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Новости Политика Украины
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Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране, в том числе и РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране, в том числе и РФ

Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе с Российской Федерацией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства… Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня мы могли говорить о 9 мая как о Дне победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране - будь то Россия, Беларусь или европейские государства", - сказал он журналистам в воскресенье в Киеве.

Он напомнил, что Украина во время Второй мировой войны понесла огромные потери – "и в плане экономики, и в плане … главное, людей". По словам Разумкова, в Украине нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от Второй мировой войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне. ФОТОрепортаж

Отвечая на вопрос, что для него означает 9 мая, Разумков сказал: "С детства для меня это праздник. У меня и бабушка, и дедушка прошли войну, и я много слышал о войне... Они рассказывали много такого, что даже сегодня мурашки бегут по телу. В моей семье это всегда был праздник. Может, с политической точки зрения следует говорить другое, но я привык придерживаться тех принципов, которые у меня есть".

Он подчеркнул, что в этот день, как и 8 мая, в День памяти и примирения, вспоминают о тех, кто отдал жизни, "чтобы сегодня мы могли праздновать".

Разумков отметил, что в настоящее время остались единицы тех, кто прошел войну, "но для них это все равно было праздником". "И мы должны это помнить, уважать. И историю надо знать, какой бы она ни была - со своими плюсами, со своими минусами, со своими трагедиями, но мы должны ее знать, а те уроки, которые она нам дала, мы должны хорошо учесть и не допускать повторений", - сказал председатель Рады.

Также отмечается, что Разумков, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и главы парламентских комитетов приняли участие в церемонии почтения памяти погибших в связи с 76-й годовщиной Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов и возложили цветы к памятнику на могиле Неизвестного солдата в Киеве.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+32
Яка перемога, якщо ми були окуповані ???
Людей вішали, розстрілювали, катували.
Взагалі то друга світова закінчилась в 1991. З розвалом совка.
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09.05.2021 11:01
+25
76 років минає...а ворог все той самий !!!!
Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 6707

...
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09.05.2021 11:18
+23
Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране, в том числе и РФ - Цензор.НЕТ 8717
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09.05.2021 11:13
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Правила форума Совет форумчан
Яка перемога, якщо ми були окуповані ???
Людей вішали, розстрілювали, катували.
Взагалі то друга світова закінчилась в 1991. З розвалом совка.
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09.05.2021 11:01 Ответить
Вы абсолютно правы. Сталинский кровавый режим ценой жизней миллионов украинцев разгромил кровавый диктаторский режим национал - социалистов и захватил часть Европы.... Сегодня кремлёвская крыса продолжает кровавые преступления своих кумиров - гитлера и сталина...
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09.05.2021 11:15 Ответить
Уже семь лет никого непоздравляю с 9-го мая (специально чтобы ФБ не выделял написал слитно) . Причин несколько:
Во-первых, гибель 50 миллионов людей во время Второй мировой войны, нельзя считать праздником и поводом кого-то поздравлять. В цивилизованных странах 8 мая отмечают день окончания войны и поминают погибших.
Во-вторых, как выяснилось, 9 мая не произошло никакого знаменательного события, которое могло бы послужить поводом для памятной даты в связи с победой над Германией. Так как сегодня известно, что «Акт безоговорочной капитуляции» подписали ночью 7-го мая в Реймсе, вступила она а силу в 2 часа ночи 8-го мая - а официально объявил о победе над Германией Черчилль утром 8 мая на митинге в Лондоне. Нам долгие годы советско/российская пропаганда внушала ложь, что капитуляция была подписана в Берлине ночью, когда в Европе было 8-е мая, а в СССР уже 9-е… но эта ложь сегодня легко опровергается хрониками войны: 9-го мая в 9 утра (в Москве было 11 дня) в Карлсхорсте (пригород Берлина), в связи с тем что 7 мая в Реймсе представитель СССР испугался подписывать «Акт безоговорочной капитуляции», специально для СССР, был подписан «Дополнительный протокол к Акту безоговорочной капитуляции от 7 мая 1945 года» по этому протоколу в число подписантов капитуляции, включили СССР и другие страны антигитлеровской коалиции, на подписание которого со стороны западных союзников отправили второстепенных генералов.
В-третьих, с начала нулевых, Россия фактически присвоила дату 9 мая исключительно себе, и превратила ее празднование в какой то отвратительный фетиш победобессия с демонстрацией миру своей военной мощи, с обвешиванием населения власовскими георгиевскими ленточками, с бессмысленными маршами «бессмертных» полков, с купленными в супермаркетах портретами неизвестно кого - далеко переплюнув мастеров этого дела из КНДР.
В общем не вижу никакого вразумительного повода хоть как то реагировать на дату 9 мая…..
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09.05.2021 11:51 Ответить
Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 9337
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09.05.2021 11:31 Ответить
Чому українців й досі змушують йти в фарватері агресора?

Чому в ідеологічному плані антипатріотичне керівництво України завжди намагається йти в фарватері кремля, а не в ногу з цивілізованими країнами, які своїми діями продемонстрували суттєву перевагу рівня та способу життя над нашим північним сусідом?

Те, що перемога над фашистськими загарбниками, є святом - ні в кого сумнівів не викликає. Питання в дрібниці -в даті святкування цієї перемоги...

-Якщо говорити про остаточну перемогу в другій світовій війні , то вона визначена і відзначається країнами антигітлерівської коаліції (окрім росії) як 2-ге вересня (2 вересня 1945 року)

-Якщо мова йде про лише про День остаточного визволення України від фашистських загарбників то свято, має відзначатися в Україні щорічно 28 жовтня (28 жовтня 1944 року)

-Якщо говорити про день закінчення Вітчизняної війни, то для України, вона й досі не завершена... І йде вона саме з росією !

І чому ми повинні святкувати разом саме з росією, з агресором.... незакінчену (Вітчизняну) війну?

Або найсвіжіший ляп... "У питанні можливого перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату в Російську Православну Церкву необхідний діалог, заявив міністр "безкультур'я та дезінформаційної політики" СН -Олександр Ткаченко.

«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу - найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій».

Який тип діалогу, пане Ткаченко? Кримський чи донецький? Так він йде з похоронками вже восьмий рік...

І це всупереч чинному закону, який перейменування російської визначив, як імператив для влади і для московського патріархату.... Інакше (за тим же законом) - вона вже мала бути знятою з реєстрації в Україні!

І це після того, як Блінкен продемонстрував підтримку ПЦУ, як єдиної української церкви, яка відображає єдність віри і державності, патріотизму.

-Та й не секрет, що Томос Україною був отриманий завдяки зусиллям США і всупереч перепонам Путіна та Гундяєва... Бо РПЦ ж є не чим іншим, як ідеологічним департаментом Путіна, а не просто церквою... Тому США й "попрохали" Порошенка розвернути на 180 градусів свою церковну орієнтацію...

Правда, тупо-ЗЕлені й досі не усвідомили жест Блінкена про зустріч з Епіфанієм, як офіційну позицію США

Таким міністрам, як ткаченко логічніше було б мати прізвище ткаченкОв... чи путіненкОв

Те ж відноситься до його зусиль поставити перепони для повної реалізації положень чинного закону про українську мову.

Про ЗЕ - мовчу, бо то - те саме... якщо таке витворяє його міністр ткаченкОв і лишається й надалі міністром після візиту Блінкена..,
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09.05.2021 13:57 Ответить
Пропоную нинішній війні України з росією врешті-решт дати офіційну назву для історії !

Пропоную її назвати Великою Вітчизняною війною!

І святкувати Перемогу в ній - нам ще рано...

А святкувати "Тєнь По-БЄДИ" 9-го травня (у її війні 1939-45 року) залишимо росії - не збідніємо від цього...
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09.05.2021 15:43 Ответить
Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране, в том числе и РФ - Цензор.НЕТ 7256
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09.05.2021 11:04 Ответить
то що вы пишите, это карго -культ, как раз для отсталых народов. Помнить надо, но делать из этого культ...
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09.05.2021 11:17 Ответить
Еще одно быдло пасть открыло.
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09.05.2021 11:07 Ответить
Да ,УКРАИНЦЫ победили фашизм ,победят и рашизм ! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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09.05.2021 11:08 Ответить
Радянська армія,це армія ґвалтівників,а не визволителів.А більшість дідів було нерозуміючими рабами.
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09.05.2021 11:13 Ответить
Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране, в том числе и РФ - Цензор.НЕТ 8717
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09.05.2021 11:13 Ответить
Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране, в том числе и РФ - Цензор.НЕТ 3765
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09.05.2021 11:15 Ответить
Интересно, что ж такого "рассказывали много такого, что даже сегодня мурашки бегут по телу" этому комсомольчику бабушка с дедушкой? Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране, в том числе и РФ - Цензор.НЕТ 8966
Как савецкое командование заставляло с кирпичом в руке бросаться на немецкие пулеметы? Или про одну винтовку на пятерыx? Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране, в том числе и РФ - Цензор.НЕТ 3634
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09.05.2021 11:16 Ответить
Разумков 83 року народження, аби його бабушкі і дедушкі щось пам'ятали з тієї війни, мама Разумкова мала народжувати його у 50 років...
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09.05.2021 12:32 Ответить
76 років минає...а ворог все той самий !!!!
Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 6707

...
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09.05.2021 11:18 Ответить
Зеленій шоблі Х...ло дозволив все що завгодно говорити, лиш би робили все як він скаже.
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09.05.2021 11:19 Ответить
Что такое "своя победа" ? Это про машину в гараже? Победа в мировой войне -это изнанка трагедии ,оплаченная миллионами жизней, лишениями и разрухой. Это плод усилий множества стран и народов. Победу нельзя "отдать","забрать" или присвоить она давно стала страницей истории и главное теперь - не допустить новой бойни. Меньше надо болтать!
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09.05.2021 11:21 Ответить
Хуцпа - нахабна цинічна брехня, яка паралізує опонента

Цю тактику придумав не Гітлер. Ще перші більшовики зробили її головним методом політичної боротьби, а Юлія Тимошенко періодично використовує й досі. Ленін визначав цей прийом терміном «наднахабство«: «Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью».
Впевнено називати чорне білим і навпаки - ось що таке російська хуцпа в нинішній гібридній війні. Коли законно обрана влада стає «хунтою», а самозвана військова хунта - «народною владою».
Хуцпа - це вивернути з ніг на голову слова сімферопольського рабина, який скаржиться на принесений окупантами антисемітизм і збирається тікати з Криму. Збрехати, що це київський рабин - і ось уже готова новина «Евреи бегут из Киева из-за антисемитизма новой власти».
Хуцпа - це назвати могилу російських окупантів, убитих в бою під Макіївкою, массовыми захоронениями мирных жителей Донбасса. Закатованих карателями, ясна річ. «В основном женщин! - такий анонс (разом зі списком коментаторів) розсилатиме путінська адміністрація. - Их насиловали и убивали страшно!» І вимагатиме від ОБСЄ і ПАРЄ розслідувати цей «воєнний злочин».
Хуцпа - це Путін, який у березні 2014 року, готуючись розпалити гібридну війну від Харкова до Одеси звертається з парламентської трибуни до українців:
Любі друзі, не вірте тим, хто лякає вас Росією. Тим, хто кричить, що за Кримом настане черга інших регіонів. Росія не хоче поділу України, нам це не потрібно.
Хуцпа - це Гітлер, який у березні 1935 року, готуючись дощенту зруйнувати мирний устрій, звертається з парламентської трибуни до Заходу: «Націонал-соціалістична Німеччина не хоче війни, тому що прекрасно розуміє: в будь-якій війні гине цвіт нації... Ми й гадки не маємо завойовувати інші народи. Німеччині потрібен мир, вона прагне його!». - https://texty.org.ua/d/2018/putler/
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09.05.2021 11:55 Ответить
Очевидно подобные пропагандистские сказки времен совка и рассказывали Разумкову бабушка с дедушкой Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 7125 Интересно еще узнать чем занимались при совке его замечательные предки. У вовочки дедушка расстреливал демонстрации, у димочки наверняка не xуже Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 5473
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09.05.2021 12:11 Ответить
"Интересно еще узнать чем занимались при совке его замечательные предки"

- Наверно тем чем сейчас Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 571
Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 5124
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09.05.2021 12:25 Ответить
Пропоную нинішній війні України з росією врешті-решт дати офіційну назву для історії !

Пропоную її назвати Великою Вітчизняною війною!

І святкувати Перемогу в ній - нам ще рано...

А святкувати "Тєнь По-БЄДИ" 9-го травня (у її війні 1939-45 року) залишимо росії - не збідніємо від цього...
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09.05.2021 15:44 Ответить
Голубе, на скільки років наперед тобі проплатили плювання в бік ЮВТ, що ти і спросоння майбуть мантруєш: ,,Юлька вароффка!" Ти ложкою дьогтю згидив бочку меду.
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09.05.2021 21:25 Ответить
Разумков, а вот большинство украинцев считают, что нужно отойти от совкового прошлого и отмечать вместе со всем цивилизованным Миром- 8 мая День памяти и примирения
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09.05.2021 11:22 Ответить
Что-то вчера, когда весь нормальный мир праздновал, этого лупоглазого не было ни видно, ни слышно.
Если бы вчера (8 мая) что-то вякнул, наверняка бы пайки от }{уйла лишился. Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 1495
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09.05.2021 11:26 Ответить
Разумков з тієї ж шобли, що і Пуйло. Нехай вони святкують разом. А український народ буде святкувати 8 травня як і весь світ. А День Перемоги над путінізмом в Україні введуть вже після повернення Криму і ОРДЛО.
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09.05.2021 11:28 Ответить
Да никто не отказывает от Победы. Просто отказываемся от "победобесия"...
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09.05.2021 11:44 Ответить
Шухевич для тебе страшилка?
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09.05.2021 11:51 Ответить
Власов повстав проти радянської влади, так же як і Шухевич. Вважалось що ворог мого ворога мій друг. Але цей друг виявився таким же окупантом як і Сталін. Тому ОУН(б) почала війну з обома під проводом С.Бандери. Була ще ОУН Мельника яка сподівалась здобути незалежність дипломатичними методами.
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09.05.2021 12:56 Ответить
Победа была одна на всех.Ее воруют кацапы,как и нашу землю,веру,историю.
І головне,висновки які з цієї перемоги зроблені.Ми не судді нашим дідам,тут в ********* годі розібратись.
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09.05.2021 11:54 Ответить
Так нельзя, надо менять свои ценности, семейные традиции в угоду политической повестке. Только из-за того что существует кива и рабинович, на 9 мая надо сидеть дома и делать вид что тебе уже никто и ничто не важны, просто какой-то день памяти матери. А чтоб было легче убедить себя, обязательно надо почитать какую ж там гадостную пропаганду в маскве в этом году устроили, а потом нашу контрпропаганду почитать, а потом сидеть с давлением и всех ненавидеть, вместо того чтобы пойти в парк и может даже положить долбаный цветок у памятника. Так будет правильно, по цивилизованному
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09.05.2021 18:00 Ответить
не ерничай.Бери деда на палке и иди гулять.
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09.05.2021 18:26 Ответить
Можно без крайностей, или ты сам ходил с дедом на палке? Теперь из-за тебя весь этот вынос мозга, кто какую эмоцию должен давить и в какой день месяца. Прямо день тупых предложений какой-то
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09.05.2021 19:10 Ответить
перечитай свой верхний пост ,где ты день матери назвал каким -то,цветок долбанным,а двух олигофренов киву и рабиновича чуть ли не законодателями моды.То кто тупит?
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09.05.2021 21:02 Ответить
Не ерничай, ты понял о чем я. Весь день инфополе наполнено фриками опзж и теми кому надо вывернуть все другую крайность, особый кайф поржать с дидов. Нету среднего, при котором ты можешь в поминальный день уважительно отнестись к ветеранам и тебя не заклеймили. Спрашивается, какого х это стало нормой
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10.05.2021 00:17 Ответить
Так,я тебе добре зозумів,та ...Тут форум,усі викладають свою думку,а не розповідають про свої реальні справи.А в реалі, я таки чарчину випив за упокій своїх дідів-обидвох війна забрала,один- червоноармієць в Чехії спочиває,другий - боєць УПА в Англії.Співпало 9 тр. майже з Паскою ,то доопорядкував могилу чоловіка,якого в дитинстві дідусем називав...Отака моя особиста память...І кожний має право на свою думку і дію ,як до цієї так і інших дат і подій.
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10.05.2021 23:25 Ответить
Гитлер считал самой ценной частью немецкой нации сельское население, увеличение которого нацию усилит. Но не в самой Германии, ибо там все земли уже были разобраны. Жизненное пространство для немцев Гитлер видел в Украине, богатства которой приводили его в экстаз. Гитлеру создать латифундии в Украине не удалось.Но его дело живёт. Открывать рынок земли нужно , - Разумков .Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично". Но : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. На что у мафии Коломойского есть отмазка: Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук
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09.05.2021 11:35 Ответить
"Можем повторить!" А потом о них все забыли...
Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 9002
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09.05.2021 11:43 Ответить
Безруких/безногих вивезли на Соловки.
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09.05.2021 11:53 Ответить
В Охотское море на баржу, которую там же и затопили
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09.05.2021 12:27 Ответить
Їх там було дофіга, з усього союзу. Кого на баржу, а кого на Соловки.
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09.05.2021 12:37 Ответить
Та Валаам.
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09.05.2021 12:43 Ответить
Вспоминают только 9 мая, да и то с утра, пока не нажрутся.
Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 3300
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09.05.2021 12:08 Ответить
Пора уже вписать в учебники - краснопузые московитские комуняки сдали Украину фашистам без боя,организовав оборону только под своими ленингадами и москвами,а освобождать Украину лучше было бы американским войскам,а не новыми незванными джугашвилевскми оккупантами.
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09.05.2021 11:48 Ответить
Підірвали греблю Дніпрогесу разом з біженцями і драпонули світ заочі. 3 дні в місті не було ніякої влади. Потім очухались і повернулись.Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 5642
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09.05.2021 12:44 Ответить
Ну да.
Победа несуществующего государства на исчезнувшим.
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09.05.2021 12:00 Ответить
Блін, то вже якась мазсова шиза на тому побєдобєсії! Та які, нафік, пабєдітєлі, якщо полягло разів в 5 більше, ніж пабєждьоних німців? Яка, нахер, пабєда, коли ж ті німці вже десятки років живуть в десятки разів багатше і краще, ніж срані пабєдітєлі? Яка, в то в хрону, пабєда?! Хто ж то кого пабєділ, придурки?
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09.05.2021 12:06 Ответить
Совок Разумков і далі відзначатиме сталінське свято 9 травня, а не загальнолюдський День Пам'яті 8 травня. Тьху!
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09.05.2021 12:33 Ответить
Ватник.
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09.05.2021 12:55 Ответить
Как задрал етот Разумков своими выс-рами
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09.05.2021 13:22 Ответить
"Отвечая на вопрос, что для него означает 9 мая, Разумков сказал: "С детства для меня это праздник".

Ничего себе ПРАЗДНИК!!! И чем председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отличается от россиян?
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09.05.2021 14:56 Ответить
Спочатку розберись хто, коли і для чого започаткував святкувати 9-те Травня, а потім будеш вдавати із себе розумника, Разумков.
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09.05.2021 21:16 Ответить
"Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства…" Блазень грається на почуттях несвідомої частини українців. Справа навіть не у даті. 9 травня. Так, це перемога над нацизмом та фашизмом всього світу. Всього світу. Закарбуйте собі цю тезу у свідомості. Не червоної армії, не британських військ. І тому подібне. Світова війна з трьома диктатурами закінчилась перемогою. Всього світового людства. Це чекає й ...йло. Нехай спробують .... повторити. Їм це повториться у руїнах Кремля.
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09.05.2021 22:19 Ответить
Вместе с многими народами мира мы тогда победили гитлеризм, но мы не победили совдепию. Надо разделять. Но гитлеризм таки победили и никому своей части от победы никак отдавать нельзя. Странно, что кому-то это может быть неясным.
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12.05.2021 15:48 Ответить
 
 