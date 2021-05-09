По сравнению с другими открытыми "архивами КГБ", в архиве СБУ хранится самый доступный массив этих документов. В том числе о Второй мировой войне, - директор архива Когут

В Государственном отраслевом архиве Службы безопасности Украины хранятся десятки тысяч документов КГБ, касающихся Второй мировой войны.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал директор Архива Андрей Когут.

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"Все документы можно условно разделить на несколько групп. Первая - это дела, касающиеся первого этапа Второй мировой войны и охватывающие 1939-1941 годы. У нас хранятся сообщения о мобилизации красноармейцев в сентябре 1939 года якобы на учения, а на самом деле для нападения на Польшу с востока в то время, как польская армия пыталась дать отпор нацистской Германии на западе. Также есть сообщения о боевых столкновениях с польскими подразделениями и о польских военнопленных. Отдельный массив составляют документы о советизации Западной Украины и репрессии, которые должны были способствовать ее быстрому воплощению.

Следующая группа документов охватывает период от начала немецко-советской войны в июне 1941 года и до 1944-1945 годов, когда СССР вернул контроль над территорией Украины. Здесь и первые сообщения разведки о том, что Германия готовится к нападению, и документы о расстрелах всех задержанных чекистами без суда и следствия во время отступления Красной армии.

Третья группа документов касается периода после возвращения советской власти в 1943-1944 годах и до завершения Второй мировой. Архивные материалы содержат сведения о немецких преступления в Бабьем Яре, расследовании провалов советских резидентов и разведчиков за линией фронта.

Отдельный огромный массив составляют документы об украинском освободительном движении и "войне после войны" - борьбе УПА с внутренними войсками НКВС. Именно архив внутренних войск был вывезен в Россию в конце 1980-х годов. По вывозу других фондов у нас нет достоверных и убедительных данных. Возможно, дальнейшие исследования позволят установить, было ли что-то еще вывезено из Украины", - сообщил он.

Кроме того, Когут отметил, что в процессе эвакуации архива советских спецслужб могли быть изъяты или утеряны некоторые докуенты, касающиеся довоенного периода:

Вместе с тем следует помнить, что архив советских спецслужб в начале немецко-советской войны эвакуировали. Поэтому после завершения войны в Украине могло вернуться далеко не все. Кроме того, поскольку центральное управление советских "органов" находилось в Москве, оттуда время от времени направлялись запросы о том или ином деле. Кое-где такие дела могли оставлять на постоянное хранение в Москве. Однако по сравнению с другими открытыми "архивами КГБ", у нас сохраняется самый доступный массив этих документов. В том числе и о Второй мировой войне.

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