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В Одессе произошли стычки между участниками акции "бессмертный полк" и полицейскими: "Одесса - русский город", "Жуков - наш герой". ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Одессе на Аллее Славы, куда в день Победы над нацизмом во второй Мировой войне пришли люди, произошло несколько стычек между участниками акции "бессмертный полк" и полицейскими.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Аллею в парке им. Тараса Шевченко, где находится монумент Неизвестному матросу, сегодня посещают тысячи людей.

В Одессе произошли стычки между участниками акции бессмертный полк и полицейскими: Одесса - русский город, Жуков - наш герой 01
В Одессе произошли стычки между участниками акции бессмертный полк и полицейскими: Одесса - русский город, Жуков - наш герой 02

Также на Аллею Славы пришли участники акции "Бессметный полк". Они держали портреты и фотографии, на которых, как они утверждают, их родственники – участники, ветераны Второй мировой войны. Правоохранители, которые обеспечивают общественный порядок в парке, увидели у одного из участников акции портрет маршала Георгия Жукова и потребовали его убрать. Некоторые участники "Бессмертного полка" начали сопротивляться, кричать: "Жуков - наш герой!" и обзывали полицейских.

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Видео - Думская

Также конфликт произошел с молодыми людьми, стоявшими недалеко от монумента Неизвестному матросу с красно-черным флагом. Пророссийски настроенные люди назвали полицейских фашистами, кричали: "Фашизм не пройдет!", "Подонки!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за использования запрещенной символики в Очакове произошла стычка с полицией

Возле памятника участники акции пели советские песни, в частности "Катюшу", "День победы", кричали: "Ура!", некоторые скандировали: "Одесса, вставай, Бандеру прогоняй!", "Спасибо деду за победу!", "Одесса – город-герой!". Какой-то мужчина крикнул: "Одесса – русский город!", после чего правоохранители вывели его толпы. Пожилой мужчина ударил полицейского по голове палкой, к которой был прикреплен портрет.

Нацгвардейцы оттеснили от монумента агрессивную группу людей, которые конфликтовали с ними, некоторые женщины их толкали. Некоторые из пришедших на аллею были с запрещенной в Украине символикой - георгиевскими лентами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Свастика и георгиевские ленты в Одессе: два человека задержаны за публичное использование запрещенной символики. ФОТО

Видео - Нацполиция 

В региональном главке Нацполиции сообщили, что, по состоянию на 13:20, полицейские разоблачили шестерых нарушителей общественного порядка. Пятеро из них доставлены в отделы полиции с Аллеи Славы, еще один – с мемориала 411-й батареи.

По результатам проверок составлен один протокол по ч.1 ст.173-3 (Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты), по два - по ст.173 (Мелкое хулиганство) и ст.185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего).

Также составлен протокол по ч.1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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Топ комментарии
+96
Посадить ВСЕХ в вагоны для скота и ТУ-ТУ на моЦкву ..... "Одесса - русский город", "Жуков - наш герой", - в Одессе произошли стычки между участниками акции "бессмертный полк" и полицейскими - Цензор.НЕТ 6254
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09.05.2021 15:16
+69
панорамна зйомка побідошаленства є?
а якщо знайду?.. пшик буде, як і в Києві



Hellis@13Hellis_13 51 мин

о чем я только что написала в своей ленте.
СМИ и ТВ олигархов пытаются создать ракурсы сьемки, показывающей массовость.
На самом деле НИЧЕГО.
Полный провал "победобесия". Полный.

"Одеса - російське місто", "Жуков - наш герой", - в Одесі відбулися сутички між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими - Цензор.НЕТ 4999
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09.05.2021 15:54
+56
"бессмертный полк" это проект ФСБ и сатанинская насмешка над ветеранами.
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09.05.2021 15:18
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Так они гавкают ровно настолько насколько им позволяют, Когда они там начали кудахтать одеса хрюський город их просто сожгли как свиней, и всё, сразу заткнулись и не пикали больше. Обосрались со своим хрюським городом по быстрому. Хрюськие свиньи смелые только когда им позволяют, а так хрюськая свинья получив по рылу быстро замолкает..ещё и на колени станут и прощения у царя просить будут..Хрюхрюськая свинья она такая свинья
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09.05.2021 22:07 Ответить
Коли вже це все ватне бидло вимре? Скоріше б...
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09.05.2021 22:09 Ответить
Победа Уинстона Черчилля воевавшего с Гитлером со 2 сентября 1939 года и по 8 мая 1945 года над нацистской Германией,не вызывает вопросов лишних,договор Молотов-Риббентроп в Москве Черчилль не подписывал... В Одесі сталися сутички між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими: "Одеса - російське місто", "Жуков - наш герой" - Цензор.НЕТ 5489краснопузые назвали войну Атечиственной с 22 июня 1941 года......,а в качестве кого в ней участвовал Гитлер? В Одесі сталися сутички між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими: "Одеса - російське місто", "Жуков - наш герой" - Цензор.НЕТ 1245
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09.05.2021 22:11 Ответить
-А вот у меня на фронте интересный случай вышел. Мы как раз под Курском стояли...

-Во заливает! На фронте! ......Лёвчик , тебя как с лестницы башкой скинули, так тебе мозги отказали..

В Одесі сталися сутички між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими: "Одеса - російське місто", "Жуков - наш герой" - Цензор.НЕТ 9186 .
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09.05.2021 22:11 Ответить
а кто это второй справа, в генеральских трениках?
я не узнаю его в гриме
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09.05.2021 23:56 Ответить
Буйнов
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10.05.2021 00:02 Ответить
Вон тот улыбающийся сутенёр в очках видать тоже под Курском стоял... подростком в тесном контакте с потным красным комиссаром.
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10.05.2021 08:24 Ответить
нужно всех предателей и любителей кацапского мира отправлять к их братьям в процветающий успешный счастливый Лугандон.

вон из Одессы, кацапские козлины!!!
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09.05.2021 22:42 Ответить
Вы только посмотрите на это у...бище убогое))
ну и рожа у ботоксной крысы...

В Одесі сталися сутички між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими: "Одеса - російське місто", "Жуков - наш герой" - Цензор.НЕТ 6013
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10.05.2021 01:43 Ответить
Ботоксная крыса читает речь по бумажке, размер шрифта 14 строк на листе А4, по два слова в строке. Дряхлеющий вошьдь
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10.05.2021 02:12 Ответить
Типичный монголоид..
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10.05.2021 02:27 Ответить
Почему бы националистам массово (несколько тысяч человек) не поучаствовать в какой-то акции "бессмертного полка" с портретами Бандеры, Шухевича и других деятелей и воинов УПА.
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10.05.2021 01:47 Ответить
И еще. Только не СС Галичина.
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10.05.2021 02:12 Ответить
У Нюрнбергского трибунала вроде как к СС Галличина вопросов никаких не было, насколько мне известно
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10.05.2021 04:02 Ответить
у кацапів єнурез , це і є увесь "вопрос".
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10.05.2021 12:18 Ответить
а в чому проблема, підгорає? а, ще "Нахтігаль" і "Роланд".
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11.05.2021 07:11 Ответить
Пророссийски настроенные рашистские нелюди называли полицейских фашистами, кричали: "Фашизм не пройдет!", "Подонки!"Источник: https://censor.net/ru/n3264273

Полицейские НПУ жёстко задержали наиболее агрессивных пророссийских нелюдей в результате чего фашизм и рашистские подонки НЕ прошли.
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10.05.2021 02:45 Ответить
Они кричали "фашизм не пройдет", потому что боялись, что они слишком широкие и не пройдут, вот и призывали других уступить им место, разве не понятно?
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10.05.2021 04:01 Ответить
Не должно быть такой акции в Украине от слова совсем
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10.05.2021 04:00 Ответить
Не должно быть в Украине не только такой акции, но и рашистско-фашистских нелюдей от слова совсем:

эта советско-фашистская сволочь, утробно ненавидящая свободу Украины и вообще всё украинское, должна выехать вон из Украины на свою историческую родину-уродину.
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10.05.2021 05:10 Ответить
Перепрошую, але в мене до вас є питання.

Якщо ви не мешканець України, то яка вам різниця? А якщо мешканець і переймаєтесь за долю Нені, то чому не розмовляєте українською?
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10.05.2021 05:54 Ответить
Ответ на ваш вопрос простой. Точно такая советская сволочь, которая демонстрировала со своими кроваво-красными тряпками в Одессе, 100 лет и 85 лет назад убила и замучила в концлагерях больше половины моего рода кубанских козаков.

Українською можу розмовляти на побутовому рівні, як у нас в станиці бабусі розмовляли, розумію добре, але писати - це поки складна проблема.
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10.05.2021 07:03 Ответить
И еще одна загадка.Весь день с рядом с этими флагами и лентами маячили флаги ОПЗЖ.Неужели тут есть какая то связь?
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10.05.2021 06:19 Ответить
да какая связь вам показалось. В Одесі сталися сутички між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими: "Одеса - російське місто", "Жуков - наш герой" - Цензор.НЕТ 5677
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10.05.2021 12:20 Ответить
Висновок. В Україні дуже пасивно ведеться боротьба з внутрішнім ворогом.
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10.05.2021 07:00 Ответить
ведеться боротьба??????? В Одесі сталися сутички між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими: "Одеса - російське місто", "Жуков - наш герой" - Цензор.НЕТ 9019 В Одесі сталися сутички між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими: "Одеса - російське місто", "Жуков - наш герой" - Цензор.НЕТ 7750 В Одесі сталися сутички між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими: "Одеса - російське місто", "Жуков - наш герой" - Цензор.НЕТ 343
Розтлумачу вам як представнику іншої країни... Якщо ГлавЗе!Бень нікому та нічого не винен, окрім своїх батьків... А його батьки- це совки, гниди та пристосуванці з обрізаною пам'яттю, то весь цей цирк- це імітація бурхливої діяльності при обмежених розумових здібностях...
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10.05.2021 13:35 Ответить
Пора бы бессмертный полк организовывать Роийско-Украинской войны!
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10.05.2021 09:38 Ответить
Только совкодрочеры забывают , что сралин здал Одессу . В это же время , когда велась оборона Одессы , сралин успешно захватил Иран . Так что силы и средства были , что бы отстоять Одессу и избежать уничтожение населения В Одесі сталися сутички між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими: "Одеса - російське місто", "Жуков - наш герой" - Цензор.НЕТ 8603 И ватники все время путают Жуковых В Одесі сталися сутички між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими: "Одеса - російське місто", "Жуков - наш герой" - Цензор.НЕТ 1791 контр-адмирал Гавриил Жуков. В Одесі сталися сутички між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими: "Одеса - російське місто", "Жуков - наш герой" - Цензор.НЕТ 3999
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10.05.2021 09:40 Ответить
тётя роза

А если бы жители Одессы и Харькова так не упирались, у них могло бы быть так, как сейчас в Донецке и Луганске.
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10.05.2021 11:50 Ответить
Не розумію,де закон про сепаратизм,тероризм в Украіні?Ціх усих,що провокують,ходять з портретами «мнимых погибших родственников»в каталажку на хліб і воду,і розібратися,що то їм за родичі,чи відправити в Лугандон в рюський мир.
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10.05.2021 14:37 Ответить
В Одесі сталися сутички між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими: "Одеса - російське місто", "Жуков - наш герой" - Цензор.НЕТ 2986
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10.05.2021 14:51 Ответить
В Одесі сталися сутички між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими: "Одеса - російське місто", "Жуков - наш герой" - Цензор.НЕТ 9189
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10.05.2021 14:52 Ответить
В Одесі сталися сутички між учасниками акції "Безсмертний полк" і поліцейськими: "Одеса - російське місто", "Жуков - наш герой" - Цензор.НЕТ 3202
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10.05.2021 14:55 Ответить
Кода "Азов" в Одессу заехал для обеспечения правопорядка, как то колорадов не видно было...
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10.05.2021 15:31 Ответить
Одеса-український Бандерштат на морі,2 травня не дійшло,мусимо повторювати,харі свинособачі засвітили,от і добре,легше знайти.Слава Україні!
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10.05.2021 15:32 Ответить
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