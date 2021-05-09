РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11268 посетителей онлайн
Новости Происшествия День Победы
1 827 28
День Победы (1183) Нацполиция (15731)

Полицейские составили 22 админпротокола и начали 13 уголовных производств из-за нарушений на мероприятиях 9 мая

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейские составили 22 админпротокола и начали 13 уголовных производств из-за нарушений на мероприятиях 9 мая

По состоянию на 18:00 9 мая на территории Украины прошло 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняли более 54 000 человек.

Всего в полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ. Большинство из них касались использования запрещенной символики.

В результате проверок по фактам совершенных правонарушений составлено 22 административных протокола. В частности: 8 - по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП (6 - в Одесской и по одному во Львовской области и городе Киеве), 5 - по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) КоАП (2 - в Одесской и по одному в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях), 5 - по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского…) КоАП (3 - в Одесской и 2 - в Запорожской областях), 4 - по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП (2 - в Одесской, по первому Запорожской и Луганской областях).

Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 13 уголовных правонарушениях. Из них: 11 - по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики) Уголовного кодекса Украины (4 - в Запорожской, по 2 - в Закарпатской и Сумской, по 1 - в Луганской, Одесской и Николаевской областях), 1 - по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины (во Львовской области); 1 - по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа…) Уголовного кодекса Украины (в Николаевской области).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе произошли стычки между участниками акции "бессмертный полк" и полицейскими: "Одесса - русский город", "Жуков - наш герой". ВИДЕО+ФОТО

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 1951
показать весь комментарий
09.05.2021 21:24
+3
Щось слабенький в нас був дєдовоєватєльський шабаш цього року.Може вже багатьом набридло?
показать весь комментарий
09.05.2021 21:09
+2
"...пока не побелеют" Полицейские составили 22 админпротокола и начали 13 уголовных производств из-за нарушений на мероприятиях 9 мая - Цензор.НЕТ 3480
показать весь комментарий
09.05.2021 21:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
драть красноперых, что сидоровых коз! Полицейские составили 22 админпротокола и начали 13 уголовных производств из-за нарушений на мероприятиях 9 мая - Цензор.НЕТ 3736
показать весь комментарий
09.05.2021 21:02 Ответить
"...пока не побелеют" Полицейские составили 22 админпротокола и начали 13 уголовных производств из-за нарушений на мероприятиях 9 мая - Цензор.НЕТ 3480
показать весь комментарий
09.05.2021 21:03 Ответить
Пропоную нинішній війні України з росією врешті-решт дати офіційну назву для історії !

Пропоную її назвати Великою Вітчизняною війною!

І святкувати Перемогу в ній - нам ще рано...

А святкувати "Тєнь По-БЄДИ" 9-го травня залишимо росії (у її частині війни 1939-45 року)- не збідніємо ж від цього...
показать весь комментарий
09.05.2021 22:25 Ответить
так и будет по ходу, после Победы назовут...
показать весь комментарий
09.05.2021 23:25 Ответить
Киву привлечь из-за того что под Ленина постригся 😬
показать весь комментарий
09.05.2021 21:03 Ответить
.. тому ученому, дурка павловка давно прогулы ставит..)) Полицейские составили 22 админпротокола и начали 13 уголовных производств из-за нарушений на мероприятиях 9 мая - Цензор.НЕТ 8321
показать весь комментарий
09.05.2021 21:06 Ответить
Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 1951
показать весь комментарий
09.05.2021 21:24 Ответить
Чому українців й досі змушують йти в фарватері агресора?

Чому в ідеологічному плані антипатріотичне керівництво України завжди намагається йти в фарватері кремля, а не в ногу з цивілізованими країнами, які своїми діями продемонстрували суттєву перевагу рівня та способу життя над нашим північним сусідом?

Те, що перемога над фашистськими загарбниками, є святом - ні в кого сумнівів не викликає. Питання в дрібниці -в даті святкування цієї перемоги...

-Якщо говорити про остаточну перемогу в другій світовій війні , то вона визначена і відзначається країнами антигітлерівської коаліції (окрім росії) як 2-ге вересня (2 вересня 1945 року)

-Якщо мова йде про лише про День остаточного визволення України від фашистських загарбників то свято, має відзначатися в Україні щорічно 28 жовтня (28 жовтня 1944 року)

-Якщо говорити про день закінчення Вітчизняної війни, то для України, вона й досі не завершена... І йде вона саме з росією !

І чому ми повинні святкувати разом саме з росією, з агресором.... незакінчену (Вітчизняну) війну?

Не слід плутати побєдобєсіє росії з повагою до перемоги над фашизмом, з повагою до справжніх фронтовиків (і ні в якому разі не плутайте справжніх фронтовиків з НКВДистами)

Або найсвіжіший ляп... "У питанні можливого перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату в Російську Православну Церкву необхідний діалог, заявив міністр "безкультур'я та дезінформаційної політики" СН -Олександр Ткаченко.

«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу - найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій».

Який тип діалогу, пане Ткаченко? Кримський чи донецький? Так він йде з похоронками вже восьмий рік...

І це всупереч чинному закону, який перейменування російської визначив, як імператив для влади і для московського патріархату.... Інакше (за тим же законом) - вона вже мала бути знятою з реєстрації в Україні!

І це після того, як Блінкен продемонстрував підтримку ПЦУ, як єдиної української церкви, яка відображає єдність віри і державності, патріотизму.

-Та й не секрет, що Томос Україною був отриманий завдяки зусиллям США і всупереч перепонам Путіна та Гундяєва... Бо РПЦ ж є не чим іншим, як ідеологічним департаментом Путіна, а не просто церквою... Тому США й "попрохали" Порошенка розвернути на 180 градусів свою церковну орієнтацію...

Правда, тупо-ЗЕлені й досі не усвідомили жест Блінкена про зустріч з Епіфанієм, як офіційну позицію США

Таким міністрам, як ткаченко логічніше було б мати прізвище ткаченкОв... чи путіненкОв

Те ж відноситься до його зусиль поставити перепони для повної реалізації положень чинного закону про українську мову.

Про ЗЕ - мовчу, бо то - те саме... якщо таке витворяє його міністр ткаченкОв і лишається й надалі міністром після візиту Блінкена..,

Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 2066

·
показать весь комментарий
09.05.2021 22:27 Ответить
Щось слабенький в нас був дєдовоєватєльський шабаш цього року.Може вже багатьом набридло?
показать весь комментарий
09.05.2021 21:09 Ответить
багатьом, але не всім



Ольга@Trezvij_vzglyad 8 мая

В Одесі відновили пост номер 1.
Знову діти школярі будуть нести почесну варту біля вічного вогню, стояти у формі з макетами зброї в руках в теплу пору року.
Читайте: стояти струнко на сонячному пеклі без води та затінку.
Кому це треба? Загиблим у 2 Світовій? Дітям? То кому ж?

Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 9344
показать весь комментарий
09.05.2021 21:16 Ответить
От якби "совок", "совкодрочерство", "совкофілію" можна було б лікувати медикаментозно або хірургічно! Але, на жаль, тільки час... А на окупованих територіях раніше допомагали "свинцеві пігулки"... От тільки на їх використання від недавнього накладена найвища заборона "просто пєрєстать стрєлять"... Але лікували не пагано
показать весь комментарий
09.05.2021 21:24 Ответить
Если родители дебилы, то пусть их дети стоят, может на пару человек поменьшает ....
показать весь комментарий
09.05.2021 21:42 Ответить
совкодрочерам кремлевским, кому же еще!..., кто это придумал уволить нах с работы с волчьим билетом!
показать весь комментарий
09.05.2021 23:28 Ответить
Лайк.
показать весь комментарий
09.05.2021 21:12 Ответить
ОБЫКНОВЕННЫЙ РАШИЗМ (7 ПРИЗНАКОВ ФАШИЗМА В РОССИИ 21 ВЕКА)

https://www.youtube.com/watch?v=9X7zkwlsSTk
показать весь комментарий
09.05.2021 21:12 Ответить
провокации сейчас никому не нужны, это ж не времена пороха, они и так у власти...
показать весь комментарий
09.05.2021 21:43 Ответить
9 мая сделать рабочим днём и вся проблема!
показать весь комментарий
09.05.2021 21:43 Ответить
Добкін іде у мери Харкова як самосунець....вообще в годы войны в прифронтовых (приграничных) городах должны назначаться Военные коменданты Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 908
показать весь комментарий
09.05.2021 21:50 Ответить
З окопу пишеш, фронтовик?
показать весь комментарий
10.05.2021 01:29 Ответить
приємно дивитися, як кипить гівном мокшанське болото
всі путінсько-кремлядські ЗМІ кишать подібними фото

Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 8068
показать весь комментарий
09.05.2021 21:52 Ответить
вот так?

Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 2230
показать весь комментарий
09.05.2021 22:05 Ответить
или так?

Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 5140
показать весь комментарий
09.05.2021 22:06 Ответить
Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 2927
показать весь комментарий
09.05.2021 22:09 Ответить
побєдобессіє у світі тварин

Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 272
показать весь комментарий
09.05.2021 22:14 Ответить
Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 4064
показать весь комментарий
09.05.2021 22:19 Ответить
 
 