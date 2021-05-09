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Новости Общество Закрытие каналов Медведчука
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Если бы был закон о медиа, то каналы Медведчука закрыли бы без СНБО, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Если бы был закон о медиа, то каналы Медведчука закрыли бы без СНБО, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выразил надежду, что законопроект о медиа будет вынесен в Верховную Раду для принятия в мае.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце. По крайней мере мы ставим себе это целью", - сказал Ткаченко.

Говоря о диалоге с медиа в связи с разработкой этого законопроекта, министр отметил, что "здесь диалог сыграл плохую шутку".

Также читайте: Минкульт о блокировке "каналов Медведчука" на YouTube: Они несли угрозу национальной безопасности Украины

"За это время, пока обсуждается закон о СМИ, он уже немного отстает от реалий. Если бы на момент закрытия медведчуковских каналов существовал закон о СМИ, возможно, не нужны были бы санкции СНБО. Потому что в законе есть пункт 9, который четко предусматривает полномочия Нацсовета относительно медиа, которые занимаются пропагандой российской, пропагандой войны и всего остального. То есть я думаю, что закон уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее, вносить в Верховную Раду, потому что он создает равные права для всех игроков на медиарынке. И это, кроме всего того, еще и наши обязательства по ассоциации с ЕС. Мы должны были принять этот закон еще 2 или 3 года назад", - подчеркнул он.

Ткаченко уточнил, что "в конце концов все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще".

"Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе и такая регуляция начинается в Америке. Поэтому, извините, будем двигаться вместе с цивилизованным миром, не таким, как такая регуляция, как мы видим сейчас происходит в России, когда уважаемое издание, типа "Медуза", объявляют иностранным агентом. Это совсем иного рода регуляция. Цивилизованная, европейская и по европейским стандартам", - отметил он.

Напомним, 2 февраля 2021 года вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
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Топ комментарии
+7
Взагалі-то у нас замість закону про медіа уже от років 30 існують аж два окремих закони - Про друковані ЗМІ (пресу) (1992 р.) та Про телебачення і радіомовлення (1993 р.). Міністр на 1+1 працював, а таких елементарних речей не знає???
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09.05.2021 18:50
+5
а помойка мураева вас не смущает?
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09.05.2021 18:55
+4
..Нуланд была на грани матерного окрика!.. Ермак - вожак стаи Зеленского... - Чорновил / Новости



https://www.youtube.com/watch?v=UJK8l-fRpOc
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09.05.2021 19:37
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Взагалі-то у нас замість закону про медіа уже от років 30 існують аж два окремих закони - Про друковані ЗМІ (пресу) (1992 р.) та Про телебачення і радіомовлення (1993 р.). Міністр на 1+1 працював, а таких елементарних речей не знає???
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09.05.2021 18:50 Ответить
Їм потрібно свій закон протягнути в раді, щоб мати можливість карати опозиційні ЗМІ та пропіаритися заодно...
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09.05.2021 19:30 Ответить
оно знает зато на какой оффшер выводить бабло....
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09.05.2021 20:11 Ответить
Да Медведчук нагадит под дверью президента в ОП ,попросит бумажку с конституции Украины.и ему за это зад оближут ,КОНСТИТУЦИЯ Украины священна.
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09.05.2021 20:39 Ответить
Зеленський бажає закрит рота всім небажаним ЗМІ. Клоун хоче заборинити все - хоче цензури.
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09.05.2021 18:51 Ответить
Віслючок ,нічого не бажає,він лише лялька кремлівського балагана !! Лялькі не спроможні самостійно мислити та діяти !!!)))
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09.05.2021 19:08 Ответить
Тобто, це з кремля віддали наказ закрити медведчуківскі канали?
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10.05.2021 00:07 Ответить
Для того і використовують маріонеток ,щоб власну пику не світити !!!)))
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10.05.2021 00:09 Ответить
Конкретно: звідкіля віддали наказ закрити медведчуківські канали?
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10.05.2021 00:20 Ответить
усі майбутні диктатори у бананових країнах з цього починають а потім сидять по 30+ років на троні аж поки хунта не прийде
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09.05.2021 19:57 Ответить
предлагаю расстреливать всех неугодных. у меня всё по этой теме - бай бай
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09.05.2021 18:53 Ответить
а помойка мураева вас не смущает?
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09.05.2021 18:55 Ответить
Харе триндіти, потрухане беніне хрипало з г+г! Аж посивіло від брехнів! Если бы был закон о медиа, то каналы Медведчука закрыли бы без СНБО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8685
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09.05.2021 18:58 Ответить
А якби бабі член ,то вона теж на фортеп"яні б збацала !!!)))
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09.05.2021 18:58 Ответить
Вообще-то, если человек финансирует терроризм, его сажают. Если он терроризм не спонсирует, его не трогают и телеканалы не закрывают. Зебобики решили пойти третьим путем: вроде как бы да, но на самом деле нет и не туда. СНБО не нужно, если страна нормальная. У нас страна вечнозеленых идиотов. Потому никакой закон о медиа здесь не поможет. Это очередная попытка заткнуть рты тем, кто льет правду на головы зебилов. Неумная попытка.
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09.05.2021 18:59 Ответить
Імітація державної діяльності !!!Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!Їж "мудрий наріде",не обляпайся !!!)))
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09.05.2021 19:02 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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09.05.2021 18:59 Ответить
а монотурборежим - де?
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09.05.2021 19:04 Ответить
Ага закрыли,потом сепары выиграют суд и нам неустойку придется платить,а комики платить из своего кармана не будут. Если бы был закон о медиа, то каналы Медведчука закрыли бы без СНБО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6022
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09.05.2021 19:04 Ответить
Якщо б бабі фаберже ,вона була б дідом. А діди воєвалі.
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09.05.2021 19:09 Ответить
Да, но пои этом пришлось бы закрыть и Наш. А на это кураторы гундосого добро не давали
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09.05.2021 19:10 Ответить
А если бы была не банановая республика, а Государство, вся сволочь вроде Новинского и Медведчука давно сидела. А так еще и краснопузый Симоненко уже на параде нарисовался.
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09.05.2021 19:11 Ответить
А если бы был ещё и закон о коллаборационизме, то не было бы и "победобесия" под красными и бело-голубыми флагами с воплями о "фашистах".
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09.05.2021 19:20 Ответить
..Нуланд была на грани матерного окрика!.. Ермак - вожак стаи Зеленского... - Чорновил / Новости



https://www.youtube.com/watch?v=UJK8l-fRpOc
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09.05.2021 19:37 Ответить
А була б в нас багата НЕЗАЛЕЖНА країна і нормальний президент - гнав би таких "матєршинників" з країни сцяною ганчіркою...
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10.05.2021 00:16 Ответить
если бы был закон о люстрации то всех бы давно люстрировали а если бы бьл закон о судебной реформе то суды бы уже давно отреформировали Якби був закон про медіа, то канали Медведчука закрили б без РНБО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5633
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09.05.2021 19:52 Ответить
Реформування на 100% корумпованої судової системи ,це лише докорінний демонтаж і утворення нової системи ,з чистого аркуша!!!))))
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09.05.2021 20:15 Ответить
так і я ж про те що в існуючому правовому полі змінити або реформувати систему неможливо
але потрібна якась підстава для легітимної зміни судей/прокурорів та введення перехідного карного кодексу
щоб унеможливіти іски люстрованих у подальшому
таке відбулося у західній Німеччині ала там була окупаційна адміністрація яка усе це до 1952 вірішила
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09.05.2021 20:28 Ответить
Трба користуватись досвідом Хорватіі !!))))
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09.05.2021 20:38 Ответить
досвід Хорватії це чудово але на відміну від Хорватїї Україна це лоску на ковдра з культур і просто не вийде визволивши територіі вирішити усі питання. До того ж українці належать до різних релігійних конфесій. Треба объєднуватися навколо мови і проти сиільного ворога. Треба якось нейтралізувати совкодрочерів, може дійсно ввести статус не-громадянина
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09.05.2021 20:56 Ответить
На жаль в України ніколи не було і досі нема української державної влади,"мудрий нарід",з 1991 р., продовжує швендяти по граблях, обираючи досвідченних !!!))))
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09.05.2021 21:21 Ответить
если бы работали законы, то тебя урода на зону за твой дом в заповедной зоне посадили бы...
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09.05.2021 19:54 Ответить
мертветчук уже 80 дней ходит под "санкциями", а ни одного уголовного дела не открыто, ни одного подозрения не вручено.
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09.05.2021 19:54 Ответить
Потому что санкции, это чистой воды фикция.
Показуха имитация бурной деятельности для идиотов.
Никто не вводит санкции против собственных граждан, которые находятся на территории Украины.
Это нонсенс и нарушение Конституции.
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09.05.2021 20:07 Ответить
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-які їх дії,це лише імітація державної діяльності !!)))
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09.05.2021 20:17 Ответить
на жаль це так і потенційна узурпація виконавчоі влади може переважити тимчасові позитивні зміни від рішень РНБО
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09.05.2021 20:37 Ответить
Є така країна ,зветься Україна ,а от держави Україна, на жаль, нема !!!))
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09.05.2021 20:41 Ответить
если в Украине будет украинский закон о СМИ Украине,то в нем не будет идти речь о мертвечуковских,бениных,ахметовских ,или пинчуковских и т.д каналах и СМИ .В нем должно быть четкое опредиление-"антиукраинские СМИ и прописана процедура их закрытия и наказание за антиукраинскую деятельность "
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09.05.2021 20:02 Ответить
А если бы был закон о запрете публичной копрофагии, то закрыли бы Ткаченко.
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09.05.2021 21:03 Ответить
а теле-анал наш?когда закроют?
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09.05.2021 21:31 Ответить
 
 