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С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что с украинскими сертификатами здоровья наши граждане смогут беспрепятственно путешествовать по странам Евросоюза.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Украинские сертификаты здоровья позволят людям путешествовать по Европейскому Союзу", - отметил Шмыгаль.

Он сообщил, что на этой неделе в Правительстве состоялось совещание по разработке соответствующего документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-сертификат можно выдавать только тем, кто привит вакциной, одобренной ВОЗ, - Ляшко

"Украина первой обратилась к ЕС относительно совместимости европейского и украинского сертификатов. Получение документа должно стать максимально быстрым, удобным и безопасным для каждого украинца", - подчеркнул глава правительства.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что сертификаты про прививку от коронавируса, которые планируют запустить в Украине в ближайшие месяцы, подделать будет невозможно.
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Топ комментарии
+7
З українськими сертифікатами здоров'я можна буде безперешкодно подорожувати Євросоюзом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4151
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09.05.2021 16:59
+6
Буде можливість подорожувати.
Але не в ЕС бо в ЕС не визнають індійських вакцин.
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09.05.2021 15:48
+6
Ванька, было заявление от ЕС что планируют пускать иностранцев, провакцинированных препаратами, признанными в ЕС и их на сегодня 4. Но, шмурдяки , закупленные клоуном степашкой там не числятся. С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9598
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09.05.2021 16:04
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Буде можливість подорожувати.
Але не в ЕС бо в ЕС не визнають індійських вакцин.
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09.05.2021 15:48 Ответить
сам придумал? Явно сам!
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09.05.2021 15:53 Ответить
Ванька, было заявление от ЕС что планируют пускать иностранцев, провакцинированных препаратами, признанными в ЕС и их на сегодня 4. Но, шмурдяки , закупленные клоуном степашкой там не числятся. С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9598
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09.05.2021 16:04 Ответить
Если вакцины, одобренные ВОЗ также будут признаваться (это сейчас обсуждается), то с CoviShield не будет проблем
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09.05.2021 16:34 Ответить
если...
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09.05.2021 22:22 Ответить
С Украинскими пенсиями и ЗП можно подорожуваты до ближней мусорной свалки.Чтобы с голоду не сдохнуть.
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09.05.2021 20:45 Ответить
С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4127
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09.05.2021 15:52 Ответить
С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7133 С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7133 С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7133
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09.05.2021 16:00 Ответить
Чого смієшся - річ же не в вакцині а в згоді ширнутись.
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09.05.2021 17:05 Ответить
С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4438 С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4438 С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4438
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09.05.2021 15:59 Ответить
Разве что по дну Западного Буга, дальше перебежками и только ночью. Ну а там как повезет. Шмыгаль может рассказывать сказки. Но надо подумать на вопросом: признают ли в Европе справки(сертификаты) от наших семейных врачей, зная, что происходит у нас в медицине? Обращаться к Европе можно сколько угодно, подписывать миллионы деклараций по поводу и без. Но это ничего не изменит до момента, пока...Ну это уже потом, а пока, зебобики, покупайте скафандры и тренируйтесь нырять.
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09.05.2021 15:59 Ответить
С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6407
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09.05.2021 16:04 Ответить
да хоть в космос! ЕС что-нибудь по этому поводу знает?
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09.05.2021 16:07 Ответить
ЕС только начнут разрабатывать программу и стандарт паспортизации.
На сегодня ещё ЕС даже не начинал думать как это все будет, но шмыгать уже знает что украинский будут принимать везде.
Ляпать языком большого ума не нужно, это имитация бурной деятельности
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09.05.2021 16:32 Ответить
Більшість українців їдуть працювати.
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09.05.2021 16:10 Ответить
ШМЫГАЛЬ и СТЕПАНОВ - два главных зеленых лжеца. ДВА НАМЕРЕННЫХ и ХРОНИЧЕСКИХ ЛЖЕЦА...
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09.05.2021 16:18 Ответить
канешна канешна ))))
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09.05.2021 16:20 Ответить
подскажите - как убогому объяснить, что он - идиот?
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09.05.2021 16:40 Ответить
просто!!скопируйте ему этот текст:"Украинские сертификаты здоровья позволят людям путешествовать по Европейскому Союзу", - отметил Шмыгаль. Источник: https://censor.net/ru/n3264275 З українськими сертифікатами здоров'я можна буде безперешкодно подорожувати Євросоюзом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2007 З українськими сертифікатами здоров'я можна буде безперешкодно подорожувати Євросоюзом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4575
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09.05.2021 17:04 Ответить
_Да ты не врубаешься?! Он просто нагло брешет, а не действительно так считает. И вот тех, кому это животное ссыт в очи оно действительно считает идиотами.
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09.05.2021 17:05 Ответить
Объяснять идиоту что он - идиот - может только такой же идиот!
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09.05.2021 17:27 Ответить
З українськими сертифікатами здоров'я можна буде безперешкодно подорожувати Євросоюзом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4151
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09.05.2021 16:59 Ответить
ВООЗ ухвалила для використання 4 вакцини: Pfizer, AstraZeneca CoviShield, Moderna, AstraZeneca (Південнокорейська).

Європейське медичне агентство (ЕМА) оголосило про те, що рекомендує Європейській Комісії надати ринкову авторизацію вакцині проти COVID-19 виробництва фармакологічної компанії AstraZeneca.
тому так, цілком логічно, що європейський регулятор погодить український сертифікат.
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09.05.2021 17:02 Ответить
А тепер не хочете сказати скільки людей вакциновано в Украіні ? І що з того що іх узгодять? Тож не пишіть цю дурість
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09.05.2021 17:21 Ответить
Украина первой обратилась к ЕС относительно совместимости европейского и украинского сертификатовИсточник: https://censor.net/ru/n3264275

я не понял, как эти оба утверждения клеиться вместе

С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль

а что, его уже потвердили или на подобие МВФ, всё в порядке, только вот кредит отказывает.
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09.05.2021 17:23 Ответить
Это не от сертификата зависит, а от правил которые каждая отдельная страна установила для въезжающих иностранцев
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09.05.2021 23:22 Ответить
 
 