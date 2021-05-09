Если бы был закон о медиа, то каналы Медведчука закрыли бы без СНБО, - Ткаченко
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выразил надежду, что законопроект о медиа будет вынесен в Верховную Раду для принятия в мае.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".
"Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце. По крайней мере мы ставим себе это целью", - сказал Ткаченко.
Говоря о диалоге с медиа в связи с разработкой этого законопроекта, министр отметил, что "здесь диалог сыграл плохую шутку".
"За это время, пока обсуждается закон о СМИ, он уже немного отстает от реалий. Если бы на момент закрытия медведчуковских каналов существовал закон о СМИ, возможно, не нужны были бы санкции СНБО. Потому что в законе есть пункт 9, который четко предусматривает полномочия Нацсовета относительно медиа, которые занимаются пропагандой российской, пропагандой войны и всего остального. То есть я думаю, что закон уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее, вносить в Верховную Раду, потому что он создает равные права для всех игроков на медиарынке. И это, кроме всего того, еще и наши обязательства по ассоциации с ЕС. Мы должны были принять этот закон еще 2 или 3 года назад", - подчеркнул он.
Ткаченко уточнил, что "в конце концов все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще".
"Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе и такая регуляция начинается в Америке. Поэтому, извините, будем двигаться вместе с цивилизованным миром, не таким, как такая регуляция, как мы видим сейчас происходит в России, когда уважаемое издание, типа "Медуза", объявляют иностранным агентом. Это совсем иного рода регуляция. Цивилизованная, европейская и по европейским стандартам", - отметил он.
Напомним, 2 февраля 2021 года вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
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https://www.youtube.com/watch?v=UJK8l-fRpOc
але потрібна якась підстава для легітимної зміни судей/прокурорів та введення перехідного карного кодексу
щоб унеможливіти іски люстрованих у подальшому
таке відбулося у західній Німеччині ала там була окупаційна адміністрація яка усе це до 1952 вірішила
Показуха имитация бурной деятельности для идиотов.
Никто не вводит санкции против собственных граждан, которые находятся на территории Украины.
Это нонсенс и нарушение Конституции.