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Новости Общество
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архив (152) Вторая мировая война (406) СБУ (18677) Когут Андрей (6)

По сравнению с другими открытыми "архивами КГБ", в архиве СБУ хранится самый доступный массив этих документов. В том числе о Второй мировой войне, - директор архива Когут

Новости Цензор.НЕТ Общество

По сравнению с другими открытыми

В Государственном отраслевом архиве Службы безопасности Украины хранятся десятки тысяч документов КГБ, касающихся Второй мировой войны.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал директор Архива Андрей Когут.

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"Все документы можно условно разделить на несколько групп. Первая - это дела, касающиеся первого этапа Второй мировой войны и охватывающие 1939-1941 годы. У нас хранятся сообщения о мобилизации красноармейцев в сентябре 1939 года якобы на учения, а на самом деле для нападения на Польшу с востока в то время, как польская армия пыталась дать отпор нацистской Германии на западе. Также есть сообщения о боевых столкновениях с польскими подразделениями и о польских военнопленных. Отдельный массив составляют документы о советизации Западной Украины и репрессии, которые должны были способствовать ее быстрому воплощению.

Следующая группа документов охватывает период от начала немецко-советской войны в июне 1941 года и до 1944-1945 годов, когда СССР вернул контроль над территорией Украины. Здесь и первые сообщения разведки о том, что Германия готовится к нападению, и документы о расстрелах всех задержанных чекистами без суда и следствия во время отступления Красной армии.

Третья группа документов касается периода после возвращения советской власти в 1943-1944 годах и до завершения Второй мировой. Архивные материалы содержат сведения о немецких преступления в Бабьем Яре, расследовании провалов советских резидентов и разведчиков за линией фронта.

Отдельный огромный массив составляют документы об украинском освободительном движении и "войне после войны" - борьбе УПА с внутренними войсками НКВС. Именно архив внутренних войск был вывезен в Россию в конце 1980-х годов. По вывозу других фондов у нас нет достоверных и убедительных данных. Возможно, дальнейшие исследования позволят установить, было ли что-то еще вывезено из Украины", - сообщил он.

Кроме того, Когут отметил, что в процессе эвакуации архива советских спецслужб могли быть изъяты или утеряны некоторые докуенты, касающиеся довоенного периода:

Вместе с тем следует помнить, что архив советских спецслужб в начале немецко-советской войны эвакуировали. Поэтому после завершения войны в Украине могло вернуться далеко не все. Кроме того, поскольку центральное управление советских "органов" находилось в Москве, оттуда время от времени направлялись запросы о том или ином деле. Кое-где такие дела могли оставлять на постоянное хранение в Москве. Однако по сравнению с другими открытыми "архивами КГБ", у нас сохраняется самый доступный массив этих документов. В том числе и о Второй мировой войне.

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Полное интервью с Андреем Когутом читайте здесь.
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Топ комментарии
+11
Оцифровывайте и выставляйте в открытый доступ, вводите в школьные и вузовские программы, чтобы народ читал и умнел, а не носился как умалишённый с победобесием головного мозга
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09.05.2021 17:52
+6


История скреп



Здесь командовали гениальные полководцы Жуков и Конев. Более 400 000 человек убитыми. Наступали по трупным полям. Целые долины смерти. Вот почему Ржевскую битву, превосходящую Сталинградскую, в СССР предпочли стереть из памяти.
Это для вас, желающие победобесить и повторять.

https://twitter.com/i/status/1390928319416315904
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09.05.2021 17:53
+3
рыги там хорошо почистили...
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09.05.2021 17:49
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рыги там хорошо почистили...
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09.05.2021 17:49 Ответить
Значит уже осквернённый архив ! Раз нечисть побывала.
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09.05.2021 17:51 Ответить
Оцифровывайте и выставляйте в открытый доступ, вводите в школьные и вузовские программы, чтобы народ читал и умнел, а не носился как умалишённый с победобесием головного мозга
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09.05.2021 17:52 Ответить
Ага, щаз. Тогда оказеца, что Макарыч Кравчук был в расстрельной комманде По сравнению с другими открытыми "архивами КГБ", в архиве СБУ хранится самый доступный массив этих документов. В том числе о Второй мировой войне, - директор архива Когут - Цензор.НЕТ 3711
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09.05.2021 17:53 Ответить
У 7 років? Ну він, звісно, комуняцький пропагандист, але навіть на момент звільнення Рівненщини йому максимум 10 років було... Хоча його родичі ніби в УПА були - от такий парадокс!
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09.05.2021 18:22 Ответить
...і більшість документів ще чомусь під грифом "секретно"....
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09.05.2021 17:52 Ответить


История скреп



Здесь командовали гениальные полководцы Жуков и Конев. Более 400 000 человек убитыми. Наступали по трупным полям. Целые долины смерти. Вот почему Ржевскую битву, превосходящую Сталинградскую, в СССР предпочли стереть из памяти.
Это для вас, желающие победобесить и повторять.

https://twitter.com/i/status/1390928319416315904
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09.05.2021 17:53 Ответить
Ну, власне, можливість взяти Сталінград у німців і з'явилася після розгрому совєтів під Ржевом! На фронті утворилася діра, ну і німці пішли в атаку...
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09.05.2021 18:23 Ответить
Угу. Списки стукачей берегут, как зеницу ока.
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09.05.2021 19:29 Ответить
чЛенинская Мировая ливарюция и истребление классовых врагов МИРОВОГО ПРОЛЕТАЙрята придумали не Наполеон и не Гитлер...и не Пол Пот с Йенг Сари..это придумала кремлевская ШУШЕРА...,и никакие "подвиги" краснопузого быдла не оправдает типа победу Уинстона Черчилля над Гитлером воевавшего с ним с первого дня в отличие от Атечиственнай вайны Сралина...
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09.05.2021 19:57 Ответить
У порівнянні з іншими відкритими "архівами КДБ", в архіві СБУ зберігається найдоступніший масив цих документів. Зокрема про Другу світову війну, - директор архіву Когут - Цензор.НЕТ 9283
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09.05.2021 21:38 Ответить
Смотрите, чтобы кацапы не сожгли архив. Им это раз плюнуть...
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09.05.2021 23:08 Ответить
 
 