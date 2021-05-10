Байден примет участие в саммите стран восточного фланга НАТО в Бухаресте, где обсудят Украину

Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примут участие в саммите "Бухарестской девятки" на уровне глав государств, который состоится в гибридном режиме в понедельник, 10 мая, в Бухаресте.

Об этом в ходе брифинга для СМИ сообщил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Польши Анджей Дуда и Президент Румынии Клаус Йоханнис направили приглашение как генеральному секретарю НАТО, так и Президенту США. Они оба подтвердили свое участие, а потому сегодня после полудня во встрече примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, Президент США Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен", - сообщил Солох.

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По его словам, встреча глав государств "девятки" будет посвящена, прежде всего, вопросам безопасности и будет вписываться в переговоры в рамках Инициативы Трех морей.

"Эти оба формата, вместе с формированием позиций стран востока Европы в рамках ЕС и НАТО, помогут строить трансатлантические контакты", - сообщил глава BBN.

По словам Солоха, в совместном заявлении после саммита будет упоминание о безопасности в бассейне Черного моря и о ситуации в Украине.

"Несомненно, украинский вопрос каким-то образом там будет отображен", - сказал Солох.

Гибридный характер саммита "Бухарестской девятки" предусматривает, что президенты Румынии и Польши, как соорганизаторы мероприятия, будут в Бухаресте лично, а остальные лидеры присоединятся к саммиту в онлайн-режиме.

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Как сообщалось, "Бухарестская девятка" образована в 2015 году по инициативе Румынии и Польши. В ее состав входят Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.