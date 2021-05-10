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Глава Госкосмоса Тафтай о космической программе Украины на пять лет: Запуск семи спутников, создание космодрома

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии

Глава Госкосмоса Тафтай о космической программе Украины на пять лет: Запуск семи спутников, создание космодрома

Для реализации космической программы требуется 15 млрд гривен на пять лет, то есть около 3 миллиардов ежегодно.

Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, ключевые цели программы:

- Вступление в Европейское космическое агентство.

- Создание украинского космодрома.

- Создание спутниковой группировки семи украинских спутников.

- Выход на орбиту спутника Січ-2-30. Запуск состоится с пусковой площадки SpaceX.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина планирует участвовать в программах по освоению Луны и изучению Марса, - глава космического агентства Тафтай

На данный момент спутник уже собран и проходит испытания и проверки. Это один из совместных проектов с Европейским космическим агентством, он будет включен в европейской программы по обмену спутниковыми данными.

Спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование, то есть это фотографирование поверхности Земли из космоса.

Цели спутников: оборона, экономическая безопасность, раннее выявление катастроф (пожаров, наводнений), прогнозирование урожаев.

В интервью также указывается, что спутники ориентированы на реализацию задач центральных органов исполнительной власти.

Также читайте: Запуск спутника "Сич" обойдется Украине в $1,9 млн, - Госкосмос

"Можно предупредить несанкционированное использование лесных массивов, вырубку лесов, использования водных ресурсов, пожара, ведь благодаря спутникам информацию можно получить быстрее, когда проблема только начинается", - отмечает глава государственного космического агентства.

Программа требует 15 млрд гривен на пять лет, то есть около 3 миллиардов ежегодно.

Издание отмечает, что предыдущая пятилетняя программа закончилась в конце 2017 года. С 2018 года космическое агентство и вся отрасль живут без программы.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+26
Глава Госкосмоса Тафтай о космической программе Украины на пять лет: Запуск семи спутников, создание космодрома - Цензор.НЕТ 2091
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10.05.2021 02:01
+16
В Европе свой космодром есть только у Франции. В "космическом центре" Великобритании работают всего 50 человек (единственный запуск спутника произведён в 1971 году с космодрома в Австралии(ц)). Зачем небогатой Украине этот бессмысленный распил?
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10.05.2021 02:31
+14
А почему бы этому Тафтаю сразу не попросить денег на освоение Плутона?
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10.05.2021 02:12
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Страница 2 из 2
Нужно срочно начать разработку сверхсветового нейтронного двигателя.
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10.05.2021 10:08 Ответить
Туфтай кончно идиот, но не совсем. Он пытается развести Зелю масштабами своего бреда в рассчёте на преклонение советского человека перед величием Гагарина верхом на Белке со Стрелкой!
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10.05.2021 10:17 Ответить
Нынче вся страна живет без программы......Живем по сценарию 95 квартала. А программа нужна и космодром нужен. Где же ракеты испытывать? Это самый главный полигон.
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10.05.2021 10:23 Ответить
Космодром совершенно необходим. Вдруг марсиане прилетят, или с Альфа-Центавры.
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10.05.2021 10:31 Ответить
Однако, энта Туфтуй кушает одинаковый колумбийский сахарок с Зебилом.
Эка его плющит.
Особенно улыбнул космодром. Тут, видать, правильных грибочков добавили))) Глава Держкосмосу Тафтай про космічну програму України на п'ять років: Запуск семи супутників, створення космодрому - Цензор.НЕТ 9370
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10.05.2021 12:04 Ответить
А чем улыбнул космодром-то? Ничего особенного там нет. Зениты с плавучей платформы запускали. Все можно сделать если деньги не тырить как во времена Пети и до него.
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10.05.2021 15:06 Ответить
Улыбнул стоимостью.
Платформа в районе экватора+суда обеспечения=неподъемная для страны стоимость.
А что Петя, что Зебил - тырят одинаково.
Пора убирать хитрожопых из власти...
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10.05.2021 17:13 Ответить
От чому в біднішого Пакистану вистачає грошей на космодром Тілла, на ядерний центр в Пенджабі, на флот з 20 фрегатів, на 1,5 млн армію - в України на утриманяя півсотні олігархів, з їх 10 тисячами офшорів та сотні тисяч чинуш нероб.
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10.05.2021 12:22 Ответить
Вы перепутали времена - Пакистан был бідніший лет 40 назад. А сейчас все поменялось с точностью до наоборот.
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10.05.2021 16:10 Ответить
Вы хотите строить космодром???........хмм .....и есть техническое задание? Есть обоснование условий для него? Есть проект? И есть методика обоснования выбора с места с учетом падения обломков??? И есть по жпс рекомендуемое место постройки???......кхе, кхе....это где?.....в Беларусии? Под Гомелем?....чтобы обломки падали в Черное море, не долетая до Турции?.....уточните, плиз.
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10.05.2021 15:24 Ответить
В Украине строить космодром точно не вариант. Надо брать в аренду более подходящее место или строить совместно с кем то.

Строить космодром надо под какую то программу запусков. Чего - запусков? Последняя ракета какую производила Украина - Зенит для морского старта. Но её делали в кооперации с РФ. Теперь надо её импортозамещать. Или делать новую ракету совместно с кем то.

Чтоб тратить деньги на создание ракеты, надо иметь уверенность что на ней будут что то запускать. Сейчас это значит - уверенно конкурировать с Илоном Маском.

Вы это серьёзно?! Глава Держкосмосу Тафтай про космічну програму України на п'ять років: Запуск семи супутників, створення космодрому - Цензор.НЕТ 2347
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10.05.2021 22:40 Ответить
подождите ещё же гиперлуп не построен и ф-35 не купили. а вы космодром собираетесь построить. определитесь уже наконец куда бежать и что в уши людям лить.
пс. представьте за каких идиотов народ Украины держать если такую чушь несут.
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10.05.2021 15:41 Ответить
Единственная достойная цель для нашего убогого госкосмоса это запустить на орбиту неЛоха, причем безвозвратно.
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10.05.2021 16:07 Ответить
Во цікава,разве вырубку лесов видно только со спутника.Классная отговорка про вырубку.А мы сейчас без спутника не видим.
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10.05.2021 19:05 Ответить
"Нью-васюки"(с)
"Боливар не выдержит двоих"(с):
деньги безвозвратно поглотило "велике будівництво" )
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10.05.2021 22:22 Ответить
Новый вариант бесконечного распила государственных денег...
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10.05.2021 22:39 Ответить
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