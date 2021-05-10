Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ

Чтобы установить, может ли спирт привести к опьянению, всасываясь через неповрежденную кожу рук, провели специальное исследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

В ЦОЗ отметили, что сегодня использование спиртосодержащих антисептиков приобрело всемирную распространенность, поэтому именно этой теме решили посвятить отдельные исследования.

Чтобы установить, всасывается ли спирт через неповрежденную кожу рук, отобрали 12 добровольцев. Их разделили на три группы, каждая из которых втирала в кожу 95%, 85% и 55% растворы этилового спирта соответственно. Втирали очень интенсивно - 20 раз по 4 мл в течение 30 секунд с перерывом в минуту.

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"По результатам исследования сенсации не случилось - измеренные после всех манипуляций концентрации этанола и уксусного альдегида в крови добровольцев едва повышались", - говорится в сообщении.

В другом похожем исследовании измеренные концентрации изопропилового спирта были в 270 раз ниже, чем токсическая концентрация этого спирта в крови.

"Таким образом, использование спиртовых растворов для обеззараживания кожи рук безопасно и привести к опьянению не может", - отметили специалисты.