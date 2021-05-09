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Зеленский (16530) поздравление (1029) День матери (28)

"Мама - это самый близкий человек, который всегда рядом", - Зеленский выступил с поздравлением в День матери

Новости Цензор.НЕТ Общество

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в честь Дня матери.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

"Мама - это самый близкий человек, который всегда рядом - от рождения и фактически во время всех наших шагов.  Первых. Когда только учимся ходить. Ценных. Когда ступаем на школьный порог и когда оставляем школу, шагая во взрослую жизнь.
Важных. Когда преодолеваем свой путь к получению профессии. Счастливых. Когда вступаем в брак, чтобы идти в глубокую старость вместе с любимым человеком. Волнующих. Когда устанавливаем рекорд, наматывая круги под роддомом в ожидании рождения малыша", - говорится в сообщении.

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"Мама всегда рядом. Мама рядом даже тогда, когда не рядом. Потому что ее материнское сердце за тысячи километров чувствует, все ли у тебя хорошо, безопасности ли ты, здоров ли ты, улыбаешься ли, не голодный ли  и даже - в шапке ли ты.

Мама не просто дает нам жизнь. Она делает эту жизнь безопасной, здоровой, комфортной, счастливой, интересной, развивающей, познавательной и, конечно, очень-очень вкусным", - отмечается в тексте. 

"Мама имеет чрезвычайную суперсилу: всегда выслушает, всегда поймет, всегда простит, всегда найдет именно те, очень нужны тебе слова. Всегда у тебя верит. И всегда тебя любит. Даже когда ты ну очень озабочен, а на самом деле - бессовестен, забыл позвонить," - подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине сегодня отмечают День матери
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Топ комментарии
+19
"Мама - это самый близкий человек, который всегда рядом", - Зеленский выступил с поздравлением в День матери - Цензор.НЕТ 9154
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09.05.2021 16:52
+16
Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 2919
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09.05.2021 17:46
+14
"Мама - это самый близкий человек, который всегда рядом", - Зеленский выступил с поздравлением в День матери - Цензор.НЕТ 5
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09.05.2021 16:52
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Правила форума Совет форумчан
Ермак мама Зеленского? Вот это поворот.
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09.05.2021 16:48 Ответить
Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 2919
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09.05.2021 17:46 Ответить
Ваше яйцо, сударь!
Зеленский машинально подставил яйцо, Ермак хлопнул по нему своим и дипломатично разбил оба. Дочистив крашанки, друзья торжественно посыпали их колумбийской солью из баночки.Источник: https://censor.net/ru/r3264081
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09.05.2021 20:57 Ответить
А мама рима ближе всех...и толтко ей он что то должен...
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09.05.2021 16:49 Ответить
И в этот знаменательный день, хочу от души поздравить маму-судью известной губастенькой блохерши Константиновой, любительницы басты, недавно "прославившейся" на всю страну. Наивно надеюсь что у мамули-судьи и отчима-сбушника есть время на воспитание дочурки?
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09.05.2021 16:50 Ответить
"Мама - это самый близкий человек, который всегда рядом", - Зеленский выступил с поздравлением в День матери - Цензор.НЕТ 5
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09.05.2021 16:52 Ответить
"Мама - это самый близкий человек, который всегда рядом", - Зеленский выступил с поздравлением в День матери - Цензор.НЕТ 9154
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09.05.2021 16:52 Ответить
Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 4463 аааа-ха-ха!
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09.05.2021 17:20 Ответить
"...біля вагона сердючки йому комфортніше, ніж біля танку"
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09.05.2021 16:56 Ответить
Самый близкий родыч, почти шо мамо тебе, зеля, - мантянша! Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 8543 Она тащила сегодня в данецке твоего деда нквдиста на палке! Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 8724
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09.05.2021 17:02 Ответить
Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 909
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09.05.2021 17:12 Ответить
Твою мать! Я так и знал что мама Рима всегда рядом в ОПе!
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09.05.2021 17:02 Ответить
Здравствуй Вова -- милый мой,
Сын мой ненаглядный...
Во-первых строках письма
Шлю тебе привет!
Вот вернёшься ты, боюсь,
Занятой, нарядный,
Не заглянешь и домой --Сразу в Сельсовет!
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09.05.2021 17:04 Ответить
Привітай матір власника готелю.

Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 6382
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09.05.2021 17:08 Ответить
Ой лишенько! Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 995 А ми сподівалися, що хочаб цього разу щось не згорить, або не втопне... Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 6697
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09.05.2021 17:59 Ответить
Ох, лучше бы мама придушила его в детстве.
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09.05.2021 17:10 Ответить
У нас так в начальной школе поздравляли, такие тексты писали, это уровень детского сада, а не президента, он как президент должен ответить, как в его стране должны выживать миллионы матерей на те копейки с минимальной пенсии, которых на еду уже не хватает.
Хотя конечно, своя мама и свой карман ближе.
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09.05.2021 17:14 Ответить
Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 8014Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 7309Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 3677Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 379

...
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09.05.2021 17:27 Ответить
На фото в шапке наверняка артистка из немецких фильмов для взорслых, готовая принять сколько угодно и с любой стороны.
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09.05.2021 17:31 Ответить
Если бы римма зеленская сделала аборт 44 года назад, то 40тыс украинцев умерших от короновируса сейчас были бы живы.
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09.05.2021 18:03 Ответить
Мама есть мама. Она родила своей семье сына. А убийцей украинских патриотов и граждан Украины сделали его сделали 73% избирателей.
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09.05.2021 18:50 Ответить
Римма у тебя что не нашломть 50 коп 43 года назад сходить в кино?
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09.05.2021 19:00 Ответить
Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 4287
Даааа! А найголовніша і найстарша мати Батьківщина,
так вона що для декого виявляється навіть повією?
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09.05.2021 19:12 Ответить
Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 251
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09.05.2021 19:15 Ответить
Коломойский твоя мама.
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09.05.2021 19:12 Ответить
Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 6245
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09.05.2021 22:08 Ответить
Мама Рима виглядає, як Мать-Родіна замолоду.
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10.05.2021 17:13 Ответить
Мама завжди підтримає і любитиме свою дитини, такою якою вона є. Найкращі привітання мамі!
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11.07.2021 12:46 Ответить
На днях мені вдалося натрапити на цікавий веб-сайт, де є надзвичайно цікавий лайфстайл блог keep inspired . Тут автори діляться корисними порадами щодо різних аспектів нашого життя: від підтримки здоров'я та активного способу життя до творчості та розвитку особистості. Я залишився вражений різноманіттям інформації, яку можна знайти на цьому сайті.
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10.08.2023 05:08 Ответить
 
 