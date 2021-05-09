Рабинович на "виллисе", Кива с портретом деда и "тєнь пабєди" от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом. ФОТОрепортаж

День победы над нацизмом в Киеве прошел без нарушений. В центре столицы была отмечена активность разных политических сил, но конфликтов зафиксировано не было.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

9 мая по центру Киева организованные акции провели только представители ОПЗЖ и запрещенной коммунистической партии. Им словесно оппонировали активисты из С14.

Полиция в центре столицы

Колонна ОПЗЖ

Фашизм не пройдет

Нардеп Вадим Рабинович на "виллисе"

Илья Кива

Кива с портретом деда

Колонна ОПЗЖ

Со своей позиции выступили представители С14

Полиция напоминает о запрещенной символике





Представители запрещенной коммунистической партии

Люди у Вечного огня



























Фото - Олег Богачук