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Определенные выводы аудита Украинского культурного фонда являются "не совсем хорошими", - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Определенные выводы аудита Украинского культурного фонда являются

Определенные выводы аудита Украинского культурного фонда являются "не совсем хорошими".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Радио Свобода министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Состоялся аудит. И, кажется, будет ревизия. Там есть определенные выводы аудита не совсем хорошие, но тем не менее. Важно, чтобы проекты, которые поддерживает УКФ были значимыми, большими или даже если маленькими, они были бы полезными для громад, был очевидным эффект, из-за чего предоставляются эти гранты. И меня не сильно интересуют фигуры, которые возглавляют эту организацию, меня интересует прозрачность, соблюдение процедур, правил, законов и постоянство этого института как такового", - сказал Ткаченко.

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Он заявил, что "лично никогда не вмешивался" в деятельность УКФ.

"Сейчас существует новый наблюдательный совет. Он довольно активен, у него есть свое видение. И наблюдательный совет первый раз не выбрал, второй раз выбрал нового руководителя УКФ. Пообщавшись с ним, я откровенно сказал, что важно иметь КРI (ключевые показатели эффективности, финансовая и нефинансовая система оценки результатов достижения поставленных целей - ред.), xто вы, собственно, как исполнительный директор сможете сделать. Посмотрим", - добавил министр.

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27 апреля наблюдательный совет определил победителя конкурса на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда. Шесть членов наблюдательного совета проголосовали за Владислава Берковского.

Всего в ходе открытых собеседований наблюдательный совет прослушал программы 12 кандидатов.

Берковский - директор Центрального государственного кинофотофоноархива Украины имени Гордея Пшеничного. Был членом коллегии, научно-методического совета и редакционно-издательского совета Государственной архивной службы Украины.

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Топ комментарии
+7
Ткаченко - марионетка какламойшина , запроданец позорный
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10.05.2021 11:40
+6
Пліснява. Кранти культурному фонду.
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10.05.2021 12:02
+5
другими словами - там можно неплохо прибарахлиться....
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10.05.2021 11:26
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другими словами - там можно неплохо прибарахлиться....
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10.05.2021 11:26 Ответить
Не совсем хорошими? Или Совсем не хорошими?
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10.05.2021 11:30 Ответить
не в тот карман капало
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10.05.2021 11:44 Ответить
Ткаченко - марионетка какламойшина , запроданец позорный
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10.05.2021 11:40 Ответить
Вообще то до декабря 2019 фонд возглавляла Марина Порошенко. Наверно она не была зависима от Петра Алексеевича и работала безупречно во имя искуства.
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10.05.2021 13:00 Ответить
Пліснява. Кранти культурному фонду.
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10.05.2021 12:02 Ответить
Виходить, при кожній державній шарашці ще й "набсовєти" створені? Скільки ж це бюджетних коштів просирається?
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10.05.2021 12:04 Ответить
Сам то "скромняга" прикарманил киностудию! Начни с себя,гн..а! Певні висновки аудиту Українського культурного фонду є "не зовсім хорошими", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7140
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10.05.2021 12:45 Ответить
Ну, прошел "аудит", а конкретно в чем "нехороший результат"?! Расплывчатые данные ткаченко в стиле: "мы придумали интересное решение, чтобы вдвое увеличить пенсии". Никакой конкретики, только громкий пук в лужу. И все. А если быть точным: имитация клоунами бурной деятельности, чтобы лошары 73% были убеждены, что шуты гороховые что-то делают, а не только тырят деньги.
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10.05.2021 13:05 Ответить
Наличие шавок Коломойского на таких посадах, мягко выражаясь, не очень хорошо!
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10.05.2021 13:27 Ответить
тимчасом гебе ру заходить с козирєй (точнєє - с козиріц)
https://twitter.com/dneprlena/status/917812271321178115

...Ну, что Юлия Владимир-Владимировна встречалась с немецким политиком (Вольфганг Кубики) который выступал за снятие санкций с РФ и прямо заявлял, что "Крым - это россия", я не удивлен. Подобное притягивает подобное.
Но. Тут мне лента принесла, что Тимошенко выступала… на презентации организации, связанной с Мариной Цвигун ("Аллат Ра")
Да, ТОЙ САМОЙ Мариной Цвигун, которая со-основала "Белое Братство".
(Где адептам сначала "мыли мозг", а потом хоп-хоп и адепт уже без квартиры. Реальная мозгомойка. Гипноз. И, пожалуй, единственная деструктивная секта в Украине, дошедшая в своей деятельности до такого п…деца - что у правоохранительных органов появились основания ее закрыть /Хотя прекратить деятельность секты у нас в стране почти невозможно. Не то, что во Франции или Польше/).
Мариной Цвигун, уехавшей в Санкт-Петербург, запилившей там новую секту (которая Аллат Ра) под новым ником (Преображенская); Мариной Цвигун поливавшей гуаном Майдан, и ПИСАВШЕЙ СТИХИ ЯНУКОВИЧУ (я не шучу! я, б…ть, не шучу!)
И вот у нее на презентации выступала Юлия Тимошенко.
"Это п…дец, товарищи" (с)
(скрины dneprlena‏ @dneprlena)
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10.05.2021 14:05 Ответить
 
 