Формат и повестка дня саммита НАТО 14 июня будут объявлены ближе к дате, - официальный представитель альянса
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Северо-атлантический альянс сам объявит как формат, так и повестку своего предстоящего саммита, запланированного на 14 июня в Брюсселе, когда для этого придет время.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" официальный представитель альянса
"Формат и повестка дня саммита НАТО 14 июня будут объявлены ближе к дате. Как сказал генеральный секретарь, у лидеров НАТО будет содержательная и дальновидная повестка дня, в основе которой будет инициатива НАТО 2030", - сказал собеседник агентства, комментируя распространяемую информацию о возможном формате и повестке дня мероприятия.
В частности, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, говоря о том, что саммит пройдет без участия Украины, сказал, что в повестке дня заседания есть вопрос возможного предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), равно как и не исключил, что союзники могут пересмотреть решение и пригласить Киев на саммит.
Отвечая на вопрос, будет ли предметом обсуждения предоставление Украине ПДЧ, представитель НАТО сказал: "В отношении членства НАТО проводит политику открытых дверей, и союзники по НАТО поддерживают свои решения, принятые на саммите в Бухаресте в 2008 году (предоставить членство Украине и Грузии, когда для этого придет время - ред).
"В то же время мы ожидаем, что Украина будет продолжать уделять внимание внутренним реформам, консолидировать свои демократические институты, укреплять верховенство права и развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами НАТО", - детализировали в альянсе видение ситуации.
В этой связи представитель НАТО заверил, что альянс продолжит поддерживать Украину, "помогая укреплять потенциал ее вооруженных сил, а также проводя более широкие реформы, которые помогают стране продвигаться вперед в ее евроатлантических устремлениях".
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Хочу поздравить Зеленского с достижением. Утверждена программа саммита НАТО. Так вот, Украину решили не приглашать - Береза
"Хочу поздравить Владимира Зеленского с очередным достижением. Утверждена программа саммита НАТО, который состоится 14 июня. Так вот, Украину решили не приглашать. Совсем. Решение принято послами НАТО на их последнем заседании. Считаю, что нашему Владимиру Александровичу нужно ещё раз жёстко спросить у Байдена почему Украина не в НАТО. Можно ещё ножкой грозно топнуть", - об этом пишет Борислав Береза.
"Реформы можно не проводить. Системно вопросом НАТО почти два года можно не заниматься. Нужно просто продолжать спрашивать. Можно у Меркель спросить. У Эрдогана. Можно попросить Макрона или Керсти Кальюлайд, чтоб они словечко за нас замолвили. Только это все не поможет. Но некомпетентный профан под контролем Ермака этого понять не в состоянии.
Работать надо. Системно. А начать можно хотя бы с назначения посла Украины в НАТО. А его уже почти 2 года нет. Но кто-то должен же ежедневно лоббировать наши интересы и вести переговоры в НАТО. Хотя, спрашивать Байдена проще. Но при этом абсолютно бесперспективно. А пока Зеленский продолжает прыгать на одни и теже грабли и жить в рамке краткосрочных целей", - завершает Береза.