В Украину прибыли еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac, - Степанов
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В Украину прибыла третья партия китайской вакцины против коронавируса CoronaVac.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. В целом у нас законтрактовано 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн Украина уже получила", - говорится в сообщении.
Напомним, CoronaVac - вакцина, которую производит китайская компания Sinovac Biotech. Ее главный компонент - нежизнеспособные вирусные частицы. Хранить вакцину можно при температуре 2-8°C. Для полноценной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в две недели. Официальный поставщик CoronaVac в Украину - группа компаний "Лекхим". Первые 200 тысяч доз этой вакцины прибыли в марте. Позже поступили еще 500 тыс. доз.
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Дуже на штанішки - нужная !
После визита в Россию в середине апреля представители Anvisa раскритиковали "отсутствие транспарентности" в лабораториях производителя "Спутника V".
В посещении Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина, им было отказано, сообщает регулятор. Из-за этого бразильским экспертам не удалось пообщаться с учеными, участвовавшими в создании препарата.
Бразильской делегации удалось побывать на двух заводах по производству вакцины, однако на одном из них они зафиксировали неудовлетворительные стандарты гигиены, указывают в Anvisa. Из-за этого бразильские специалисты сомневаются в соответствии высоким стандартам качества условий массового производства вакцины "Спутник V". "Результат нашей инспекции в России можно выразить одним-единственным словом: разочарование", - резюмирует представитель Anvisa Алекс Мачадо Кампос.
"Граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19 одобренными ЕС препаратами, могут свободно посещать Кипр"
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ФСБ-ШНА ПРОПАГАНДА( в Україні і у світі ) шкідливості вакцинації триває!
https://gloria.tv/Memento-mori
зокрема тому,що Бразильські вчені довели небезпечність саме "Спутніка 5"