виділяв на благоустрій домівки білоруської партизанки тиждень, два з своєї відпуски. Коли ветеран перший раз у житті сходила у туалет не на відро і помилася не у бані а дома, вона плакала і дякувала за усе Лукашенку за турботу про ветеранів)) Калхозенфюрер звичайно турбувався за ветеранів, три рази на тиждень до неї заходила соціальний працівник, приносила декілька відер води з вулиці, ходила у магазин і аптеку. Ось за ради такої Великой Пабеди радянські люди помирали на війні...
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09.05.2021 11:26 Ответить
Інші діди знали що робити, щоб вистачило дітям та недолугим онукам! Телеканал отметил, что Семен Зеленский был награжден двумя орденами Красной Звезды, в том числе за то, что зимой 1944 года отбил атаку противника за селом Александровка и занял трофейный склад. А завскладом тепер називается " менеджер по пропажам"!
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09.05.2021 12:55 Ответить
Слава Богу, що хоча б більш-менш зрозуміло заявлено, а не набір слів, як на саміті в Польші і на зустрічі з Блінкеном.
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09.05.2021 11:35 Ответить
І що ж тобі стало зрозуміло? Теж в бубочки навчився як кулемета тримати?
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09.05.2021 11:57 Ответить
Та це не для тупоголових зрозуміти зрозуміле тому змушений пояснити, що більш-менш зрозумілий текст виступу написали.
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09.05.2021 18:00 Ответить
Народ, хтось пам'ятає день перемоги над кайзерівською Німеччиною? І день підписання нею капітуляції в першій світовій війні? А хтось ще святкує?

Отак і з цим святом станеться. Принаймі, в Україні. Але, у випадку перемоги над касапами - Україна довіку буде святкувати відповідний день.
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09.05.2021 11:40 Ответить
Лет 25 после войны это был обычный день. И только потом, когда коммунизм стал умрать, была подкинута новая морковка в виде 9 мая для тех, кто не может жить без величия. И их оказалось подавляющее большинство
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09.05.2021 12:01 Ответить
тост: "Пусть никогда не будет войны" для України нині неактуальний. Та й для касапів; але вони цього не розуміють.
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09.05.2021 11:51 Ответить
В скрепостане это именно карнавал или даже цирк)
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09.05.2021 11:53 Ответить
Не фотосессия политиков с пулемётом, который они четырежды не умеют держать.
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09.05.2021 12:05 Ответить
не фотосессия политиков в форме армии, к которой они не имели отношения, с пулеметом, который они не умеют держать в руках

Зеленський: 9 Травня - це не карнавал і не фотосесія політиків із кулеметом, який вони не вміють тримати в руках - Цензор.НЕТ 9353

Если это был очередной высер в сторону Пороха, то в отличие от ЗЕ Порох к армии имеет прямое отношение и пулемет держать умеет. И малохольного ЗЕ при возможности легко может за горло подержать, если понадобится.

А вот про четырежды уклониста ЗЕ такого действительно не скажешь. Все его фотки в бронике и каске стали ржачными мемами и темами для хохм.
Зеленський: 9 Травня - це не карнавал і не фотосесія політиків із кулеметом, який вони не вміють тримати в руках - Цензор.НЕТ 5612
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09.05.2021 12:14 Ответить
Этому напялевшему форму сопляку даже школьник люлей способен дать.
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09.05.2021 19:10 Ответить
Это ОНО о себе!/?........
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09.05.2021 12:23 Ответить
самокритичным становится,***** Зеленський: 9 Травня - це не карнавал і не фотосесія політиків із кулеметом, який вони не вміють тримати в руках - Цензор.НЕТ 1753
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09.05.2021 12:28 Ответить
Свято перемоги ГУЛАГу над Освєнцимом...
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09.05.2021 12:28 Ответить
дайте вовчику за пулемётом видосик отснять....
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09.05.2021 12:28 Ответить
Можна навіть перед кулеметом. Відкосплеїти Санька Матросова, так би мовити
(тільки не кажіть йому, що насправді Матросов на ґамбразуру не кидався, а загинув за інших обставин... нехай думає, що машиновий ґвер дійсно можна заглушити, кинувшись на нього грудьми)
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09.05.2021 12:50 Ответить
Ему подойдёт тот "пулемёт", который использовали Rammstein на своих концертах под песню "Pussy".
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09.05.2021 19:14 Ответить
Хахахаха школота
Ничего не помните , про ручной пулемёт « Дайте маме ручной пулемёт»
Вырос Вова Сидоров бугагага Президентом стал)))

https://www.youtube.com/watch?v=DcHz7fBQctA
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09.05.2021 23:17 Ответить
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10.05.2021 08:28 Ответить
день 1 мая,международной солидарности трудящихся успешно все забыли...хотя был главным в совке.
впрочем,логично...когда кацапская гопота трудяться любила?а тем более солидаризоваться...
а вот пабедабесие-самое то...мародерство,грабеж-основные признаки победы.
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09.05.2021 12:31 Ответить
Насмішив кловуняка 🤡🤢🤮 кулеметник блть, усі ховайся в жито ))))))
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09.05.2021 12:43 Ответить
Ну, як там зеліни нахмановичі?
Путін умньій чєловєк? Договорілісь?
Зеленський: 9 Травня - це не карнавал і не фотосесія політиків із кулеметом, який вони не вміють тримати в руках - Цензор.НЕТ 624
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09.05.2021 13:07 Ответить
Вот такие недоумки нравятся 73% населения...Наверное - потому что такие же дураки.
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09.05.2021 14:16 Ответить
У Верховині горів відпочинковий комплекс, де минулого тижня побував ЗелЬОнський !!
Не пускайте його нікуди, хай сидить вдома.
Людям і країні , і країнам лиш збитки і проблеми приносить ... )
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09.05.2021 13:21 Ответить
Моє, таки спробувати його... у мацкву? 😁😁😁
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09.05.2021 13:28 Ответить
*може
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09.05.2021 13:28 Ответить
Слушно. Проте таку добру справу краще робити добре - відрядити нашого Бубочку в гастрольний тур на расєю. Ну, щоб масштаб руйнувань стався відповідним. І не пускати його сюди місяць. А краще - два.
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09.05.2021 13:35 Ответить
То говнокомандуючий напевно смалив там косячок під кущем, а недопалок спричинив пожежу.
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09.05.2021 19:17 Ответить
«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс
PS: Кстати, что Маркс, что Энгельс, были русофобами!!!
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09.05.2021 13:29 Ответить
Може хтось скаже ЗЕ, що вибори вже закінчились?
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09.05.2021 14:03 Ответить
Зеленський: 9 Травня - це не карнавал і не фотосесія політиків із кулеметом, який вони не вміють тримати в руках - Цензор.НЕТ 8717
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09.05.2021 14:07 Ответить
DJ Stalin feat. MC Hitler - Pakt 1939 (Original Mix).mp3
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09.05.2021 19:20 Ответить
"...это выстраданное сокровище, а не очередной повод поехать на шашлыки..." сказал нам 39 раз за два года отдохнувший президент...
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09.05.2021 14:14 Ответить
Молодець, Зеля! Самокритика - це ознака розуму!
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09.05.2021 15:07 Ответить
ТАМ ДЕ ВОВА Зе З ЯВЛЯЄТЬСЯ, ТАМ ЗАВЖДИ ЦИРК ...

Мабуть з Порохом деяким було скучно жити і в них душа прасіла вєсєлья Зеленський: 9 Травня - це не карнавал і не фотосесія політиків із кулеметом, який вони не вміють тримати в руках - Цензор.НЕТ 9202
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09.05.2021 18:05 Ответить
Блевать уже хочется от этого гнусявого НеЛоха! Кроме стыда и презрения никаких эмоций оно не вызывает!
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09.05.2021 19:47 Ответить
Вове ЗЕ надо свою радиостанцию- "Голос надежды".
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09.05.2021 21:25 Ответить
Зеленскому нет доверия, это страшно когда президент предатель своей страны утративший доверие целого народа. Нет совести, нет чести у этого человека. Подписывает приказы о мобилизации тот кто отключил от армии и смеялся над гробами солдат о том, что русские "немного двигают границу". Это ужасно!!!
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09.05.2021 22:35 Ответить
Собственно, а что произошло 9 мая? Совок себе придумал отдельный праздник, чтоб "не так, как у всех"? Так война только 2 сентября, на самом деле, закончилась
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09.05.2021 23:21 Ответить
И важно не только то, что мы победили, а также то, что проиграл нацизм...

Зеленський: 9 Травня - це не карнавал і не фотосесія політиків із кулеметом, який вони не вміють тримати в руках - Цензор.НЕТ 5500
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09.05.2021 23:49 Ответить
Тут писали что не любили ветераны про войну рассказывать , подтверждаю , оба моих деда воевали и ни от одного из них я не слышал подробностей , особенно отрицательных моментов , не любили вспоминать.Только общая оценка - война это дерьмо. Иногда только какие то положительные моменты вспоминали когда что то напоминало , типа как повезло живым остаться в какой то момент , один дед американцев вспоминал как встречались на Эльбе . На расспросы не отвечали , типа оно тебе надо? Фильмы про войну не смотрели или отзывались о них как о сказках.
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10.05.2021 00:52 Ответить
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