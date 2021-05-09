За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 843 человека, всего - 862 641, - Степанов

За сутки 8 мая в Украине вакцинировано от коронавируса 4 843 человека. В лист ожидания вакцинации записались 527 949 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Всего с начала прививочной кампании вакцинирован 862 641 человек. Из них получили 1 дозу - 862 639 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 255 случаев/360 прививок;

Винницкая область - 73 случая/60 прививок;

Волынская область - 82 случая/102 прививки;

Днепропетровская область - 798 случаев/510 прививок;

Донецкая область - 401 случай/0 прививок;

Житомирская область - 191 случай/51 прививки;

Закарпатская - 37 случаев/30 прививок;

Запорожская область - 111 случаев/53 прививки;

Ивано-Франковская область - 83 случая/120 прививок;

Киевская область - 210 случаев/225 прививок;

Кировоградская область - 150 случаев/289 прививок;

Луганская область - 54 случая / 86 прививок;

Львовская область - 329 случаев/814 прививок;

Николаевская область - 253 случая/303 прививки;

Одесская область - 342 случая/298 прививок;

Полтавская область - 147 случаев/164 прививки;

Ривненская область - 142 случая/50 прививок;

Сумская область - 225 случаев/40 прививок;

Тернопольская область - 227 случаев/160 прививок;

Харьковская область - 361 случай/55 прививок;

Херсонская область - 154 случая/540 прививок;

Хмельницкая область - 227 случаев/10 прививок;

Черкасская область - 152 случая/226 прививок;

Черновицкая область - 69 случаев/117 прививок;

Черниговская область - 299 случаев/180 прививок.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.