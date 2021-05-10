Глава Госкосмоса Тафтай о космической программе Украины на пять лет: Запуск семи спутников, создание космодрома

Для реализации космической программы требуется 15 млрд гривен на пять лет, то есть около 3 миллиардов ежегодно.

Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, ключевые цели программы:

- Вступление в Европейское космическое агентство.

- Создание украинского космодрома.

- Создание спутниковой группировки семи украинских спутников.

- Выход на орбиту спутника Січ-2-30. Запуск состоится с пусковой площадки SpaceX.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина планирует участвовать в программах по освоению Луны и изучению Марса, - глава космического агентства Тафтай

На данный момент спутник уже собран и проходит испытания и проверки. Это один из совместных проектов с Европейским космическим агентством, он будет включен в европейской программы по обмену спутниковыми данными.

Спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование, то есть это фотографирование поверхности Земли из космоса.

Цели спутников: оборона, экономическая безопасность, раннее выявление катастроф (пожаров, наводнений), прогнозирование урожаев.

В интервью также указывается, что спутники ориентированы на реализацию задач центральных органов исполнительной власти.

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"Можно предупредить несанкционированное использование лесных массивов, вырубку лесов, использования водных ресурсов, пожара, ведь благодаря спутникам информацию можно получить быстрее, когда проблема только начинается", - отмечает глава государственного космического агентства.

Программа требует 15 млрд гривен на пять лет, то есть около 3 миллиардов ежегодно.

Издание отмечает, что предыдущая пятилетняя программа закончилась в конце 2017 года. С 2018 года космическое агентство и вся отрасль живут без программы.