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Граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19 одобренными ЕС препаратами, могут свободно посещать Кипр

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19 одобренными ЕС препаратами, могут свободно посещать Кипр

Путешественники из более чем 50 стран, включая Украину, смогут въезжать на Кипр без необходимости пребывания на самоизоляции или теста на коронавирус, если они полностью вакцинировались против COVID-19 одобренными в ЕС препаратами или "Спутником V".

Об этом говорится на сайте для путешественников Cyprus Flight Pass, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Въезд на Кипр без ограничений разрешается при условии полной вакцинации препаратами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, "Спутник V" и Johnson&Johnson (в последнем случае - через 14 дней после введения вакцины).

Путешественники должны заполнить заявку на сайте Cyprus Flight Pass не позднее чем за 24 часа до прибытия, а также загрузить туда сертификат о вакцинации, который выдается их страной (конкретная форма этого документа не уточняется).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС. Украины в нем все еще нет

При этом отмечается, что в случае необходимости и вакцинированных путешественников могут попросить сдать ПЦР-тест на коронавирус. Также они должны будут придерживаться действующих эпидемических ограничений.

Если же вам еще не удалось полностью вакцинироваться любым из вышеперечисленных препаратов, вы все равно можете попасть на Кипр еще с 1 апреля. Для этого надо сдать ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до вылета и там пройти повторный тест.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Чего еще ожидать от потомка Шарикова, получившего диплом в папином институте? Что он будет умным и образованным? Не смешите Бенины пейсы.
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09.05.2021 22:19
+9
А внимательно прочитать написанное тупому Саша Симпсон мешает религия или врожденное скудоумие? Громадяни України, які повністю вакцинувалися проти COVID-19 схваленими ЄС препаратами, можуть вільно відвідувати Кіпр - Цензор.НЕТ 3304 Или зеленая "божья роса" сильно разъедает глазки?
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09.05.2021 22:36
+8
А він вакцинувався? У вас є факти? І навіщо вам п'ятий, якщо у вас вже є третій рік є пів шостий?
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09.05.2021 22:31
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А индийский, китайский шмурдяки от Степашки в списке есть?
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10.05.2021 07:23 Ответить
Євроспілка покищо дозволила лише індійську ліцензовану Астра Зенеку..
але поки що в Індії ЖОПА з Ковід,ТОМУ ПОКИ ЩО ПРО ІНДійську вакцину поза Індією не варто говорити..
Китайці теж мають достатньо замовників.. в бідніших країнах..
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10.05.2021 10:17 Ответить
Це чуть більше 450 чоловік що два рази вкололись
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10.05.2021 09:45 Ответить
Въезд на Кипр без ограничений разрешается при условии полной вакцинации препаратами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, "Спутник V" и Johnson&Johnson (в последнем случае - через 14 дней после введения вакцины).

наслідки для організму організмів,що вкололи собі рашенГівновакцину-проблеми самих цих організмів..
оточуючим достатньо,щоб вони не заражали інших Громадяни України, які повністю вакцинувалися проти COVID-19 схваленими ЄС препаратами, можуть вільно відвідувати Кіпр - Цензор.НЕТ 6818
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10.05.2021 10:12 Ответить
Обклотые как раз продолжают переносить вирус на себе.
И продолжают заражать других.
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10.05.2021 11:33 Ответить
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