Двоюродный брат британской королевы принц Кентский зарабатывает, продавая доступ к Путину, - The Times
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Двоюродный брат британской королевы принц Майкл Кентский, который занимает 47-е место в иерархии наследников британского престола, возможно, зарабатывает деньги за счет неформальных контактов с Кремлем.
Это утверждается в расследовании The Times и британской телекомпании Channel4, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Журналисты вышли на контакт с принцем, выдав себя за владельцев золотодобывающей компании из Южной Кореи. Они предложили Майклу Кентскому использовать свои связи и титулы для продвижения интересов компании. Принц, как утверждается в расследовании, запросил 200 тысяч долларов за выступление в поддержку компании, а один из его бизнес-партнеров лорд Ридинг во время переговоров пообещал "инвесторам", что принц Майкл сможет найти подход к окружению российского президента Владимира Путина с целью открыть доступ южнокорейской компании на российский рынок.
По словам лорда, принц Майкл имеет личный контакт с российским президентом. Он назвал Майкла Кентского "неофициальным послом Ее величества в России" и сказал, что отношения принца с Путиным не пострадали в результате роста напряженности между Лондоном и Москвой. "Мы бы не хотели, чтобы весь мир узнал, что он встречается с Путиным исключительно по соображениям бизнеса", - сказал также деловой партнер принца.
Канцелярия Майкла Кентского в связи с расследованием заявила, что принц более 40 лет занимается бизнес-консалтингом, не получая никаких средств из госбюджета. "У принца Майкла нет никаких особых отношений с президентом Путиным", - сказано в сообщении, где указано, что в последний раз они встречались в 2003 году и с тех пор принц Майкл ни с ним, ни с его сотрудниками не контактировал. Заявления лорда Ридинга о том, что принц мог бы "продать" свои контакты с Путиным, фактически названы ложью. Сам лорд заявил, что ему не следовало обещать предполагаемым южнокорейским инвесторам того, что он не мог в реальности выполнить, и извинился.
В 2009 году Майкл Кентский получил в Кремле - из рук тогдашнего президента Дмитрия Медведева - российский орден Дружбы. Он также занимается благотворительной деятельностью в России, является почетным доктором Российской экономической академии и Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Известно, что он ездил в Россию - с разрешения британского МИД - и после отравления Скрипалей в 2018 году, после которого отношения Лондона и Москвы резко охладели.
Майкл Джордж Чарльз Франклин - внук короля Георга V, который был двоюродным братом российского императора Николая II. Он был назван в честь великого князя Михаила Александровича - младшего брата Николая II. Пресса неоднократно писала о нем как о "самом русском" члене британской королевской семьи.
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А зверей надо любить
вот таких : The Animals - House of the Rising Sun 1964
а не таких : Звери / Zveri - Районы-кварталы
английский титул , путинский общак...
А свои авгиевы конюшни почистить не хотят???
И еще убило, знакомый сдавал на гражданство франции. Был вопрос такой: поддерживаете ли вы политику государства о предоставлении макс. льгот и квот для негров?? Я спросил,и что ты ответил. Он мне: конечно да. Я говорю, ты сдурел?
А он мне - ответил бы нет - не дали бы гражданство.
Стесняюсь спросить, а почему льготы и квоты именно неграм с арабами, а не украинцам например? А он мне говорит: потому что для французов негры - это вы.
Если это не двойные стандарты, то что тогда они???
Двоюродный брат британской королевы принц Майкл Кентский, который занимает 47-е место в иерархии наследников британского престола - это приватна особа???
Речь идет о морально-этических убеждениях. Здесь как бы noblesse oblige
хотя можешь не отвечать: очевидно что кацап
"Когда режим рухнет, а он рухнет, то в стране непременно появится и независимое ТВ. И оно начнёт, как ему и положено, показывать всё, что реально происходит в россии. А народ будет смотреть и возмущаться: «Глянь, до чего довели страну демократы. При путине такого не было»."
все сгнило в Датскомпованивает в королевстве, еще недавно какому-то хрену из территорий оккупантов титул дали - видимо тоже не за красивые глазки и преданную службу
А там есть много интересного о том, кто помогал Гитлеру вооружаться и как началась вторая мировая.
Ее развязали отнюдь не только два диктатора.