РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12062 посетителя онлайн
Новости За рубежом
3 117 91
ЦОЗ (267) антисептик (22)

Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ

Чтобы установить, может ли спирт привести к опьянению, всасываясь через неповрежденную кожу рук, провели специальное исследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

В ЦОЗ отметили, что сегодня использование спиртосодержащих антисептиков приобрело всемирную распространенность, поэтому именно этой теме решили посвятить отдельные исследования.

Чтобы установить, всасывается ли спирт через неповрежденную кожу рук, отобрали 12 добровольцев. Их разделили на три группы, каждая из которых втирала в кожу 95%, 85% и 55% растворы этилового спирта соответственно. Втирали очень интенсивно - 20 раз по 4 мл в течение 30 секунд с перерывом в минуту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антимонопольный комитет обязал 7 производителей антисептиков прекратить использование на упаковке недостоверной информации

"По результатам исследования сенсации не случилось - измеренные после всех манипуляций концентрации этанола и уксусного альдегида в крови добровольцев едва повышались", - говорится в сообщении.

В другом похожем исследовании измеренные концентрации изопропилового спирта были в 270 раз ниже, чем токсическая концентрация этого спирта в крови.

"Таким образом, использование спиртовых растворов для обеззараживания кожи рук безопасно и привести к опьянению не может", - отметили специалисты.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Это что надо употреблять, чтобы подобное молоть языком? Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2108
показать весь комментарий
10.05.2021 00:44
+3
дихлофос вставлял лучше. два пшика на бокал пива.
показать весь комментарий
10.05.2021 01:26
+3
Так, але не дуже ж. Тому для трансдермального введення використовують димексид .Хоча з метанолом кращє не експерементувати, наприклад.
показать весь комментарий
10.05.2021 07:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А через клизму - может?
показать весь комментарий
10.05.2021 00:43 Ответить
Может.

А если набрать полные ладошки и выпить, то и через руки, без всякой клизмы, может вставить.

В конце 80-х (в расцвет савецкай власти) некоторые вечером гуталин на хлеб намазывали, потом утром его ножом снимали и ели этот хлеб. Говорили, шо вставляет.
показать весь комментарий
10.05.2021 01:21 Ответить
дихлофос вставлял лучше. два пшика на бокал пива.
показать весь комментарий
10.05.2021 01:26 Ответить
мужчина, зачем Вы трындите о том, в чём Вы полный профан ?

не вставляет дихлофос.

голова болит больше, а вставы и близко нет.
показать весь комментарий
10.05.2021 01:57 Ответить
женсчина, зачем вы трындите о технологиях, в которых не смыслите ?
вставляет дихлофос.Нужен оригинал и три пшика на бокал.
показать весь комментарий
10.05.2021 02:07 Ответить
женсчина, зачем вы ....

не буду спорить,

из тебя такой же мущина, как из меня женсчина.
показать весь комментарий
10.05.2021 02:13 Ответить
А судьи кто?
показать весь комментарий
10.05.2021 02:24 Ответить
Мужчина правду пише - я сам подібне бачив, коли у відрядженні, в Уральську, обідали в "Пєльмєнній" - два мужики пиво поряд пили. Я не зрозумів, а прапорщик, що був зі мною, "просвітив". А вже в Україні якось про це наркологу знайомому сказав. Він підтвердив...
показать весь комментарий
10.05.2021 06:08 Ответить
"Три фу-фу" називалося...
показать весь комментарий
10.05.2021 06:00 Ответить
Бо хліб вбирав якусь наркоту.
показать весь комментарий
10.05.2021 08:19 Ответить
был в командировке в Якутске. работали в психонервологическом диспанцере в отделении где лечат алкашей. На дверях висит объявление:"Больным зубную пасту и гуталин приносить запрещено. Можно зубной порошок." Мажут на хлеб соскребают и употребляют.
показать весь комментарий
10.05.2021 14:15 Ответить
В гуталіні тоді був спирт.
Хліб його вбирав. Рештки зішкрібали, а хліб їли і насолоджувались.
Те саме робили наріки на зоні. Тільки вже не пригадаю, що вони мастили.
показать весь комментарий
10.05.2021 15:13 Ответить
Може... У мене солдат з Мордовії був - мамка працювала на спиртзаводі, синочку присилала в посилках "грілки" зі спиртом. Довго зрозуміть не могли: на "розводі", зранку - тверезий, а в автопарку, через годину-півтори - "лика не в"яже"...! І слідкували, і вивідували - НІ! Лише за півроку до "дємбєля" нежданно, при ремонті дерев"яного туалета в автопарку виявили за перегородкою, на цвяшках, торби. А в них спирт, лійка, кухоль і спринцовка. Прослідкували. Є!!! Але саме паскудне, що через півроку нас у "верхньому" штабі "раком ставили" - мамашка в політвідділ скаргу накатала, що ми з її сина, в армії, алкоголіка зробили... Добре, що у мене матеріали розслідування службового, "завалялися" - насилу "викрутилися"...
Він спирт розводив водою в туалеті, і впорскував у пряму кишку. А товсті кишки, якраз, витягують з калових мас рідину, і вони виходять у твердому (відносно), вигляді. (Вибачаюсь за "натуралістичні деталі" - так лікар наш у "висновку написав, що прикладався до розслідування). От та "рідина" і всотувалася ними...
показать весь комментарий
10.05.2021 05:59 Ответить
Конечно.Основная часть процесса пищеварения происходит именно в кишечнике.Поэтому эффект будет даже сильней,чем обычным способом)Но перегар все равно будет Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1449
показать весь комментарий
10.05.2021 08:58 Ответить
Перегар - надёжная защита ваших лёгких от COVID-19, и не только... (Совершенно секретно)
показать весь комментарий
10.05.2021 10:14 Ответить
Треба би на стєпПанофі з ляжком перевірити!
показать весь комментарий
10.05.2021 12:27 Ответить
пора уже предпринимателям задуматься над изготовлением алко пластырей с градацией по градусам. Для слабаков градус ниже для профи 99,9
показать весь комментарий
10.05.2021 14:06 Ответить
Это что надо употреблять, чтобы подобное молоть языком? Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2108
показать весь комментарий
10.05.2021 00:44 Ответить
брынцаловку разлива 1998 года
показать весь комментарий
10.05.2021 00:48 Ответить
Я не втираю - я вдихаю, вбиваю вірус на місці злочину так сказати!
показать весь комментарий
10.05.2021 00:44 Ответить
Может. Я обеззаражил кожу антисептиком сегодня, в итоге психанул, вернулся, и купил чинзано с агдамом, сделал коктейль из них.
показать весь комментарий
10.05.2021 00:45 Ответить
Аґдам класне вино. 19 градусів!Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4642
показать весь комментарий
10.05.2021 00:49 Ответить
После хачей-пол)(уйловцев не осталось ни портвейна, ни одноименного города, к сожадению.
показать весь комментарий
10.05.2021 00:56 Ответить
все падлы разрушили с обоих сторон но у меня два ящика Шустова и ящик Арцах остались
интересно что штат Вирджиния контролирует алкогольные закупки и хороший армянский коньяк из карабаха был в их одобренном списке
показать весь комментарий
10.05.2021 06:01 Ответить
теперь будет хороший азербайджанский коньяк из Карабаха.
показать весь комментарий
10.05.2021 11:03 Ответить
Агдамов несколько.
показать весь комментарий
10.05.2021 11:50 Ответить
Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9616
показать весь комментарий
10.05.2021 01:01 Ответить
ах дам ах не дам
показать весь комментарий
10.05.2021 06:05 Ответить
Дольский. Рецепты коктейлей
показать весь комментарий
10.05.2021 09:24 Ответить
Такий експеримент міг провести хіба що санітар Степашка. Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4586
показать весь комментарий
10.05.2021 00:45 Ответить
У меня вопрос к учёным - если после посещения публичных мест ингалировать полость носа и носоглотки бурбоном 101 с помощью ингалятора, какова вероятность выживания вируса ковид-19?
показать весь комментарий
10.05.2021 00:47 Ответить
101 > 19, так шо все ок.
показать весь комментарий
10.05.2021 00:53 Ответить
многа букв, ниасилил.
показать весь комментарий
10.05.2021 01:03 Ответить
пей абсент - там 70 %
показать весь комментарий
10.05.2021 01:23 Ответить
я не пью, ингалирую.
показать весь комментарий
10.05.2021 01:24 Ответить
если у тебя есть ротовое отверстие, то ты можешь и пить ..

вкусно, попробуй
показать весь комментарий
10.05.2021 01:29 Ответить
нельзя, штраф 17 тыс гр.
показать весь комментарий
10.05.2021 01:46 Ответить
Это миф
показать весь комментарий
10.05.2021 01:53 Ответить
не бреши.
показать весь комментарий
10.05.2021 02:09 Ответить
брешут те, кто трындит про 17 тыщ, а ссылку на пункт закона сделать не могут.

но ты же можешь ?
показать весь комментарий
10.05.2021 02:12 Ответить
Верховная Рада усилила ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
За соответствующий законопроект №2695 "О внесении в некоторые законодательные акты изменений об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" во втором чтении и в целом проголосовали 325 народных депутата.
Законопроект вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в Уголовный кодекс, а также законы "О дорожном движении" и "О национальной полиции".
Как сообщается на сайте МВД, предусматривается увеличение штрафов за ряд административных правонарушений:
За превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50км/ч - с 510 грн до 1700 грн.
За оставление места ДТП, с 255 грн до 3400 грн, а также предусмотрена возможность лишения права управлять авто на срок до 1 до 2 лет.
Предполагается, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения нарушитель должен заплатить штраф в размере 17 тыс. грн, а также он будет лишен права управлять транспортными средствами сроком на 1 год.
показать весь комментарий
10.05.2021 02:14 Ответить
Для особо одарённых
показать весь комментарий
10.05.2021 02:19 Ответить
12.03.2021Повернуто з підписом від Президента
24.02.2021Закон направлено на підпис Президенту
24.02.2021Повернуто з підписом Голови Верховної Ради України
показать весь комментарий
10.05.2021 02:20 Ответить
так эти падлюки давно лишили абсент его магического свойства
та что все эти 67 оборотов до лампочки так чтоб быстро нажраться
показать весь комментарий
10.05.2021 06:09 Ответить
в эвропе практикуют полоскание полости рта перекисью водню ... ибо вирус сначала существует во рту и размножаеться потом в кровь .... но вопрос если вирус попадает в нос .... нос прополоскать не получится
показать весь комментарий
10.05.2021 01:07 Ответить
Мальчик, ты тупой? Написал же ясно, ингаляция полости носа.
показать весь комментарий
10.05.2021 01:14 Ответить
привести к опьянению, всасываясь через неповрежденную кожу рук Источник: https://censor.net/ru/n3264305
показать весь комментарий
10.05.2021 01:30 Ответить
.
показать весь комментарий
10.05.2021 01:48 Ответить
похоже ты уже употребил в полость носа ... малыш)
показать весь комментарий
10.05.2021 01:57 Ответить
размечтался, иди спать.
показать весь комментарий
10.05.2021 02:08 Ответить
А можно, чтоб тут новости такого плана шли под "закадровый смешок".. Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2001
показать весь комментарий
10.05.2021 01:03 Ответить
Интересно, какой идиот их надоумил на подобные "исследования"? И главное, сколько денег они потратили на них?
показать весь комментарий
10.05.2021 01:29 Ответить
ЛОЛ-водители, которые пытались так ОТМАЗАТЬСЯ, когда их ловила полиция.
Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 278
показать весь комментарий
10.05.2021 01:45 Ответить
не лол водители, которым полиция давала драгер щедро смоченными антисептиком руками, а потом качала деньги
показать весь комментарий
10.05.2021 11:01 Ответить
капець відмазці Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5670
показать весь комментарий
10.05.2021 01:47 Ответить
говорят шо после кодировки нельзя рану зеленкой намазать...это правда или нет?
показать весь комментарий
10.05.2021 01:57 Ответить
Через трємор?
показать весь комментарий
10.05.2021 07:09 Ответить
Скільки списали коштів,на таке дослідження?
показать весь комментарий
10.05.2021 01:59 Ответить
Спирт через шкіру всмоктується, і це правда. На цьму основується застосування більшості спиртових настойок для медичного зовнішнього застосування. Він служить "транспортом" для доставки активних речовин медпрепарату у підшкірний м"язовий простір. Саме тому рекомендується, при переохолодженні, протирання спиртом - периферійні кровоносні судини, під дією спирту, розширюються, посилюється кровообіг, тепла кров з глибини організму краще чиркулює, зігріває тканини і запобігає обмороженням...
показать весь комментарий
10.05.2021 06:17 Ответить
Так, але не дуже ж. Тому для трансдермального введення використовують димексид .Хоча з метанолом кращє не експерементувати, наприклад.
показать весь комментарий
10.05.2021 07:17 Ответить
Так я ж не про метиловий спирт пишу, а про етиловий...
показать весь комментарий
10.05.2021 07:49 Ответить
Димексид якраз є провідником.
Бо ж ніхто ще не відмінив одну з властивостей шкіри - бар'єрну.
показать весь комментарий
10.05.2021 08:25 Ответить
Ну, я не медик, тому з властивостями димексиду не знайомий. Може він і є хорошим замінником спирту. Знаю тільки, що в спирту розчиняються ті речовини, які по-іншому в організм, в розчинній формі, безпосередньо в кровоносну систему, що є "транспортною" для всього - кисню, поживних речовин, ліків, ввести не можна... Ну і димексид, начебто, не є "антисептиком"... А мова тут ведеться саме про антисептики"...
показать весь комментарий
10.05.2021 08:31 Ответить
Димексид застосовують у якості провідника ліків крізь шкіру. І то це буде більш місцева дія, а не системна. Якщо людину замочити в спирті, то з часом просочиться. Бо він пошкодить епідерміс.
показать весь комментарий
10.05.2021 08:39 Ответить
Верно, при наружном использовании димексида эта прелесть воняет даже изо рта. Приходилось лечиться посте укуса кота. Но это дикие дозы и не один день.
показать весь комментарий
10.05.2021 08:51 Ответить
Та ні. Є й такі, що відчувають невеликі кількості.
показать весь комментарий
10.05.2021 10:01 Ответить
Ксенія, коли я учився в училищі, в Сибіру, у нас випадок був - ішов п"яний працівник котельної, і впав у відкритий бетонний резервуар з мазутом. Не знаю, чому, але вибраться не зміг. Простояв по груди в мазуті, до ранку. Поклали в лікарню. Три дні, лікар наш казав, сцяв бензином, потім помер - нирки "згоріли". Подібні випадки мені розповідали в Одеській області, про працівників винзаводів.
Шкіра людська - "двосторонній фільтр". Вона і віддає продукти розкладу, і всотує те, що ззовні. Про "шкірне дихання" чули? У китайців був спосіб страти - людину, голою, фіксували в нерухомості, і покривали тіло шаром воску. Віск нейтральний. Але не пропускав до тіла повітря... Людина повільно вмирала від внутрішньої інтоксикації...
Чому у наших водоймах стало мало жаб? А тритонів Ви часто зараз зустрічаєте? Бо у них дихання шкірне сильно розвинуте, а наші водойми, зараз, сильно засмічені хімічними відходами.... От і все...
показать весь комментарий
10.05.2021 09:12 Ответить
І це доводить, що обробивши долоні можна вп'яніти ? Спирт швидше випарується, аніж вбереться.
До того ж, я писала про два фактори - площу шкіри та час експозиції. І дійсно, якщо шкіру позбавити можливості виділяти токсини, порушити ще одну її функцію - терморегуляцію, то людина помре.
показать весь комментарий
10.05.2021 09:23 Ответить
Де я написав, що, протерши долоні спиртом, можна сп"яніть? Я просто вказав на те, що шкіра людини має властивість вбирать в себе, з-зовні, різні речовини, включаючи і спирти. І що це використовується в медичних цілях... Уважно прочитайте, що я написав...
показать весь комментарий
10.05.2021 09:35 Ответить
Цього ніхто і не заперечував.
Особливо я. А ви взялись мені доводити те, що я сама ж і написала.
показать весь комментарий
10.05.2021 09:45 Ответить
То у Вас, на рівні підсвідомості, спрацьовує "тенденційність" поглядів, стосовно мене...
показать весь комментарий
10.05.2021 09:52 Ответить
Не розумію про що Ви. Навряд чи в мене існують якісь судження щодо Вас.
показать весь комментарий
10.05.2021 10:14 Ответить
Зрозуміло, що у місці аплікації концентрація огого, але далі нормально так розповсюджується
показать весь комментарий
10.05.2021 10:04 Ответить
Щоб реально вп'яніти , треба певний час обробляти великі площі шкіри. Я так думаю.
показать весь комментарий
10.05.2021 08:41 Ответить
Спирт почти полностью всасывается в ЖЕЛУДКЕ и тонкой кишке. Принимай хоть ванну. Только от паров укатишься
показать весь комментарий
10.05.2021 08:52 Ответить
Так я ж не проти... Але як ти, наприклад, донесеш протибактеріальні активні речовини календули чи коров"яку (дивини), до м"яких тканин, всередині яких розвинувся фурункул? Салатик з пелюсток зробиш? Чаєм поїть будеш? Чи, може, зробиш простіше - накладеш пов"язку з ватою, просоченою спиртовою настойкою їх квітів?... Я це практикую, в польових умовах, вже років сорок, бо в лісі, полі, на болоті амбулаторії нема... І ефект цього мені відомий...
показать весь комментарий
10.05.2021 09:22 Ответить
Використання спиртових антисептиків для знезараження шкіри призвести до сп'яніння не може, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 3289 Там, що є специфічні утворення для поглинання спирту?
показать весь комментарий
10.05.2021 10:07 Ответить
То вбирається чи ні ?
показать весь комментарий
10.05.2021 10:19 Ответить
Зрозуміло. Як й будь де. Питання лише у здатності тканини до "всмоктування". В шкіри (я ви слушно зауважили) ця здатність "не дуже".
показать весь комментарий
10.05.2021 14:44 Ответить
"- Два дня лежал, спиртом лечился.
- Растирались ?
- Нам растираться ни к чему" ("12 стульев": диалог Безенчука и Бендера)
показать весь комментарий
10.05.2021 07:13 Ответить
При проведении таких исследований главное - не перепутать метанол с этанолом.
Чтобы кони не двинуть.
показать весь комментарий
10.05.2021 07:15 Ответить
Звісно ж не може.
Хтось на інше сподівався ? )))
показать весь комментарий
10.05.2021 08:24 Ответить
Мне 58, я биолог, так что кое-что понимаю во всасывании и т.п. Авторы постов в школе не учились в, основном. Так вот - если принять перорально (рот) стакан антисептика на спирту - бухло. Так что нечего говорить. Через кожу усваивается мизер неловленный, так что это для разводки тёток с кремами. Да и с шампунями. Гуталин на спирту, клейковина хлеба всасывала спирт. Не знаю степень эффекта, но этот процесс лицезрел сам. Да, ещё в г. Шостка употребляли клей БФ-6 (было его много) - он на спирту, сам видел и процесс и пьющих. Банка с клеем не доверху, немного поды, палка (электрод) - наматывается клейкая масса - остаток в рот. Жуть. Да... зубная паста Поморин шла тоже. Не говоря уж о галантерее - это деликатес был. Через прямую кишку даже кормят товарищей с проблемами (кома и т.п.). Так что... учитесь, неучи.
показать весь комментарий
10.05.2021 08:48 Ответить
...если весь мир предписывает использование спиртовых антисептиков для обеззараживания от возможных вирусов и бактерий,тогда почему не прокапать определенную дозу спирта в кровь человека , для оббезараживания организма от вирусов? Використання спиртових антисептиків для знезараження шкіри призвести до сп'яніння не може, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2853
показать весь комментарий
10.05.2021 09:22 Ответить
Бо тоді прийдеться викачати кров і замінити її спиртом .
показать весь комментарий
10.05.2021 09:28 Ответить
зовсім ні , якщо хворому прокапують капанки з ліками ,то кров не викачують . Використання спиртових антисептиків для знезараження шкіри призвести до сп'яніння не може, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 8904
показать весь комментарий
10.05.2021 15:12 Ответить
А розведений спирт на віруси не подіє Використання спиртових антисептиків для знезараження шкіри призвести до сп'яніння не може, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9262
показать весь комментарий
10.05.2021 15:23 Ответить
вот именно....
показать весь комментарий
10.05.2021 18:42 Ответить
ПАредлагаю взглянуть на проблему под другим углом - как нажраться в усмерть с помощью 50 мл водки? Ответ - пить напёрстками.
Приятного аппетита!
показать весь комментарий
10.05.2021 10:13 Ответить
Хорошо, а если гаишник перед тем как дать водителю драгер использует спиртовый антисептик? Собственно, этот вопрос всех волнует, как у абсолютно трезвых водителей может появиться положительное значение на драгере? Считаю, что до окончания пандемии коронавируса использование драгеров, украинскими гаишниками, ввиду использования спиртовых антисептиков для обработки рук - абсолютно не законно.
показать весь комментарий
10.05.2021 10:54 Ответить
 
 