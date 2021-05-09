РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4019 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество День Победы
46 143 216
День Победы (1183) Рабинович (245) Кива (397) Богачук Олег (1431) С14 (60) День победы над нацизмом (34)

Рабинович на "виллисе", Кива с портретом деда и "тєнь пабєди" от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

День победы над нацизмом в Киеве прошел без нарушений. В центре столицы была отмечена активность разных политических сил, но конфликтов зафиксировано не было.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

9 мая по центру Киева организованные акции провели только представители ОПЗЖ и запрещенной коммунистической партии. Им словесно оппонировали активисты из С14.

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 01

Полиция в центре столицы 

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 02

Колонна ОПЗЖ

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 03

Фашизм не пройдет

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 04

Нардеп Вадим Рабинович на "виллисе"

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 05

Илья Кива

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 06

Кива с портретом деда

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 07

Колонна ОПЗЖ

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 08

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 09

Со своей позиции выступили представители С14

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 10

Полиция напоминает о запрещенной символике 

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 11


Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 12

Представители запрещенной коммунистической партии

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 13

Люди у Вечного огня

Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 14
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 15
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 16
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 17
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 18
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 19
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 20
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 21
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 22
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 23
Рабинович на виллисе, Кива с портретом деда и тєнь пабєди от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом 24

Фото - Олег Богачук
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+90
Рабинович на "виллисе", Кива с портретом деда и "тєнь побєди" от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом - Цензор.НЕТ 3173
показать весь комментарий
09.05.2021 14:36
+83
Рабинович на "виллисе", Кива с портретом деда и "тєнь побєди" от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом - Цензор.НЕТ 151
показать весь комментарий
09.05.2021 14:34
+65
Рабінович на "Віллісі", Кива з портретом діда і "тєнь пабєди" від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 807
показать весь комментарий
09.05.2021 15:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
А ты про песню знаешь "... Киев бомбили, нам объявили, что началася война"?
Киев, вася, а не Москву, не Смоленск, не Воронеж или Сталинград. Или те украинцы не достойны памяти, если они не были поклонниками или даже соратниками третьего рейха?
показать весь комментарий
10.05.2021 11:58 Ответить
Кому нужен вечный огонь - пусть приходят со своим газовым баллоном.
показать весь комментарий
10.05.2021 13:28 Ответить
Напоминают о запрещённой символике? А почему не напоминают что например др0чить нельзя на мероприятии? Если обезьяны не понимают одно, почему презумпция что понимают второе?
показать весь комментарий
09.05.2021 22:13 Ответить
Мабуть тому, що спермотоксикоз для киви вкрай небезпечний: може незворотним чином постраждати його міжвушний ґанґлій.
показать весь комментарий
10.05.2021 02:08 Ответить
Безсмертні ветерани 2 св
показать весь комментарий
10.05.2021 10:28 Ответить
Когда о настоящем говорить как-то неудобно, о будущем вообще страшно --- остается только вспоминать прошлое. Причем совсем другой страны.
показать весь комментарий
10.05.2021 11:03 Ответить
Коники в брониках Рабінович на "Віллісі", Кива з портретом діда і "тєнь пабєди" від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 5005 это прикольно
=========

Рабінович на "Віллісі", Кива з портретом діда і "тєнь пабєди" від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 7261

и будущее
Рабінович на "Віллісі", Кива з портретом діда і "тєнь пабєди" від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 337
показать весь комментарий
10.05.2021 11:33 Ответить
Рабінович на "Віллісі", Кива з портретом діда і "тєнь пабєди" від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 5554
показать весь комментарий
10.05.2021 12:20 Ответить
Поверни красная армия оружие против диктатора Сталина - вот это настоящая Победа !
показать весь комментарий
10.05.2021 13:20 Ответить
Зеленский!! До каких пор будет портить воздух Украины, этот недобитый жидяра и ворюга рабинович и прочая пророссийская сволочь?!!! Может пора его и их депортировать туда кого они обожествляют , к этому *****-пуйлу в россию??
показать весь комментарий
10.05.2021 13:43 Ответить
ЕГО НУЖНО ДЕПОРТИРОВАТЬ В ТЮРЬМУ,на шконку. Пусть отдаст Гризодубовой линолеум, гвозди,ванну, унитаз, биде, костыли и 7кГ золота взамен за украденные в Украине менору весом в 7кГ
показать весь комментарий
11.05.2021 09:06 Ответить
ЦИРК В РОСТОВ УЖЕ УЕХАЛ, А КЛОУНЫ ОСТАЛИСЬ )))
показать весь комментарий
10.05.2021 15:20 Ответить
Справжній український Президент,з,явись нарешті!!! Тебе вже зачекались не тільки українці,а й знахабніла кацапська наволоч!!!
показать весь комментарий
10.05.2021 15:22 Ответить
було вже два претендента... Одного траванули та помножили на "нуль", щоб тварина з бубликом на голові, могла з ****** похі-хі-кати... Іншого, обрізаний зомбоящик так возвеличив, що батьки дітей із іменем Петро- пошкодували, що скористались цим іменем.
показать весь комментарий
10.05.2021 15:50 Ответить
Ничего нового...как всегда "протухшие" политсилы пытаются привернуть к себе внимание большего количества советских ватников,паразитируя на памяти о ВОВ!!!! Рабінович на "Віллісі", Кива з портретом діда і "тєнь пабєди" від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 2105 Одно не понятно,почему такие значительные и самодовольные лица...например у Кивы,Симоненко,Бойко и тд...ведь они ни на каких фронтах не были...да в тылу от голода и непосильной работы не страдали!!!! Рабінович на "Віллісі", Кива з портретом діда і "тєнь пабєди" від С14, - у Києві відзначили День перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 9423
показать весь комментарий
10.05.2021 20:20 Ответить
коли цей день приватизувала ця гидота, для мене він перестав бути сятом
показать весь комментарий
10.05.2021 21:50 Ответить
Страница 3 из 3
 
 