За сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 1 004 человека, в одиннадцати областях не сделали ни одной прививки, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За минувшие сутки, 9 мая, в Украине сделали 1 004 прививка от коронавируса. Прививки не делали в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях. В то же время, больше всего - 470 прививок - сделали во Львовской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев - 101 случай / 0 прививок;
Винницкая область - 38 случаев / 0 прививок;
Волынская область - 95 случаев / 19 прививок;
Днепропетровская область - 449 случаев / 0 прививок;
Донецкая область - 243 случая / 61 прививки;
Житомирская область - 132 случая / 0 прививок;
Закарпатская - 32 случая / 10 прививок;
Запорожская область - 74 случая / 15 прививок;
Ивано-Франковская область - 50 случаев / 50 прививок;
Киевская область - 184 случая / 23 прививки;
Кировоградская область - 72 случая / 0 прививок;
Луганская область - 31 случай / 0 прививок;
Львовская область - 217 случаев / 470 прививок;
Николаевская область - 156 случаев / 79 прививок;
Одесская область - 83 случая / 0 прививок;
Полтавская область - 130 случаев / 21 прививки;
Ривненская область - 67 случаев / 56 прививок;
Сумская область - 54 случая / 20 прививок;
Тернопольская область - 108 случаев / 90 прививок;
Харьковская область - 175 случаев / 0 прививок;
Херсонская область - 90 случаев / 0 прививок;
Хмельницкая область - 15 случаев / 0 прививок;
Черкасская область - 126 случаев / 0 прививки;
Черновицкая область - 58 случаев / 90 прививок;
Черниговская область - 37 случаев / 0 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Колет людям говно и в ус не дует.
Выпердку полностью насрать на людей
Без образ.
Буває таке у всіх.
опозданийвыходных"
(с) В.С.Высоцкий
Це що єдина область в Україні де прививають бо там працює медицина?
В первой - на вакцинацию записано 600 тысяч.
Во второй - за сутки вакцинировали 1000 всего.
Как понимать? И кого понимать?