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Двоюродный брат британской королевы принц Кентский зарабатывает, продавая доступ к Путину, - The Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Двоюродный брат британской королевы принц Кентский зарабатывает, продавая доступ к Путину, - The Times

Двоюродный брат британской королевы принц Майкл Кентский, который занимает 47-е место в иерархии наследников британского престола, возможно, зарабатывает деньги за счет неформальных контактов с Кремлем.

Это утверждается в расследовании The Times и британской телекомпании Channel4, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Журналисты вышли на контакт с принцем, выдав себя за владельцев золотодобывающей компании из Южной Кореи. Они предложили Майклу Кентскому использовать свои связи и титулы для продвижения интересов компании. Принц, как утверждается в расследовании, запросил 200 тысяч долларов за выступление в поддержку компании, а один из его бизнес-партнеров лорд Ридинг во время переговоров пообещал "инвесторам", что принц Майкл сможет найти подход к окружению российского президента Владимира Путина с целью открыть доступ южнокорейской компании на российский рынок.

По словам лорда, принц Майкл имеет личный контакт с российским президентом. Он назвал Майкла Кентского "неофициальным послом Ее величества в России" и сказал, что отношения принца с Путиным не пострадали в результате роста напряженности между Лондоном и Москвой. "Мы бы не хотели, чтобы весь мир узнал, что он встречается с Путиным исключительно по соображениям бизнеса", - сказал также деловой партнер принца.

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Канцелярия Майкла Кентского в связи с расследованием заявила, что принц более 40 лет занимается бизнес-консалтингом, не получая никаких средств из госбюджета. "У принца Майкла нет никаких особых отношений с президентом Путиным", - сказано в сообщении, где указано, что в последний раз они встречались в 2003 году и с тех пор принц Майкл ни с ним, ни с его сотрудниками не контактировал. Заявления лорда Ридинга о том, что принц мог бы "продать" свои контакты с Путиным, фактически названы ложью. Сам лорд заявил, что ему не следовало обещать предполагаемым южнокорейским инвесторам того, что он не мог в реальности выполнить, и извинился.

В 2009 году Майкл Кентский получил в Кремле - из рук тогдашнего президента Дмитрия Медведева - российский орден Дружбы. Он также занимается благотворительной деятельностью в России, является почетным доктором Российской экономической академии и Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Известно, что он ездил в Россию - с разрешения британского МИД - и после отравления Скрипалей в 2018 году, после которого отношения Лондона и Москвы резко охладели.

Майкл Джордж Чарльз Франклин - внук короля Георга V, который был двоюродным братом российского императора Николая II. Он был назван в честь великого князя Михаила Александровича - младшего брата Николая II. Пресса неоднократно писала о нем как о "самом русском" члене британской королевской семьи.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+27
Так вот он какой, сутенёр х*йла
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09.05.2021 23:51
+15
Тю принц якийсь. Хіба вони не знають, що через брата Єрмака вирішується будь-яке питання?
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10.05.2021 00:10
+14
Кризис морали основная проблема человечества, повсюду двойные стандарты, на словах демократия, гуманизм и права человека, а на деле все мировые корпорации размещают производство в Китае и хотят получать сырьё из России, торговля с авторитарными режимами процветает, повсюду ложь и лицемерие и лишь немногие отчаянные говорят правду.
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10.05.2021 00:34
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Правила форума Совет форумчан
Так вот он какой, сутенёр х*йла
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09.05.2021 23:51 Ответить
королевских кровей Двоюрідний брат британської королеви принц Кентський заробляє, продаючи доступ до Путіна, - The Times - Цензор.НЕТ 9939
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10.05.2021 01:36 Ответить
тупиковая ветвь аорты
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10.05.2021 01:41 Ответить
А директор зоопарка продаёт билеты в цирк...
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09.05.2021 23:51 Ответить
зверененавистник.
!

А зверей надо любить

вот таких : The Animals - House of the Rising Sun 1964

а не таких : Звери / Zveri - Районы-кварталы
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10.05.2021 01:48 Ответить
Наивные людишки, к Медведчуку надо обращаться, он порешает с кумом
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09.05.2021 23:52 Ответить
российские бабки не пахнут, но российская вонь таки до Лондона дошла
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09.05.2021 23:53 Ответить
На российские бабки выкуплен почти весь Лондон.... остальная часть на Арабские))))
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10.05.2021 01:22 Ответить
Плітки місцевого значення.
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09.05.2021 23:54 Ответить
Плітка звичайна :

Двоюрідний брат британської королеви принц Кентський заробляє, продаючи доступ до Путіна, - The Times - Цензор.НЕТ 8065
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10.05.2021 01:50 Ответить
Густера.
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10.05.2021 08:17 Ответить
та миша кентский в доску свой чувак -
английский титул , путинский общак...
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09.05.2021 23:59 Ответить
Не ПРИНЦиповий
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10.05.2021 00:01 Ответить
И зачем только королева до сих пор держит на довольствии такого кузена - припутинца.
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10.05.2021 10:33 Ответить
Обычная практика на Западе. Сын Байдена признался что обеспечивал китайскому миллиардеру, за 10 миллионов в год, встречи с нужными людьми.
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10.05.2021 00:04 Ответить
New York Times опустилось до рівня жовтої преси
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10.05.2021 00:07 Ответить
Таймс британская газета.
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10.05.2021 00:10 Ответить
what's difference?
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10.05.2021 00:38 Ответить
The same as between Japan and Korea.
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10.05.2021 00:47 Ответить
Пусть снимет прокси.....Бот
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10.05.2021 01:23 Ответить
А я не дивуюся... Згадай ІІ Світову війну. Історію короля-"відреченця", Едуарда VІІІ... Він знюхався з Гітлером, схвалював бомбардування німцями міст Британії... А його дядько, що на похорон свого брата, Георга, приїхав з Німеччини у формі "вермахту"? Ще невідомо, чи не була катастрофа з літаком ще одного "братика" (здається, теж " герцога Кентського"), під час війни, підлаштована, щоб "сховать кінці в воду" про "шашні" королівської династії, з німцями... Війну виграв народ Великобританії, керований Черчіллем, а не "королівство Британія", кероване династією Віндзорів. Про Британію, вже друге століття, піклуються не королі, а прем"єр-міністри і парламент... А королівська династія - звичайні "куртизанки", що продають себе за гроші...
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10.05.2021 08:22 Ответить
вы были в Англии? видели сколько там негров, арабов и т.п.? Якщо б вони піклувалися за свою країну, такого бы не допустили. Хотя сейчас это общемировая мода, но хоть у кого-то должны быть мозги и инстинкт самосохранения?
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10.05.2021 15:30 Ответить
При чому тут негри, араби? Я веду мову про "трутнів" "королівської крові"...
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10.05.2021 16:28 Ответить
Тю принц якийсь. Хіба вони не знають, що через брата Єрмака вирішується будь-яке питання?
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10.05.2021 00:10 Ответить
Деньги не пахнут.
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10.05.2021 00:23 Ответить
Кризис морали основная проблема человечества, повсюду двойные стандарты, на словах демократия, гуманизм и права человека, а на деле все мировые корпорации размещают производство в Китае и хотят получать сырьё из России, торговля с авторитарными режимами процветает, повсюду ложь и лицемерие и лишь немногие отчаянные говорят правду.
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10.05.2021 00:34 Ответить
даже ты соврал - торговля не с авторитарными режимами, а с террористическими.
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10.05.2021 00:40 Ответить
Это абсолютно разные характеристики и легко могут сочетаться
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10.05.2021 09:02 Ответить
Конечно, у Гитлера живопись легко сочеталась с антисемитизмом.Он у тебя художник?
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10.05.2021 09:49 Ответить
меня больше убивает, что они потом нам с лицемерным видом рассказывают про нашу коррупцию.
А свои авгиевы конюшни почистить не хотят???
И еще убило, знакомый сдавал на гражданство франции. Был вопрос такой: поддерживаете ли вы политику государства о предоставлении макс. льгот и квот для негров?? Я спросил,и что ты ответил. Он мне: конечно да. Я говорю, ты сдурел?

А он мне - ответил бы нет - не дали бы гражданство.

Стесняюсь спросить, а почему льготы и квоты именно неграм с арабами, а не украинцам например? А он мне говорит: потому что для французов негры - это вы.
Если это не двойные стандарты, то что тогда они???
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10.05.2021 01:42 Ответить
Накидав до купи різного: до чого тут корупція в Україні, питання в анкеті на отримання французьского громадянства (яке ніхто не примушує отримувати), та вишуканий п.здеш приватної особи королівський кровей, що розводить на бабки своїми казочками корейських бізнесменів? Кум Путіна є публічним політиком в Україні, жінки держслужбовців і депутатів в москву розважатися їздять,а тут в Британії, яка не веде війну з Росією, журналісти розслідували, що якісь родич королеви, що не політик і не держслужбовець, просто пообіцяв зустріч, яку навряд чи зміг би організувати -і це викликало осудження,хоча могли би взагалі на це не реагувати.
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10.05.2021 08:33 Ответить
я отвечал на пост Roman Kovalyov вообще-то Двоюрідний брат британської королеви принц Кентський заробляє, продаючи доступ до Путіна, - The Times - Цензор.НЕТ 7884
Двоюродный брат британской королевы принц Майкл Кентский, который занимает 47-е место в иерархии наследников британского престола - это приватна особа???
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10.05.2021 15:33 Ответить
Так, приватна- це означає, що він не держслужбовець, не займається політичною діяльністю, не представник судової системи. Приватний "бізнес-консультант", який, так сталося, "знає certain people". Ну, а 47-й в черзі на трон-це як анекдот😂
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10.05.2021 18:56 Ответить
слушайте, с точки зрения закона, он приватний. Но с точки зрения принадлежности к корол. семье и смешного вам 47-го места - как бы не очень.
Речь идет о морально-этических убеждениях. Здесь как бы noblesse oblige
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10.05.2021 23:34 Ответить
какой национальности твой уйобок-знакомый? Двоюрідний брат британської королеви принц Кентський заробляє, продаючи доступ до Путіна, - The Times - Цензор.НЕТ 4335
хотя можешь не отвечать: очевидно что кацап Двоюрідний брат британської королеви принц Кентський заробляє, продаючи доступ до Путіна, - The Times - Цензор.НЕТ 6138
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10.05.2021 12:30 Ответить
Маск туристов на МКС отправляет, а Майкл с х*йлом сводит. Бизнес,_ ничего более...
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10.05.2021 00:49 Ответить
Хроника деградации

"Когда режим рухнет, а он рухнет, то в стране непременно появится и независимое ТВ. И оно начнёт, как ему и положено, показывать всё, что реально происходит в россии. А народ будет смотреть и возмущаться: «Глянь, до чего довели страну демократы. При путине такого не было»."
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10.05.2021 00:53 Ответить
100 %
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10.05.2021 08:33 Ответить
Деньги не пахнут!
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10.05.2021 00:56 Ответить
ого видимо все сгнило в Датском пованивает в королевстве, еще недавно какому-то хрену из территорий оккупантов титул дали - видимо тоже не за красивые глазки и преданную службу
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10.05.2021 01:23 Ответить
а ви все дєрьмак дєрьмак Двоюрідний брат британської королеви принц Кентський заробляє, продаючи доступ до Путіна, - The Times - Цензор.НЕТ 1049
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10.05.2021 01:41 Ответить
о який уравєнь! Двоюрідний брат британської королеви принц Кентський заробляє, продаючи доступ до Путіна, - The Times - Цензор.НЕТ 271
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10.05.2021 01:41 Ответить
А в чем проблема? Что противозаконно?
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10.05.2021 05:31 Ответить
ничего, кроме морально-нравственных ценностей Двоюрідний брат британської королеви принц Кентський заробляє, продаючи доступ до Путіна, - The Times - Цензор.НЕТ 7181
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10.05.2021 15:34 Ответить
Напоминаю, военные архивы Британии закрыты точно, как в парашке.
А там есть много интересного о том, кто помогал Гитлеру вооружаться и как началась вторая мировая.
Ее развязали отнюдь не только два диктатора.
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10.05.2021 05:45 Ответить
Может, ближе к нашим ..принцам..?
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10.05.2021 07:43 Ответить
На Западе лоббизм легальный бизнес.
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10.05.2021 08:30 Ответить
Чи й не новость? А чё бы принцу Кентскому не "кентоваться" с тем же Кремлём. Как говориться, было бы с кем, а "кентоваться" - фамилий обязывает. Вот если бы принц Кентский устроился биндюжником в Ливерпульском порту грузы кантовать - вот это был бы номер.
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10.05.2021 08:44 Ответить
А принц то не дурак - денюшки любик не хуже черни.
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10.05.2021 16:18 Ответить
 
 