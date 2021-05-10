Судебная реформа - среди главных вещей, которые все еще нужно провести Украине на ее пути в Европу, - посол ЕС Маасикас

Судебная реформа остается ключом для всей повестки дня реформ в Украине и важнейшим фактором ее экономического развития, поскольку уже не общая коррупция, а именно недостатки судебной системы являются главным фактором, сдерживающим и отпугивающим инвесторов от вложения денег в Украину.

Об этом в воскресенье во время "живого чата" в сети Facebook с представителями Евросоюза в странах Восточного партнерства, который был проведен под эгидой Европейской службы внешних действий по случаю 9 мая Дня Европы, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так он ответил на вопросы, какие пути европейская сторона и лично господин посол ЕС видят для практического решения застарелой проблемы замены коррумпированных судей, которые всеми способами пытаются удержаться у судебной власти.

"Судебная реформа - среди главных вещей, которые все еще нужно изменить в Украине на ее пути в Европу и приближения к ЕС… Судебная система - это нечто такое, что не было реформировано в Украине за все 30 лет ее независимости - в августе мы как раз будем отмечать эту годовщину. Опрос среди представителей бизнеса, которые работают в Украине или интересуются Украиной, говорят, что уже не коррупция, но (несовершенная) судебная система является первым фактором, который отпугивает потенциальных инвесторов и заставляет их сомневаться, инвестировать ли деньги в Украину", - сказал европейский дипломат.

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Он напомнил высказывание высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который, комментируя ход судебной реформы в Украине, назвал ее "матерью всех реформ".

"Безусловно, он прав, наш начальник. В рамках группы поддержки, вместе со странами "Группы семи", мы поделились с властью и общественностью Украины дорожной картой, содержащей шаги, которые нужно сделать, с нашей точки зрения, для правильной реформы судебной системы. В основе этих предложений, в основе любой содержательной реформы, есть реформа Высшего совета правосудия, тех структур, которые проводят администрирование бюджета судов, и тех, которые назначают судей", - подчеркнул Маасикас.

Он отметил, что Украина пользуется широкой поддержкой в ​​этой работе со стороны международных партнеров. Европейская сторона предоставляет экспертов, выделяет деньги, при необходимости, чтобы эта реформа продвигалась вперед.

"Действительно важные политические вопросы в этой стране нуждаются в поддержке со стороны лидеров. Президент Владимир Зеленский предложил определенные меры. Но нужен такой постоянный толчок от президента, который будет демонстрировать, что это является приоритетом, и это действительно необходимо. Ваша страна имеет всю международную поддержку для этого", - сказал посол ЕС.

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Напомним, Верховная рада 2 февраля приняла в первом чтении законопроект №4229 "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и Закона Украины "О Высшем совете правосудия". Некоторые положения этого законодательства вызвали тревогу ЕС в части соблюдения обязательств, отраженных в Соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной.

5 мая Венецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту №5068 о реформе главного судейского органа страны - Высшего совета правосудия (ВСП), представленного на рассмотрение Председателем Верховной Рады Украины. Зключение Венецианской комиссии, в целом, приветствует эту законодательную инициативу, но содержит рекомендации, как усилить контроль за соблюдением судейской этики и добропорядочности среди судей и органов судебной власти Украины.