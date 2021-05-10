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За сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 1 004 человека, в одиннадцати областях не сделали ни одной прививки, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 1 004 человека, в одиннадцати областях не сделали ни одной прививки, - Степанов

За минувшие сутки, 9 мая, в Украине сделали 1 004 прививка от коронавируса. Прививки не делали в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях. В то же время, больше всего - 470 прививок - сделали во Львовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 101 случай / 0 прививок;
Винницкая область - 38 случаев / 0 прививок;
Волынская область - 95 случаев / 19 прививок;
Днепропетровская область - 449 случаев / 0 прививок;
Донецкая область - 243 случая / 61 прививки;
Житомирская область - 132 случая / 0 прививок;
Закарпатская - 32 случая / 10 прививок;
Запорожская область - 74 случая / 15 прививок;
Ивано-Франковская область - 50 случаев / 50 прививок;
Киевская область - 184 случая / 23 прививки;
Кировоградская область - 72 случая / 0 прививок;
Луганская область - 31 случай / 0 прививок;
Львовская область - 217 случаев / 470 прививок;
Николаевская область - 156 случаев / 79 прививок;
Одесская область - 83 случая / 0 прививок;
Полтавская область - 130 случаев / 21 прививки;
Ривненская область - 67 случаев / 56 прививок;
Сумская область - 54 случая / 20 прививок;
Тернопольская область - 108 случаев / 90 прививок;
Харьковская область - 175 случаев / 0 прививок;
Херсонская область - 90 случаев / 0 прививок;
Хмельницкая область - 15 случаев / 0 прививок;
Черкасская область - 126 случаев / 0 прививки;
Черновицкая область - 58 случаев / 90 прививок;
Черниговская область - 37 случаев / 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше вакцину от COVID-19 получили уже 10 млн человек, 3,5 млн поляков получили уже вторую дозу

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+1
За добу в Україні зробили 1004 щеплення проти коронавірусу, в одинадцяти областях не зробили жодного щеплення, - Степанов - Цензор.НЕТ 4803
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10.05.2021 09:27
+1
А яка з них схвалена повністю, а не для екстреного використання?
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10.05.2021 09:48
+1
надо быть идиотом чтоб это и подобное в себя колоть
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10.05.2021 09:51
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И ни слова от твари, ЧТО это за "прививки".
Колет людям говно и в ус не дует.
Выпердку полностью насрать на людей
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10.05.2021 09:14 Ответить
Главное что не спутником в, а в прочем, а какая разница?
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10.05.2021 09:17 Ответить
А яка з них схвалена повністю, а не для екстреного використання?
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10.05.2021 09:48 Ответить
Джамшут заголовок писав - сделаль одна прививка За сутки в Украине сделали 1 004 прививка от коронавируса, в одиннадцати областях не сделали ни одной прививки, - Степанов - Цензор.НЕТ 1798
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10.05.2021 09:15 Ответить
Вибачаюсь )
Без образ.
Буває таке у всіх.
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10.05.2021 09:16 Ответить
Еще 80000 дней и все получат по 2 прививки.
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10.05.2021 09:21 Ответить
На скільки десятків років розрахована ця вакцінація?!
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10.05.2021 09:23 Ответить
Зеленський на два терміни планує розтягнути. Решта світу за 1 рік планує.
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10.05.2021 09:30 Ответить
Чета тыщы не выходит...
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10.05.2021 09:24 Ответить
Pfizer где степашка?
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10.05.2021 09:25 Ответить
За добу в Україні зробили 1004 щеплення проти коронавірусу, в одинадцяти областях не зробили жодного щеплення, - Степанов - Цензор.НЕТ 4803
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10.05.2021 09:27 Ответить
Спутнік ?
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10.05.2021 10:40 Ответить
В Одессе пункты прививочные закрыты на выходные.
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10.05.2021 09:32 Ответить
"в гости к Богу не бывает опозданий выходных"
(с) В.С.Высоцкий
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10.05.2021 10:13 Ответить
Этож надо!так много!
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10.05.2021 09:36 Ответить
надо быть идиотом чтоб это и подобное в себя колоть
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10.05.2021 09:51 Ответить
За добу в Україні зробили 1004 щеплення проти коронавірусу, в одинадцяти областях не зробили жодного щеплення, - Степанов - Цензор.НЕТ 4612
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10.05.2021 09:53 Ответить
Степашка, ты лучше прокукарекай, почему так мало. Ты министр или хрен с бугра?
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10.05.2021 10:05 Ответить
Тобто половина всіх прививок це Львівська область. Інша половина розмазана по цілій Україні.
Це що єдина область в Україні де прививають бо там працює медицина?
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10.05.2021 10:46 Ответить
300 "бригад" ха сутки сделали 1000 прививок!!!! Целую тысячу! Это победа!!! Уря, Степанов, уряяя!!!!
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10.05.2021 11:55 Ответить
не розумію степашку,- в 11 областях не зроблено жодної вакцинації, а на чергу записалися 600 тис душ,- робить тим хто хоче дурні, в других країнах платять тим хто робить вакцинацію, а ви за дарма не робите
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10.05.2021 12:07 Ответить
На Цензоре опубликованы одна новость возле другой.
В первой - на вакцинацию записано 600 тысяч.
Во второй - за сутки вакцинировали 1000 всего.
Как понимать? И кого понимать?
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10.05.2021 15:28 Ответить
 
 