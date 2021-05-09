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На выплаты карантинных 8 тыс. грн предпринимателям направлено уже 600 млн грн, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

На выплаты карантинных 8 тыс. грн предпринимателям направлено уже 600 млн грн, - Шмыгаль

Продолжаются выплаты 8 тысяч гривен "карантинной" помощи предпринимателям. На сегодняшний день правительство направило для этих целей уже 600 млн грн.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ. 

"Продолжаются выплаты 8 тысяч гривен "карантинной" помощи от государства. На этой неделе очередной транш был направлен для выплаты средств наемным работникам и физическим лицам-предпринимателям, чья деятельность была приостановлена ​​в "красных" зонах. Всего на эти цели правительство направило уже 600 млн грн", - сообщил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 75 тыс. ФОПов и наемных работников уже получили "карантинные" 8 тыс. грн, - Минэкономики

Глава правительства также отметил, что прием заявок продолжается.

"Получить помощь от государства можно в течение 30 дней со дня введения "красной" зоны в регионе. Если область была отнесена к "красной" зоне в течение февраля-марта, то обратиться за финансовой помощью можно через портал или приложение "Дія" до 19 мая", - добавил Шмыгаль.

Также читайте: Более 300 тыс. предпринимателей подали заявки на "карантинные" 8 тыс. гривен, - Шмыгаль
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09.05.2021 13:50 Ответить
Дайте мне мне!!! хоть тыщонку дайте жлобьё чортово
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09.05.2021 14:13 Ответить
Ні, не жлоб'є, вор'є. Прірва ненажерлива.
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09.05.2021 14:14 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!))
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09.05.2021 13:58 Ответить
Перемога?
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09.05.2021 14:03 Ответить
Пурга!!!)))
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09.05.2021 14:05 Ответить
еще одна прачечная для отмывания утыренных миллионов из держказны...
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09.05.2021 14:15 Ответить
 
 