Глава Госкосмоса Тафтай о космической программе Украины на пять лет: Запуск семи спутников, создание космодрома
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии
Для реализации космической программы требуется 15 млрд гривен на пять лет, то есть около 3 миллиардов ежегодно.
Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По его словам, ключевые цели программы:
- Вступление в Европейское космическое агентство.
- Создание украинского космодрома.
- Создание спутниковой группировки семи украинских спутников.
- Выход на орбиту спутника Січ-2-30. Запуск состоится с пусковой площадки SpaceX.
На данный момент спутник уже собран и проходит испытания и проверки. Это один из совместных проектов с Европейским космическим агентством, он будет включен в европейской программы по обмену спутниковыми данными.
Спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование, то есть это фотографирование поверхности Земли из космоса.
Цели спутников: оборона, экономическая безопасность, раннее выявление катастроф (пожаров, наводнений), прогнозирование урожаев.
В интервью также указывается, что спутники ориентированы на реализацию задач центральных органов исполнительной власти.
"Можно предупредить несанкционированное использование лесных массивов, вырубку лесов, использования водных ресурсов, пожара, ведь благодаря спутникам информацию можно получить быстрее, когда проблема только начинается", - отмечает глава государственного космического агентства.
Программа требует 15 млрд гривен на пять лет, то есть около 3 миллиардов ежегодно.
Издание отмечает, что предыдущая пятилетняя программа закончилась в конце 2017 года. С 2018 года космическое агентство и вся отрасль живут без программы.
Пожалуйста, подождите...
Эка его плющит.
Особенно улыбнул космодром. Тут, видать, правильных грибочков добавили)))
Платформа в районе экватора+суда обеспечения=неподъемная для страны стоимость.
А что Петя, что Зебил - тырят одинаково.
Пора убирать хитрожопых из власти...
Строить космодром надо под какую то программу запусков. Чего - запусков? Последняя ракета какую производила Украина - Зенит для морского старта. Но её делали в кооперации с РФ. Теперь надо её импортозамещать. Или делать новую ракету совместно с кем то.
Чтоб тратить деньги на создание ракеты, надо иметь уверенность что на ней будут что то запускать. Сейчас это значит - уверенно конкурировать с Илоном Маском.
Вы это серьёзно?!
пс. представьте за каких идиотов народ Украины держать если такую чушь несут.
"Боливар не выдержит двоих"(с):
деньги безвозвратно поглотило "велике будівництво" )