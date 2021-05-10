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Наемники РФ два раза обстреляли позиции ВСУ, под Троицким применили 120-мм минометы, украинские воины не пострадали, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ два раза обстреляли позиции ВСУ, под Троицким применили 120-мм минометы, украинские воины не пострадали, - штаб ООС

Наемники российско-террористических войск из стрелецкого вооружения совершили один обстрел вблизи Авдеевки в течение прошлых суток и также еще один обстрел с начала текущих суток вблизи н.п. Троицкое из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра. Украинские военнослужащие не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил

Кроме того, Украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны российских наемников во время плановых полетов БПЛА Миссии над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, где произошло глушения GPS сигнала вблизи н.п. Верхнешироковское, Черненко, Степановка, Новогнатовка, Старогнатовка, Светлый луч.

У н.п. Железное и Калиновое наблюдатели Миссии из-за результате глушения сигнала не смогли поднять в воздух БПЛА.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+9
Наемники РФ два раза обстреляли позиции ВСУ, под Троицким применили 120-мм минометы, украинские воины не пострадали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3419
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10.05.2021 08:16
+5
Витірани...
Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5313
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10.05.2021 08:52
+4
Судячи з пози це скоріше висірани
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10.05.2021 09:27
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Наемники РФ два раза обстреляли позиции ВСУ, под Троицким применили 120-мм минометы, украинские воины не пострадали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3419
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10.05.2021 08:16 Ответить
Витірани...
Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5313
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10.05.2021 08:52 Ответить
Судячи з пози це скоріше висірани
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10.05.2021 09:27 Ответить
Новоотсоссию Путлер построил от Харькова до Одессы... Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5556мешает тебе...?
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10.05.2021 09:29 Ответить
Сралин своим Указом летом 1945 года засекретил паБЕДУ над Гитлером до 1970 года,настоящий пабедитель Гитлера Брежнев продлил Секрет ФИРМЫ до 1995 года почепив себе медалей и цацок за Малую Землю,Путлер продлил паБЕДУ над Гитлером до 2040 года.... Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2633Уникальные бараны.... Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6068
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10.05.2021 09:27 Ответить
Следующий сцарь московии продлит ещё до года эдак 2195
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10.05.2021 09:29 Ответить
даже пакт молотова-рибентропа эти красножопые твари держали под грифом совсекретно --- расстрел польских офицеров тоже секретно . правда хотели на немцев списать . сколько их было 25 или 35000 тысяч кто скажет правду --- прибалтику всю гитлер отдал сталину -- буковину и половину польши ---- этот урод знал что через год нападет . пусть дружок немножко потешится --- а потом аж до волги прокатился --- НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ --- ***** ЗАБРАЛ КРЫМ --- ***** ОТТЯПАЛ КУСОК ДОНБАСА --- ***** И ЕГО ****** ГУНДЯЕВ РОЗДАЮТ ПАСПОРТА РФ И ВЯКАЮТ ПРО УТЫСКИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ И ПРО УТЫСКИ *****ВОГУНДЯЕВСКОЙ ЦЕРКВИ ---рабинович в РАДЕ воет ..вставай страна огромная.. а медведчук видит себя ********** гауляйтером УКРАИНЫ ---- только ПОРОШЕНКО мог в 14--15 годах сохранить нашу независимость ---- ЛЮДИ ДУМАЙТЕ ЗА КОГО ГОЛОСУЕТЕ если не хотите посылать своих детей воевать в афган . сирию. чечню. вьетнам . анголу . эфиопию . приднестровье . грузию и тд и тп ---- мы платим КРОВЬЮ наших солдат и офицеров за нашу НЕЗАВИСИМОСТЬ от ***** кремлевского ---НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ЭТОМ........
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10.05.2021 16:58 Ответить
Пару дней назад автор Ледокола Виктор Суворов и Алексей Собченко беседовали в Ютьюбе про войну просранную...,самое интересное то,что в Вяличайшем танковом сражении под Прохоровкой подбит был один танк Вермахта...,немцы снимали на аэрофотосьемку этот эпизод из нескольких самолетов... Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3651Позорище...на поле три сотни советских разбитых в хлам танков...
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10.05.2021 09:34 Ответить
А шо там джавелины? Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2781
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10.05.2021 11:19 Ответить
 
 