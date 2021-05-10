В Киеве за сутки 8 жертв COVID-19, заболел 101 человек, выздоровели - 46
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За минувшие сутки в столице Украины зафиксирован 101 новый инфицированный COVID-19, умерли 8 больных, выздоровели – 46 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях.
Среди заболевших - 55 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 40 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет, 2 девочки 10 месяцев и 13 лет и 4 мальчика от 6 до 12 лет.
Госпитализированы за сутки 14 больных коронавирусом, а также 98 человек с подозрением на COVID-19 и с пневмониями.
Всего с начала пандемии скончались 4826 человека, преодолели коронавирус 128157 жителей Киева.
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Лана Бури
показать весь комментарий11.05.2021 10:08 Ответить Мне нравится 0
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