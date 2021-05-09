Если бы был закон о медиа, то каналы Медведчука закрыли бы без СНБО, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выразил надежду, что законопроект о медиа будет вынесен в Верховную Раду для принятия в мае.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце. По крайней мере мы ставим себе это целью", - сказал Ткаченко.

Говоря о диалоге с медиа в связи с разработкой этого законопроекта, министр отметил, что "здесь диалог сыграл плохую шутку".

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"За это время, пока обсуждается закон о СМИ, он уже немного отстает от реалий. Если бы на момент закрытия медведчуковских каналов существовал закон о СМИ, возможно, не нужны были бы санкции СНБО. Потому что в законе есть пункт 9, который четко предусматривает полномочия Нацсовета относительно медиа, которые занимаются пропагандой российской, пропагандой войны и всего остального. То есть я думаю, что закон уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее, вносить в Верховную Раду, потому что он создает равные права для всех игроков на медиарынке. И это, кроме всего того, еще и наши обязательства по ассоциации с ЕС. Мы должны были принять этот закон еще 2 или 3 года назад", - подчеркнул он.

Ткаченко уточнил, что "в конце концов все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще".

"Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе и такая регуляция начинается в Америке. Поэтому, извините, будем двигаться вместе с цивилизованным миром, не таким, как такая регуляция, как мы видим сейчас происходит в России, когда уважаемое издание, типа "Медуза", объявляют иностранным агентом. Это совсем иного рода регуляция. Цивилизованная, европейская и по европейским стандартам", - отметил он.

Напомним, 2 февраля 2021 года вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.