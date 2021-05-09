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Лукашенко подписал декрет: в случае его гибели на территории Беларуси вводится чрезвычайное или военное положение, управлять будет Совет безопасности

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко подписал декрет: в случае его гибели на территории Беларуси вводится чрезвычайное или военное положение, управлять будет Совет безопасности

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко 9 мая подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", в котором описан механизм управления Беларусью на случай его гибели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "президента". Документ уже вступил в силу.

"Документом предусматривается, что в случае гибели Главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует Премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение", - говорится в публикации. Также в декрете сказано, что решение о проведении новых выборов будет принимать Совет безопасности.

Радио Свобода отмечает, что по конституции Беларуси, в случае смерти или недееспособности президента его обязанности исполняет премьер, о Совете безопасности в этом контексте не упоминается.

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Лукашенко заявил, что подпишет документ, передающий власть Совбезу в случае его гибели, в апреле, после того как белорусские спецслужбы заявили о предотвращении заговора, участники которого якобы хотели устроить военный переворот. Этот декрет он назвал одним из самых важных своих решений. В состав Совета безопасности входят 8 человек, не считая самого Лукашенко. Четверо из них представляют силовые органы.

Напомним, ФСБ России совместно с КГБ Беларуси задержали граждан РБ Юрия Зянковича и Александра Федуту, якобы "планировавших осуществление военного переворота" в своем государстве и устранение Александра Лукашенко. Также в российской спецслужбе заявили, что перед приездом в Москву Зянкович "провел консультации в США и Польше". По этому же делу был задержан также глава партии БНФ Григорий Костусев.

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+42
Лукашенко подписал декрет: в случае его гибели на территории Беларуси вводится чрезвычайное или военное положение, управлять будет Совет безопасности - Цензор.НЕТ 6927
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09.05.2021 20:01
+19
смерть Лукашенко..
Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки - Цензор.НЕТ 9680
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09.05.2021 20:33
+18
Тебя грохнут те, кто больше всего перед тобой расшаркиваются.
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09.05.2021 20:04
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Так епрст, все ж готово! Бульбофюрер, сдавай подковы, спиливай рога и на вечный покой
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09.05.2021 21:11 Ответить
Граница Европы и Азии проходила по реке Дон в те времена,Хан Батый знал что делал.... Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки - Цензор.НЕТ 5758
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09.05.2021 21:12 Ответить
Ну всё правильно - водится ЧП.....с массовыми гуляниями, фейерверком, шашлык в драниках!
Жалко, что порвут все баяны..... Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки - Цензор.НЕТ 1849
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09.05.2021 21:13 Ответить
таму хто миня найдет,ик.
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09.05.2021 21:17 Ответить
А декрет о месте захоронения не подписал?
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09.05.2021 21:30 Ответить
есть...**как памру так пахавайце меня пад бульбай**
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10.05.2021 01:09 Ответить
А как же сын ? Такая династия псу под хвост !
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09.05.2021 21:36 Ответить
...прикладом по горбу и нафиг с вертолёта ))))
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10.05.2021 01:10 Ответить
все по плану кремля
лука мудищев пручається, але все таки доведеться віддати частину влади карлику пітерському, інакше просто нічим платити зарплату навіть садистам-ментам
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09.05.2021 21:38 Ответить
Мавзолейная недоимперия 27 лет борется с фюрером Лукашеску дабы создать новое союзное дерьмо,но фюрер попался с Майданом в Минске...не думал усатый дедуган что Байден заплатил 5 миллиардов долларов,ну типа Обама заплатил за Майдан в Киеве... Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки - Цензор.НЕТ 5850Запад не дремлет...хочет загорабастать бывшее советское дерьмо... Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки - Цензор.НЕТ 8508ой держите меня семеро...Госдеп наступает...
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09.05.2021 21:51 Ответить
Конституция-шманституция. Малое политбюро. Подохнет и начнется заварушка.
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09.05.2021 21:57 Ответить
Хитрий вовк, як лисиця. Давить на жалість. Я зараз задушусь ... від сліз.
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09.05.2021 22:03 Ответить
Тарганові лишається сподіватися на одне: що ***** лапті склеїть, і якнайскорше.
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09.05.2021 22:05 Ответить
Всё правильно гражданин начальник---как скажете , так и будет. Ты начальник только не тяни---отчаливай быстрее, раз так волнуешся!
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09.05.2021 22:06 Ответить
пока у инфанта Коленьки не вырастут пышные усы Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки - Цензор.НЕТ 5094
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09.05.2021 22:10 Ответить
Для РАБссии все враги...даже чечены ингуши и крымские татары,не говоря о республиках Балтии,которых крысы Мавзолейные заграбастали перед самой войной с братом Гитлером...Одни враги окружают Мавзолейных Шариковых... Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки - Цензор.НЕТ 3149
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09.05.2021 22:22 Ответить
КОМУ ТЫ НАДО, зарвавшийся и зазнавшийся "колхозный генерал"?
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09.05.2021 22:23 Ответить
Думаю лукашенко больше Путина с новичком боится чем "наемников Запада" Ведь Западу нах не сдалось Лукашенко травить. РБ для Запада не представляет такого интереса как для фашиствующей Рашки с ее манией собирания земель. РБ уже фактически под контролем Рашки-экономически и в военном плане- полностью под контролем
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09.05.2021 22:23 Ответить
А если он здоровой картохой подавится? Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки - Цензор.НЕТ 2817
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09.05.2021 22:40 Ответить
и править будет на болотном микромордоре царек коленька.
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09.05.2021 23:03 Ответить
А шо в этом лукавом такого незаменимого, ничего, просто преступник дорвавшийся до безграничной власти.
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09.05.2021 23:51 Ответить
Клиент собирается соскочить
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10.05.2021 00:09 Ответить
Детский сад каой-то!
Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки - Цензор.НЕТ 1798
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10.05.2021 00:41 Ответить
Видать, на последок укурил , шо пыня может зажмурить.
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10.05.2021 01:15 Ответить
Но мы уже ГКЧП проходили
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10.05.2021 01:11 Ответить
Каарочи, жие Беларусь! а народу коржиками запасаться.
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10.05.2021 01:13 Ответить
Дурь прет, как у старшего брата. Это лишний раз подтверждает тезис, что главой государства можно быть не более двух каденций вообще, не подряд, а вообще!
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10.05.2021 08:31 Ответить
Вусати Бацька Лука ніяк 100 гадоў сабе адмераў.
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10.05.2021 08:56 Ответить
Лука так много унижал и оскорблял "великого Пу" , поэтому его жизни грозит РФ . Только в прошлом году забрал банк газпромовский с вкладами племянника Пу, жен номенклатуры, замов министра финансов РФ, , в качестве особого издевательтва провел парад 9 мая 2020 , чего не делал никогда . На сталинский парад 14 июня приехал с сыновьями , а Пу не признает своих детей . Лука считает Пу чмом и с апреля 2020 вообще перестал платить за газ . Проигрыш выборов Тихоновской ни как не изменили отношенияЛуки к Пу, поэтому Лука не может отдать суверенитет , знает что Пу его убьет .
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10.05.2021 10:53 Ответить
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