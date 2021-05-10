Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Чтобы установить, может ли спирт привести к опьянению, всасываясь через неповрежденную кожу рук, провели специальное исследование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.
В ЦОЗ отметили, что сегодня использование спиртосодержащих антисептиков приобрело всемирную распространенность, поэтому именно этой теме решили посвятить отдельные исследования.
Чтобы установить, всасывается ли спирт через неповрежденную кожу рук, отобрали 12 добровольцев. Их разделили на три группы, каждая из которых втирала в кожу 95%, 85% и 55% растворы этилового спирта соответственно. Втирали очень интенсивно - 20 раз по 4 мл в течение 30 секунд с перерывом в минуту.
"По результатам исследования сенсации не случилось - измеренные после всех манипуляций концентрации этанола и уксусного альдегида в крови добровольцев едва повышались", - говорится в сообщении.
В другом похожем исследовании измеренные концентрации изопропилового спирта были в 270 раз ниже, чем токсическая концентрация этого спирта в крови.
"Таким образом, использование спиртовых растворов для обеззараживания кожи рук безопасно и привести к опьянению не может", - отметили специалисты.
Пожалуйста, подождите...
А если набрать полные ладошки и выпить, то и через руки, без всякой клизмы, может вставить.
В конце 80-х (в расцвет савецкай власти) некоторые вечером гуталин на хлеб намазывали, потом утром его ножом снимали и ели этот хлеб. Говорили, шо вставляет.
не вставляет дихлофос.
голова болит больше, а вставы и близко нет.
вставляет дихлофос.Нужен оригинал и три пшика на бокал.
не буду спорить,
из тебя такой же мущина, как из меня женсчина.
Хліб його вбирав. Рештки зішкрібали, а хліб їли і насолоджувались.
Те саме робили наріки на зоні. Тільки вже не пригадаю, що вони мастили.
Він спирт розводив водою в туалеті, і впорскував у пряму кишку. А товсті кишки, якраз, витягують з калових мас рідину, і вони виходять у твердому (відносно), вигляді. (Вибачаюсь за "натуралістичні деталі" - так лікар наш у "висновку написав, що прикладався до розслідування). От та "рідина" і всотувалася ними...
интересно что штат Вирджиния контролирует алкогольные закупки и хороший армянский коньяк из карабаха был в их одобренном списке
вкусно, попробуй
но ты же можешь ?
За соответствующий законопроект №2695 "О внесении в некоторые законодательные акты изменений об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" во втором чтении и в целом проголосовали 325 народных депутата.
Законопроект вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в Уголовный кодекс, а также законы "О дорожном движении" и "О национальной полиции".
Как сообщается на сайте МВД, предусматривается увеличение штрафов за ряд административных правонарушений:
За превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50км/ч - с 510 грн до 1700 грн.
За оставление места ДТП, с 255 грн до 3400 грн, а также предусмотрена возможность лишения права управлять авто на срок до 1 до 2 лет.
Предполагается, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения нарушитель должен заплатить штраф в размере 17 тыс. грн, а также он будет лишен права управлять транспортными средствами сроком на 1 год.
24.02.2021Закон направлено на підпис Президенту
24.02.2021Повернуто з підписом Голови Верховної Ради України
та что все эти 67 оборотов до лампочки так чтоб быстро нажраться
Бо ж ніхто ще не відмінив одну з властивостей шкіри - бар'єрну.
Шкіра людська - "двосторонній фільтр". Вона і віддає продукти розкладу, і всотує те, що ззовні. Про "шкірне дихання" чули? У китайців був спосіб страти - людину, голою, фіксували в нерухомості, і покривали тіло шаром воску. Віск нейтральний. Але не пропускав до тіла повітря... Людина повільно вмирала від внутрішньої інтоксикації...
Чому у наших водоймах стало мало жаб? А тритонів Ви часто зараз зустрічаєте? Бо у них дихання шкірне сильно розвинуте, а наші водойми, зараз, сильно засмічені хімічними відходами.... От і все...
До того ж, я писала про два фактори - площу шкіри та час експозиції. І дійсно, якщо шкіру позбавити можливості виділяти токсини, порушити ще одну її функцію - терморегуляцію, то людина помре.
Особливо я. А ви взялись мені доводити те, що я сама ж і написала.
- Растирались ?
- Нам растираться ни к чему" ("12 стульев": диалог Безенчука и Бендера)
Чтобы кони не двинуть.
Хтось на інше сподівався ? )))
Приятного аппетита!