За сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 1 004 человека, в одиннадцати областях не сделали ни одной прививки, - Степанов

За минувшие сутки, 9 мая, в Украине сделали 1 004 прививка от коронавируса. Прививки не делали в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях. В то же время, больше всего - 470 прививок - сделали во Львовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 101 случай / 0 прививок;

Винницкая область - 38 случаев / 0 прививок;

Волынская область - 95 случаев / 19 прививок;

Днепропетровская область - 449 случаев / 0 прививок;

Донецкая область - 243 случая / 61 прививки;

Житомирская область - 132 случая / 0 прививок;

Закарпатская - 32 случая / 10 прививок;

Запорожская область - 74 случая / 15 прививок;

Ивано-Франковская область - 50 случаев / 50 прививок;

Киевская область - 184 случая / 23 прививки;

Кировоградская область - 72 случая / 0 прививок;

Луганская область - 31 случай / 0 прививок;

Львовская область - 217 случаев / 470 прививок;

Николаевская область - 156 случаев / 79 прививок;

Одесская область - 83 случая / 0 прививок;

Полтавская область - 130 случаев / 21 прививки;

Ривненская область - 67 случаев / 56 прививок;

Сумская область - 54 случая / 20 прививок;

Тернопольская область - 108 случаев / 90 прививок;

Харьковская область - 175 случаев / 0 прививок;

Херсонская область - 90 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область - 15 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 126 случаев / 0 прививки;

Черновицкая область - 58 случаев / 90 прививок;

Черниговская область - 37 случаев / 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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