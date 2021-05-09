За сутки от коронавируса в Киеве умер 31 человек, зафиксировано 225 новых случаев, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал данные на 9 мая по эпидемиологической ситуации в столице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

По информации мэра за 8 мая в столице "255 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 198 976). Из них 142 женщины в возрасте от 22 до 85 лет. 100 мужчин в возрасте от 23 до 84 лет. 4 девочки от 5 месяцев до 15 лет и 9 мальчиков от 5 месяцев до 15 лет.

Зафиксирован 31 летальный случай от вируса (всего 4818)

Было проведено 33 госпитализации больных коронавирусом и 230 госпитализаций с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

225 человек преодолели коронавирус (всего 128111)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (151), Деснянском (20), Святошинском и Соломенском (по 16).

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