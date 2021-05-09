С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что с украинскими сертификатами здоровья наши граждане смогут беспрепятственно путешествовать по странам Евросоюза.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Украинские сертификаты здоровья позволят людям путешествовать по Европейскому Союзу", - отметил Шмыгаль.
Он сообщил, что на этой неделе в Правительстве состоялось совещание по разработке соответствующего документа.
"Украина первой обратилась к ЕС относительно совместимости европейского и украинского сертификатов. Получение документа должно стать максимально быстрым, удобным и безопасным для каждого украинца", - подчеркнул глава правительства.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что сертификаты про прививку от коронавируса, которые планируют запустить в Украине в ближайшие месяцы, подделать будет невозможно.
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Але не в ЕС бо в ЕС не визнають індійських вакцин.
На сегодня ещё ЕС даже не начинал думать как это все будет, но шмыгать уже знает что украинский будут принимать везде.
Ляпать языком большого ума не нужно, это имитация бурной деятельности
Європейське медичне агентство (ЕМА) оголосило про те, що рекомендує Європейській Комісії надати ринкову авторизацію вакцині проти COVID-19 виробництва фармакологічної компанії AstraZeneca.
тому так, цілком логічно, що європейський регулятор погодить український сертифікат.
я не понял, как эти оба утверждения клеиться вместе
С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль
а что, его уже потвердили или на подобие МВФ, всё в порядке, только вот кредит отказывает.