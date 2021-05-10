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Байден примет участие в саммите стран восточного фланга НАТО в Бухаресте, где обсудят Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Байден примет участие в саммите стран восточного фланга НАТО в Бухаресте, где обсудят Украину

Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примут участие в саммите "Бухарестской девятки" на уровне глав государств, который состоится в гибридном режиме в понедельник, 10 мая, в Бухаресте.

Об этом в ходе брифинга для СМИ сообщил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Польши Анджей Дуда и Президент Румынии Клаус Йоханнис направили приглашение как генеральному секретарю НАТО, так и Президенту США. Они оба подтвердили свое участие, а потому сегодня после полудня во встрече примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, Президент США Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен", - сообщил Солох.

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По его словам, встреча глав государств "девятки" будет посвящена, прежде всего, вопросам безопасности и будет вписываться в переговоры в рамках Инициативы Трех морей.

"Эти оба формата, вместе с формированием позиций стран востока Европы в рамках ЕС и НАТО, помогут строить трансатлантические контакты", - сообщил глава BBN.

По словам Солоха, в совместном заявлении после саммита будет упоминание о безопасности в бассейне Черного моря и о ситуации в Украине.

"Несомненно, украинский вопрос каким-то образом там будет отображен", - сказал Солох.

Гибридный характер саммита "Бухарестской девятки" предусматривает, что президенты Румынии и Польши, как соорганизаторы мероприятия, будут в Бухаресте лично, а остальные лидеры присоединятся к саммиту в онлайн-режиме.

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Как сообщалось, "Бухарестская девятка" образована в 2015 году по инициативе Румынии и Польши. В ее состав входят Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.
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Топ комментарии
+14
Бубочка приволокла на встречу с Блинкеном кагэбэшного агента Козыря. Теперь сильно обижается по поводу того, что ее не пригласили на саммит НАТО, где будут обсуждать Украину. Похоже, что для США и НАТО Зеленский и Украина совсем не одно и то же. Байден примет участие в саммите стран восточного фланга НАТО в Бухаресте, где обсудят Украину - Цензор.НЕТ 1777
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10.05.2021 12:08
+13
Обрали недоумка, - ось і маємо що маємо.
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10.05.2021 12:09
+3
Жаль Мендельша ушла. Парой твитов могла бы помочь делу.
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10.05.2021 12:21
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Бубочка приволокла на встречу с Блинкеном кагэбэшного агента Козыря. Теперь сильно обижается по поводу того, что ее не пригласили на саммит НАТО, где будут обсуждать Украину. Похоже, что для США и НАТО Зеленский и Украина совсем не одно и то же. Байден примет участие в саммите стран восточного фланга НАТО в Бухаресте, где обсудят Украину - Цензор.НЕТ 1777
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10.05.2021 12:08 Ответить
Обрали недоумка, - ось і маємо що маємо.
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10.05.2021 12:09 Ответить
Якимось чином ??? Та не яким,на жаль!!!)))
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10.05.2021 12:21 Ответить
Пачіму и нє в НАТЄ? (Бубочко)
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10.05.2021 12:08 Ответить
Тю,що це за самміт ,без генітальнішего геополітика ********** ???)))
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10.05.2021 12:18 Ответить
Жаль Мендельша ушла. Парой твитов могла бы помочь делу.
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10.05.2021 12:21 Ответить
Нічого,Лєнка дивовижну листівку надішле !!!)))
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10.05.2021 12:23 Ответить
судя по тому шо вчера несло потерпевшее - про "освобожденный от фашистов" Мадрид, ушла недалеко Байден візьме участь у саміті країн східного флангу НАТО в Бухаресті, де обговорять Україну - Цензор.НЕТ 6433
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10.05.2021 13:42 Ответить
Может, фортепианный концерт предложить? Пользовался ведь успехом у публики. Может, и на саммите НАТО найдутся ценители высокого искусства и нетонкого юмора?
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10.05.2021 12:29 Ответить
Вот и славненько. Главное - результат, а не очередной акт марлезонского балета.
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10.05.2021 12:33 Ответить
Угорці і тут своє "фе" продемонструють, мабуть. А Байден з Столтенбергом глибоку занепокоєність і риторичну підтримку.
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10.05.2021 12:45 Ответить
ніякі угорці не завадили б ПДЧ якби НАТО бачило реальне бажання України.
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10.05.2021 13:44 Ответить
Нда,ну и ладно,зато зекретин кацапам ничего слить не сможет
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10.05.2021 12:46 Ответить
Вирішили зібратись без клоунів.
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10.05.2021 13:31 Ответить
В ответ на такую наглость бубочка рванет в очередное турне.
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10.05.2021 13:41 Ответить
ТАК В БУХАРЕСТЕ НЕОБХОДИМО ЗАЧИСТКУ ДЕЛАТЬ ОТ РОССИЙСКОЙ МАФИИ !!!
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10.05.2021 21:11 Ответить
 
 