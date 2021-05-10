РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10592 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
3 546 41
вакцина (3815) карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041) Степанов Сергей (2)

В Украину прибыли еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украину прибыли еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac, - Степанов

В Украину прибыла третья партия китайской вакцины против коронавируса CoronaVac.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. В целом у нас законтрактовано 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн Украина уже получила", - говорится в сообщении.

В Украину прибыли еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac, - Степанов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 843 человека, всего - 862 641, - Степанов

Напомним, CoronaVac - вакцина, которую производит китайская компания Sinovac Biotech. Ее главный компонент - нежизнеспособные вирусные частицы. Хранить вакцину можно при температуре 2-8°C. Для полноценной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в две недели. Официальный поставщик CoronaVac в Украину - группа компаний "Лекхим". Первые 200 тысяч доз этой вакцины прибыли в марте. Позже поступили еще 500 тыс. доз.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Скажуть що вистачить однієї дози. Або що можна колоти різні вакцини. Цим виродкам все рівно як травити людей.
показать весь комментарий
09.05.2021 22:07
+4
Без штанишек к курточке не разгружать. Не для того договор с черного входа оформлялся.
показать весь комментарий
09.05.2021 21:58
+3
Интересно, как они будут выкручиваться с этим зоопарком вакцин, когда придёт время колоть повторную дозу?
показать весь комментарий
09.05.2021 21:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Интересно, как они будут выкручиваться с этим зоопарком вакцин, когда придёт время колоть повторную дозу?
показать весь комментарий
09.05.2021 21:52 Ответить
Тогда уже никак... -- вы других выберете...*)
показать весь комментарий
09.05.2021 21:57 Ответить
До лета они еще пропетляют.
показать весь комментарий
09.05.2021 22:05 Ответить
Скажуть що вистачить однієї дози. Або що можна колоти різні вакцини. Цим виродкам все рівно як травити людей.
показать весь комментарий
09.05.2021 22:07 Ответить
В Україну прибули ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, - Степанов - Цензор.НЕТ 5182
показать весь комментарий
10.05.2021 00:35 Ответить
а у чому проблема? ти не знаєш, яку тобі першу укололи і даш уколоти яку небуть, аби другий укол?
показать весь комментарий
10.05.2021 00:02 Ответить
Проблема в том, что вiслюча влада не знает, какую она вакцину закупит к тому времени, когда надо будет колоть второй раз.
показать весь комментарий
10.05.2021 10:00 Ответить
тому кожна поставка ділеться пополам - резервується друга доза. їм жарений пітух у сраку клюнув ковішилдом, який вони колять без резерву для другої дози.
показать весь комментарий
10.05.2021 10:56 Ответить
Якби так , але все не так , це ж зелені , у них все- не як у людей.
показать весь комментарий
10.05.2021 12:40 Ответить
Ляшко казав, що 215.0000 сіновак короновак - 15 000 зарезервовано на другу дозу., пфайзер ділеться навпіл.
показать весь комментарий
10.05.2021 12:50 Ответить
Ви вірете Ляшку ? )))) Я вас прошу, не будьте таким наївним .
показать весь комментарий
10.05.2021 12:54 Ответить
ти якась чудна. нашо йому вірить чи не вірить? сказав, знач є що спитати. ви, дамочка, совкова до бєсподобія.
показать весь комментарий
10.05.2021 14:16 Ответить
Без штанишек к курточке не разгружать. Не для того договор с черного входа оформлялся.
показать весь комментарий
09.05.2021 21:58 Ответить
Не знаю чому, але мені ця епопея з висвітленням прибуття вакцин нагадує часи, коли вся країна в 90-х роках спостерігала за рухом потягу з цигарками...
"мораль сєй басні такова" - фунданемнтальний (одне з останніх улюблених слів ЗЕ) про@б влади перекривають рапортами про "здобуття" і "досягнення" які ніц не перекривають той самий про@б, що був на початку...
показать весь комментарий
09.05.2021 22:02 Ответить
Переміга. Нє?
показать весь комментарий
09.05.2021 22:06 Ответить
Пирімуга піримужная,
Дуже на штанішки - нужная !
показать весь комментарий
09.05.2021 22:09 Ответить
скільки часу її будуть карантинити?
показать весь комментарий
09.05.2021 22:07 Ответить
вже не повинні, її ж атестували при першій поставці. при першій поставці її сертифікували, бо вона не сертифікована європейською ЕМА, тому кожна країна сертифікує такі вакцини сама для себе. вони ще першу поставку не викололи. так що якщо і є які карантинно-сертифікаційні міри, то час є, бо колять дуже кволо.
показать весь комментарий
10.05.2021 00:07 Ответить
Сколько завезли этих всяких и разных вакцин - а количество вакцинируемых в Украине по данным ВОЗ - НОЛЬ !!! В Україну прибули ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, - Степанов - Цензор.НЕТ 4048 ... вопрос - как такое может быть !? хот Зебилы и ни такое умеют ***...
показать весь комментарий
09.05.2021 22:09 Ответить
завтра почнеться вакцинація по другому колу, бо прийшов час на другий укол по усім вакцинам, ну може тиждень різниці.
показать весь комментарий
10.05.2021 00:09 Ответить
В Україну прибули ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, - Степанов - Цензор.НЕТ 6756 ..................................................................................................
показать весь комментарий
10.05.2021 00:18 Ответить
Китайское дерьмо. Зато степашка может расчитывать на новую курточку за лям денег.
показать весь комментарий
09.05.2021 22:34 Ответить
Визит в Россию разочаровал экспертов из Бразилии
После визита в Россию в середине апреля представители Anvisa раскритиковали "отсутствие транспарентности" в лабораториях производителя "Спутника V".
В посещении Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина, им было отказано, сообщает регулятор. Из-за этого бразильским экспертам не удалось пообщаться с учеными, участвовавшими в создании препарата.
Бразильской делегации удалось побывать на двух заводах по производству вакцины, однако на одном из них они зафиксировали неудовлетворительные стандарты гигиены, указывают в Anvisa. Из-за этого бразильские специалисты сомневаются в соответствии высоким стандартам качества условий массового производства вакцины "Спутник V". "Результат нашей инспекции в России можно выразить одним-единственным словом: разочарование", - резюмирует представитель Anvisa Алекс Мачадо Кампос.
показать весь комментарий
10.05.2021 10:19 Ответить
CoronaVac. ліцензована ВОЗ, чи нарід за кордон вже не збирається?

"Граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19 одобренными ЕС препаратами, могут свободно посещать Кипр"
показать весь комментарий
09.05.2021 22:34 Ответить
колеш, щоб уразі зараження твій організм не реагував смертю, а вигріб без леталу.
показать весь комментарий
10.05.2021 00:10 Ответить
Лахта,ПНХ!
показать весь комментарий
10.05.2021 10:20 Ответить
Сила Добра ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ СЬОГОДНІ.
Меня читают: 0
Я читаю: 0
показать весь комментарий
10.05.2021 10:22 Ответить
УВАГА!
ФСБ-ШНА ПРОПАГАНДА( в Україні і у світі ) шкідливості вакцинації триває!
https://gloria.tv/Memento-mori
зокрема тому,що Бразильські вчені довели небезпечність саме "Спутніка 5"
показать весь комментарий
10.05.2021 10:21 Ответить
А что с серитификацией в ЕС?
показать весь комментарий
09.05.2021 23:17 Ответить
Вакцины везут и везут, но практически никого не вакцинируют...
показать весь комментарий
09.05.2021 23:20 Ответить
медленно, но не "не вакцинируют".
показать весь комментарий
10.05.2021 00:15 Ответить
Спитайте простих українців , якою вакциною вони хочуть вакцинуватися ? Відповідь --виключно Пфайзер . Більшисть чекає, що хоч платну завезуть . Я теж чекаю.
показать весь комментарий
10.05.2021 12:47 Ответить
Степашка готовся к ...
показать весь комментарий
10.05.2021 02:47 Ответить
Степанов ты Дебил! Месяц назад переболели, и большинство знакомых. Нах мне теперь твои вакцины. Сейчас последствя головные боли, головокружение. Министр Смерть!
показать весь комментарий
10.05.2021 12:27 Ответить
Лайк поставила , одужуйте. Але мені не нафіг , я хочу Пфайзер , а він виключно для поліції..
показать весь комментарий
10.05.2021 12:44 Ответить
всій вашій родині допоможе ГідридFortis (http://hydridfortis.simdif.com) - і далі хворіти не будете, бо головне - це показники крові; при здоровій крові ніяка зараза організм не зачепить.
показать весь комментарий
10.05.2021 14:25 Ответить
Якби запустили власну українську лазерну терапію, то нічого не потрібно було б завозити. Лазерна терапія лікує всі ці вірусні грипи в турборежимі і що саме цікаве - ніхто б в Україні не помер. А самі лазерні апарати можна ще й за кордон вигідно продавати. Брошура лазерного апарату "Геліос": http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
показать весь комментарий
10.05.2021 14:30 Ответить
 
 