С начала суток 9 мая нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В районе проведения операции Объединенных сил от начала суток, 9 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны".
Также отмечается, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 145 взрывоопасных предметов.
Топ комментарии
+7 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий09.05.2021 17:38
+5 ingrid
показать весь комментарий09.05.2021 17:41
+4 я гражданин Украины
показать весь комментарий09.05.2021 17:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
_Какого перемирия, Цензор! Вы там шизики?
На какую дистанцию должны быть отведены танки и тяжелые орудия если они сегодня были на параде?
От пл.Ленина до аэропорта меньше 10 км.
Сегодня для обезьян священный день -
день рождения чеПушилы. Мальчику 40 лет.
...одна половина беды в Берлине была, а вторая до сих пор в кремле...
Остальное в кремле.
Потому что без кремля, не было бы Гитлера, никто бы не дрессировал офицеров вермахта и люфтваффе, кригсмарине...