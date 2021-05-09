Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране, в том числе и РФ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе с Российской Федерацией.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства… Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня мы могли говорить о 9 мая как о Дне победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране - будь то Россия, Беларусь или европейские государства", - сказал он журналистам в воскресенье в Киеве.
Он напомнил, что Украина во время Второй мировой войны понесла огромные потери – "и в плане экономики, и в плане … главное, людей". По словам Разумкова, в Украине нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от Второй мировой войны.
Отвечая на вопрос, что для него означает 9 мая, Разумков сказал: "С детства для меня это праздник. У меня и бабушка, и дедушка прошли войну, и я много слышал о войне... Они рассказывали много такого, что даже сегодня мурашки бегут по телу. В моей семье это всегда был праздник. Может, с политической точки зрения следует говорить другое, но я привык придерживаться тех принципов, которые у меня есть".
Он подчеркнул, что в этот день, как и 8 мая, в День памяти и примирения, вспоминают о тех, кто отдал жизни, "чтобы сегодня мы могли праздновать".
Разумков отметил, что в настоящее время остались единицы тех, кто прошел войну, "но для них это все равно было праздником". "И мы должны это помнить, уважать. И историю надо знать, какой бы она ни была - со своими плюсами, со своими минусами, со своими трагедиями, но мы должны ее знать, а те уроки, которые она нам дала, мы должны хорошо учесть и не допускать повторений", - сказал председатель Рады.
Также отмечается, что Разумков, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и главы парламентских комитетов приняли участие в церемонии почтения памяти погибших в связи с 76-й годовщиной Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов и возложили цветы к памятнику на могиле Неизвестного солдата в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Людей вішали, розстрілювали, катували.
Взагалі то друга світова закінчилась в 1991. З розвалом совка.
Во-первых, гибель 50 миллионов людей во время Второй мировой войны, нельзя считать праздником и поводом кого-то поздравлять. В цивилизованных странах 8 мая отмечают день окончания войны и поминают погибших.
Во-вторых, как выяснилось, 9 мая не произошло никакого знаменательного события, которое могло бы послужить поводом для памятной даты в связи с победой над Германией. Так как сегодня известно, что «Акт безоговорочной капитуляции» подписали ночью 7-го мая в Реймсе, вступила она а силу в 2 часа ночи 8-го мая - а официально объявил о победе над Германией Черчилль утром 8 мая на митинге в Лондоне. Нам долгие годы советско/российская пропаганда внушала ложь, что капитуляция была подписана в Берлине ночью, когда в Европе было 8-е мая, а в СССР уже 9-е… но эта ложь сегодня легко опровергается хрониками войны: 9-го мая в 9 утра (в Москве было 11 дня) в Карлсхорсте (пригород Берлина), в связи с тем что 7 мая в Реймсе представитель СССР испугался подписывать «Акт безоговорочной капитуляции», специально для СССР, был подписан «Дополнительный протокол к Акту безоговорочной капитуляции от 7 мая 1945 года» по этому протоколу в число подписантов капитуляции, включили СССР и другие страны антигитлеровской коалиции, на подписание которого со стороны западных союзников отправили второстепенных генералов.
В-третьих, с начала нулевых, Россия фактически присвоила дату 9 мая исключительно себе, и превратила ее празднование в какой то отвратительный фетиш победобессия с демонстрацией миру своей военной мощи, с обвешиванием населения власовскими георгиевскими ленточками, с бессмысленными маршами «бессмертных» полков, с купленными в супермаркетах портретами неизвестно кого - далеко переплюнув мастеров этого дела из КНДР.
В общем не вижу никакого вразумительного повода хоть как то реагировать на дату 9 мая…..
Чому в ідеологічному плані антипатріотичне керівництво України завжди намагається йти в фарватері кремля, а не в ногу з цивілізованими країнами, які своїми діями продемонстрували суттєву перевагу рівня та способу життя над нашим північним сусідом?
Те, що перемога над фашистськими загарбниками, є святом - ні в кого сумнівів не викликає. Питання в дрібниці -в даті святкування цієї перемоги...
-Якщо говорити про остаточну перемогу в другій світовій війні , то вона визначена і відзначається країнами антигітлерівської коаліції (окрім росії) як 2-ге вересня (2 вересня 1945 року)
-Якщо мова йде про лише про День остаточного визволення України від фашистських загарбників то свято, має відзначатися в Україні щорічно 28 жовтня (28 жовтня 1944 року)
-Якщо говорити про день закінчення Вітчизняної війни, то для України, вона й досі не завершена... І йде вона саме з росією !
І чому ми повинні святкувати разом саме з росією, з агресором.... незакінчену (Вітчизняну) війну?
Або найсвіжіший ляп... "У питанні можливого перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату в Російську Православну Церкву необхідний діалог, заявив міністр "безкультур'я та дезінформаційної політики" СН -Олександр Ткаченко.
«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу - найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій».
Який тип діалогу, пане Ткаченко? Кримський чи донецький? Так він йде з похоронками вже восьмий рік...
І це всупереч чинному закону, який перейменування російської визначив, як імператив для влади і для московського патріархату.... Інакше (за тим же законом) - вона вже мала бути знятою з реєстрації в Україні!
І це після того, як Блінкен продемонстрував підтримку ПЦУ, як єдиної української церкви, яка відображає єдність віри і державності, патріотизму.
-Та й не секрет, що Томос Україною був отриманий завдяки зусиллям США і всупереч перепонам Путіна та Гундяєва... Бо РПЦ ж є не чим іншим, як ідеологічним департаментом Путіна, а не просто церквою... Тому США й "попрохали" Порошенка розвернути на 180 градусів свою церковну орієнтацію...
Правда, тупо-ЗЕлені й досі не усвідомили жест Блінкена про зустріч з Епіфанієм, як офіційну позицію США
Таким міністрам, як ткаченко логічніше було б мати прізвище ткаченкОв... чи путіненкОв
Те ж відноситься до його зусиль поставити перепони для повної реалізації положень чинного закону про українську мову.
Про ЗЕ - мовчу, бо то - те саме... якщо таке витворяє його міністр ткаченкОв і лишається й надалі міністром після візиту Блінкена..,
Пропоную її назвати Великою Вітчизняною війною!
І святкувати Перемогу в ній - нам ще рано...
А святкувати "Тєнь По-БЄДИ" 9-го травня (у її війні 1939-45 року) залишимо росії - не збідніємо від цього...
Как савецкое командование заставляло с кирпичом в руке бросаться на немецкие пулеметы? Или про одну винтовку на пятерыx?
...
Цю тактику придумав не Гітлер. Ще перші більшовики зробили її головним методом політичної боротьби, а Юлія Тимошенко періодично використовує й досі. Ленін визначав цей прийом терміном «наднахабство«: «Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью».
Впевнено називати чорне білим і навпаки - ось що таке російська хуцпа в нинішній гібридній війні. Коли законно обрана влада стає «хунтою», а самозвана військова хунта - «народною владою».
Хуцпа - це вивернути з ніг на голову слова сімферопольського рабина, який скаржиться на принесений окупантами антисемітизм і збирається тікати з Криму. Збрехати, що це київський рабин - і ось уже готова новина «Евреи бегут из Киева из-за антисемитизма новой власти».
Хуцпа - це назвати могилу російських окупантів, убитих в бою під Макіївкою, массовыми захоронениями мирных жителей Донбасса. Закатованих карателями, ясна річ. «В основном женщин! - такий анонс (разом зі списком коментаторів) розсилатиме путінська адміністрація. - Их насиловали и убивали страшно!» І вимагатиме від ОБСЄ і ПАРЄ розслідувати цей «воєнний злочин».
Хуцпа - це Путін, який у березні 2014 року, готуючись розпалити гібридну війну від Харкова до Одеси звертається з парламентської трибуни до українців:
Любі друзі, не вірте тим, хто лякає вас Росією. Тим, хто кричить, що за Кримом настане черга інших регіонів. Росія не хоче поділу України, нам це не потрібно.
Хуцпа - це Гітлер, який у березні 1935 року, готуючись дощенту зруйнувати мирний устрій, звертається з парламентської трибуни до Заходу: «Націонал-соціалістична Німеччина не хоче війни, тому що прекрасно розуміє: в будь-якій війні гине цвіт нації... Ми й гадки не маємо завойовувати інші народи. Німеччині потрібен мир, вона прагне його!». - https://texty.org.ua/d/2018/putler/
- Наверно тем чем сейчас
Пропоную її назвати Великою Вітчизняною війною!
І святкувати Перемогу в ній - нам ще рано...
А святкувати "Тєнь По-БЄДИ" 9-го травня (у її війні 1939-45 року) залишимо росії - не збідніємо від цього...
Если бы вчера (8 мая) что-то вякнул, наверняка бы пайки от }{уйла лишился.
І головне,висновки які з цієї перемоги зроблені.Ми не судді нашим дідам,тут в ********* годі розібратись.
Победа несуществующего государства на исчезнувшим.
Ничего себе ПРАЗДНИК!!! И чем председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отличается от россиян?