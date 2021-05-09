"Мама - это самый близкий человек, который всегда рядом", - Зеленский выступил с поздравлением в День матери

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в честь Дня матери.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

"Мама - это самый близкий человек, который всегда рядом - от рождения и фактически во время всех наших шагов. Первых. Когда только учимся ходить. Ценных. Когда ступаем на школьный порог и когда оставляем школу, шагая во взрослую жизнь.

Важных. Когда преодолеваем свой путь к получению профессии. Счастливых. Когда вступаем в брак, чтобы идти в глубокую старость вместе с любимым человеком. Волнующих. Когда устанавливаем рекорд, наматывая круги под роддомом в ожидании рождения малыша", - говорится в сообщении.

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"Мама всегда рядом. Мама рядом даже тогда, когда не рядом. Потому что ее материнское сердце за тысячи километров чувствует, все ли у тебя хорошо, безопасности ли ты, здоров ли ты, улыбаешься ли, не голодный ли и даже - в шапке ли ты.

Мама не просто дает нам жизнь. Она делает эту жизнь безопасной, здоровой, комфортной, счастливой, интересной, развивающей, познавательной и, конечно, очень-очень вкусным", - отмечается в тексте.

"Мама имеет чрезвычайную суперсилу: всегда выслушает, всегда поймет, всегда простит, всегда найдет именно те, очень нужны тебе слова. Всегда у тебя верит. И всегда тебя любит. Даже когда ты ну очень озабочен, а на самом деле - бессовестен, забыл позвонить," - подчеркивается в сообщении.

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