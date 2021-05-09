Лукашенко подписал декрет: в случае его гибели на территории Беларуси вводится чрезвычайное или военное положение, управлять будет Совет безопасности
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко 9 мая подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", в котором описан механизм управления Беларусью на случай его гибели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "президента". Документ уже вступил в силу.
"Документом предусматривается, что в случае гибели Главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует Премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение", - говорится в публикации. Также в декрете сказано, что решение о проведении новых выборов будет принимать Совет безопасности.
Радио Свобода отмечает, что по конституции Беларуси, в случае смерти или недееспособности президента его обязанности исполняет премьер, о Совете безопасности в этом контексте не упоминается.
Лукашенко заявил, что подпишет документ, передающий власть Совбезу в случае его гибели, в апреле, после того как белорусские спецслужбы заявили о предотвращении заговора, участники которого якобы хотели устроить военный переворот. Этот декрет он назвал одним из самых важных своих решений. В состав Совета безопасности входят 8 человек, не считая самого Лукашенко. Четверо из них представляют силовые органы.
Напомним, ФСБ России совместно с КГБ Беларуси задержали граждан РБ Юрия Зянковича и Александра Федуту, якобы "планировавших осуществление военного переворота" в своем государстве и устранение Александра Лукашенко. Также в российской спецслужбе заявили, что перед приездом в Москву Зянкович "провел консультации в США и Польше". По этому же делу был задержан также глава партии БНФ Григорий Костусев.
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США.
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Жалко, что порвут все баяны.....
лука мудищев пручається, але все таки доведеться віддати частину влади карлику пітерському, інакше просто нічим платити зарплату навіть садистам-ментам