Полицейские составили 22 админпротокола и начали 13 уголовных производств из-за нарушений на мероприятиях 9 мая
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
По состоянию на 18:00 9 мая на территории Украины прошло 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняли более 54 000 человек.
Всего в полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ. Большинство из них касались использования запрещенной символики.
В результате проверок по фактам совершенных правонарушений составлено 22 административных протокола. В частности: 8 - по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП (6 - в Одесской и по одному во Львовской области и городе Киеве), 5 - по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) КоАП (2 - в Одесской и по одному в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях), 5 - по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского…) КоАП (3 - в Одесской и 2 - в Запорожской областях), 4 - по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП (2 - в Одесской, по первому Запорожской и Луганской областях).
Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 13 уголовных правонарушениях. Из них: 11 - по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики) Уголовного кодекса Украины (4 - в Запорожской, по 2 - в Закарпатской и Сумской, по 1 - в Луганской, Одесской и Николаевской областях), 1 - по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины (во Львовской области); 1 - по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа…) Уголовного кодекса Украины (в Николаевской области).
Пожалуйста, подождите...
Пропоную її назвати Великою Вітчизняною війною!
І святкувати Перемогу в ній - нам ще рано...
А святкувати "Тєнь По-БЄДИ" 9-го травня залишимо росії (у її частині війни 1939-45 року)- не збідніємо ж від цього...
Чому в ідеологічному плані антипатріотичне керівництво України завжди намагається йти в фарватері кремля, а не в ногу з цивілізованими країнами, які своїми діями продемонстрували суттєву перевагу рівня та способу життя над нашим північним сусідом?
Те, що перемога над фашистськими загарбниками, є святом - ні в кого сумнівів не викликає. Питання в дрібниці -в даті святкування цієї перемоги...
-Якщо говорити про остаточну перемогу в другій світовій війні , то вона визначена і відзначається країнами антигітлерівської коаліції (окрім росії) як 2-ге вересня (2 вересня 1945 року)
-Якщо мова йде про лише про День остаточного визволення України від фашистських загарбників то свято, має відзначатися в Україні щорічно 28 жовтня (28 жовтня 1944 року)
-Якщо говорити про день закінчення Вітчизняної війни, то для України, вона й досі не завершена... І йде вона саме з росією !
І чому ми повинні святкувати разом саме з росією, з агресором.... незакінчену (Вітчизняну) війну?
Не слід плутати побєдобєсіє росії з повагою до перемоги над фашизмом, з повагою до справжніх фронтовиків (і ні в якому разі не плутайте справжніх фронтовиків з НКВДистами)
Або найсвіжіший ляп... "У питанні можливого перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату в Російську Православну Церкву необхідний діалог, заявив міністр "безкультур'я та дезінформаційної політики" СН -Олександр Ткаченко.
«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу - найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій».
Який тип діалогу, пане Ткаченко? Кримський чи донецький? Так він йде з похоронками вже восьмий рік...
І це всупереч чинному закону, який перейменування російської визначив, як імператив для влади і для московського патріархату.... Інакше (за тим же законом) - вона вже мала бути знятою з реєстрації в Україні!
І це після того, як Блінкен продемонстрував підтримку ПЦУ, як єдиної української церкви, яка відображає єдність віри і державності, патріотизму.
-Та й не секрет, що Томос Україною був отриманий завдяки зусиллям США і всупереч перепонам Путіна та Гундяєва... Бо РПЦ ж є не чим іншим, як ідеологічним департаментом Путіна, а не просто церквою... Тому США й "попрохали" Порошенка розвернути на 180 градусів свою церковну орієнтацію...
Правда, тупо-ЗЕлені й досі не усвідомили жест Блінкена про зустріч з Епіфанієм, як офіційну позицію США
Таким міністрам, як ткаченко логічніше було б мати прізвище ткаченкОв... чи путіненкОв
Те ж відноситься до його зусиль поставити перепони для повної реалізації положень чинного закону про українську мову.
Про ЗЕ - мовчу, бо то - те саме... якщо таке витворяє його міністр ткаченкОв і лишається й надалі міністром після візиту Блінкена..,
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Ольга@Trezvij_vzglyad 8 мая
В Одесі відновили пост номер 1.
Знову діти школярі будуть нести почесну варту біля вічного вогню, стояти у формі з макетами зброї в руках в теплу пору року.
Читайте: стояти струнко на сонячному пеклі без води та затінку.
Кому це треба? Загиблим у 2 Світовій? Дітям? То кому ж?
https://www.youtube.com/watch?v=9X7zkwlsSTk
всі путінсько-кремлядські ЗМІ кишать подібними фото