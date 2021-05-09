На выплаты карантинных 8 тыс. грн предпринимателям направлено уже 600 млн грн, - Шмыгаль

Продолжаются выплаты 8 тысяч гривен "карантинной" помощи предпринимателям. На сегодняшний день правительство направило для этих целей уже 600 млн грн.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются выплаты 8 тысяч гривен "карантинной" помощи от государства. На этой неделе очередной транш был направлен для выплаты средств наемным работникам и физическим лицам-предпринимателям, чья деятельность была приостановлена ​​в "красных" зонах. Всего на эти цели правительство направило уже 600 млн грн", - сообщил Шмыгаль.

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Глава правительства также отметил, что прием заявок продолжается.

"Получить помощь от государства можно в течение 30 дней со дня введения "красной" зоны в регионе. Если область была отнесена к "красной" зоне в течение февраля-марта, то обратиться за финансовой помощью можно через портал или приложение "Дія" до 19 мая", - добавил Шмыгаль.

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