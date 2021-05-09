Зеленский: 9 мая - это не карнавал и не фотосессия политиков с пулеметом, который они не умеют держать в руках. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День победы над нацизмом в 76-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано на его Facebook-странице.

"Для нас победа над нацизмом - это выстраданное сокровище, а не очередной повод поехать на шашлыки, это - не наклейки на авто, а цветы на могилу предков, это не карнавал и не костюмированная вечеринка, и точно не фотосессия политиков в форме армии, к которой они не имели отношения, с пулеметом, который они не умеют держать в руках", - сказал Зеленский.

По его словам, для украинцев победа над нацизмом - это причастность к великому делу для человечества, "ведь эта война была не о том, чья армия победит, а о том, чья философия победит".

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"И важно не только то, что мы победили, а также то, что проиграл нацизм, проиграл навсегда, с оговоркой: исчезнуть из этого мира, вместе с ксенофобией, расизмом и неравенством", - подчеркнул Президент.

Он напомнил, что домой не вернулся каждый пятый украинец, и в целом война унесла не менее 50 миллионов человеческих жизней.

Отдельно глава государства отметил, что победителей украшает скромность, и все, кому посчастливилось общаться с ветеранами Второй мировой войны, знают, как они всегда говорили о войне - скромно, без надрыва, без тщеславия, пафоса и ни капли романтизма.

"Ибо романтика на войне бывает только в кино, а в реальной жизни в горах трупов, оторванных конечностей, в концлагерях, бомбардировках, блокадах, поездах с остарбайтерами и газовых камерах нет никакой романтики... Они (ветераны Второй мировой. - Ред.) это видели, прошли, победили и ежегодно 9 мая говорили один неизменный тост: "Пусть никогда не будет войны", - отметил Президент.

По его словам, сохранить память о Второй мировой войне "было нашим долгом, так из поколения в поколение родители рассказывали об этой войне сыновьям. Но это перевернулось, и с 2014 года сыновья рассказывают о войне уже родителям, и уже не дедушки внукам, а внуки дедушкам могут рассказать о таких вещах как бомбардировка или плен".

"А в истории города Мариуполя рядом с датой 10 сентября 1944 года появилась дата 13 июня 2014 года, и Мариуполь и еще много украинских городов на Востоке Украины через 76 лет после Второй мировой будут отмечать две даты освобождения", - добавил Зеленский.

Он также выразил уверенность, что "обязательно наступит день, когда можно будет пройтись воскресным по Донецку, Луганску и Ялте, и увидеть, как по набережной гуляют семьи с детьми, фотографируются молодожены, как в парке дедушка учит внучку кататься на велосипеде, а рядом уличный скрипач невероятно выполняет "Мелодию" Мирослава Скорика. И как все это происходит под сине-желтыми флагами в независимой Украине".

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