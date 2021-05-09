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Террористы ОРДО на празднование 9 мая потратили 32 миллиона рублей, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Террористы ОРДО на празднование 9 мая потратили 32 миллиона рублей, - СМИ

В ОРДО потратили 32 миллиона российских рублей (12 миллионов гривен) на празднование Дня Победы 9 мая. Еще 16,5 миллионов рублей (6 миллионов гривен) пойдет на организацию мероприятий ко "Дню республики", который приходится на 11 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Часть этих средств пойдет на то, чтобы свозить жителей других оккупированных городов в Донецк для участия в "праздничном" ходе.

Местные жители прислали телепроекту Донбасс.Реалии документы, подтверждающие эти расходы. Но сами документы не публикуются ради безопасности этих людей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты готовятся праздновать День победы: на репетиции парада в Севастополе не соблюдали карантинные ограничения. ФОТОрепортаж

В этом году на годовщину незаконного "референдума", который боевики провели в мае 2014-го, будет выступать российская группа "Любэ". Группа не подавала заявок прибытия на оккупированные территории в соответствии с законодательством Украины.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Террористы ОРДО на празднование 9 мая потратили 32 миллиона рублей, - СМИ - Цензор.НЕТ 5841
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09.05.2021 23:32
+6
ипланы конченные! Террористы ОРДО на празднование 9 мая потратили 32 миллиона рублей, - СМИ - Цензор.НЕТ 9439..такой город в руину превратить...жесть!
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09.05.2021 23:35
+6
Терористи ОРДО на святкування 9 травня витратили 32 мільйони рублів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5370
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09.05.2021 23:39
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Террористы ОРДО на празднование 9 мая потратили 32 миллиона рублей, - СМИ - Цензор.НЕТ 5841
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09.05.2021 23:32 Ответить
как в тамошней пестне
"Мы тебе колхозом дом построим,
Чтобы было видно по всему:Здесь живёт семья российского героя,
Грудью защитившего страну" (С) )))
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09.05.2021 23:38 Ответить
Люди, зачем унижать ветеранов подобными картинками? У вас отцы/деды в таких сараях доживали, или подобная ситуация веселит? Зачем опускаться до скота потому что где-то победобесием другой скот болеет?
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09.05.2021 23:47 Ответить
Терористи ОРДО на святкування 9 травня витратили 32 мільйони рублів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3703
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09.05.2021 23:52 Ответить
ипланы конченные! Террористы ОРДО на празднование 9 мая потратили 32 миллиона рублей, - СМИ - Цензор.НЕТ 9439..такой город в руину превратить...жесть!
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09.05.2021 23:35 Ответить
Параноїдальна маячня "Русского мира" прогресує !!!)))
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09.05.2021 23:35 Ответить
Sasha Sotnik

В параде Победы на Красной площади приняли участие казаки-буддисты. В следующем году обещали подтянуться мудаки-нудисты.
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10.05.2021 00:44 Ответить
Терористи ОРДО на святкування 9 травня витратили 32 мільйони рублів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5370
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09.05.2021 23:39 Ответить
Терористи ОРДО на святкування 9 травня витратили 32 мільйони рублів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1216
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09.05.2021 23:41 Ответить
"Будь готов ,всегда, во всём!! Будь готов ти и ночью и днем!"!!!!)))
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09.05.2021 23:47 Ответить
а кому это нах интересно, вот если бы в сольдо перевели, тогда ДА! Терористи ОРДО на святкування 9 травня витратили 32 мільйони рублів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3016
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09.05.2021 23:44 Ответить
Сразу видно, что здесь живут победители Германии

https://twitter.com/i/status/1391439715786760192
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09.05.2021 23:47 Ответить
зачем нам знать что делается в этом обезьяннике?
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09.05.2021 23:48 Ответить
Чтобы до наших "Ватников" дошло,что мы не братья и не один народ.У нас совершенно разные взгляды на понимание "жизнь хороша".
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10.05.2021 09:34 Ответить
Спонсор Пенсійний Фонд України,під прикриттям СБУ.Це за наші Українські гроші там жирують,а СБУ має свою долю маленьку.
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09.05.2021 23:55 Ответить
Все кацапо сми и их халдеи , обсуждают сутками тему войны - по тв, на работах, в магазинах, больницах, церквях, в транспорте , на улице и т.д. .. живут войной, едят мозгами войну и скорее всего скоро ей будут срать !!! .. Только - ГЛУХОЙ ЗАБОР с кацапами и никаких отношений ВООБЩЕ !!!! И пускай между собой начинают войну до последнего кацапа !!! Аминь
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10.05.2021 00:05 Ответить
Терористи ОРДО на святкування 9 травня витратили 32 мільйони рублів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3504
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10.05.2021 00:06 Ответить











Максим Мирович

@MirovichMedia


В День победы хочу всем напомнить, что главная победа над фашизмом ещё впереди.
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10.05.2021 00:38 Ответить
Фигня....это зарплата Кобалева за месяц упорной работы на благо Украины.
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10.05.2021 00:25 Ответить
Дійсно)) не враховуючи усілякі преміальні...)))
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10.05.2021 01:35 Ответить
Навіщо підігрівати інтерес то того, як там біснуються російські найманці ? Кому цікаво скільки і куди вони тратять російських коштів?
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10.05.2021 01:07 Ответить
І що?))) їхня ідея стільки коштує)) замовник це має розуміти...)))
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10.05.2021 01:33 Ответить
Пенсии платите.забор и нах это быдло.
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10.05.2021 06:47 Ответить
Злидні....обідранці
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10.05.2021 09:06 Ответить
На розовые беретики с косметичками для маладой поросли раковых опухолей?
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10.05.2021 10:04 Ответить
Ветеранам там по 2500 грн в честь праздника выплатили, а у нас?
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10.05.2021 12:00 Ответить
 
 