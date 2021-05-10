Эпидзонирование Украины: в "оранжевой" зоне 8 областей, в "желтой" - 16 и город Киев. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на 10 мая в "оранжевой" зоне карантина находится 8 областей, в "желтой" - 16 областей и город Киев.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.
Так, в "оранжевой" зоне на сегодняшний день находятся: Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская.
В "желтой" зоне: Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская, а также город Киев.
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Кількість захворювань в регіонах за добу (9 травня) та кількість щеплень:
м. Київ - 101 випадок/ 0 щеплень;
Вінницька область - 38 випадків/ 0 щеплень;
Волинська область - 95 випадків/ 19 щеплень;
Дніпропетровська область - 449 випадків/ 0 щеплень;
Донецька область - 243 випадки/ 61 щеплення;
Житомирська область - 132 випадки/ 0 щеплень;
Закарпатська - 32 випадки/ 10 щеплень;
Запорізька область - 74 випадки/ 15 щеплень;
Івано-Франківська область - 50 випадків/ 50 щеплень;
Київська область - 184 випадки/ 23 щеплення;
Кіровоградська область - 72 випадки/ 0 щеплень;
Луганська область - 31 випадок/ 0 щеплень;
Львівська область - 217 випадків/ 470 щеплень;
Миколаївська область - 156 випадків/ 79 щеплень;
Одеська область - 83 випадки/ 0 щеплень;
Полтавська область - 130 випадків/ 21 щеплення;
Рівненська область - 67 випадків/ 56 щеплень;
Сумська область - 54 випадки/ 20 щеплень;
Тернопільська область - 108 випадків/ 90 щеплень;
Харківська область - 175 випадків/ 0 щеплень;
Херсонська область - 90 випадків/ 0 щеплень;
Хмельницька область - 15 випадків/ 0 щеплень;
Черкаська область - 126 випадків/ 0 щеплення;
Чернівецька область - 58 випадків/ 90 щеплень;
Чернігівська область - 37 випадків/ 0 щеплень.