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Новости Общество
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Венгрия (1540) Закарпатье (2393) листовки (95)

На Закарпатье поймали троих жителей Днепра, которые расклеивали провокационные листовки, теперь ищут заказчиков. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые подозреваются в расклеивании в Берегово Закарпатской области листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении отмечается: "СБУ разоблачила преступников, распространявших антивенгерские листовки на Закарпатье
Ими оказались три человека, двое из которых - переселенцы из г. Луганск. Злоумышленники действовали по заказу российских кураторов и согласились на подрывную деятельность всего за $ 500.

Фигуранты расклеили листовки с угрозами венгерскому национальному меньшинству в Берегово Закарпатской области. Чтобы предоставить "особую окраску" этой акции, российские кураторы попросили сделать это накануне майских праздников.

Сотрудники СБУ установили, что на платежную карту одного из фигурантов были перечислены средства в российских рублях (около $ 500 в долларовом эквиваленте).

В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков по местам жительства и задержания фигурантов производства. В ходе следственных действий правоохранители изъяли российскую символику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, на всех трех фигурантам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения".

Директор Института Центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский в Facebook написал: "У меня есть интересные и оптимистичные новости. Задержаны 3-е человек, которые обоснованно подозреваются в расклеивании провокационных листовок на заборах жителей Берегово неделю назад, в ночь со 2 на 3 мая. Эту информацию мне подтвердили сразу несколько независимых друг от друга источников в различных правоохранительных органах", - написал он.

На Закарпатье поймали троих жителей Днепра, которые расклеивали провокационные листовки, теперь ищут заказчиков 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция расследует угрозы консульству Венгрии на Закарпатье

Тужанский отмечает, что молодых людей задержали в эти выходные, на основании статьи 161 УК "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

По его данным, все задержанные - из Днепра, а вычислили их благодаря записям с камер видеонаблюдения, которых в Берегово немало. Также злоумышленники использовали автомобиль для передвижения и осуществили несколько звонков для координации.

Тужанский предположил, что скорее всего "расклейщики" были "дилетантами по найму" и поэтому теперь "очень важно размотать этот клубок до конца, в частности выяснить кто заказчик и не причастны ли эти исполнители, или заказчики к другим аналогичным недавним украинско-венгерским провокациям (письма и смс с угрозами, видео и т.д.)".

В ближайшие дни подозреваемые будут в Закарпатье, где им изберут меру пресечения, и тогда же обнародуют больше информации по делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет никаких оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму", - Кулеба

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+44
Відразу видно, що кацапи писали - "українЬської"
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09.05.2021 14:10
+22
чего там искать... Спросите клоуна, где беня, и найдете.
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09.05.2021 14:00
+19
На Закарпатье поймали троих жителей Днепра, которые расклеивали провокационные листовки, теперь ищут заказчиков - Цензор.НЕТ 5271
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09.05.2021 14:16
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чего там искать... Спросите клоуна, где беня, и найдете.
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09.05.2021 14:00 Ответить
На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 7619
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09.05.2021 14:59 Ответить
ПРОвокационная
ПРОпаганда
ПРОплаченных

ПРОкацапленных
ПРОфессиональных
ПРОституток
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09.05.2021 14:05 Ответить
Відчувається КДБіська школа !!!))
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09.05.2021 14:08 Ответить
таки да! за етими листовками-торчат уши *****
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09.05.2021 15:45 Ответить
Відразу видно, що кацапи писали - "українЬської"
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09.05.2021 14:10 Ответить
Ні разу не паляться. На Закарпатье поймали троих жителей Днепра, которые расклеивали провокационные листовки, теперь ищут заказчиков - Цензор.НЕТ 6994
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09.05.2021 14:15 Ответить
На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 6375 №6
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09.05.2021 15:00 Ответить
Ну, і де я там помилку допустив, "некончений незаМКАДний недегенерат"? Навчи мене "українЬської" мови...
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09.05.2021 15:02 Ответить
Таки помилився, на листівці було написано "україньскої", а в іншому все вірно. На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 8358 На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 3754
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09.05.2021 15:27 Ответить
Ага... А ще я м"який знак" "капслоком" написав... Я, що, винуватий, що "на автоматі" правильно пишу? Ти ще мене "в куток" постав...
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09.05.2021 15:36 Ответить
На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 9607
Та поки ще не за що... ))
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09.05.2021 15:41 Ответить
Ну, дякую...
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09.05.2021 15:47 Ответить
відчувається...шуфричі, медведчуки з рабіновичамі та мураєвими.....
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09.05.2021 14:37 Ответить
На гілляку гнид. На Закарпатье поймали троих жителей Днепра, которые расклеивали провокационные листовки, теперь ищут заказчиков - Цензор.НЕТ 2735
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09.05.2021 14:11 Ответить
Откуда они родом роли не играет, главное кто вдохновитель.
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09.05.2021 14:13 Ответить
от...сучьи хвосты ! продажные
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09.05.2021 14:13 Ответить
Дилетантам бы по 15 лет дать ИЛИ сдают организаторов и ТОЛЬКО если их посадат дать им заслуженую десятку. Хватит миндальничать
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09.05.2021 14:14 Ответить
На Закарпатье поймали троих жителей Днепра, которые расклеивали провокационные листовки, теперь ищут заказчиков - Цензор.НЕТ 5271
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09.05.2021 14:16 Ответить
слет лысых передастов? с портретом долбой...ба пиховшека?
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09.05.2021 14:18 Ответить
На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 1690
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09.05.2021 14:38 Ответить
21 июня 1941 года генерал рюсской армии Петр Николаевич Краснов обратился к советским гражданам с воззванием поддержать братский Договор Молотов-Риббентроп и не сопротивляться Вермахту,поскольку Договор был заключен на 10 лет и самое интересное что в Москве,а не в Берлине...,бойцы РККА сдавались в плен дивизиями,полками,армиями...,к 1 октября 1941 года Гитлеру счдались 4 миллиона зольдатэн унд рюссише официрэн,это не мои выдумки а данные из немецкого Архива во Фрайбурге...,колторые использовали и Марк Солонин и Виктор Суворов,не говоря об Александре Фельштинском или Дмитрии Хмельницком... На Закарпатье поймали троих жителей Днепра, которые расклеивали провокационные листовки, теперь ищут заказчиков - Цензор.НЕТ 4375
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09.05.2021 14:18 Ответить
сдача подразделениями, дивизиями и армиями в плен немцам была продиктована не обращением Краснова, а нежеланием воевать за ненавистный совок и за его кровавого упыря - сына еврея, джугашвили - сталина.
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09.05.2021 14:21 Ответить
Медальки видел за Оборону Севастополя Одессы чЛенинрада и прочих Волгоградов На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 9185типа массовый хероизм советских болванов...что тоже фейк....
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09.05.2021 14:28 Ответить
героизм людей был, бессомнено, люди хоть и зомбованные были совком, воевали не за совок, воевали за свою землю и родину, не понимали, что совок еще хуже германии и ее режима... Ты смотрел короткие фильмы - "ривень секретности" - 18. посмотрев эти фильмы многое дапонимаешь и укрепляешь свое негативное отношение и до совка, и коммунизма... этои фильмы были сзданы на 1+1(еще другом 1+1...), еще 10 лет назад, но на экран так и не выходили... фильмы - бомба!!!!!
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09.05.2021 14:39 Ответить
Чув краем уха...
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09.05.2021 14:46 Ответить
чув, то добре... посмотрев, получишь не наслаждение... получишь дополнительное подтверждение и убеждение.
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09.05.2021 15:07 Ответить
засунуть каждому ерша в жопу,головой внутрь и пусть дальше клеят...
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09.05.2021 14:21 Ответить
Смерть виродкам. На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 288 На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 288 На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 4122
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09.05.2021 14:25 Ответить
Але спочатку ретельний допит.
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09.05.2021 15:18 Ответить
Як сусід цих самих мадярів/угорці, можу засвідчити, що без зовнішнього впливу українські угорці досить товариські, спокійні і доброзичливі. Вони працьовиті, дбають про свої родини і пам'ятають про своє походження. У своїй більшості це мирні і законослухняні громадяни. Вони лояльні до влади і не піддаються сепаратистського нагнітанню зовні. Ноги у так званого "угорського сепаратизму" ростуть виключно з-за кордону - українсько-угорського і українсько-кацапського. Я категорично проти того, щоб звинувачувати українських угорці у сепаратизм лише тому, що вони досить згуртвані навколо свого походження і ідентичності. Канадські українці такі самі. І зрештою на відміну від кацапів кгорсьеюкі могили на Закарпатті існують вже сотні років. І закарпатські угорці мають повне право вважати ці землі своєю батьківщиною, як і державу Україна, якій ці землі належать і громадянами якої ці етнічні угорці є.
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09.05.2021 14:43 Ответить
засуджую!!!! на ножі тільки окупантів,там не початий край
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09.05.2021 14:44 Ответить
ух ты, из Днепра? интересно... На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 4741
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09.05.2021 14:49 Ответить
Куди надіслати три паяльники? На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 9440
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09.05.2021 15:19 Ответить
Служба безпеки України

23 хв ·

СБУ викрила злочинців, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті

Ними виявилися троє місцевих мешканців, двоє з яких - переселенці з м. Луганськ. Зловмисники діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за $500.

Фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в м.Берегово Закарпатської області. Щоб надати «особливого забарвлення» цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят.

Співробітники СБУ встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів були перераховані кошти в російських рублях (близько $500 в доларовому еквіваленті).

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків за місцями проживання та затримання фігурантів провадження. У ході слідчих дій, правоохоронці вилучили російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, усім трьох фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання стосовно обрання їм міри запобіжного заходу.

Заходи з викриття зловмисників здійснювалися Управліннями СБУ в Закарпатській та Дніпропетровській областях за координації Департаменту захисту національної державності спільно з ГУ Нацполіції в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.
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09.05.2021 15:37 Ответить
ясно...по полочкам...що й чекали...хоча переселенці...*****...пригріли гадюк На Закарпатті зловили трьох жителів Дніпра, які розклеювали провокаційні листівки, тепер шукають замовників - Цензор.НЕТ 9937
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09.05.2021 15:41 Ответить
за опзжопников сначала голосуют, а потом удивляются, кто же это все клеит и кому нужна эта провокация
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09.05.2021 15:54 Ответить
вилкул..
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09.05.2021 16:25 Ответить
 
 