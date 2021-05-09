Запасы воды в оккупированном Крыму выросли, но их гораздо меньше, чем годом ранее, - специалист геоинформационных систем Гапон

Специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон отмечает, что запасов воды на полуострове в последнее время на самом деле стало несколько больше, однако переломный момент так и не наступил.

Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"За последние две недели, действительно, по всем водохранилищам наблюдается улучшение ситуации, площадь зеркала в них увеличивается. Особенно это характерно для крупных водохранилищ, в том числе и Чернореченского. Больше всех в процентном соотношении наполнилось Белогорское, и его нынешний объем даже превышает тот, который мы наблюдали в 2020 году. Однако, если сравнивать состояние большинства водохранилищ с положением дел в 2020-м, то все же практически для всех из них площадь зеркала меньше, чем год назад", - отметил он.

По словам специалиста, хуже всего ситуация в Симферопольском водохранилище.

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"По процентному соотношению за последние две недели воды сюда набралось меньше всего по сравнению с другими. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, она самая неблагополучная, так как воды в 2021-м все-таки намного меньше", - добавил он.

По мнению Сергея Гапона, такая ситуация связана с тем, что осадки этой весной выпадали в Крыму неравномерно.