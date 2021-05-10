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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 119 человек, зафиксировано 2 817 новых случая инфицирования, выздоровел 9002 человека, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за минувшие сутки, 9 мая, зарегистрировали 2 817 случаев заражения коронавирусом, летальных случаев - 119; выздоровели - 9002 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 119 человек, зафиксировано 2 817 новых случая инфицирования, выздоровел 9002 человека, - Минздрав 01

За 9 мая было осуществлено 21 883 тестирований (в частности методом ПЦР-13 158, методом ИФА-2 250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6 475).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19 одобренными ЕС препаратами, могут свободно посещать Кипр

Автор: Вадим Куц
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 119 человек, зафиксировано 2 817 новых случая инфицирования, выздоровел 9002 человека, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5060
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10.05.2021 08:27 Ответить
Наша Епідемія впевнено тримається за рівень тестувань, а за кілька останніх днів навіть покращила показники числа позитивних результатів з менш, як 10% до 12,8%, хоча наслідки паско-шашличних святкувань ще тільки починають даватися взнаки. Разом з послабленням нашого і без того жорстко необов'язкового карантину це відкриває перед нею нові можливості...
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10.05.2021 09:56 Ответить
УВАГА!
ФСБ-ШНА ПРОПАГАНДА( в Україні і у світі ) шкідливості вакцинації триває!
https://gloria.tv/Memento-mori
зокрема тому,що Бразильські вчені довели небезпечність саме "Спутніка 5"
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10.05.2021 10:03 Ответить
"Мы не допустим, чтобы миллионы бразильцев использовали препарат, эффективность, качество и безопасность которого не получили подтверждения", - подчеркнул в этой связи глава регулятора Антонио Барра.
По его словам, во всех контрольных партиях вакцины "Спутник V", проверенных Anvisa, были выявлены размножившиеся частицы аденовируса. "Это значит, что аденовирус, который должен был быть использован только для того, чтобы донести генетический материал коронавируса до клеток, способен размножаться (в организме человека. - Ред.) Это серьезное отклонение (от заявленных стандартов. - Ред.)", - указал генеральный менеджер Anvisa по лекарствам и биологическим продуктам Густаво Мендес.
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10.05.2021 10:08 Ответить
вот когда в течении 5 лет умрут миллионы, тогда будешь про пропаганду гавкать в пустом городе.
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10.05.2021 13:17 Ответить
навіть так... В Україні за добу від COVID-19 померли 119 осіб, зафіксовано 2817 нових випадків інфікування, видужали 9002 особи, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4623?
ось що таке сурова косяпен пропаганда(з залякуванням) В Україні за добу від COVID-19 померли 119 осіб, зафіксовано 2817 нових випадків інфікування, видужали 9002 особи, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5035
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10.05.2021 14:17 Ответить
 
 