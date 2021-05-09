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Формат и повестка дня саммита НАТО 14 июня будут объявлены ближе к дате, - официальный представитель альянса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Формат и повестка дня саммита НАТО 14 июня будут объявлены ближе к дате, - официальный представитель альянса

Северо-атлантический альянс сам объявит как формат, так и повестку своего предстоящего саммита, запланированного на 14 июня в Брюсселе, когда для этого придет время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" официальный представитель альянса

"Формат и повестка дня саммита НАТО 14 июня будут объявлены ближе к дате. Как сказал генеральный секретарь, у лидеров НАТО будет содержательная и дальновидная повестка дня, в основе которой будет инициатива НАТО 2030", - сказал собеседник агентства, комментируя распространяемую информацию о возможном формате и повестке дня мероприятия.

В частности, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, говоря о том, что саммит пройдет без участия Украины, сказал, что в повестке дня заседания есть вопрос возможного предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), равно как и не исключил, что союзники могут пересмотреть решение и пригласить Киев на саммит.

Отвечая на вопрос, будет ли предметом обсуждения предоставление Украине ПДЧ, представитель НАТО сказал: "В отношении членства НАТО проводит политику открытых дверей, и союзники по НАТО поддерживают свои решения, принятые на саммите в Бухаресте в 2008 году (предоставить членство Украине и Грузии, когда для этого придет время - ред).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено, повестку еще не обнародовали (обновлено)

"В то же время мы ожидаем, что Украина будет продолжать уделять внимание внутренним реформам, консолидировать свои демократические институты, укреплять верховенство права и развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами НАТО", - детализировали в альянсе видение ситуации.

В этой связи представитель НАТО заверил, что альянс продолжит поддерживать Украину, "помогая укреплять потенциал ее вооруженных сил, а также проводя более широкие реформы, которые помогают стране продвигаться вперед в ее евроатлантических устремлениях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия всячески пытается сорвать предоставление Украине ПДЧ в НАТО, - офис президента Польши
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Мнения / Общество 08-май, 05:089 4 073 0

Хочу поздравить Зеленского с достижением. Утверждена программа саммита НАТО. Так вот, Украину решили не приглашать - Береза

"Хочу поздравить Владимира Зеленского с очередным достижением. Утверждена программа саммита НАТО, который состоится 14 июня. Так вот, Украину решили не приглашать. Совсем. Решение принято послами НАТО на их последнем заседании. Считаю, что нашему Владимиру Александровичу нужно ещё раз жёстко спросить у Байдена почему Украина не в НАТО. Можно ещё ножкой грозно топнуть", - об этом пишет Борислав Береза.

"Реформы можно не проводить. Системно вопросом НАТО почти два года можно не заниматься. Нужно просто продолжать спрашивать. Можно у Меркель спросить. У Эрдогана. Можно попросить Макрона или Керсти Кальюлайд, чтоб они словечко за нас замолвили. Только это все не поможет. Но некомпетентный профан под контролем Ермака этого понять не в состоянии.

Работать надо. Системно. А начать можно хотя бы с назначения посла Украины в НАТО. А его уже почти 2 года нет. Но кто-то должен же ежедневно лоббировать наши интересы и вести переговоры в НАТО. Хотя, спрашивать Байдена проще. Но при этом абсолютно бесперспективно. А пока Зеленский продолжает прыгать на одни и теже грабли и жить в рамке краткосрочных целей", - завершает Береза.
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09.05.2021 11:43 Ответить
Когда Зеля начинает рассказывать сказки про НАТО, просто помните, что за два года он так и не удосужился назначить главу миссии Украины при НАТО. Все его слова -- тупая лапша для наивных лохов.
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09.05.2021 11:44 Ответить
Зелена пліснява ,це лише імітація державної влади і будь-які іх дії ,це лише імітація !!!)))
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09.05.2021 12:01 Ответить
Та ,якщо найгенітальнішего геополітика ********** не буде ,то це лише пародія на самміт !!!)))
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09.05.2021 11:59 Ответить
зебильня похоже опять все просрала....
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09.05.2021 12:19 Ответить
Серед серйозних дядьків з НАТО,кловану не місце !!!)))
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09.05.2021 12:20 Ответить
Вполне разумное решение, если будет серьёзно рассматриваться вопрос Украины, то разговор с некоторыми чИленами из ЕС, явно не для посторонних ушей ..... ведь консенсус он -такой консенсус ... Формат і порядок денний саміту НАТО 14 червня буде оголошено ближче до дати, - офіційний представник Альянсу - Цензор.НЕТ 4836
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09.05.2021 13:02 Ответить
 
 