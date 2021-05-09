В Одессе произошли стычки между участниками акции "бессмертный полк" и полицейскими: "Одесса - русский город", "Жуков - наш герой". ВИДЕО+ФОТО

В Одессе на Аллее Славы, куда в день Победы над нацизмом во второй Мировой войне пришли люди, произошло несколько стычек между участниками акции "бессмертный полк" и полицейскими.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Аллею в парке им. Тараса Шевченко, где находится монумент Неизвестному матросу, сегодня посещают тысячи людей.





Также на Аллею Славы пришли участники акции "Бессметный полк". Они держали портреты и фотографии, на которых, как они утверждают, их родственники – участники, ветераны Второй мировой войны. Правоохранители, которые обеспечивают общественный порядок в парке, увидели у одного из участников акции портрет маршала Георгия Жукова и потребовали его убрать. Некоторые участники "Бессмертного полка" начали сопротивляться, кричать: "Жуков - наш герой!" и обзывали полицейских.

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Видео - Думская

Также конфликт произошел с молодыми людьми, стоявшими недалеко от монумента Неизвестному матросу с красно-черным флагом. Пророссийски настроенные люди назвали полицейских фашистами, кричали: "Фашизм не пройдет!", "Подонки!"

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Возле памятника участники акции пели советские песни, в частности "Катюшу", "День победы", кричали: "Ура!", некоторые скандировали: "Одесса, вставай, Бандеру прогоняй!", "Спасибо деду за победу!", "Одесса – город-герой!". Какой-то мужчина крикнул: "Одесса – русский город!", после чего правоохранители вывели его толпы. Пожилой мужчина ударил полицейского по голове палкой, к которой был прикреплен портрет.

Нацгвардейцы оттеснили от монумента агрессивную группу людей, которые конфликтовали с ними, некоторые женщины их толкали. Некоторые из пришедших на аллею были с запрещенной в Украине символикой - георгиевскими лентами.

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Видео - Нацполиция

В региональном главке Нацполиции сообщили, что, по состоянию на 13:20, полицейские разоблачили шестерых нарушителей общественного порядка. Пятеро из них доставлены в отделы полиции с Аллеи Славы, еще один – с мемориала 411-й батареи.

По результатам проверок составлен один протокол по ч.1 ст.173-3 (Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты), по два - по ст.173 (Мелкое хулиганство) и ст.185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего).

Также составлен протокол по ч.1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.