В Украине за сутки от COVID-19 умерли 119 человек, зафиксировано 2 817 новых случая инфицирования, выздоровел 9002 человека, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине за минувшие сутки, 9 мая, зарегистрировали 2 817 случаев заражения коронавирусом, летальных случаев - 119; выздоровели - 9002 человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.
За 9 мая было осуществлено 21 883 тестирований (в частности методом ПЦР-13 158, методом ИФА-2 250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6 475).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.
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зокрема тому,що Бразильські вчені довели небезпечність саме "Спутніка 5"
По его словам, во всех контрольных партиях вакцины "Спутник V", проверенных Anvisa, были выявлены размножившиеся частицы аденовируса. "Это значит, что аденовирус, который должен был быть использован только для того, чтобы донести генетический материал коронавируса до клеток, способен размножаться (в организме человека. - Ред.) Это серьезное отклонение (от заявленных стандартов. - Ред.)", - указал генеральный менеджер Anvisa по лекарствам и биологическим продуктам Густаво Мендес.
ось що таке сурова косяпен пропаганда(з залякуванням)