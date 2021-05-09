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Крым (26016) водоснабжение (697) вода (880)

Запасы воды в оккупированном Крыму выросли, но их гораздо меньше, чем годом ранее, - специалист геоинформационных систем Гапон

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Запасы воды в оккупированном Крыму выросли, но их гораздо меньше, чем годом ранее, - специалист геоинформационных систем Гапон

Специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон отмечает, что запасов воды на полуострове в последнее время на самом деле стало несколько больше, однако переломный момент так и не наступил.

Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"За последние две недели, действительно, по всем водохранилищам наблюдается улучшение ситуации, площадь зеркала в них увеличивается. Особенно это характерно для крупных водохранилищ, в том числе и Чернореченского. Больше всех в процентном соотношении наполнилось Белогорское, и его нынешний объем даже превышает тот, который мы наблюдали в 2020 году. Однако, если сравнивать состояние большинства водохранилищ с положением дел в 2020-м, то все же практически для всех из них площадь зеркала меньше, чем год назад", - отметил он.

По словам специалиста, хуже всего ситуация в Симферопольском водохранилище.

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"По процентному соотношению за последние две недели воды сюда набралось меньше всего по сравнению с другими. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, она самая неблагополучная, так как воды в 2021-м все-таки намного меньше", - добавил он.

По мнению Сергея Гапона, такая ситуация связана с тем, что осадки этой весной выпадали в Крыму неравномерно.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+28
Запасы воды в оккупированном Крыму выросли, но их гораздо меньше, чем годом ранее, - специалист геоинформационных систем Гапон - Цензор.НЕТ 5464
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09.05.2021 19:25
+24
Запаси води в окупованому Криму зросли, але їх набагато менше, ніж рік тому, - фахівець геоінформаційних систем Гапон - Цензор.НЕТ 9863
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09.05.2021 20:04
+23
Запасы воды в оккупированном Крыму выросли, но их гораздо меньше, чем годом ранее, - специалист геоинформационных систем Гапон - Цензор.НЕТ 2997
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09.05.2021 19:27
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Не порядок, должно там все пересохнуть и стать пустыней. Хотя это еще лето не настало Запасы воды в оккупированном Крыму выросли, но их гораздо меньше, чем годом ранее, - специалист геоинформационных систем Гапон - Цензор.НЕТ 5462 и кизяки с нагайками не приехали подмывать свои грязные причандалы Запасы воды в оккупированном Крыму выросли, но их гораздо меньше, чем годом ранее, - специалист геоинформационных систем Гапон - Цензор.НЕТ 5177
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09.05.2021 19:22 Ответить
канализацию стали сливать в водохранилище
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09.05.2021 20:37 Ответить
Запасы воды в оккупированном Крыму выросли, но их гораздо меньше, чем годом ранее, - специалист геоинформационных систем Гапон - Цензор.НЕТ 5464
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09.05.2021 19:25 Ответить
Зато нет биндеровцев!!! 👹
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09.05.2021 19:26 Ответить
Есть ощущение, что они подрыли под землёй туннель и проложили водопроводную трубу под Днепр и еще хотят рыть больше таких труб, а в Украинской власти предатели им помогают. И все это в секретности от людей.
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09.05.2021 19:27 Ответить
Запасы воды в оккупированном Крыму выросли, но их гораздо меньше, чем годом ранее, - специалист геоинформационных систем Гапон - Цензор.НЕТ 2997
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09.05.2021 19:27 Ответить
так пусть экономят...чай не баре.
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09.05.2021 19:29 Ответить
Сталін запам»ятався селянам «Законом про три колоски…».
Путін запам»ятається кримчанам «Законом про три літри води…».
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09.05.2021 22:41 Ответить
Поп Гапон ?
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09.05.2021 19:30 Ответить
Там води аж два моря,можно щі варити та навіть не солити))
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09.05.2021 19:32 Ответить
Пися стала в этом году немного больше. А толку??? Один хрен не стоит..
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09.05.2021 20:42 Ответить
Страшно даже подумать, что было б при солдатах НАТО! 👹
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09.05.2021 19:33 Ответить
кацапы идиоты украли кусок Рая ,который скоро будет Сахарой
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09.05.2021 19:45 Ответить
Нічого, скоро почнуться спекотні дні, а вода має властивість випаровуватися.
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09.05.2021 19:51 Ответить
Забавляет читать новости о воде в Крыме, в один день пишут, что там чуть ли не пустыня, а в другой, что запасы пополняются. Совсем за дурачков считает.
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09.05.2021 19:52 Ответить
так жары еще не было.
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09.05.2021 19:52 Ответить
зато уже были вонючие крымские женсчины.
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10.05.2021 01:34 Ответить
Запаси води в окупованому Криму зросли, але їх набагато менше, ніж рік тому, - фахівець геоінформаційних систем Гапон - Цензор.НЕТ 9863
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09.05.2021 20:04 Ответить
Надо следить чтоб РАШИСТЫ тунель непрорыли под землей для забора воды из днепра. А то притянут с московии оборудование которое метро строит и по тихому пророют! и трубу кинут!
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09.05.2021 20:19 Ответить
...кому и кива - праздник
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09.05.2021 21:35 Ответить
Запаси води в окупованому Криму зросли, але їх набагато менше, ніж рік тому, - фахівець геоінформаційних систем Гапон - Цензор.НЕТ 6020
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09.05.2021 20:40 Ответить
Случилась благоприятная погода....дождей с избытком. Но , за прохладой придет (а так бывало ни раз) жара.....
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09.05.2021 20:43 Ответить
замануха для туристов..ехайте, отдыхайте, воду с моря в унитазы принесете.. Запаси води в окупованому Криму зросли, але їх набагато менше, ніж рік тому, - фахівець геоінформаційних систем Гапон - Цензор.НЕТ 3525
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09.05.2021 20:54 Ответить
"Если в кранах нет воды ,значит всрались маскали"

https://twitter.com/KrimRt/status/1391317537716150274

Запаси води в окупованому Криму зросли, але їх набагато менше, ніж рік тому, - фахівець геоінформаційних систем Гапон - Цензор.НЕТ 1304
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09.05.2021 21:19 Ответить
Запаси води в окупованому Криму зросли, але їх набагато менше, ніж рік тому, - фахівець геоінформаційних систем Гапон - Цензор.НЕТ 2799.
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09.05.2021 21:35 Ответить
система Гапон ? Ну я то историю учил при совке и 1905 год упоминали
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09.05.2021 22:40 Ответить
Это карма за крымских татар доганяет москалей: https://youtu.be/S3xE_nq7iAw
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10.05.2021 10:54 Ответить
 
 