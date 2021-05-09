По факту использования запрещенной символики в Первомайске на Николаевщине начато уголовное производство, - Нацполиция
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7 мая около 18:00 в полицию области поступило сообщение от граждан о том, что на одном из домов в пгт. Первомайск размещен флаг красного цвета с запрещенной законами Украины символикой.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов", - говорится в сообщении.
Полиция напоминает гражданам, что использование запрещенной символики является правонарушением и призывает соблюдать нормы действующего законодательства.
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Я понимаю тебя, праздник Не лакай больше, взял норму и в люлю.
это же убогое, совершенно безликое совково-коммунистическое название, навязанное оккупационно-большевицкой властью в 1921 году.
Историческое полноценное название города - Ольвиополь.
З.Ы. Да Украинцы живут в государстве , а вы кацапёдолы в говне ПаРаши...и вообще
рот свой вымой раз десять , кацапёздол, продезинфицируй и зашей его нах...
Глянь на себе