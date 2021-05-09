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За сутки от коронавируса в Киеве умер 31 человек, зафиксировано 225 новых случаев, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал данные на 9 мая по эпидемиологической ситуации в столице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме. 

По информации мэра за 8 мая в столице "255 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 198 976). Из них 142 женщины в возрасте от 22 до 85 лет. 100 мужчин в возрасте от 23 до 84 лет. 4 девочки от 5 месяцев до 15 лет и 9 мальчиков от 5 месяцев до 15 лет.

Зафиксирован 31 летальный случай от вируса (всего 4818)

Было проведено 33 госпитализации больных коронавирусом и 230 госпитализаций с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

225 человек преодолели коронавирус (всего 128111)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (151), Деснянском (20), Святошинском и Соломенском (по 16).

Также читайте: За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 37 человек, выявлено 753 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

За сутки от коронавируса в Киеве умер 31 человек, зафиксировано 225 новых случаев, - Кличко 01
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Интересный казус. Полгода назад я купил сварочный инвертор,чтобы было чем заняться возле дома.Сделал стеллажи для подвала,столик слесарный,скамейку со спинкой и кофЭйный столик для улицы,а теплицу установил аж 30 апреля (из за погоды). 1 мая работали с супругой долго,пока все посадили.Было очень жарко и она бегала на кухню и пила компот. Через пару дней у нее начинает болеть горло,появляется небольшой кашель и насморк. Вчера,она вытаскивает поддон с пирожками из духовки и вдруг прибегает ко мне -У меня нет запаха,я не чувствую запах пирожков! Я говорю,что у нас уже месяц как есть вакцина,и не о чем беспокоится. Она опять прибегает с духами,чесноком -Я ничего не чувствую! Сразу звоню брату врачу-ифекционнисту,который больше года работал с пациентами Ковид-19 и рассказываю. Он говорит -Не может быть,после вакцины! Потом долго ее расспрашивал и в конце концов говорит нам,чтобы мы купили быстрый тест на Ковид. Бегу за тестом в аптеку,проверяем -И ВСЕ ЧИСТО! Потом мы уже вспомнили,что она пила компот из холодильника и вспомнили,что и раньше при простудах бывало что терялось обоняние. В общем все хорошо,-сегодня она достала пакетик с провансными травами и говорит мне -Я все чувствую! За добу від коронавірусу в Києві померла 31 людина, зафіксовано 225 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 5669 Этот случай навел на мысль: -Может все эти дураки,которые кричали что болели Ковидом и что это простой насморк,просто болели такими простудами? Вряд ли они делали тесты на Ковид ...
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09.05.2021 12:44 Ответить
 
 