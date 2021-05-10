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Новости Политика Украины
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Судебная реформа - среди главных вещей, которые все еще нужно провести Украине на ее пути в Европу, - посол ЕС Маасикас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судебная реформа - среди главных вещей, которые все еще нужно провести Украине на ее пути в Европу, - посол ЕС Маасикас

Судебная реформа остается ключом для всей повестки дня реформ в Украине и важнейшим фактором ее экономического развития, поскольку уже не общая коррупция, а именно недостатки судебной системы являются главным фактором, сдерживающим и отпугивающим инвесторов от вложения денег в Украину.

Об этом в воскресенье во время "живого чата" в сети Facebook с представителями Евросоюза в странах Восточного партнерства, который был проведен под эгидой Европейской службы внешних действий по случаю 9 мая Дня Европы, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так он ответил на вопросы, какие пути европейская сторона и лично господин посол ЕС видят для практического решения застарелой проблемы замены коррумпированных судей, которые всеми способами пытаются удержаться у судебной власти.

"Судебная реформа - среди главных вещей, которые все еще нужно изменить в Украине на ее пути в Европу и приближения к ЕС… Судебная система - это нечто такое, что не было реформировано в Украине за все 30 лет ее независимости - в августе мы как раз будем отмечать эту годовщину. Опрос среди представителей бизнеса, которые работают в Украине или интересуются Украиной, говорят, что уже не коррупция, но (несовершенная) судебная система является первым фактором, который отпугивает потенциальных инвесторов и заставляет их сомневаться, инвестировать ли деньги в Украину", - сказал европейский дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы G7 поддержали ликвидацию ОАСК: Важный шаг в реформе судебной системы Украины

Он напомнил высказывание высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который, комментируя ход судебной реформы в Украине, назвал ее "матерью всех реформ".

"Безусловно, он прав, наш начальник. В рамках группы поддержки, вместе со странами "Группы семи", мы поделились с властью и общественностью Украины дорожной картой, содержащей шаги, которые нужно сделать, с нашей точки зрения, для правильной реформы судебной системы. В основе этих предложений, в основе любой содержательной реформы, есть реформа Высшего совета правосудия, тех структур, которые проводят администрирование бюджета судов, и тех, которые назначают судей", - подчеркнул Маасикас.

Он отметил, что Украина пользуется широкой поддержкой в ​​этой работе со стороны международных партнеров. Европейская сторона предоставляет экспертов, выделяет деньги, при необходимости, чтобы эта реформа продвигалась вперед.

"Действительно важные политические вопросы в этой стране нуждаются в поддержке со стороны лидеров. Президент Владимир Зеленский предложил определенные меры. Но нужен такой постоянный толчок от президента, который будет демонстрировать, что это является приоритетом, и это действительно необходимо. Ваша страна имеет всю международную поддержку для этого", - сказал посол ЕС.

Также читайте: Для деолигархизации Украина должна создать равные условия для ведения бизнеса и реформировать судебную систему, - Устенко

Напомним, Верховная рада 2 февраля приняла в первом чтении законопроект №4229 "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и Закона Украины "О Высшем совете правосудия". Некоторые положения этого законодательства вызвали тревогу ЕС в части соблюдения обязательств, отраженных в Соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной.

5 мая Венецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту №5068 о реформе главного судейского органа страны - Высшего совета правосудия (ВСП), представленного на рассмотрение Председателем Верховной Рады Украины. Зключение Венецианской комиссии, в целом, приветствует эту законодательную инициативу, но содержит рекомендации, как усилить контроль за соблюдением судейской этики и добропорядочности среди судей и органов судебной власти Украины.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
.Нуланд была на грани матерного окрика!.. Ермак - вожак стаи Зеленского... - Чорновил / Новости

https://www.youtube.com/watch?v=UJK8l-fRpOc
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09.05.2021 20:38
+5
Прикол в том, что не разочаровались в потерпевшем вiслюке исключительно те самые 25%. Все их ожидания потерпевший вiслюк оправдал.
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09.05.2021 20:39
+5
Судебная реформа - среди главных вещей, которые все еще нужно провести Украине на ее пути в Европу, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 3836

Реформовані судді.
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09.05.2021 20:52
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потерпевший вiслюк уже обломал несколько зубов о судей. Сча доломает остальные Судебная реформа - среди главных вещей, которые все еще нужно провести Украине на ее пути в Европу, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 5833
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09.05.2021 20:29 Ответить
І що в цьому гарного для України, що ви аж сяєте від щастя?
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09.05.2021 20:36 Ответить
Прикол в том, что не разочаровались в потерпевшем вiслюке исключительно те самые 25%. Все их ожидания потерпевший вiслюк оправдал.
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09.05.2021 20:39 Ответить
Вирахуйте одну особину з тих 25 %
Це ваш опонент Олександр. Його Щеля навпаки причарував Судова реформа - серед головних речей, які все ще потрібно провести Україні на її шляху до Європи, - посол ЄС Маасікас - Цензор.НЕТ 5169
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10.05.2021 09:33 Ответить
Зеля *
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10.05.2021 09:34 Ответить
"Опрос среди представителей бизнеса, которые работают в Украине или интересуются Украиной, говорят, что уже не коррупция, но (несовершенная) судебная система является первым фактором, который отпугивает потенциальных инвесторов..."
Источник: https://censor.net/ru/n3264295
Не корупція!
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09.05.2021 20:35 Ответить
.Нуланд была на грани матерного окрика!.. Ермак - вожак стаи Зеленского... - Чорновил / Новости

https://www.youtube.com/watch?v=UJK8l-fRpOc
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09.05.2021 20:38 Ответить
Які реформи? Ті, що Вава розтрощив в щент?
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09.05.2021 20:40 Ответить
Печерский суд не трогать.Это самый гуманный и коррумпированный суд Украины.
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09.05.2021 21:11 Ответить
Йой! А що так? Невже ні "на 100% свій прокурор" Рябошапка, ні нинішня (мабуть вже "своя на всі 200%) не можуть? І монокоаліція закон прийняти потрібний не може? А найнезамінніший міністр МВС не може забезпечення прийнятих законів? Та й керуючий ДБР вже свій... І що?
Треба щоб Вова стукнув ніжкою і дЄрмак "віддав під козирьок"! І через кілька днів майже всі ЗМІ повідомлять про великі зрушення в судовій реформі! А головою ВАКС чи КСУ або ВРП обов'язково треба призначити Портнова - тоді питань до судової системи нівкого ніяких вже точно не буде
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09.05.2021 20:46 Ответить
Судебная реформа - среди главных вещей, которые все еще нужно провести Украине на ее пути в Европу, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 3836

Реформовані судді.
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09.05.2021 20:52 Ответить
А что ж они от пети не требовали єту судебную реформу, раз она так нужна.
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09.05.2021 21:00 Ответить
Зебизяна, так это одна из реформ начатых Порохом которую Бубочка свернула в первый год,был реформирован только Верховный суд. В гугле забанили?
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09.05.2021 21:15 Ответить
😂Потому что Верховный суд был первым судом реформы и он принимает пока самые адекватные решения не смотря на давление шмарклей. Каким образом Бубочка свернул реформу сам погуглишь или тебе ссылку скинуть? Почему за 5 лет только Верховный суд, а тебе Зебуин не кажеться что у нас в 2014 году были проблем по серьёзнее? А ты теперь мне расскажешь наверное какие реформы были сделаны за последние 2 года при Бубочке?
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09.05.2021 22:59 Ответить
хто таке сказав ?
петю так само копали з усіх боків,
а петя крутився як вуж, робив 144 рефворми,
але робив так щоб печерний суд і оаск не чіпати..

зеля зі своєю рехформою водного транспорту
замість судової нічого нового не винайшов
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09.05.2021 22:36 Ответить
Lada-kiev. - только ко мне лезет реклама со своей жестянкой Гранта ? это ли не финансирование паРаши ?
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09.05.2021 21:10 Ответить
а вона нікого не влаштовує ...тільки європейці , про це , відкрито кажуть !
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09.05.2021 22:05 Ответить
Судебная реформа - среди главных вещей \ Судебная система - это нечто такое
Голохвастовщина какая-то...

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09.05.2021 22:02 Ответить
вот видите - зЭля и Ко уже коррупцию "пАбедили"... Судова реформа - серед головних речей, які все ще потрібно провести Україні на її шляху до Європи, - посол ЄС Маасікас - Цензор.НЕТ 3483
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09.05.2021 22:40 Ответить
ни одна реформа не заработает, пока в Украине есть олигархи. Они платят деньги властям за законы, полиции и СБУ за охрану и неприкосновенность, судам за решения в пользу олигархов, и так весь гос аппарат на олигархов работает. Систему невозможно изменить, потому что ее контролируют олигархи. Менять чиновников или создавать новые системы могут только люди олигархов и потому они будут под контролем олигархов. В Украине вся система захвачена олигархами и пока в Украине есть олигархи, то ничего нельзя изменить! Систему олигархическую невозможно уничтожить, не уничтожив олигархов. Это так просто и это понимают абсолютно все. Изменение Украинской системы с олигархической на демократическую можно начинать только по алгоритму, который начинается с уничтожения олигархов, по другому порядку алгоритм будет проваливаться всегда и будет не верный. Только идиоты этого не понимают. Или хитрые, которых устраивает система в которой олигархи платят деньги им(чиновникам в смысле). И они пудрят мозги и водят по ложному пути, что мол "реформы" делаются...
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09.05.2021 23:53 Ответить
Полностью подписываюсь под каждым словом и утверждаю что нашу СИСТЕМУ невозможно реформировать! Ее необходимо полностью менять и при этом в первую очередь уничтожить олигархов! Или мы уничтожим их , или они уничтожат Украину и нас вместе с ней , другого пути нет.
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10.05.2021 01:04 Ответить
Україна продовжила столітню традицію олігархократії часів Речі Посполитої.
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11.05.2021 06:32 Ответить
Так реформы уже были и не одна, может пора отдельный закон позволяющий публичные казни для судей коррупционеров ? И чтоб в расстрельные "тройки" или "десятки" входили предприниматели ?
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10.05.2021 12:35 Ответить
Судова реформа - серед головних речей, які все ще потрібно провести Україні на її шляху до Європи, - посол ЄС Маасікас - Цензор.НЕТ 9124
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10.05.2021 12:43 Ответить
А какой смысл, если рожи те же. Я понимаю если бы пригласили исключительно судей из стран, где суды работают хотя бы на верхних два слоя судов... верховный ну и ниже там какие есть. Без права увольнения лет на 10-15, то может быть и да. А так - это переливание воды из сита в решето.
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10.05.2021 17:47 Ответить
Судебная реформа в Украине состоялась в 2012 году 15 декабря (в день работников суда !), когда отрезали четыре головы в семье харьковского судьи Трофимова. Никого так и не нашли, но все поняли, что лучше дружить с властью, чем с законами.
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10.05.2021 18:04 Ответить
 
 