С начала суток 9 мая нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

В районе проведения операции Объединенных сил от начала суток, 9 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны".

Также отмечается, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 145 взрывоопасных предметов.

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