На Закарпатье поймали троих жителей Днепра, которые расклеивали провокационные листовки, теперь ищут заказчиков. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Общество
Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые подозреваются в расклеивании в Берегово Закарпатской области листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В сообщении отмечается: "СБУ разоблачила преступников, распространявших антивенгерские листовки на Закарпатье
Ими оказались три человека, двое из которых - переселенцы из г. Луганск. Злоумышленники действовали по заказу российских кураторов и согласились на подрывную деятельность всего за $ 500.
Фигуранты расклеили листовки с угрозами венгерскому национальному меньшинству в Берегово Закарпатской области. Чтобы предоставить "особую окраску" этой акции, российские кураторы попросили сделать это накануне майских праздников.
Сотрудники СБУ установили, что на платежную карту одного из фигурантов были перечислены средства в российских рублях (около $ 500 в долларовом эквиваленте).
В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков по местам жительства и задержания фигурантов производства. В ходе следственных действий правоохранители изъяли российскую символику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, на всех трех фигурантам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения".
Директор Института Центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский в Facebook написал: "У меня есть интересные и оптимистичные новости. Задержаны 3-е человек, которые обоснованно подозреваются в расклеивании провокационных листовок на заборах жителей Берегово неделю назад, в ночь со 2 на 3 мая. Эту информацию мне подтвердили сразу несколько независимых друг от друга источников в различных правоохранительных органах", - написал он.
Тужанский отмечает, что молодых людей задержали в эти выходные, на основании статьи 161 УК "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".
По его данным, все задержанные - из Днепра, а вычислили их благодаря записям с камер видеонаблюдения, которых в Берегово немало. Также злоумышленники использовали автомобиль для передвижения и осуществили несколько звонков для координации.
Тужанский предположил, что скорее всего "расклейщики" были "дилетантами по найму" и поэтому теперь "очень важно размотать этот клубок до конца, в частности выяснить кто заказчик и не причастны ли эти исполнители, или заказчики к другим аналогичным недавним украинско-венгерским провокациям (письма и смс с угрозами, видео и т.д.)".
В ближайшие дни подозреваемые будут в Закарпатье, где им изберут меру пресечения, и тогда же обнародуют больше информации по делу.
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Та поки ще не за що... ))
23 хв ·
СБУ викрила злочинців, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті
Ними виявилися троє місцевих мешканців, двоє з яких - переселенці з м. Луганськ. Зловмисники діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за $500.
Фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в м.Берегово Закарпатської області. Щоб надати «особливого забарвлення» цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят.
Співробітники СБУ встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів були перераховані кошти в російських рублях (близько $500 в доларовому еквіваленті).
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків за місцями проживання та затримання фігурантів провадження. У ході слідчих дій, правоохоронці вилучили російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження, усім трьох фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання стосовно обрання їм міри запобіжного заходу.
Заходи з викриття зловмисників здійснювалися Управліннями СБУ в Закарпатській та Дніпропетровській областях за координації Департаменту захисту національної державності спільно з ГУ Нацполіції в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.