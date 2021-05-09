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С начала суток 9 мая нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток 9 мая нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

В районе проведения операции Объединенных сил от начала суток, 9 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны".

Также отмечается, что пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 145 взрывоопасных предметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пять раз обстреливал позиции ОС на Донбассе, у Пивденного - из запрещенных 122-мм артиллерийских установок и 120-мм минометов, - пресс-центр
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Топ комментарии
+7
удивительно.... видать нема кому дедов на палке в днр/лнр носить - с окопов на парад победунов погнали? или просто тупо бухают?
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09.05.2021 17:38
+5
нАвЕрное прАзднуют........
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09.05.2021 17:41
+4
ще не вечір - набухаються , і почнуть ...- може нашим Воїнам їх на упередження "привітати" С начала суток нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2603
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09.05.2021 17:37
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ще не вечір - набухаються , і почнуть ...- може нашим Воїнам їх на упередження "привітати" С начала суток нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2603
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09.05.2021 17:37 Ответить
удивительно.... видать нема кому дедов на палке в днр/лнр носить - с окопов на парад победунов погнали? или просто тупо бухают?
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09.05.2021 17:38 Ответить
"С начала суток нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС"
_Какого перемирия, Цензор! Вы там шизики?
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09.05.2021 17:38 Ответить
нАвЕрное прАзднуют........
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09.05.2021 17:41 Ответить
Неужели???
На какую дистанцию должны быть отведены танки и тяжелые орудия если они сегодня были на параде?
От пл.Ленина до аэропорта меньше 10 км.
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09.05.2021 17:41 Ответить
Сегодня никак низззя.
Сегодня для обезьян священный день -
день рождения чеПушилы. Мальчику 40 лет.
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09.05.2021 17:45 Ответить
Оккупутинисты еще бухают. Ждем пьяных разборок с подрывом их собственных блиндажей.
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09.05.2021 17:53 Ответить
Всесоюзный День Пол-беды празднуют!
...одна половина беды в Берлине была, а вторая до сих пор в кремле...
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09.05.2021 18:13 Ответить
Треть в Берлине.
Остальное в кремле.
Потому что без кремля, не было бы Гитлера, никто бы не дрессировал офицеров вермахта и люфтваффе, кригсмарине...
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09.05.2021 19:26 Ответить
Московські нацисти вирішили здатися.
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09.05.2021 18:48 Ответить
Перемирия на даунбасском фронте не было ни одного дня с 2014 года.... Обстрелы есть, как я понимаю, ежедневно.... Но, иногда генералам удаётся скрыть эти обстрелы, а иногда - нет....
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09.05.2021 18:52 Ответить
На 24 каналі заявили, про обстріл з СПГ житлового масиву в Марїнці, СЦКК нарахувало на фронті 805 пострілів, а тут - "перемиря"
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09.05.2021 21:09 Ответить
 
 